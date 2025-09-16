Michael Hudson: Trump greift Europa, Korea und Japan an und zwingt sie, Subventionen zu zahlen und ihre Industrie in die USA zu verlagern

Trump plant, die Deindustrialisierung der USA umzukehren, indem er Verbündete wie Europa, Südkorea und Japan ins Visier nimmt und sie zwingt, Subventionen zu zahlen und wichtige Industriezweige in die USA zu verlagern, argumentiert der Ökonom Michael Hudson.

Die Kalten Krieger der USA haben es nicht geschafft, Russland, China, Iran und andere Mitglieder der Shanghai Cooperation Organization (SCO) daran zu hindern, ihre wirtschaftliche Unabhängigkeit zu erlangen. Das bedeutet, dass sie die Früchte ihres Wirtschaftswachstums für sich behalten können, anstatt sie durch den Dollar-Währungsstandard an US-Banken, Investoren, Verbraucher und das US-Finanzministerium abfließen zu lassen.

Washingtons Kalte Krieger waren nicht in der Lage, die SCO-Mitglieder daran zu hindern, voranzukommen und sich vom Einfluss der USA unabhängig zu machen. Da sie erkennen, dass sie dies nicht verhindern können, konzentriert sich die US-Politik nun darauf, wie sie verhindern kann, dass Europa (insbesondere Deutschland), Japan und Südkorea zu industriellen Konkurrenten und damit zu Bedrohungen werden – während sie gleichzeitig China und die BRICS-Staaten ins Visier nimmt.

Die Lösung des US-Deep State besteht darin, diese langjährigen Verbündeten in neokoloniale Abhängigkeiten zu verwandeln.

Die USA können die SCO nicht deindustrialisieren oder Führer in Eurasien einsetzen, die die Forderungen der USA über die ihrer eigenen Wirtschaft stellen. Aber die US-Diplomatie kann Europa, Japan, Südkorea und andere Abhängigkeiten (wie die regierende DPP-Partei in Taiwan) dazu zwingen, ihre Industrie in die Vereinigten Staaten zu verlagern.

Diese Regierungen leiden immer noch unter dem Stockholm-Syndrom nach den Kriegen, die 1945 und 1953 endeten.

Trumps Traum, die Deindustrialisierung der USA umzukehren, beinhaltet die Deindustrialisierung seiner Verbündeten als Rivalen, indem er sie zu Subventionsgebern eines geschrumpften unipolaren Westens macht und sie zwingt, ihre Schlüsselindustrien in die Vereinigten Staaten zu verlagern.

Trumps Fokus auf den Wirtschaftskrieg gegen die eigenen Verbündeten der Vereinigten Staaten

Die meisten Diskussionen über das historische SCO-Treffen im September konzentrierten sich auf die zunehmende Stärke der multilateralen Alternative der Gruppe zu dem Versuch der Vereinigten Staaten, eine unipolare Weltkontrolle nach ihren eigenen Regeln durchzusetzen.

Trump fordert andere Länder auf, sich den Forderungen der USA unterzuordnen, um alle Gewinne aus Handel und internationalen Investitionen in den Händen Washingtons zu konzentrieren. China, Russland und nun sogar Indien schaffen eine Alternative zu dieser Kontrolle.

Trump scheint erkannt zu haben, dass er die Fähigkeit verloren hat, diese eurasischen Mächte so zu behandeln, wie er Europa und andere Verbündete kontrolliert, deren politische Führer (wenn nicht sogar deren Bevölkerung) den USA treu geblieben sind und in ihrem geopolitischen Einflussbereich verharren.

Das Scheitern der US-Strategen, die SCO und die BRICS zu kontrollieren, hat jedoch keineswegs Washingtons grundlegendes Kontrollideal geschwächt. Es hat lediglich dazu geführt, dass die US-Strategen realistisch genug sind, den Umfang dieser Kontrolle einzuschränken und sich darauf zu konzentrieren, ihre eigenen Verbündeten in Europa, Südkorea, Japan und Australien zu unterwerfen.

Wir können nun den „großen Plan“ hinter Trumps chaotischer Zollpolitik erkennen

Die Vereinigten Staaten versuchen, das zu tun, was das britische Kolonialreich im 19. Jahrhundert getan hat.

