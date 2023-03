Mike Whitney interviewt Paul Craig Roberts über die zunehmenden Spannungen mit China

Mike Whitney- Die Regierung Biden ist entschlossen, China in der Taiwan-Frage zu provozieren. Das Weiße Haus ist nun der Ansicht, dass es einen aggressiveren Ansatz gegenüber China verfolgen muss, um dessen Entwicklung einzudämmen und Amerikas Rolle als regionaler Hegemon zu wahren. Die Ironie des Vorgehens Washingtons liegt jedoch in der Tatsache, dass Zehntausende von US-Unternehmen in den vergangenen drei Jahrzehnten aus den USA geflohen sind, um die Vorteile der niedrig bezahlten Arbeitskräfte in China zu nutzen. Nach Angaben von Registration China sind auf dem chinesischen Festland inzwischen mehr als 1 Million Unternehmen in ausländischem Besitz registriert, von denen sich viele im Besitz von Amerikanern befinden. Diese Unternehmen sind weitgehend für den kometenhaften wirtschaftlichen Aufstieg Chinas im gleichen Zeitraum verantwortlich. Meine Frage an Sie lautet daher wie folgt: Warum wird China für das explosive Wachstum, für das hauptsächlich US-Unternehmen verantwortlich sind, verantwortlich gemacht und ins Visier genommen? Oder sind Sie mit meiner Analyse nicht einverstanden?

Paul Craig Roberts- Ihre Frage ist wirklich mehrdeutig. Ihre Frage selbst nennt den Haupt- oder Hauptgrund für Washingtons Rückzug von der Ein-China-Politik, die seit 1972 in Kraft ist – die Bedrohung der US-Hegemonie durch China. Die Neokonservativen, die die US-Außenpolitik dominieren, deren Hauptzweck nach ihren Worten darin besteht, den Aufstieg anderer Länder zu verhindern, die über genügend Macht verfügen, um den Unilateralismus der USA einzuschränken, sehen nun sowohl China als auch Russland als Bedrohung für die US-Hegemonie an. Die Strafe für Russland sind der Konflikt in der Ukraine, Sanktionen, Raketen an der Grenze und gesprengte Nord-Stream-Pipelines. Ziel ist es, Russland von Europa zu isolieren und dem Kreml genügend Probleme zu bereiten, damit Moskau Washington nicht in die Quere kommt.

Genauso wie die USA ihre Vereinbarung mit Russland, die NATO nicht zu erweitern, gebrochen und sich von den während des Kalten Krieges getroffenen Vereinbarungen, die dem Abbau von Spannungen dienten, zurückgezogen haben, geht Washington nun dazu über, die Ein-China-Politik aufzukündigen, da sie nicht mehr den Interessen Washingtons dient.

Im Jahr 1972, als der Kalte Krieg und der Vietnamkrieg herrschten, war es strategisch sinnvoll, die Spannungen mit China abzubauen. Die Existenz der Sowjetunion schloss jeden Gedanken an eine Hegemonie der USA aus. Die Neokonservativen bekamen ihre Vorstellung von US-Hegemonie zwei Jahrzehnte später, als die Sowjetunion 1991 zusammenbrach. Damals war man der Meinung, dass Jelzins Russland kein Problem für die Vorherrschaft der USA sei und dass es Jahrzehnte dauern würde, bis China stark genug sein würde, um Washington in die Quere zu kommen. Doch wie Sie in Ihrer Frage anmerken, wurde China durch die Verlagerung der US-Produktion nach China schnell zu einem wirtschaftlichen Kraftzentrum, während die wirtschaftliche Stärke der USA stark abnahm. Es war nicht so sehr so, dass die US-Konzerne von sich aus auf der Suche nach höheren Gewinnen durch niedrigere Arbeitskosten gegangen sind, sondern dass sie von der Wall Street gedrängt wurden, die mit der Finanzierung von Übernahmen drohte, um von den niedrigeren Kosten zu profitieren. Kurz gesagt: Chinas rasanter Aufstieg war das Ergebnis der Gier der Wall Street und der Unternehmen, für die China keine Verantwortung trägt.

