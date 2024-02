Der größte Trick, den Big Brother je gebracht hat

Von Daniel Nuccio

„Der größte Trick des Teufels war, die Welt davon zu überzeugen, dass es ihn nicht gibt“, lautet ein Zitat, das im Allgemeinen Charles Baudelaire zugeschrieben wird – oder möglicherweise Keyser Söze, je nachdem, wen man im Internet fragt. Etwas Ähnliches kann man auch über Big Brother sagen.

Wenn man darüber nachdenkt, wie unser entstehender Überwachungsstaat aussehen wird, denkt man an 1984. Sie stellen sich Ostdeutschland vor, angetrieben von Google und Amazon. Sie erinnern sich an Ihren liebsten dystopischen Science-Fiction-Film – oder vielleicht an Horrorgeschichten über Chinas Sozialkreditsystem. Der Gedanke an einen frustrierten Polizeichef mittleren Alters aus einer mittelgroßen Stadt im Mittleren Westen, der versucht, Sicherheitskameras mit innovativen neuen Funktionen zu beschaffen, kommt Ihnen wahrscheinlich nicht in den Sinn. Und schon gar nicht an einen Mann im Liegestuhl, der die Nummernschilder der vorbeifahrenden Fahrzeuge in ein Notizbuch notiert. Und genau so wird sich der Überwachungsstaat entwickeln, wenn er sich von einer Kleinstadt zur nächsten schleicht.

Ob ein Überwachungsstaat das Endziel ist, ist schwer zu sagen. Der Polizeichef von Pawnee, Indiana, plant wahrscheinlich nicht die Entwicklung seines eigenen Mini-Ozeaniens. Aber mehr als 18.000 Mini-Ozeanien, die über verschiedene Plattformen mit unterschiedlichem Integrationsgrad sowohl auf lokaler als auch auf nationaler Ebene betrieben werden, sind zweifellos die Richtung, in die wir uns bewegen, wenn Verkäufer mit glänzenden neuen Überwachungsgeräten in großen und kleinen Städten hausieren gehen und oft ungeprüfte, aber intuitiv ansprechende Behauptungen darüber aufstellen, wie ihre Geräte die Kriminalität verringern oder sich als nützliche Ermittlungsinstrumente erweisen werden.

Die Gesichtserkennung ist das Überwachungsgerät, dem heutzutage die meiste Aufmerksamkeit zuteil wird. Sie haben es in Filmen gesehen und vielleicht ein gewisses Unbehagen bei der Vorstellung von Regierungsbeamten verspürt, die in einem halbdunklen Raum sitzen, der nur durch das schwache Licht zahlloser Monitore beleuchtet wird, auf denen kleine Kästchen die Gesichter aller Personen erfassen, die eine belebte Straße entlanggehen. Wahrscheinlich haben Sie inzwischen auch schon davon gehört, dass die Gesichtserkennung für relativ belanglose Zwecke eingesetzt wurde oder zu Vorfällen führte, bei denen unschuldige Menschen schikaniert oder verhaftet wurden, weil ein Programm einen Fehler gemacht hat. Vielleicht haben Sie sogar die Bemühungen um ein Verbot dieser Technologie verfolgt.

Andere Überwachungsgeräte, die nicht ganz so sexy oder in der Popkultur so weit verbreitet sind, schaffen es jedoch, unter dem Radar selbst der datenschutzbewusstesten Menschen zu bleiben, da sie durch Empfehlungsprogramme der Strafverfolgungsbehörden gefördert werden, die von Unternehmen für Überwachungsgeräte organisiert werden, die ihre Geräte in jeder Stadt in Amerika haben wollen.

Einige, wie z. B. Schusswaffen-Erkennungsgeräte, scheinen relativ harmlos zu sein, obwohl es Bedenken gibt, dass sie Gesprächsfetzen auf ruhigen Straßen auffangen könnten. Andere, wie z. B. Mobilfunksimulatoren, sind etwas aufdringlicher, da sie von den Strafverfolgungsbehörden eingesetzt werden können, um den Standort von Personen über ihre Mobiltelefone zu überwachen sowie Metadaten von deren Anrufen und eine beträchtliche Menge anderer Informationen zu sammeln.

