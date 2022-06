Nur wenn wir wissen, was Propaganda ist und wie sie funktioniert, werden wir frei sein, unser Leben zu leben und uns selbst zu regieren

Für diejenigen unter uns, die sich kritisch mit Propaganda befassen und diese wichtige Arbeit als öffentliche Intellektuelle leisten wollen, waren die letzten zwei Jahre eine einzigartige Herausforderung und sogar gefährlich, da sie uns in eine schmerzhafte Zwickmühle zwangen.

Einerseits hatten wir noch nie so viel zu tun, und andererseits gab es noch nie einen größeren Bedarf an unserem besonderen Fachwissen. Während im „demokratischen“ Westen die Propaganda früher vor allem als intensive, episodische Praxis auftrat, die in Kriegszeiten, bei politischen Kampagnen und nach immensen Staatsverbrechen wie der Ermordung von JFK, dem 11. September und den darauf folgenden Milzbrandanschlägen (neben anderen von den Regierungen inszenierten nationalen Traumata) aufflammte, ist die Propaganda, die uns heute pausenlos um die Ohren fliegt, nicht mehr national oder lediglich multinational, sondern global; und die frühere Unterbrechung dieser schrecklichen Krisen, bei der Jahrzehnte zwischen einem Trauma und dem nächsten lagen, ist einer betäubenden Strategie der seriellen Bombardierung gewichen – eine katastrophale Aufregung nach der anderen (und manchmal eine innerhalb der anderen), wie unter offen totalitärer Herrschaft.

So waren wir das ganze Jahr 2020 – das erste Jahr der nun endlosen Covid-Krise – unausweichlich von der Angst vor „dem Virus“ durchdrungen und wurden so dazu gezwungen, uns abzuschotten (trotz der wissenschaftlichen Tatsache, dass Abschottung mehr schadet als nützt), während wir uns gleichzeitig immer und überall maskierten und auch „sozial distanzierten“ (trotz der wissenschaftlichen Tatsache, dass keine der beiden Praktiken die Ausbreitung eines Atemwegsvirus „verlangsamt“). Während die Maskierung vorgeblich eingeführt wurde, um uns die Angst vor Covid-19 zu nehmen, hat sie uns nur noch mehr Angst voreinander gemacht und diese Angst mit einer wütenden Wut auf all diejenigen verbunden, die keine Masken tragen (trotz der wissenschaftlichen Tatsache, dass Masken die Übertragung des „Virus“ nicht verhindern würden, selbst wenn die gesamte Weltbevölkerung sie ständig tragen würde).

Diese scheinheilige Spaltung in wohlwollende Maskenträger und egozentrische „Anti-Maskenträger“, wie sie von den Medien – sowohl den Konzernmedien als auch den „alternativen“ – im Jahr 2020 vehement propagiert wurde, war nur eine pestilenzielle Variante der „roten“/“blauen“ Spaltung, die die Medien, mit sehr wenigen Ausnahmen, bereits seit dem Aufstieg von Donald Trump vehement propagiert hatten; und diese entmündigende tribalistische Spaltung vertiefte sich Mitte 2020 mit dem George-Floyd-Vorfall und dem aufkommenden BLM-Kult, dessen verschwommene Mission gegen die „weiße Vorherrschaft“ plötzlich und ostentativ in allen Medien weltweit gepriesen wurde (George Floyds Seligsprechung war ein weiterer Schlag der globalen Propaganda, dieselbe große Grafik seines quasi-tragischen Gesichts tauchte bei Kundgebungen in Frankreich, Ghana und Japan auf), und wurde anomalerweise von Jeff Bezos, Mitt Romney, Jaimie Dimon, Bill und Melinda Gates, Nancy Pelosi und anderen wohlhabenden Akteuren gefeiert, die sich nicht durch ihre Sorge um das Leben von Schwarzen auszeichnen (im Gegenteil).