Das britische und das französische Reich haben die Länder des Sterling-Raums und des Franc-Raums ausgebeutet und sie gezwungen, die britische bzw. französische Industrie sowie die Militärausgaben zu finanzieren.

Die imperiale Kontrollstrategie der USA basiert auf zwei Taktiken.

Die erste besteht darin, Europa und andere neokoloniale Länder von der SCO, den BRICS-Staaten und der Global Majority zu isolieren.

Der erste Schritt bestand darin, die Handelsabhängigkeit Europas von russischem Gas und Öl sowie seinen zunehmenden Handel mit China für Industrieprodukte zu beenden. Die Zerstörung der Nord Stream-Pipelines und der Krieg in der Ukraine garantierten dies.

Diese Strategie erfordert, dass Russland, Iran und die SCO als militärische Bedrohung dargestellt werden – eine Bedrohung, die massive Unterstützung für eine neue Verteidigungspolitik der USA im Stil des Kalten Krieges erfordert. Die Kosten dafür sollen vollständig von Europa, Japan, Südkorea und Australien getragen werden.

Die zweite Taktik der imperialen Strategie der USA besteht darin, die Industrie ihrer Verbündeten in die Vereinigten Staaten zu verlagern, ihre Volkswirtschaften zu deindustrialisieren, um die industrielle Selbstversorgung der USA wiederherzustellen und ihre Zahlungsbilanz zu stärken.

Trumps überzogener Versuch, die indische Wirtschaft zu kontrollieren, trieb dieses Land schnell aus dem Einflussbereich der diplomatischen Dominanz der USA. (Obwohl es immer noch erhebliche neoliberale Unterstützung für einen Beitritt Indiens zum atlantischen Traum gibt.) Die Frage ist nun, ob solche Forderungen einen ähnlichen Effekt haben und andere Verbündete aus dem Einflussbereich der USA vertreiben werden.

Dieser Plan scheint gescheitert zu sein. Die EU und Indien haben ihre Absicht bekannt gegeben, ein Handelsabkommen zu schließen, um ihren gegenseitigen Handel auszuweiten. Man hofft, dies bis Ende des Jahres zu erreichen.

Die Frage ist, ob Trump nun Zölle gegen die EU erheben wird, um sie dafür zu bestrafen, dass sie sich weigert, wegen Indiens Käufen von russischem Öl mit Indien zu brechen.

Trump hat auch Japan aufgefordert, Zölle auf den Handel mit China und Russland zu erheben. Dies würde Japan den chinesischen Markt nehmen. Wenn Japan dieser Forderung nachgibt, ist es schwer vorstellbar, dass die pro-amerikanische Liberaldemokratische Partei (LDP) an der Macht bleibt.

Die Nebenfrage ist, ob der Erfolg der USA bei der Durchsetzung dieser Kontrolle dazu führen wird, dass ihre europäischen, ostasiatischen und englischsprachigen Verbündeten wirtschaftlich so geschwächt werden, dass ihre Fähigkeit, weiterhin einen Beitrag zu leisten, fatal beeinträchtigt wird und es zu einer nationalistischen Reaktion kommt, die darauf abzielt, ihre eigenen Volkswirtschaften vom Dollar zu entkoppeln.

Die Eroberung Europas durch die USA

Der offensichtlichste hoffnungslose Fall ist Europa, insbesondere die pro-amerikanischsten Mitglieder – Deutschland und Großbritannien –, wo Meinungsumfragen zeigen, dass die Bevölkerung ihre derzeitigen pro-amerikanischen Marionettenführer stark ablehnt.

Der unmittelbarste Bruchpunkt ist die unbefristete Unterwerfung der EU unter die Forderungen der USA, die weit über das Erwartete hinausgehen, mit der erbärmlichen Kapitulation der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vor Trumps Zollandrohungen.

Von der Leyen hatte erklärt, dass sich ihre Kapitulation für Europa gelohnt habe, weil sie zumindest ein Umfeld der „Sicherheit“ schaffe. Aber in Bezug auf Trumps Diplomatie kann es keine Unsicherheit geben.

Trump zog einen schnellen Trick aus dem Hut, indem er die Zölle deutlich über die versprochenen 15 % hinaus erhöhte und dieses Versprechen in seinen umfassenderen Zollsätzen von 50 % auf importierten Stahl und Aluminium auflöste. Diese Zölle sollten die Beschäftigung in den USA (und damit die Unterstützung der Gewerkschaften) in diesen beiden grundlegenden Rohstoffbereichen fördern, obwohl sie die Kosten für alle US-Hersteller erhöhten, die diese Metalle in ihren eigenen Produkten verwenden.