Automatische Nummernschildlesegeräte (ALPR) können dazu verwendet werden, die Bewegungen einer Person über die Nummernschilder ihrer Fahrzeuge zu erfassen. Angesichts der exponentiellen Zunahme ihres Einsatzes in den letzten Jahren und der Leichtigkeit, mit der Daten von den Kameras einiger Anbieter integriert werden, stellen sie eine ebenso große Bedrohung für die Privatsphäre dar wie Gesichtserkennung und Handy-Simulatoren.

ALPRs werden häufig an Straßenlaternen, Ampeln, unabhängigen Strukturen oder Polizeifahrzeugen angebracht und sind eine Art Kamera, die das Nummernschild und andere identifizierende Informationen von vorbeifahrenden Fahrzeugen erfasst, bevor sie die Informationen in Echtzeit mit „Hot Lists“ von Fahrzeugen vergleicht, die aktiv von den Strafverfolgungsbehörden gesucht werden, und die Informationen an eine durchsuchbare Datenbank überträgt. ALPR-Geräte, die von einigen Unternehmen verkauft werden, sollen sogar in der Lage sein, das Fahrverhalten eines Autos zu bewerten, um festzustellen, ob die Person hinter dem Steuer „wie ein Krimineller“ fährt.

Je nach Anbieter und den Einzelheiten seines Vertrags mit einer Gemeinde oder einer privaten Einrichtung, die die Kameras von ihm mietet, werden die von den Kameras erfassten Daten in der Regel dreißig Tage, manchmal aber auch Monate oder sogar Jahre lang gespeichert.

Obwohl dies oberflächlich betrachtet relativ unaufdringlich klingen mag und dazu führt, dass Orte wie Nashville ALPRs genehmigen, während sie Gesichtserkennung ablehnen, führt dies letztendlich dazu, dass eine durchsuchbare Datenbank für den mit Zeitstempel versehenen ungefähren Standort jeder Person erstellt wird, die regelmäßig mit einem einzigen Fahrzeug unterwegs ist – mit anderen Worten, die meisten Amerikaner, insbesondere diejenigen, die außerhalb von Großstädten leben.

Jay Stanley, ein leitender politischer Analyst im nationalen Büro der ACLU, der viel über Technologie, Privatsphäre und Überwachung geschrieben hat, sagte in einem Telefoninterview im Jahr 2023: „Es steht außer Frage, dass, wenn man genügend Nummernschildlesegeräte hat, und zwar in jedem Block eines, das zusammengenommen … einen GPS-Tracker-ähnlichen Datensatz meiner Bewegungen erstellen kann, und selbst wenn es nur einen alle zehn Meilen gibt und [ich] durch das Land fahre, von Texas nach Kalifornien oder was auch immer, kann das auch sehr aufschlussreich sein. „

In der Folge haben Organisationen wie die Electronic Frontier Foundation, eine Gruppe, die sich für den Schutz der Privatsphäre einsetzt, und das Brennan Center for Justice, ein überparteiliches Institut für Recht und Politik“, ihre Besorgnis darüber geäußert, dass die Geräte dazu verwendet werden könnten, die Aktivitäten von Demonstranten und Aktivisten zu verfolgen.

Wenn ALPRs während der Abriegelungen so weit verbreitet wären wie jetzt, ist es nicht schwer, sich vorzustellen, dass zumindest einige Gouverneure oder Bürgermeister sie benutzen, um diejenigen zu verfolgen und zu bestrafen, die es wagen, gegen das Corona-Gesetz zu verstoßen.

Darüber hinaus machen die Geräte manchmal Fehler, was zu Klagen von Einzelpersonen und Familien führt, dass sie psychologisch traumatisiert wurden, nachdem sie von der Polizei angehalten, mit vorgehaltener Waffe durchsucht und in Handschellen gelegt wurden, was im Wesentlichen auf einen Computerfehler zurückzuführen ist.