Während die (organisch) aufflammenden Anti-Lockdown-Proteste in jenem Frühjahr von der Regierung und den Medien als tödliche „Super-Spreader-Ereignisse“ angeprangert worden waren (trotz der wissenschaftlichen Tatsache, dass kein Atemwegsvirus jemals dafür bekannt war, sich asymptomatisch zu verbreiten, wie sogar Dr. Fauci zu einem bestimmten Zeitpunkt öffentlich zugab), wurden die vielen BLM-Demonstranten für ihre Versammlung beklatscht, obwohl viele von ihnen keine Masken trugen oder ihre Masken unter dem Kinn trugen (noch wurden die Randalierer, die ihnen folgten, dafür verurteilt, dass sie „jeden in Gefahr brachten“, entweder durch ihre Maskenlosigkeit oder durch ihren Vandalismus, Brandstiftung und/oder körperliche Angriffe in Städten im ganzen Land – Verbrechen, die in den Medien deutlich geleugnet wurden).

Jetzt, wo BLM (und Antifa) gegen die „White Supremacists“ antreten, die Trump unterstützen und sich („genau wie er“) nicht maskieren, wird die von den Medien so vehement propagierte – und verschärfte – Massenspaltung zwischen „Uns“ und „Ihnen“ ein weiteres Mal explodieren, nämlich am 6. Januar 2021, als während des gigantischen friedlichen Protests, der an diesem Tag in Washington stattfand (um den Obersten Gerichtshof dazu zu bewegen, die Beweise zu untersuchen, dass Joe Bidens Wahlsieg gestohlen worden war), eine überschwängliche kleine Horde (unbewaffneter) „weißer Rassisten“ – darunter mehr als 20 FBI-Agenten – in das US-Kapitol „eindrang“ (nachdem sie von der Kapitolspolizei dazu gedrängt worden waren), wobei ihre lautstarken Eskapaden von den Demokraten und den Medien allgemein und schrill als „versuchter Staatsstreich“ falsch dargestellt wurden.

Dieser vom FBI unterstützte „Aufstand“ diente dazu, die weitaus größere Versammlung, die gegen den wahrscheinlichen Wahldiebstahl protestieren wollte, als „faschistischen“ Mob zu diffamieren, der „unsere Demokratie“ mit Gewalt an sich reißen wollte; und da das Anti-Biden-Votum vor allem durch den Widerstand gegen die von den Demokraten favorisierten strengen „Covid-Maßnahmen“ angetrieben wurde, diente die Propaganda über den „6. Januar“ dazu, diese Maßnahmen voranzutreiben, indem ihre Gegner als „Extremisten“ verteufelt wurden, während es nun praktisch illegal ist, irgendwelche Zweifel an Joe Bidens unerklärlichem Wahl-„Sieg“ zu äußern.

In der Zwischenzeit, als Millionen von Menschen auf diese wütende „antifaschistische“ Propaganda fixiert waren (ob sie nun daran glaubten oder sich dagegen wehrten), begann das zweite Jahr der Covid-Krise mit der Einführung der faschistischsten „Covid-Maßnahme“ von allen – dem lang erwarteten „Impfprogramm“, das Bill Gates in einem Fernsehgespräch mit Stephen Colbert indiskret als „Endlösung“ angepriesen hatte. Die Propaganda, die unausweichlich jeden anweist, sich zu maskieren („Wearing is caring“ – „tragen bedeutet sich kümmern“), in der irren kollektivistischen Annahme, dass eine Maske nicht „schützt“, wenn nicht jeder eine trägt, weist nun plötzlich und unausweichlich jeden an, sich „impfen zu lassen“, als ob jeder, der sich nicht impfen lässt, dadurch (irgendwie) alle Geimpften „in Gefahr“ bringt.

Auf diese Weise wurde das „Impfen“ nicht nur als „sicher und wirksam“ zertifiziert – von Regierungen auf allen Ebenen und von allen Medien, sowohl von den Unternehmen als auch von den „alternativen“, und von Hunderten von Prominenten und von jeder Apotheke und von den Schulen, von den Grundschulen bis zu den Hochschulen und Universitäten, und natürlich von den „Impfstoff“-Herstellern, zusammen mit Dr. Fauci und Bill Gates -, sondern die eigene „Impfung“ wurde nun seltsamerweise als (um Papst Benedikt zu zitieren) „ein Akt der Liebe“ angepriesen.

