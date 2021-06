Mike Yeadon hat eine Aktuelle eindringliche Warnung – Ich sage Ihnen, dass dies das Ende der menschlichen Freiheiten ist, für immer!

Es sieht so aus, als gäbe es ein Komitee in Westminster, das immer noch für „We, the People – Wir sind das Volk“ kämpft. Dieses Komitee wendet sich gegen die Einführung der üblen Maßnahme namens Impfpässe.

Sie stellen fest, dass die Regierung nichts wissenschaftlich begründet hat. Es stimmt, dass es absolut keinen Beweis dafür gibt, dass es das Risiko verringert, wenn man gezwungen ist, seinen Impfstatus anderen mitzuteilen.

Es ist wirklich einfach: Der implizite oder explizite Zweck von Impfpässen ist eine weitere Lüge. Schlimmer noch, ein solches System wird demjenigen, der die Datenbank und die Algorithmen kontrolliert, eine Form von medizinischer Tyrannei über uns alle geben.

Stellen Sie sich eine Welt vor, in der es eine App auf dem Handy gibt, die Sie einscannen müssen, um ein Geschäft zu betreten. Die meisten Menschen würden das nicht bestreiten, aber sie wurden einer schrecklichen Gehirnwäsche unterzogen & belogen.

Nun stellen Sie sich vor, dass Ihr Impfpass Sie darauf hinweist, dass Sie innerhalb der nächsten zwei Wochen zu einem medizinischen Zentrum gehen müssen, um eine dritte Impfung zu erhalten, „um Sie und Ihre Gemeinde vor einer neuen Variante zu schützen“. Wenn Sie nicht teilnehmen, wird Ihr Impfpass ungültig!

Da Sie einen gültigen Impfpass benötigen, um Zugang zu Ihrem eigenen Leben zu haben, haben Sie keine Möglichkeit, sich zu widersetzen. Sie haben die unbefristete Wiederholungsimpfung akzeptiert.

Ich sage Ihnen, dass dies das Ende der menschlichen Freiheiten ist, für immer.

Außerdem, wenn jemand Sie verletzen oder töten wollte, gäbe es keine effektivere Methode, als dies zu tun.

Die gleichen Leute kontrollieren auch alle Medien & somit fast alle Informationen, die Sie bereitwillig aus den Massenmedien erfahren.

Wenn sie Ihnen sagen, dass es eine neue, übertragbare Krankheit gibt, die Millionen auf eine bestimmte Art und Weise töten könnte, und die Menschen dann massenhaft auf genau diese Art und Weise sterben, würde die große Mehrheit nicht einmal merken, dass eine absichtliche, massenhafte Entvölkerung stattfindet.

Lassen Sie nicht zu, dass Impfpässe eingeführt werden. Wenn sie einmal Eingeführt sind, sehe keine Möglichkeit, sie zu stoppen,

Nicht geimpft? Beeilen Sie sich besser, um Ihre zu bekommen, oder Sie werden schrecklich eingeschränkt werden, schließlich etwas Ähnliches wie unbefristetem Hausarrest.

Das ist meine Befürchtung. Sie mögen es für weit hergeholt halten, und vielleicht wird es sich auch so erweisen.

Aber warum haben sie 15 Monate lang gelogen?

Warum zerstören sie die Grundlagen der Wirtschaft und der Zivilgesellschaft?

Warum Behandlungen verweigern?

Warum halten sie uns gefangen?

Warum die Grenzen effektiv schließen?

Warum überhaupt einen Impfpass vorschlagen?

Warum starke Andeutungen machen, dass wir bald wieder eingeschlossen werden?

Bitte teilen Sie diese & andere Warnungen jetzt & fortwährend, denn es ist noch etwas Zeit.

Niemand wird kommen, um uns zu retten. Nur wir können das tun. Doch wir lassen uns nicht einmal dazu überreden, unsere Masken wegzuwerfen.

Ich danke Ihnen,

Mike Yeadon