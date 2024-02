Mike Adams interviewt Dr. Mercola über De-Banking: Die Bewaffnung der Finanzen: Bereiten Sie sich auf einen harten Ritt vor

Die Geschichte auf einen Blick

Debanking ist die Bewaffnung der Finanzwelt zum Zweck der sozialen Kontrolle, was in einer freien Gesellschaft einfach nicht möglich ist

Indem die Chase Bank mich, meinen CEO, meinen CFO, deren Ehepartner und Kinder aus dem Bankkonto entfernt, gibt sie den Menschen einen Vorgeschmack darauf, wie digitale Zentralbankwährungen (CBDCs) zur Kontrolle der Massen eingesetzt werden

In den USA werden 81,37 % aller Desktop-Suchen über Google durchgeführt. Weltweit liegt der Marktanteil von Google bei 85,53 %. Durch sein Suchmonopol hat Google einen enormen Einfluss darauf, was die Menschen sehen und worüber sie lernen können, was unglaublich gefährlich ist. Google allein kann die Weltbevölkerung leicht in die Irre führen und sie für kommende Generationen „entbilden“

KI-Systeme werden auch mit Pro-Pharma-Propaganda programmiert, und das wird von nun an die vorherrschende Wissensgrundlage für die Menschheit sein

Um lebensrettende Gesundheitsinformationen zu bewahren, die aktiv zensiert werden, um sie aus dem menschlichen Gedächtnis zu löschen, erstelle ich einen Master-Videokurs, der mein Lebenswerk zusammenfassen wird. Nach seiner Fertigstellung wird der Kurs für Substack-Abonnenten verfügbar sein, die die Videos herunterladen und mit anderen teilen können

Am 18. August 2023 sprach ich mit Mike Adams, auch bekannt als „The Health Ranger“, auf seiner Plattform für freie Meinungsäußerung, Brighteon, über unser debanking bei der JP Morgan Chase Bank.

Wie bereits berichtet, habe ich Mitte Juli zusammen mit meinem CEO und CFO – die beide seit fast 20 Jahren für mich tätig sind – identische Briefe erhalten, in denen uns mitgeteilt wurde, dass die Chase Bank unsere Konten sowie die Konten ihrer Ehepartner und Kinder schließt.

Irrationale Ausreden

In den ursprünglichen Schreiben wurde als einziger Grund eine „unerwartete Aktivität“ auf einem nicht näher bezeichneten Konto angegeben. Später erklärte ein Vertreter gegenüber Reportern, dass Kontoschließungen in der Regel nur aus Gründen der Geldwäschebekämpfung vorgenommen werden.

Gegen mich wurde jedoch noch nie eine Anklage wegen Geldwäsche erhoben, und in einem echten Geldwäschefall werden die Konten sofort beschlagnahmt. Sie geben Ihnen keinen Monat Zeit, um Ihre Geschäfte woanders abzuwickeln.

Auf ein Schreiben des Finanzchefs von Florida, Jimmy Patronis, in dem er die Entscheidung der Bank, unsere Konten zu schließen, in Frage stellte, antwortete ein Sprecher von Chase, dass die Konten geschlossen wurden, weil:

„… der Kunde war mehrfach Gegenstand einer behördlichen Überprüfung durch die Bundesregierung, weil er in illegale Aktivitäten im Zusammenhang mit der Vermarktung und dem Verkauf von Konsumgütern verwickelt war, und wir sind gesetzlich verpflichtet, zu verhindern, dass Gelder aus diesen Aktivitäten durch unsere Bank fließen.“

Die letzte behördliche Überprüfung“ unseres Unternehmens fand vor 2,5 Jahren im Jahr 2021 statt, als uns die Food and Drug Administration ein Warnschreiben schickte, in dem sie uns beschuldigte, die Vitamine C, D, Quercetin und Pterostilbene Advanced zu verkaufen, um COVID-19 bei Menschen zu lindern, zu verhindern, zu behandeln, zu diagnostizieren oder zu heilen“, was einen Verstoß gegen das Bundesgesetz über Lebensmittel, Arzneimittel und Kosmetika darstellt.

Ein Warnschreiben ist jedoch kein Beweis für eine illegale Handlung. Es ist eine Anschuldigung. Wir haben auf das Schreiben der FDA geantwortet und sie wissen lassen, dass ihre Anschuldigungen unbegründet sind, und das war’s dann auch schon. Wir hatten nicht gegen das Gesetz verstoßen.

Wenn die Chase Bank darauf besteht, dass sie „rechtlich verpflichtet“ ist, mich, meine Mitarbeiter und deren Familien wegen eines alten FDA-Warnschreibens – das keine Rechtsgrundlage hatte und nie zu strafrechtlichen Anklagen führte – aus dem Verkehr zu ziehen, dann wäre die Chase Bank auch rechtlich verpflichtet, ihre eigenen Führungskräfte und Mitarbeiter aus dem Verkehr zu ziehen, die vorsätzlich vom Sexhandel profitierten und Anleger mit illegalen Anlagestrategien betrogen haben. Warum haben sie das nicht getan?