Und nachdem die Propaganda bis 2021 und 2022 angedauert hatte – mit all den fröhlichen Beteuerungen der „Sicherheit“ und „Wirksamkeit“, die durch Daten aus einem Land nach dem anderen, durch erschütternde Untersuchungen unabhängiger Wissenschaftler und Ärzte auf der ganzen Welt, durch die eigenen klinischen Studien von Pfizer und Moderna immer dramatischer widerlegt wurden, und die weltweit stetig steigende Zahl der „plötzlichen Todesfälle“ und der (lebens-)einschränkenden „Impfschäden“ – auf einmal schien diese Propaganda aufzuhören (die „Covid-Maßnahmen“ wurden von Staaten und Städten auf der ganzen Welt abrupt fallen gelassen oder modifiziert), da wir plötzlich und (noch) unausweichlich mit einer ganz anderen Propaganda konfrontiert, umgeben und durchdrungen waren; oder so scheint es.

Bei dieser Propaganda geht oder ging es nicht um „das Virus“ oder die „Maßnahmen“, die (angeblich) zu seiner Bekämpfung eingesetzt werden, sondern ausschließlich um die Ukraine – und doch ist (oder war) diese Propaganda im Wesentlichen die gleiche wie die vorhergehende; Denn so wie wir damals alle von Covid besessen waren, vom Wohlwollen derer, die jede Regel zur „Bekämpfung“ des Virus befolgten, und vom Bösen all derer, die nicht gehorchten, so sind (oder waren) wir heute alle besessen vom Kampf der Ukraine, sich gegen das Monster Putin zu verteidigen, vom Wohlwollen all derer, die „auf der Seite“ der Ukraine stehen, und vom Bösen all derer, die das nicht tun.

Und so wie Covid einst dafür sorgte, dass alle allabendlich den mutigen „Frontsoldaten“ in den Krankenhäusern applaudierten (die angeblich alle von Covid „überrannt“ wurden), so nehmen wir jetzt (oder waren es) an Mahnwachen für die Ukraine teil, unterschreiben Petitionen für die Ukraine, schicken Geld an die Ukraine und tragen das Blau-Gelb der Ukraine auf dem Rücken, im Haar, auf den Nägeln und am Revers, und das Blau-Gelb der Ukraine an Türen und/oder Fenstern aufzuhängen und öffentliche Denkmäler zu bestaunen, die jetzt in blau-gelbes Licht getaucht sind, um unsere Solidarität mit dieser aufrechten Demokratie gegen die blutigen Bemühungen von Nazi-Putin zu zeigen, ihren edlen Führer zu ermorden, ihre tapferen Soldaten auszulöschen und ihr Volk auszurotten, in seinem rücksichtslosen Bestreben, die ganze Welt zu erobern.

Ich habe diese grobe Beschreibung dieser jüngsten Propagandaaktion sowohl in der Vergangenheit als auch in der Gegenwart formuliert, damit sie nicht so plötzlich endet oder zu enden scheint, wie sie die Covid-Propaganda in den Schatten gestellt hat; und da auch sie sicherlich einer anderen unausweichlichen Kampagne weichen wird, ist es angebracht, auf die verschiedenen weiteren Krisen hinzuweisen, die die Medien und die Staatsoberhäupter in den letzten zwei Jahren immer wieder in den Raum gestellt haben. (Solche terroristischen Prognosen über bevorstehende Torturen sind an sich schon ein Mittel, um die weit verbreitete Angst und Wut am Köcheln zu halten.)

Zu den möglichen nächsten Taten gehören ein Cyberangriff („durch Russland“); ein Zusammenbruch der weltweiten Versorgungskette und daraus resultierende Lebensmittelknappheit oder Hungersnot (die wahrscheinlich Russland angelastet wird); eine verschärfte „Klimakrise“, die weitere Abriegelungen erforderlich macht; „terroristische“ Angriffe durch „weiße Rassisten“ und wütende Schwarze (die einen Krieg zwischen den Rassen vorhersagen); ein „Alien-Angriff“ auf den Planeten Erde, wie in Krieg der Welten oder Independence Day; und – natürlich – eine weitere Seuche oder zwei oder drei, verursacht durch eine weitere Covid-„Variante“, Pocken (Bill Gates‘ Favorit), das Marburg-Virus und/oder einen anderen realen oder imaginären Krankheitserreger, der demselben alten Zweck dienen könnte (obwohl diese nächste Seuche wahrscheinlich Putin und nicht der KPCh angelastet wird).

