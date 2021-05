Microsoft gegen indische Landwirte: Agri-Stacking das System

Im April unterzeichnete die indische Regierung ein Memorandum of Understanding (MoU) mit Microsoft, das es dem lokalen Partner CropData ermöglicht, eine Master-Datenbank von Landwirten zu nutzen. Die Absichtserklärung scheint Teil der politischen Initiative AgriStack zu sein, die die Einführung „disruptiver“ Technologien und digitaler Datenbanken im Agrarsektor vorsieht.

Presseberichten und Regierungserklärungen zufolge würde Microsoft Landwirten mit Lösungen für das Nacherntemanagement helfen, indem es eine kollaborative Plattform aufbaut und landwirtschaftliche Datensätze wie Ernteerträge, Wetterdaten, Marktnachfrage und Preise erfasst. Dies wiederum würde eine Schnittstelle für Landwirte für eine „intelligente“ Landwirtschaft schaffen, einschließlich Nachernte-Management und Vertrieb.

CropData wird Zugang zu einer Regierungsdatenbank mit 50 Millionen Landwirten und deren Landaufzeichnungen erhalten. Im Laufe der Entwicklung der Datenbank wird sie die persönlichen Daten der Landwirte, das Profil des Landbesitzes (Katasterkarten, Betriebsgröße, Landtitel, lokale klimatische und geografische Bedingungen), Produktionsdetails (angebaute Pflanzen, Produktionshistorie, Input-Historie, Qualität des Outputs, Maschinen im Besitz) und finanzielle Details (Input-Kosten, durchschnittlicher Ertrag, Kredithistorie) enthalten.

Das erklärte Ziel ist es, die digitale Technologie zu nutzen, um die Finanzierung, die Inputs, den Anbau und die Versorgung und Verteilung zu verbessern.

Es scheint, dass sich der Entwurf für AgriStack in einem fortgeschrittenen Stadium befindet, obwohl die Landwirte selbst nicht konsultiert oder einbezogen wurden. Technologie könnte den Sektor sicherlich verbessern, aber die Übergabe der Kontrolle an mächtige Privatkonzerne wird lediglich das erleichtern, was diese in Bezug auf die Markteroberung und die Abhängigkeit der Landwirte benötigen.

Eine solche „datengesteuerte Landwirtschaft“ ist integraler Bestandteil der jüngsten Agrargesetzgebung, die den Vorschlag enthält, ein digitales Profil der Landwirte, ihrer landwirtschaftlichen Betriebe, der klimatischen Bedingungen in einem Gebiet, der angebauten Produkte und der durchschnittlichen Produktion zu erstellen.

Natürlich wurden diesbezüglich viele Bedenken geäußert, die von der Verdrängung von Landwirten, der weiteren Ausbeutung von Landwirten durch Mikrofinanzierung und dem Missbrauch von Landwirtschaftsdaten bis hin zu vermehrten algorithmischen Entscheidungen ohne Rechenschaftspflicht reichen.

Die Verdrängung von Bauern ist der Research Unit for Political Economy (RUPE) nicht entgangen, die in einer dreiteiligen Artikelserie erklärt, wie der neoliberale Kapitalismus Kleinbauern von ihrem Land entfernt hat, um einen aktiven Landmarkt für Konzerninteressen zu ermöglichen. Die indische Regierung versucht, ein System der „abschließenden Titulierung“ von allem Land im Land zu etablieren, so dass die Eigentumsverhältnisse identifiziert werden können und Land dann gekauft oder weggenommen werden kann.

Nehmen Sie Mexiko als Beispiel, sagt RUPE:

Im Gegensatz zu Mexiko wurde in Indien nie eine bedeutende Landreform durchgeführt. Nichtsdestotrotz hat sein aktuelles Programm der ‚abschließenden Titulierung‘ von Land deutliche Ähnlichkeiten mit Mexikos Bestreben nach 1992, die Eigentumsrechte zu übergeben… Die indischen Machthaber halten sich eng an das Drehbuch, das Mexiko befolgt hat und das in Washington geschrieben wurde.“

Der Plan ist, dass in dem Maße, in dem Bauern den Zugang zu Land verlieren oder als rechtmäßige Eigentümer identifiziert werden können, räuberische institutionelle Investoren und große Agrarunternehmen Betriebe aufkaufen und zusammenlegen und so die weitere Ausbreitung einer industriellen Landwirtschaft mit hohem Input und in Abhängigkeit von Unternehmen erleichtern – was bereits dazu beigetragen hat, eine weit verbreitete finanzielle Notlage unter Bauern und eine tief verwurzelte Agrar- und Umweltkrise zu schüren.

Durch das Sammeln (Raubkopieren) von Informationen – unter dem wohlwollend klingenden Begriff der datengesteuerten Landwirtschaft – werden private Konzerne besser in der Lage sein, die Situation der Landwirte für ihre eigenen Zwecke auszunutzen: Sie werden mehr über deren Einkommen und Geschäfte wissen als die einzelnen Landwirte selbst.

Offener Brief

Etwa 55 zivilgesellschaftliche Gruppen und Organisationen haben sich schriftlich an die Regierung gewandt und diese und verschiedene andere Bedenken geäußert, nicht zuletzt das wahrgenommene politische Vakuum in Bezug auf den Datenschutz von Landwirten und den Ausschluss der Landwirte selbst in aktuellen politischen Initiativen.