Dies war an sich schon eine verrückte Umkehrung des Grundprinzips der Zollpolitik: Import von preisgünstigen Rohstoffen, um eine Kostensubvention für die hochwertigen Produkte der Industrie zu schaffen. Trump stellte engstirnige politische Symbolik über das nationale Eigeninteresse.

Was niemand erwartet hatte, war, dass das US-Handelsministerium diese 50-prozentigen Stahl- und Aluminiumzölle auf europäische und andere ausländische Industrieimporte von Motoren, Werkzeugen sowie Land- und Baumaschinen anwenden würde. Das Wall Street Journal zitierte den Vorsitzenden des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA), Bertram Kawlath, mit der Warnung, dass „etwa 30 % der US-Maschinenimporte aus der EU nun mit 50 % Zöllen auf den Metallanteil des Produkts belegt sind“, was für die Industriellen eine „existenzielle Krise“ darstellt, die so gravierend ist, dass das Europäische Parlament Trumps Zollvorschriften vom Juli möglicherweise nicht genehmigen wird.

Ein Unternehmen, das landwirtschaftliche Erntemaschinen herstellt, die Krone Group, hat 100 Mitarbeiter entlassen und soll seine bereits in die Vereinigten Staaten verschifften Exporte umleiten. Die deutsche Tochtergesellschaft von John Deere ist in ähnlicher Weise betroffen, da 20 % ihrer Exporte Berichten zufolge in den Vereinigten Staaten verkauft werden. Die Deutschen sollen auf derselben 15-prozentigen US-Zollgrenze bestehen, die Trump auf Importe von Arzneimitteln, Halbleitern und Holz ausgeweitet hat.

Die Politik Trumps hat dazu beigetragen, dass rechtsgerichtete nationalistische Parteien an Unterstützung gewinnen, indem sie die pro-amerikanischen atlantischen Parteien dafür kritisieren, dass sie sich am Krieg der USA gegen Russland und China beteiligen und sogar die Kosten für die Kämpfe in der Ukraine, im Baltikum und anderen an Russland angrenzenden Gebieten übernehmen sowie den „atlantischen“ Schutz auf Unruhen im Südchinesischen Meer ausweiten.

Die Eroberung Koreas durch die USA

Die Außenpolitik der USA hat auch Südkorea und Japan unter Druck gesetzt.

Nachdem Washington vom koreanischen Automobilhersteller Hyundai verlangt hatte, die Produktion in die Vereinigten Staaten zu verlagern und in ein Werk in Georgia zu investieren, stürmte die US-Einwanderungsbehörde ICE das im Bau befindliche Werk und deportierte etwa 475 Mitarbeiter (von denen 300 angeblich Koreaner waren), die für die spezialisierten Arbeiten eingestellt worden waren.

Hyundai hatte bereits 20,5 Milliarden Dollar in den 2.900 Hektar großen Komplex investiert und plante laut der New York Times zwischen 2025 und 2028 weitere Investitionen in Höhe von 21 Milliarden Dollar. Der Batteriehersteller des Unternehmens für seine Elektroautos, LG Energy Solution, hatte bereits 12,6 Milliarden Dollar in die Produktion investiert.

Trotzdem verhängte Trump 25 % Zölle auf koreanische Autoexporte in die Vereinigten Staaten, was Hyundai im zweiten Quartal 2025 600 Millionen Dollar kostete.

Hyundai erklärte, dass die Arbeiter hochqualifiziert waren und unter der Leitung von Auftragnehmern standen, die das Unternehmen in Korea eingesetzt hatte, um den Bau zügig abzuschließen und um das Problem zu vermeiden, dass in den Vereinigten Staaten nicht genügend Fachkräfte für solche Arbeiten zur Verfügung standen – ganz zu schweigen vom Preisunterschied gegenüber koreanischen Arbeitskräften, die mit solchen Projekten vertraut sind.