Solche sich abzeichnenden Fortsetzungen der Covid-Propaganda, die wohl Millionen von Menschen durch das Masseninjektionsprogramm getötet oder verletzt hat, und der Ukraine-Propaganda, die einen Atomkrieg auslösen könnte (und deren Ursprünge im Jahr 2014 indirekt zum aktuellen Blutvergießen in diesem Land geführt haben), würden der Menschheit jeweils weiteres großes Leid zufügen – und deshalb müssen diejenigen von uns, die sich als öffentliche Intellektuelle kritisch mit Propaganda auseinandersetzen, ihre Stimme laut und deutlich erheben, um die Dinge richtigzustellen.

Das bedeutet in erster Linie, dass wir das tun, was die „Faktenprüfer“ zu tun vorgeben, und zwar weitaus gewissenhafter und gründlicher, als dass sie Fakten oder Theorien „entlarven“, die dem von Regierungen und Medien verbreiteten Narrativ widersprechen oder es verkomplizieren. Während die „Faktenprüfer“ schnell und schlampig arbeiten und dann weiterziehen, arbeiten wir in der Tiefe, in wissenschaftlichem Engagement für die Wahrheit, deren Entdeckung Jahrzehnte dauern kann – wie bei der Ermordung von JFK und den anderen wichtigen Attentaten zu dieser Zeit und 9/11;

Und so wie wir die Propaganda, die diese historischen Verbrechen und andere noch immer verschleiert, beharrlich widerlegen, haben wir in den letzten zwei Jahren nach der weithin verschütteten Wahrheit über die Covid-Krise, ihre wahren Ursprünge, die tatsächliche Tödlichkeit von SARS-CoV-2 (was auch immer das wirklich sein mag), die PCR-Tests, die zur Messung der „Fälle“ verwendet werden, die „Covid-Maßnahmen“, die (angeblich) zur „Verlangsamung der Ausbreitung“ ausgeheckt wurden, die absolute Sinnlosigkeit der Abriegelungen gegraben und versucht, sie aufzudecken, und ihre katastrophalen Schäden, die mörderischen Auswirkungen der Standard-„Behandlung“ mit Covid und die tatsächliche Verfügbarkeit wirksamer Mittel, die zynische Neudefinition von Schlüsselbegriffen wie „Pandemie“, „Fälle“, „Herdenimmunität“, „Impfstoff“ und „vollständig geimpft“, die wahrscheinlichen Motive, die hinter dieser ganzen Krise stehen (und denen, die noch kommen werden), die tatsächlich niedrige Zahl der weltweit durch Covid Getöteten und – vor allem – die ständig wachsende weltweite Zahl der Opfer des experimentellen „Impfprogramms“;

und nun, da Covid und seine „Varianten“ und die „Impfung“ von der „Ukraine“ aus dem Rampenlicht verdrängt wurden (obwohl die Regierungen und Medien uns weiterhin hysterisch vor „Covid“ und seinen „Varianten“ warnen und uns zur „Impfung“ auffordern), bemühen wir uns, die verschütteten Wahrheiten über diesen Konflikt zu finden und zu erzählen – wie und warum er begann, wie er auf beiden Seiten ausgefochten wird, und die Tatsache, dass sich Dutzende von „Gräueltaten“, die Russland zugeschrieben werden, als ebenso falsch herausgestellt haben wie die Verbrechen, die „dem Hunnen“ im Ersten Weltkrieg, der irakischen Armee in Kuwait 1990 und Bashar al-Assad, dem Präsidenten von Syrien, von 2011 an angelastet wurden, bis seine imaginäre Barbarei vom “ Coronavirus“ in den Schatten gestellt wurde, und dann die Barbarei Putins in der Ukraine.