Verstecktes Sozialkreditsystem in Aktion

In den letzten Jahren wurden zwar schon viele von ihren Konten gestrichen, aber besonders ungeheuerlich an dieser Aktion ist, dass sie sich nicht nur gegen mich richtete, sondern auch gegen meine Mitarbeiter und deren Familien.

Dies ist eines der Hauptmerkmale des chinesischen Sozialkreditsystems, bei dem Menschen für ihre Verbindungen bestraft werden. Das ist die Bewaffnung des Finanzwesens zum Zweck der sozialen Kontrolle, was in einer freien Gesellschaft einfach nicht möglich ist.

In dieser Hinsicht zeigen die Aktionen der Chase Bank, dass wir uns in einer ganz neuen Phase des Social-Engineering-Projekts der Globalisten befinden. Es ist auch ein Vorgeschmack darauf, wie die digitalen Zentralbankwährungen (CBDCs) eingesetzt werden, um die Massen zu kontrollieren.

Chase Bank ist Teil eines staatlichen Zensurausschusses

Interessanterweise haben wir vor kurzem entdeckt, dass die Chase Bank die einzige Bank ist, die im Beratungsausschuss für Cybersicherheit der Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) vertreten ist, was erklären könnte, warum Chase mein Unternehmen ins Visier genommen hat. Dieser Beratungsausschuss gibt dem CISA-Direktor „strategische und umsetzbare Empfehlungen“ zu „Cybersicherheitsfragen“.

Ein Vertreter von Chase war bei einer Sitzung des beratenden Ausschusses für Cybersicherheit zum Schutz kritischer Infrastrukturen vor Fehlinformationen und Desinformation am 1. März 2022 anwesend, bei der Laura Dehmlow, Abteilungsleiterin der Task Force für ausländischen Einfluss (FITF) des FBI, warnte, dass „subversive Informationen“ in den sozialen Medien die öffentliche Unterstützung für die US-Regierung untergraben könnten und dass die „Medieninfrastruktur“ zur Verantwortung gezogen werden müsse.

Die Ausschussmitglieder erörterten daraufhin, wie der strategische Ansatz der Regierung in Bezug auf Fehlinformationen und Desinformation aussehen sollte, wie der Informationsaustausch zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor am besten organisiert werden kann und wie man kanalübergreifend zusammenarbeiten kann.

Wir wissen jetzt, dass ein formalisierter Prozess eingeführt wurde, der es Regierungsbeamten ermöglichte, sich in ein spezielles Portal einzuloggen, in dem sie Inhalte in sozialen Medien zur Entfernung markieren konnten.

Fragen Sie sich selbst, warum eine große Bank an einem Treffen teilnahm, bei dem es darum ging, den besten Weg für die Regierung zur Zensur der Amerikaner zu finden? Nach allem, was wir heute über die inländischen Zensurmaßnahmen des CISA wissen, liegt der Verdacht nahe, dass die Bewaffnung des Finanzwesens – das Debanking von „inländischen Bedrohungsakteuren“ – Teil der ursprünglichen Strategie war.

Hatte CISA also seine Hand im Spiel bei der Entscheidung der Bank, meine Geschäftskonten und die von wichtigen Mitarbeitern und deren Familien zu schließen? Dafür haben wir noch keine Beweise, aber es würde mich nicht überraschen.

Der Generalstaatsanwalt von Florida ist an dem Fall dran

Im Mai 2023 unterzeichnete der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, ein Gesetz, das es Finanzinstituten ausdrücklich untersagt, Dienstleistungen aufgrund politischer oder religiöser Überzeugungen zu verweigern oder zu stornieren, so dass wir möglicherweise zum Testfall für dieses neue Gesetz werden. Wir arbeiten derzeit mit dem Generalstaatsanwalt von Florida zusammen.

Leider habe ich mich während des Interviews falsch ausgedrückt, als ich sagte, dass die Generalstaatsanwaltschaft eine Klage gegen Chase einreicht. Ganz so weit sind wir aber noch nicht. Mir wurde gesagt, es sei noch zu früh, um zu sagen, ob Anklage erhoben wird.

Die zweite Verbrennung der Bibliothek von Alexandria

Ich habe meine Website im Jahr 1997 gestartet. Google gab es damals noch nicht. Und jahrelang, bis etwa 2015 oder so, blieb das Internet unzensiert. Man konnte Informationen über alles finden, was man sich vorstellen konnte.