Amerikanische neoliberale Wirtschaftswissenschaftler erklärten die Verlagerung von Arbeitsplätzen im verarbeitenden Gewerbe in die USA mit den Auswirkungen des Freihandels, von dem Amerika profitieren würde. Es waren zwei milliardenschwere Geschäftsleute, ein Amerikaner und ein Engländer, der US-Textilmagnat Roger Milliken und der britische Finanzier Sir James Goldsmith, die die neoliberale Rechtfertigung für die Verlagerung der Produktion infrage stellten. Sie haben mich auf jeden Fall zum Nachdenken gebracht, und als ich das getan hatte, war klar, dass die Verlagerung von Arbeitsplätzen im verarbeitenden Gewerbe nichts mit dem Freihandel zu tun hat. Ökonomen sind von ihrer Gehirnwäsche genauso schwer zu befreien wie die Anhänger der 9/11-Geschichte, des mRNA-„Impfstoffs“ und der Massenvernichtungswaffen von Saddam Hussein. Ich habe mich mit den führenden Befürwortern des Offshoring auseinandergesetzt, die behaupteten, es sei eine Bonanza des Freihandels, und das Wall Street Journal berichtete an prominenter Stelle über meine Debatte mit Jagdish Bhagwati, Universitätsprofessor für Wirtschaft, Recht und internationale Beziehungen an der Columbia University. Vor einem Jahrzehnt wies ich in meinem Buch The Failure of Laissez Faire Capitalism (Das Scheitern des Laissez-Faire-Kapitalismus) schlüssig nach, dass die Verlagerung von US-Produktionsstätten ins Ausland der US-Wirtschaft enorm schadet, aber alles ohne Erfolg. Ich kam zu dem Schluss, dass alle US-Wirtschaftswissenschaftler von der Wall Street als „Berater“ gekauft wurden oder von Forschungsgeldern von Offshoring-Unternehmen lebten und Rechtfertigungen für die Offshoring-Politik lieferten. Kurz gesagt, Amerika hat wegen der Wall Street und der neoliberalen Ökonomen die Produktion verloren.

Präsident Donald Trump hat verstanden, dass Amerika durch den Verlust der Produktion geschädigt wurde. Es war Trump, der begann, China die Schuld zu geben. Da er keine kompetenten Berater hatte, brachte Trump das große chinesische Handelsdefizit mit unfairen chinesischen Praktiken in Verbindung und nicht mit der Tatsache, dass die Hälfte des US-Handelsdefizits (als ich das letzte Mal nachgesehen habe) auf die Offshore-Produktion von US-Unternehmen entfiel, die in den USA vermarktet wurde. Die Waren kommen als Importe in die USA. Trumps Neigung, China statt der Wall Street und amerikanischen Wirtschaftswissenschaftlern die Schuld zu geben, wurde durch die Russiagate-Vorwürfe verstärkt, die Trump als im Interesse Russlands handelnd darstellten. Mit seiner harten Haltung gegenüber China wollte Trump zeigen, dass er die Interessen Amerikas verteidigt.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Chinas Strafe für die Verdrängung der USA als asiatischer Hegemon Ärger mit Taiwan ist. Trump öffnete seinen neokonservativen Feinden die Tür, indem er China für das verantwortlich machte, was die Wall Street und neoliberale Ökonomen zu verantworten haben.

Ich halte Washingtons Bedrohung des Ein-China-Faktors für irrsinnig – sogar noch irrsinniger als die Provokationen Russlands. Das chinesische Festland und Taiwan sind im Begriff, sich wirtschaftlich zu integrieren. Die USA können dies auf keinen Fall aufhalten. Außerdem gibt es keinerlei Aussicht, dass China Taiwan als US-Militärstützpunkt zulässt, genauso wenig wie Russland die Krim aufgeben würde.