Und doch darf unser Ziel nicht nur darin bestehen, die Öffentlichkeit über die vielen Wahrheiten aufzuklären, die von der Propaganda über Covid oder die Ukraine verdrängt wurden, sondern wir müssen die Öffentlichkeit zu einem besseren Verständnis der Propaganda insgesamt drängen, und so muss unser größeres Ziel darin bestehen, die Faktoren zu erklären, die letztlich dazu beigetragen haben, die „freie Presse“ des Westens in den Propagandamoloch zu verwandeln, der heute Millionen und Abermillionen in grausamer Unwissenheit hält. Dieses reale Wahrheitsministerium wurde nicht ex nihilo (lateinisch: Schöpfung aus dem Nichts oder Schöpfung aus nichts) von einer eisernen Fraktion totalitärer Oligarchen gegründet, sondern nahm allmählich die Form eines Medienkartells mit ineinandergreifenden Vorständen an, das stark von den Werbeeinnahmen von Amazon, Big Pharma (insbesondere Pfizer) und den Muttergesellschaften der Medien (neben anderen riesigen Akteuren) abhängig ist und dessen Vermögen von BlackRock, Vanguard und UBS verwaltet wird;

Und während sich dieses riesige kommerzielle System immer mehr vereinheitlicht hat, hat es auch seine verdeckten Beziehungen mit dem Militär und der „Geheimdienstgemeinschaft“ beibehalten oder sogar verschärft – im Wesentlichen dieselbe Kaste von Unberührbaren, die den Mord an JFK und die lange Vertuschung desselben durch die Medien eingefädelt hat. Und während das kommerzielle Mediensystem auf diese Weise von oben bis unten durch und durch korrumpiert wurde, wurden auch die „öffentlichen“ Medien und die „alternative“ Presse – von NPR, PBS, BBC und CBC (u.a.) bis hin zu fast jedem einzelnen Outlet auf der „Linken“ – in den Moloch absorbiert, vor allem durch ihre Finanzierung durch so robuste CIA-Durchreiche wie die Ford Foundation, die Rockefeller Foundation und das Open Society Institute.

Das ist die „freie Presse“, die in eine biofaschistische Angstmaschine verwandelt wurde, deren Propagandadienste durch Bill Gates‘ „strategische Medienpartnerschaften“ und die damit einhergehende „Faktenüberprüfung“, die er ebenfalls größtenteils finanziert, sichergestellt werden. Die Propaganda, die täglich, ja stündlich aus diesem System sprudelt, hängt auch von der Weisheit globaler PR-Firmen wie Weber Shandwick, Edelman und Hill+Knowlton Strategies, der eifrigen Mitwirkung unzähliger Prominenter und – innerhalb der Vierten Gewalt – dem Aufstieg von „Journalisten“ in die Führungsetagen ab, die an den Universitäten darauf vorbereitet werden, dass es ihnen weit weniger um ehrlichen Journalismus geht als darum, (irgendwie) der „sozialen Gerechtigkeit“ zu dienen. Und all die falschen und hasserfüllten „Inhalte“, die von dieser hundertprozentigen „freien Presse“ verbreitet werden, werden in jeder Minute in den „sozialen Medien“ enorm verstärkt, wo Millionen von Menschen (kostenlos!) als eifrige Überträger der Propaganda dienen, während diejenigen, die ihr widersprechen oder sie auch nur in Frage stellen, zensiert und diffamiert werden.

Dies bringt uns zu dem doppelten Zwiespalt, in dem wir Propagandaanalysten uns in den letzten zwei Jahren befunden haben; denn obwohl es noch nie einen so großen Bedarf an unseren Analysen gab, weil es noch nie so viel Desinformation, oder so viel hochgiftige Desinformation, zu korrigieren gab, und auch noch nie ein so großes und mächtiges Propagandasystem zu erklären war, war es auch noch nie schwieriger oder gefährlicher, seinen Behauptungen zu widersprechen oder genau zu zeigen, wie es funktioniert.