Was jetzt mit dem Internet geschieht, erinnert an den Brand der Bibliothek von Alexandria, dem Lagerhaus der wichtigsten und wertvollsten Informationen der Welt. Zum Hintergrund: Die Bibliothek des antiken Alexandria in Ägypten war einst als die „größte Ansammlung menschlichen Wissens in der Geschichte“ bekannt. Historischen Quellen zufolge soll es dort bis zu 400.000 Papyrusrollen gegeben haben, die antike Werke und Wissen aufzeichneten, darunter 200.000, die Marc Anton Kleopatra schenkte.

Wie ihre Vettern im 21. Jahrhundert wussten die Weltbürger von gestern diesen umfangreichen Wissensschatz anscheinend nicht zu schätzen und verbrannten die Bibliothek im Laufe der Jahrhunderte mehrmals, bis heute praktisch nichts mehr von ihr existiert, nachdem eine Säuberungsaktion durchgeführt wurde, um alles zu löschen, was nicht mit dem Koran übereinstimmte.

Nun hat sich die Bibliothek der modernen Welt, Google, im Wesentlichen selbst verbrannt, indem sie ihre Suchalgorithmen so programmiert hat, dass man nur noch offiziell genehmigte Informationen finden kann, es sei denn, man kennt die URL dessen, wonach man sucht. Wenn Sie sich auf eine Suchmaschine verlassen, sind Ihre Suchergebnisse in der Regel auf weniger als 100 Links beschränkt, die Sie anklicken können, obwohl es Dutzende oder Hunderte von Millionen von Ergebnissen geben kann.

In den USA werden 81,37 % aller Desktop-Suchen über Google durchgeführt. Weltweit beträgt der Marktanteil von Google bei der Suche 85,53 %. Durch sein Suchmonopol hat Google einen enormen Einfluss darauf, was die Menschen sehen und worüber sie lernen können, was unglaublich gefährlich ist. Google allein kann die Weltbevölkerung leicht in die Irre führen und sie für kommende Generationen „entbilden“.

Da jedoch fast jede Suchmaschine die Daten von Google nutzt, liegt die indirekte Kontrolle, die Google ausübt, wahrscheinlich eher bei 95 %.

Ich vermute, dass die künstliche Intelligenz irgendwann die Online-Suche übernehmen wird und es dann nur noch eine einzige Antwort auf eine bestimmte Frage geben wird. Das wird natürlich noch gefährlicher sein. Schon jetzt ist zu erkennen, dass die KI-Systeme ständig mit pharmafreundlicher Propaganda gefüttert werden, und das wird von nun an die vorherrschende Wissensgrundlage für die Menschheit sein.

Wir sind also an einem Punkt angelangt, an dem wir daran arbeiten müssen, lebensrettende Informationen zu erhalten und einen Weg zu finden, sie auf eine Weise zu verbreiten, die nicht zensiert werden kann. Glücklicherweise kommen dezentralisierte Alternativen wie Qortal, Bastyon und Nostr auf den Markt. Adams arbeitet außerdem daran, Brighteon in eine vollständig dezentralisierte Peer-to-Peer-Plattform zu verwandeln, die weder zensiert noch abgeschaltet werden kann.

Demnächst verfügbar: Ein Master Health Kurs

Ich arbeite derzeit an einem Videokurs über Gesundheit und Ernährung, den die Menschen auf ihre persönliche Festplatte herunterladen können, damit diese Informationen nicht verloren gehen. Bei Bedarf können sie ihn dann auf einen USB-Stick speichern und an Freunde und Verwandte weitergeben, damit auch sie die Informationen haben, die sie brauchen, um erfolgreich zu sein.

Es gibt viele kostengünstige, einfache Strategien, die die Gesundheit, die Lebensqualität und die Langlebigkeit radikal verbessern können, und das sind genau die Dinge, die die Globalisten, Technokraten und Transhumanisten jetzt versuchen, aus der Datenbank des im Internet angesammelten Wissens auszulöschen.

Ich meine, sie sind buchstäblich dabei, grundlegende gesundheitliche Fortschritte auszulöschen, die seit Jahrzehnten (wenn nicht sogar seit Hunderten oder Tausenden von Jahren) bekannt und verstanden sind, wie z. B. die Tatsache, dass wir ein Immunsystem haben und dass bestimmte Nährstoffe für unsere Immunfunktion notwendig sind und diese verbessern.

Ich hoffe, dass ich am Ende etwa 50 Module haben werde, wobei jedes Modul aus einem ein- bis zweistündigen Video besteht. In seiner Gesamtheit wird der Kurs eine Zusammenstellung meines Lebenswerkes sein. Ich möchte den Menschen eine Bibliothek von Gesundheitsstrategien an die Hand geben, auf die sie immer wieder zurückgreifen können, auch wenn ich nicht mehr da bin und selbst wenn das Internet abgeschaltet wird.