Was den Nutzen für die Sicherheit in den Gemeinden betrifft, so gibt es kaum quantitative Daten, die den Erfolg dieser Maßnahmen belegen.

Das Center for Human Rights der University of Washington veröffentlichte im Dezember 2022 einen Bericht, aus dem hervorgeht, dass die Trefferquote für ALPRs, d. h. der Prozentsatz der von ALPRs in einer Gemeinde fotografierten Nummernschilder, die mit einem von den Strafverfolgungsbehörden gesuchten Fahrzeug in Verbindung gebracht werden können, in der Regel unter 0,1 % liegt, was bedeutet, dass viele Daten über viele gesetzestreue Bürger gesammelt werden müssen, damit die Geräte von Nutzen sind. Und selbst wenn sie den Strafverfolgungsbehörden bei der Suche nach einem gesuchten Fahrzeug helfen, sind die Ergebnisse oft nicht sehr überzeugend.

Die Community Data Clinic der University of Illinois hat beispielsweise in einem vorläufigen Bericht vom Herbst 2023 festgestellt, dass von 54 Fällen, in denen die Strafverfolgungsbehörden in Champaign, einer der beiden Städte, in denen die U of I zu Hause ist, innerhalb eines bestimmten Zeitraums auf die Daten ihrer ALPR-Geräte zugegriffen haben, nur 31 dieser Fälle wahrscheinlich Straftaten betrafen, von denen die meisten nicht mit einer Schusswaffe verbunden waren. Aus dem Bericht der Universität von Illinois geht weiter hervor, dass nur zehn dieser Vorfälle zu einer Verhaftung oder einem Haftbefehl führten und nur zwei dieser Verhaftungen zu einer formellen Anklage führten.

Wie auf einer Bürgerversammlung im Oktober 2021 in Urbana, Illinois, der Partnerstadt von Champaign, deutlich wurde, können selbst die Befürworter der Geräte keine einzige Studie vorlegen, die belegt, dass die Kameras von Waffengewalt abschrecken oder diese verhindern, was oft einer der Hauptgründe ist, warum sich Gemeinden überhaupt für ALPRs entscheiden.

Wenn jedoch Vertreter der Hersteller und der örtlichen Strafverfolgungsbehörden versuchen, die Zustimmung der Stadträte zu erhalten und die Ängste der besorgten Bürger zu beschwichtigen, wird das Überwachungspotenzial der Geräte zusammen mit ihrer fragwürdigen Wirksamkeit und den verheerenden Folgen, die sich aus einem Fehler ergeben können, in der Regel nicht in den Vordergrund gestellt.

Stattdessen betonen die Befürworter, wie verbreitet sie in den umliegenden Städten sind, führen anekdotische Beweise für ihren Nutzen an und versuchen, ALPRs als unbedrohlich, normal und vielleicht sogar ein wenig altmodisch darzustellen.

Sie haben nichts zu befürchten, heißt es. Die Stadt am Ende der Straße hat sie vor sechs Monaten eingeführt. Chief Jones dort sagte, sie hätten geholfen, den Mord aus den Nachrichten aufzuklären. Und nebenbei bemerkt, unterscheiden sie sich nicht wirklich von einem besorgten Bürger, der einfach nur ein Auge auf die Dinge wirft.

Auf der Bürgerversammlung in Urbana zum Beispiel versuchte der damalige Polizeichef Bryant Seraphin, die Behauptung zu widerlegen, dass ALPRs eine Bedrohung für die Privatsphäre darstellen oder gar ein Überwachungsinstrument sind.

„Sie [ALPRs] sind keine Überwachungskameras“, erklärte Seraphin zu Beginn der Veranstaltung. „Ich kann sie nicht schwenken, neigen oder zoomen. Man kann nicht live sehen, was an der Ecke passiert…“, erklärte er.

Er betonte wiederholt, dass ALPRs keine Informationen über die Person, die ein Auto fährt, erfassen oder automatisch mit Informationen über die Person, auf die ein Fahrzeug zugelassen ist, verknüpft werden. Ihre Allgegenwart in diesem Gebiet wurde hervorgehoben. Es wurden vermeintliche Erfolgsgeschichten erzählt.