Ein südkoreanischer Regierungsbeamter erklärte gegenüber der Financial Times, dass die US-Politik koreanische Unternehmen in eine „unmögliche Lage” gebracht habe, indem sie solche Arbeitskräfte nach Korea zurückschickte und ihnen die Art von Arbeitsvisum verweigerte, die Australien gewährt wurde.

Viele Jahre lang hatte Korea versucht, die gleiche Behandlung wie für Arbeitnehmer aus Australien, Kanada und Singapur zu erreichen, wurde jedoch immer wieder abgelehnt, obwohl die Einwanderung informell erlaubt war – bis zum 5. September, als es zu einem offenbar lange geplanten Angriff bewaffneter ICE-Truppen kam, die die Einwanderer in Handschellen festnahmen.

Hyundai und andere ausländische Unternehmen haben festgestellt, dass ihre Investitionen in den Vereinigten Staaten es der „America First“-Regierung ermöglichen, sie als Geiseln zu nehmen und die Bedingungen für ihre Investitionen nach Belieben festzulegen und zu ändern, da sie wissen, dass die ausländischen Investoren nicht bereit sind, einfach wegzugehen und ihre kostspieligen Investitionen zu verlieren.

Aber die Länder werden im Rahmen der von Trump verfolgten Politik der finanziellen Erpressung dazu gezwungen, solche Investitionen zu tätigen.

Um zu vermeiden, dass die US-Zölle auf südkoreanische Automobilimporte von 15 % auf 25 % erhöht werden, musste Seoul Dutzende Milliarden Dollar ausgeben, um die Produktion in die Vereinigten Staaten zu verlagern.

Die Drohung lautete, die koreanischen Exporteinnahmen (und damit die Beschäftigung und die Einkommen) zum Einbruch zu bringen, wenn man sich nicht Trumps Bedingungen beuge – ohne dass ein militärischer Konflikt notwendig wäre, um diesen Handelsfriedensvertrag durchzusetzen.

Die wirtschaftliche Eroberung Japans durch die USA (und die Hoffnung, es mit Atomwaffen wieder aufzurüsten)

Trump wandte eine ähnliche Lockvogel- und Erpressungspolitik gegen Japan an und drohte, durch die Einführung hoher Zölle auf den Handel mit den Vereinigten Staaten ein wirtschaftliches Chaos in Japan zu verursachen, wenn das Land nicht 550 Milliarden Dollar Schutzgeld an Trump zahlte, damit dieser in Projekte seiner Wahl investieren und 90 % der Gewinne für sich behalten konnte, nachdem Japan seine Kapitalvorauszahlung zurückerhalten hatte.

Die japanische Fassung des ursprünglichen Abkommens sah eine Aufteilung der Gewinne vor, doch laut Financial Times formulierten die USA in der endgültigen Fassung, dass diese Aufteilung nur für die anfängliche Rückzahlung der Investitionen durch Japan gelten sollte, nicht jedoch für die Gewinne.

Japan war so verzweifelt – eine erbärmliche Kapitulation vor den Forderungen der USA nach deutschem Vorbild –, dass es Trumps Zollabkommen akzeptierte, wonach japanische Exporte „nur” mit 15 % statt mit 25 % belegt werden sollten – das gleiche Abkommen, das er mit Südkorea geschlossen hatte. Japan wurde nur 45 Tage Zeit gegeben, um zu zahlen.

Der daraus resultierende Schmiergeldfonds war ein politischer Glücksfall für Trump, der ihn nun als Köder für seine wichtigsten Wahlkampfspender und Unterstützer nutzen kann, während er die mehr als eine halbe Billion Dollar zur Finanzierung seiner Steuergeschenke an die reichsten Amerikaner verwendet.

Trump verlangte auch eine Rückvergütung für japanische Investitionen in die US-Stahlproduktion durch den Kauf von U.S. Steel durch Nippon Steel für 15 Milliarden Dollar. Die US-Regierung erhielt eine kostenlose Golden Share der Aktien des Unternehmens, um die Kontrolle der USA über die Geschäftstätigkeit des Unternehmens sicherzustellen.