Der Kurs wird auf Substack für Abonnenten veröffentlicht, die die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen, und bei Bedarf werde ich Folgevideos veröffentlichen. Das Tolle daran, diese Informationen in Form von Videomodulen und nicht in Form eines Buches zu veröffentlichen, ist, dass ich, wenn neue Informationen verfügbar werden, einfach ein Update aufnehmen kann. Man kann nicht zurückgehen und ändern, was man in ein Buch geschrieben hat.

Das Substack-Abonnement kostet 5 Dollar im Monat oder 50 Dollar im Jahr, ist also sehr erschwinglich. Die Einnahmen von Substack werden zur Unterstützung einer gemeinnützigen Organisation verwendet, die sich für die Verbesserung der Krisenresistenz einsetzt. Ich habe noch keinen Titel für diesen Kurs, aber ich werde mehr Informationen darüber weitergeben, sobald er sich der Fertigstellung nähert.

Bereiten Sie sich auf das Unvermeidliche vor

Ich bin überzeugt, dass COVID-19 nur ein Testlauf war. Etwas weit Schlimmeres als COVID ist für uns geplant, also müssen wir uns vorbereiten, so gut wir können. Zu dieser Vorbereitung gehört auch, dass Sie sich um Ihre gesundheitlichen Probleme kümmern und Ihre Gesundheit erhalten. Wenn Sie gesund sind, sind Sie widerstandsfähiger gegen so ziemlich jede Schwierigkeit, und man weiß nie, was die globalistische Kabale als Nächstes aushecken wird.

Es könnte eine weitere Biowaffe sein, ein Ausfall des Stromnetzes, Nahrungsmittelknappheit, ein Finanzkollaps, ein Cyberangriff auf kritische Infrastrukturen oder eine erfundene Invasion von Außerirdischen.

„Welche Krise auch immer ausgelöst wird, wir wissen jetzt, dass sie dazu benutzt wird, die Tyrannei voranzutreiben, denn das ultimative Ziel ist die globale Sklaverei“.

Während der COVID-Pandemie wurden wichtige Daten über die Nachrichtenübermittlung und die Reaktionen der Öffentlichkeit gesammelt, so dass sie jetzt über die technologischen Möglichkeiten verfügen, die Auslöser zu identifizieren, die die Angst maximieren und ihnen den größten Grad an Kontrolle geben. Ich vermute, dass die nächste Krise allein aus diesem Grund viel schlimmer sein wird.

Welche Krise auch immer ausgerollt wird, wir wissen jetzt, dass sie benutzt werden wird, um die Tyrannei voranzutreiben, denn globale Sklaverei ist das ultimative Ziel. Sie wollen die vollständige Kontrolle über jeden Menschen auf der Erde, von der Wiege bis zur Bahre – was Sie essen, was Sie tun und denken, was Sie kaufen, wie und wo Sie leben und wie lange.

Eine weitere wichtige Vorbereitungsstrategie besteht darin, eine Gemeinschaft aufzubauen, in der man Wissen austauschen kann. Jeder hat andere Fähigkeiten, und wir müssen lernen, vor Ort zusammenzuarbeiten und uns gegenseitig zu helfen.

Einsame Wölfe werden die zahlreichen Krisen, die auf uns zukommen, wahrscheinlich nicht überleben. Stadtbewohner werden auch viel größere Schwierigkeiten haben, weil es dort so wenig natürliche Ressourcen gibt. Wenn Sie also können, verlassen Sie die Städte.

George Orwells letzte Warnung

Abschließend tun wir gut daran, George Orwells nüchternen Rat zu beherzigen. Vor seinem Tod im Jahr 1950, im Alter von 47 Jahren, sagte er zu einem Reporter, dass „so etwas wie ‚1984‘ passieren könnte“, denn „das ist die Richtung, in die sich die Welt zur Zeit bewegt.“

In der Tat bewegen wir uns heute, 73 Jahre später, immer noch in dieselbe Richtung. Orwell las dann einen Auszug aus seinem Buch „1984“ vor, gefolgt von einer letzten Warnung an künftige Generationen:

„In unserer Welt wird es keine Emotionen außer Angst, Wut, Triumph und Selbsterniedrigung geben. Der Sexualtrieb wird ausgerottet werden. Wir werden den Orgasmus abschaffen. Es wird keine Loyalität geben außer der Loyalität zur Partei. Aber immer wird es den Rausch der Macht geben. Immer, in jedem Moment, wird es den Rausch des Sieges geben, das Gefühl, einen hilflosen Feind zu zertreten. Wenn Sie sich ein Bild von der Zukunft machen wollen, stellen Sie sich einen Stiefel vor, der auf einem menschlichen Gesicht herumtrampelt, für immer. Die Moral, die man aus dieser gefährlichen Alptraumsituation ziehen kann, ist einfach: Lass es nicht geschehen. Es kommt auf dich an.“