Mike Whitney- Der Journalist Ben Norton vermutet, dass die großen US-Banken und die Wall Street die Ursache dafür sein könnten, dass Washington Taiwan zu einem Thema macht. Das chinesische Finanzsystem ist weitgehend sozialisiert und dient der Finanzierung der Realwirtschaft und nicht der Spekulation mit Finanzanlagen. Amerikanische Banken wollen das Glücksspiel-Casino nach China bringen und können es nicht. Glauben Sie, dass Washington Taiwan benutzen könnte, um China unter Druck zu setzen, die Wall Street ins Land zu lassen?

Paul Craig Roberts- Die Hauptursache für die gefährlich zunehmenden Spannungen zwischen Washington und Russland und China sowie dem Iran ist zweifellos der Erfolg der Neokonservativen bei der Durchsetzung der Hegemonie als übergeordnetes Ziel der US-Außenpolitik. Damit die neokonservative Ideologie Fuß fassen kann, muss sie natürlich mächtigen wirtschaftlichen Interessen dienen. Die Spannungen mit Russland und China dienen eindeutig den materiellen Interessen des Militär-/Sicherheitskomplexes. Die Hegemonie und die Rolle des Dollars als Reservewährung dienen auch der Dominanz der amerikanischen Banken. Aber die US-Außenpolitik würde die Spannungen mit China nicht nur für die US-Banken erhöhen. Tatsächlich sind Spannungen mit China für die vielen US-Konzerne gefährlich, deren Produktion in China angesiedelt ist. Diese Firmen könnten leicht verstaatlicht werden oder man könnte ihnen Exportlizenzen verweigern. Wenn sich die USA über internationales Recht hinwegsetzen können, kann dies auch China. Spannungen mit China sind auch für den Markt für Staatsanleihen und den Wechselkurs des US-Dollars gefährlich. Wenn China seine Bestände an US-Schulden auf dem Anleihemarkt abstoßen würde, müsste die Federal Reserve Geld drucken, um die Anleihen zurückzukaufen, damit der Kurs nicht einbricht. Wenn China jedoch die aus den Anleiherückzahlungen stammenden Dollars auf dem Devisenmarkt abstößt, kann die Federal Reserve keine ausländischen Währungen drucken, um die Dollars zu kaufen, und der Wechselkurs des Dollars würde fallen, was die durch die Verlagerung der US-Produktion und der Lebensmittelimporte erforderlichen Importe verteuern und so die Inflation in den USA verschärfen und den Lebensstandard in den USA senken würde.

Die Feindseligkeit der Neokonservativen gegenüber Russland und China ist definitiv nicht in Amerikas Interesse. Im Falle Chinas sind es die amerikanischen Unternehmen und der US-Dollar, die durch diese Feindseligkeit verwundbar werden, nicht China. Im Falle Russlands ist es Europa, das unter der Feindseligkeit leidet, nicht Russland. Was die Neokonservativen erreichen, ist das Gegenteil ihrer Ziele. Ihre Politik bürdet den Europäern Kosten auf, nicht Russland, und die Europäer werden sich über das ihnen auferlegte Leid ärgern. Obwohl alle europäischen Regierungen und auch die europäischen Journalisten, wie mir der stellvertretende Verteidigungsminister für internationale Sicherheitsangelegenheiten vor Jahren sagte, einen Sack voll Geld dafür erhalten, dass sie die Interessen Washingtons vertreten (die meiner Erfahrung nach nur selten etwas mit den Interessen der Amerikaner zu tun haben), werden die europäischen Völker früher oder später zu der Erkenntnis gelangen, dass „ihre“ Regierungen Washington vertreten und nicht sie. Die Menschen werden viel leiden, bevor die Not unerträglich wird. An diesem Punkt, wenn die Menschen nicht durch „Impfstoffe“ und freigesetzte Krankheitserreger oder in einem Atomkrieg getötet wurden, kommt die Guillotine und die Regierungen stürzen.