Die Vereinbarung blieb geheim, aber die Financial Times erhielt eine Kopie und berichtete, dass sie

nach Nötigung riecht: Eine souveräne Nation wird gezwungen, private und öffentliche Investitionen an eine viel reichere Nation weiterzuleiten, und zwar unter einer Struktur, die unverhohlen vom US-Präsidenten gelenkt wird. Sobald Japan seine Investition wieder hereingeholt hat, erhält es nur noch 10 Prozent der Cashflows aus dem Projekt, während Amerika 90 Prozent erhält. Zwar hat Japan über einen Beratungsausschuss, in dem Projekte ausgewählt werden, einen nominellen Einfluss, aber im mächtigeren Investitionsausschuss sitzt kein Japaner, und die endgültige Entscheidung trifft Trump. Japan kann sich zwar dafür entscheiden, eine Investition nicht zu finanzieren, aber wenn es dies tut, können die USA „nach dem vom Präsidenten festgelegten Satz” neue Zölle gegen Japan verhängen.

Der Reporter der Financial Times fügte hinzu, dass

ein schadenfroher Lutnick, der separat bei CNBC auftrat, Japan sogar das Recht verweigerte, diesen Fall im eigenen Land vorzubringen. Japan habe versucht, seinen Zollsatz mit einem Deal „herunterzukaufen”, den er als „aus den Fugen geraten” und als das Lustigste bezeichnete, was er in seiner Arbeit für diesen Präsidenten erlebt habe. Trump habe „vollständige Entscheidungsfreiheit” über Japans Investitionen und werde entscheiden, wo und wie er japanisches Kapital in Amerika ausgegeben haben wolle.

Nach den jüngsten Treffen der SCO und der BRICS scheint es unwahrscheinlich, dass Länder, die noch nicht eng mit den USA verbündet sind, solche Vereinbarungen treffen werden, wie sie Deutschland, Südkorea und Japan bisher im Jahr 2025 getroffen haben. Diese Vereinbarungen dienen als anschauliche Beispiele für den Kontrast zwischen dem mit den USA verbündeten Westen und dem Rest der Welt.

Alastair Crooke beschrieb dies wie folgt:

Die westliche Welt wird standardmäßig eine defensive, feindselige Haltung einnehmen. Die USA sind psychologisch eindeutig nicht darauf vorbereitet, diesen SCO-Mächten auf Augenhöhe zu begegnen. Jahrhunderte kolonialer Überlegenheit haben eine Kultur geprägt, in der das einzig mögliche Modell die Hegemonie und die Auferlegung einer pro-westlichen Abhängigkeit ist. China, Russland oder Indien als „losgelöst“ von der „regelbasierten Ordnung“ anzuerkennen und als separate nicht-westliche Sphäre zu betrachten, würde eindeutig bedeuten, das Ende der westlichen globalen Hegemonie zu akzeptieren. Und es würde auch bedeuten, zu akzeptieren, dass die Ära der Hegemonie insgesamt vorbei ist. Die herrschenden Schichten in den USA und Europa sind dazu kategorisch nicht bereit.

Für die Beziehungen Amerikas zur NATO und anderen neuen Verbündeten im Kalten Krieg ist sie offensichtlich noch nicht vorbei. Aber sie beschränkt sich auf diese, und Trump versucht, den Einflussbereich der USA auf die gesamte westliche Hemisphäre auszuweiten – nicht nur auf Lateinamerika und Kanada, sondern auch auf Grönland.

Die Anstrengungen, die erforderlich sind, um ihre Abhängigkeit zu festigen und den zu erwartenden nationalistischen Reaktionen gegen eine solche Unterwerfung standzuhalten, scheinen dazu geführt zu haben, dass sich die US-Politik zumindest vorläufig vom Konflikt mit ihren erklärten Feinden Russland, China und Iran abgewandt hat.

Die große Frage ist, ob diese missbrauchten Verbündeten irgendwann versuchen werden, sich für andere Bündnisse zu entscheiden.

Die Türkei ist noch eine ungeschriebene Karte. Das Gleiche gilt für den gesamten Nahen Osten.

US-Strategen hoffen auch weiterhin, Indien wieder ins Spiel zu bringen, und träumen davon, die russische Wirtschaft zu destabilisieren, um einen Regimewechsel herbeizuführen.

Wie geht es nun weiter?

Als ideologische politische Bedrohung besteht die wirtschaftliche Logik der SCO- und BRICS-Mitglieder darin, strenge staatliche Regulierungsmaßnahmen zu erlassen, um die Rent-Seeking-Aktivitäten und die Finanzialisierung zu minimieren, die zur Deindustrialisierung der USA geführt haben.