Um die verbleibende Vorstellung zu zerstreuen, dass ALPRs etwas Unheimliches an sich haben könnten, beschrieb Seraphin sie mit einer volkstümlichen Metapher: „Wenn man sich vorstellt, dass jemand in einem Liegestuhl sitzt und jedes Kennzeichen aufschreibt, das vorbeifährt, das Datum und die Uhrzeit, zu der er ‚roter Toyota ABC123‘ schreibt, und dann einen Telefonanruf tätigt und die Datenbanken überprüft, dann auflegt und zum nächsten Kennzeichen weitergeht – das ist es, was [ein ALPR] automatisch tut, und es kann es immer wieder tun … mit unglaublicher Geschwindigkeit. „

Als Anita Chan, die Direktorin der University of Illinois Community Data Clinic, Bedenken hinsichtlich der „potenziellen Verletzung der bürgerlichen Freiheiten“ äußerte und erklärte, dass ein Nummernschild allein für die Polizei ausreiche, um nicht nur herauszufinden, „wo Sie wohnen und wo Sie arbeiten, sondern auch… wer möglicherweise Ihre Freunde sind, welche religiöse Zugehörigkeit Sie haben, wo Sie medizinische Dienste in Anspruch nehmen… [und] im Wesentlichen herauszufinden, wer reist und wohin“, räumte Seraphin ein, dass all dies möglich sei. Er versicherte ihr jedoch mit einem frustrierten Lachen, dass ALPRs lediglich ein Notizbuch zur Verfügung stellen, auf das nur bei der Untersuchung von schweren Verbrechen zurückgegriffen werden kann.

Nach der gleichen Logik liefert auch die Gesichtserkennung lediglich ein Notizbuch. Das Gleiche gilt für Handy-Simulatoren. Wie jedes andere Überwachungsgerät auch. Es stellt sich jedoch die grundsätzliche Frage, ob ein solches Notizbuch existieren sollte. Braucht der Polizeichef in Urbana oder der Sheriff in Pawnee ein Notizbuch, in dem Ihr ungefährer Aufenthaltsort von vor drei Donnerstagen um 20.15 Uhr verzeichnet ist, sowie eine Aufzeichnung darüber, wer letzte Woche an einer politischen Kundgebung teilgenommen hat, um einen Mord aufzuklären? Sollte es ihm erlaubt sein, ein solches Notizbuch zu führen, wenn damit jedes Jahr ein weiterer Mord in seiner Stadt aufgeklärt werden könnte? Wenn die Antwort ja lautet, wo liegen dann die Grenzen für die Instrumente, die ihm und seiner Abteilung zur Verfügung stehen sollten?

Außerdem hat die entwaffnende Metapher eines Mannes, der seine Tage damit verbringt, in einem Gartenstuhl zu sitzen und die Nummernschilder vorbeifahrender Fahrzeuge zu notieren, etwas Unheimliches an sich. Etwas Heimtückisches. Etwas, das Anita Chan vielleicht auf die Schliche gekommen ist.

Ein Mann, der in einem Gartenstuhl sitzt und Nummernschilder notiert, ist ein neugieriger Nachbar, vielleicht sogar ein Spinner aus der Nachbarschaft, aber niemand, dem man viel Aufmerksamkeit schenken würde. Wenn er jedoch anfängt, Ihnen zu folgen, und zwar so weit, dass er weiß, wer Ihre Freunde sind, wo Sie Ihre Religion ausüben und wann Sie zum Arzt gehen, wird er zu einer Art Stalker. Aber wenn er die Fähigkeit entwickelt, diese Art von Informationen über jeden zu sammeln, entwickelt er ein Maß an Allgegenwart und Allwissenheit, mit dem sich niemand anfreunden sollte – was vielleicht der Grund dafür ist, dass man Ihnen sagt, er sei nur ein Typ in einem Gartenstuhl.