Heute erkennen wir in Julian Assange einen geschundenen Bruder für uns alle. Seine lange, brutale Bestrafung auf Airstrip One hat die Misshandlungen vorweggenommen, die jetzt jedem drohen, der es wagt, einen Schatten auf die Propaganda-Erzählung zu werfen, die von Regierungen und Medien überall verbreitet wird, so wie er oder Wikileaks es mit „Collateral Murder“ getan haben, den Aufnahmen der Kampfhubschrauber, die die dunkle Seite der heroischen Propaganda des „Kriegs gegen den Terror“ beleuchteten. Sein langer Leidensweg wegen dieser unverzeihlichen Sünde war ein Vorbote der (meist geringeren) Strafen, die Ärzte, Wissenschaftler, Journalisten und Akademiker, die insbesondere in den letzten zwei Jahren aus dem Rahmen gefallen sind, jetzt erleiden müssen (obwohl solche Ketzer auch schon lange vor der Verbreitung des „Virus“ bestraft wurden).

Alle diese Dissidenten tun das, was wir tun, auf die eine oder andere Weise; und da jede erfolgreiche Propaganda auf Zensur angewiesen ist, wurden alle Dissidenten in den „sozialen Medien“ geschwärzt, von „unserer freien Presse“ aus dem Verkehr gezogen und/oder von „wachen“ Aktivisten auf verschiedene Weise gelöscht. Da sie sich nicht mit den Andersdenkenden auseinandersetzen können, deren Behauptungen entweder unbestreitbar oder größtenteils wahr sind, haben die Propagandamanager uns alle mit Schleim überhäuft, ohne uns (natürlich) die Möglichkeit zu geben, darauf zu antworten; und das ist noch nicht alles, denn diejenigen, die der Propaganda widersprechen, wurden ebenfalls gefeuert, entlassen, ins Gefängnis gesteckt, unfreiwillig in psychiatrische Anstalten eingewiesen und offensichtlich sogar getötet, um das Narrativ zu schützen. Die meisten der auf diese Weise Bestraften waren kovidische Dissidenten; aber auch diejenigen, die sich jetzt gegen die „Ukraine“-Propaganda aussprechen, sind gefährdet, vor allem diejenigen, die in der Ukraine leben, wo die Nazi-Truppen regimekritische Reporter festgenommen, gefoltert und ermordet haben und wo der amerikanisch-chilenische Kommentator Gonzalo Lira am 15. April verschwand und sechs Tage später wieder auftauchte, nachdem er vom SBU festgenommen worden war.

Was sollen wir als Propaganda-Analysten also tun? Im Moment können wir unter dem ständigen Donnern der großen Lügen nur das tun, was wir tun, und dabei ein dickes Fell bewahren und die nötigen Vorsichtsmaßnahmen treffen, denn es wird immer wichtiger, dass wir die Wahrheiten, die wir kennen, denjenigen mitteilen, die noch in der Lage sind, sie zu hören und dann selbst nach ihnen zu suchen. (Dies gilt vor allem für die Jüngeren, die meist aufgeschlossener sind als die Älteren). Längerfristig müssen wir jedoch alle unsere demokratischen Institutionen, deren völliger Zusammenbruch die ganze Welt an den Abgrund gebracht hat, neu konzipieren und wieder aufbauen. Insbesondere müssen wir den Journalismus wieder aufbauen, so dass er tatsächlich über Nachrichten berichtet, so wie wir ein völlig neues medizinisches Establishment brauchen – eines, das seine hippokratische Pflicht einfordert, die Menschen gesund zu machen, anstatt sehr profitabel krank (oder tot).

Und natürlich brauchen wir eine neue Akademie, die ihre Studenten ausbildet und nicht indoktriniert, die ihnen nicht beibringt, was sie denken sollen, sondern wie sie denken sollen, und die sie in alle Künste und Wissenschaften einführt, die uns als vollwertige Menschen besser machen; und, wie wir in den letzten zwei Jahren so schmerzlich gelernt haben, müssen diese neuen Schulen – und nicht nur unsere Colleges und Universitäten, sondern auch alle unsere unteren Schulen – unseren Schülern endlich beibringen, was Propaganda ist: wie man sie erkennt, wenn sie überall auftaucht, und sogar (oder besonders), wenn sie ihr zustimmen.

Nur wenn wir, das Volk, endlich wissen, was Propaganda ist und wie sie funktioniert, werden wir endlich frei sein, unser Leben zu leben und uns selbst zu regieren.