Mike Whitney- Amerikas kritische Infrastruktur geht vor die Hunde. Die Straßen sind voller Schlaglöcher, die Flughäfen sind eine Schande und jedes Jahr entgleisen über tausend Züge. Gleichzeitig geht ein immer größerer Teil des Nettoeinkommens der Nation an Milliardäre, die bereits mehr Jachten und Ferienhäuser besitzen, als sie zählen können. Wären Sie dagegen, dass die Regierung Biden Peking einen Olivenzweig ausstreckt, indem sie sich Chinas Multi-Billionen-Dollar-Infrastrukturplan, der Belt and Road Initiative, anschließt, damit wir mit einer ausländischen Regierung zusammenarbeiten können, um die Straßen, Brücken, Häfen und vor allem die Hochgeschwindigkeitsstrecken des Landes zu überholen? Die Chinesen wissen natürlich, was sie tun, und ich könnte mir vorstellen, dass das Projekt Zehntausende von Arbeitsplätzen für amerikanische Bauarbeiter schaffen würde. Würden Sie eine solche Zusammenarbeit unterstützen oder sind Sie der Meinung, dass wir einen Alleingang machen sollten?

Paul Craig Roberts- Mike, wie Sie wissen, halte ich Sie für einen der scharfsinnigsten Menschen unserer Zeit, aber diese Frage ist unglaublich naiv. Zunächst einmal macht es überhaupt keinen Unterschied, was ich oder Sie oder das amerikanische Volk befürworten würden. Wir können die Entscheidungen weder kontrollieren noch beeinflussen. Deshalb kommt es am Ende zu einer Versklavung oder Revolution. Das amerikanische Volk hat Trump zweimal gewählt. Beim ersten Mal wollte die Elite ihm nicht erlauben zu regieren. Beim zweiten Mal stahlen sie ihm die Wahl und verhinderten jede Untersuchung des Diebstahls. Aufgrund der Macht des Geldes in Form von Wahlkampfspenden von Interessengruppen, die nun vom Obersten Gerichtshof der USA legitimiert wurde, ist es in den USA unmöglich, eine Regierung zu wählen, die den Interessen des Volkes dient, und wenn dies doch geschieht, entsorgt die Elite die Wahl des Volkes mithilfe der Medien, die ihr gehören.

Zweitens wird jeder Amerikaner, der vorschlägt, in einer Weise mit China zusammenzuarbeiten, als „chinesischer Dupe/Agent“ abgestempelt. Diese Erfahrung haben wir bereits mit Russland gemacht. Der Präsident der Vereinigten Staaten wurde von seinem eigenen Justizministerium (sic) als russischer Agent beschimpft, nur weil er die „Beziehungen zu Russland normalisieren“ wollte. Ich wurde von einer Website, die von der Washington Post gefördert und von wem auch immer finanziert wird, als Putin-Agent/Dupe gebrandmarkt, weil ich eine wahrheitsgemäße, korrekte Darstellung der Verantwortung der Neokonservativen für den Konflikt in der Ukraine geliefert habe.

Drittens: Nach der modernen Geldtheorie ist die Geldschöpfung durch Regierungen zur Finanzierung von Infrastrukturprojekten, die zu einer höheren Produktivität führen oder die Kosten für Unternehmen senken, nicht inflationär. Sie senkt vielmehr die Produktionskosten und macht die Unternehmen eines Landes produktiver und erfolgreicher im internationalen Wettbewerb. Die Erneuerung der US-Infrastruktur ist ein Ziel, das wir leicht selbst erreichen können.

Es besteht keinerlei Notwendigkeit für die USA, sich an Infrastrukturprojekten wie Belt and Road zu beteiligen. Was Washington tun sollte, ist, unnötige Spannungen mit den beiden aufstrebenden Mächten abzubauen. Akzeptieren Sie sie und integrieren Sie sich in ihren Erfolg. Davon würden alle profitieren und die Gefahr eines Atomkriegs wäre gebannt.

Aber wo sind die amerikanischen oder westlichen Führer mit Visionen?