In einem offenen Brief erklären sie:

In einer Zeit, in der „Daten das neue Öl“ geworden sind und die Industrie sie als nächste Gewinnquelle ansieht, müssen die Interessen der Landwirte gewahrt werden. Es wird nicht überraschen, dass die Konzerne dies als eine weitere Möglichkeit zur Gewinnerzielung angehen werden, als einen Markt für sogenannte „Lösungen“, die zum Verkauf von nicht-nachhaltigen Agrar-Inputs führen, verbunden mit einer größeren Kreditvergabe und Verschuldung der Landwirte dafür durch Fintech, sowie der erhöhten Bedrohung durch Enteignung durch private Konzerne.

Sie fügen hinzu, dass jeder Vorschlag, der versucht, die Probleme, die die indische Landwirtschaft plagen, anzugehen, die grundlegenden Ursachen dieser Probleme angehen muss. Das aktuelle Modell beruht auf „Tech-Solutionismus“, der den Einsatz von Technologie zur Lösung struktureller Probleme betont.

Es gibt auch das Problem der reduzierten Transparenz seitens der Regierung durch algorithmusbasierte Entscheidungsfindung.

Die 55 Unterzeichner fordern die Regierung auf, Konsultationen mit allen Stakeholdern, insbesondere mit Bauernverbänden, über die Richtung ihres digitalen Vorstoßes sowie über die Grundlage von Partnerschaften durchzuführen und ein entsprechendes Strategiepapier herauszugeben, nachdem sie das Feedback von Bauern und Bauernverbänden gebührend berücksichtigt hat. Da die Landwirtschaft ein staatliches Thema ist, sollte die Zentralregierung auch die Landesregierungen konsultieren.

Sie fordern, dass alle Initiativen, die die Regierung zusammen mit privaten Einrichtungen gestartet hat, um mehrere Datenbanken mit privaten/persönlichen Informationen über einzelne Landwirte oder ihre Betriebe zu integrieren und/oder gemeinsam zu nutzen, auf Eis gelegt werden, bis ein umfassender politischer Rahmen geschaffen und ein Datenschutzgesetz verabschiedet ist.

Es wird auch dafür plädiert, dass die Entwicklung von AgriStack, sowohl als politischer Rahmen als auch in seiner Ausführung, die Anliegen und Erfahrungen der Landwirte als Hauptansatzpunkt nehmen sollte.

In dem Brief heißt es, dass bei genauer Betrachtung der neuen Agrargesetze deutlich wird, dass die ungeregelte Digitalisierung ein wichtiger Aspekt davon ist.

Es besteht die große Möglichkeit, dass monopolistische, unternehmenseigene E-Commerce-„Plattformen“ angesichts der aktuellen politischen Entwicklung schließlich einen Großteil der indischen Wirtschaft kontrollieren werden. Vom Einzelhandel über die Logistik bis hin zum Anbau werden Daten mit Sicherheit das „neue Öl“ sein und den Plattformen die Macht geben, zu diktieren, was und in welchen Mengen produziert werden muss.

Diejenigen Landwirte, die im System verbleiben, werden an Verträge gebunden und ihnen wird gesagt, wie viel Produktion erwartet wird, wie viel Regen erwartet wird, welche Bodenqualität vorhanden ist, welche Art von Betriebsmitteln benötigt werden und wann die Produkte fertig sein müssen – und wie viel Geld sie erhalten werden.

Die Übergabe aller Informationen über den Sektor an Microsoft und andere legt die Macht in deren Hände – die Macht, den Sektor nach ihrem eigenen Bild zu formen.

Die Datengiganten und E-Commerce-Unternehmen werden nicht nur Daten über den Konsum kontrollieren, sondern auch Daten über die Produktion, die Logistik, wer was braucht, wann er es braucht, wer es produzieren soll, wer es transportieren soll und wann es transportiert werden soll.

Bayer, Corteva, Syngenta und das traditionelle Agribusiness werden mit Microsoft, Google und den Big-Tech-Giganten zusammenarbeiten, um KI-gesteuerte Farmen ohne Landwirte und einen E-Commerce-Handel zu ermöglichen, der von Unternehmen wie Amazon und Walmart dominiert wird. Ein Kartell von Datenbesitzern, proprietären Input-Lieferanten und Einzelhandelskonzernen an der Spitze der Wirtschaft, die mit giftigen industriellen Lebensmitteln und den damit verbundenen verheerenden gesundheitlichen Auswirkungen hausieren gehen.

Und die gewählten Vertreter? Ihre Rolle wird sich stark auf technokratische Aufpasser dieser Plattformen und der künstlichen Intelligenz beschränken, die all das planen und bestimmen.

Was die Landwirte betrifft, so werden viele, wenn nicht die meisten, gezwungen sein, den Sektor zu verlassen. Dutzende von Millionen arbeitsloser und unterbeschäftigter „Kollateralschäden“, die ihrer Produktionsmittel beraubt werden.

Das jahrhundertealte Wissen über den Anbau und die kulturellen Praktiken, die von Generation zu Generation weitergegeben wurden, verschwindet. Die Verbindung zwischen Mensch und Land reduziert auf eine KI-gesteuerte technokratische Dystopie, die den Grundsätzen des neoliberalen Kapitalismus entspricht.

So wie es derzeit aussieht, wird AgriStack dazu beitragen, dieses Endspiel zu ermöglichen.

Der erwähnte offene Brief kann auf der Website der Alliance For Holistic and Sustaibable Agriculture nachgelesen werden. Eine Zusammenfassung der jüngsten Agrargesetzgebung und ihrer Auswirkungen finden Sie in diesem Beitrag von Colin Todhunter auf der britischen KTV.