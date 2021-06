Wissenschaftler befürchten, dass die nächste Grippesaison eine Katastrophe sein wird

mercola.com

Während die Angst vor COVID-19 abnimmt, warnen die Mainstream-Medien nun, dass die nächste Grippesaison eine gewaltige Bedrohung darstellen könnte

Die Grippe wurde während der Pandemie praktisch ausgerottet, und zwar weltweit, sodass die Menschen nur noch eine geringe Immunität gegen die Grippe haben. Aus diesem Grund befürchten einige Wissenschaftler, dass die nächste Grippesaison noch heftiger ausfallen könnte

COVID-19-Minderungsmaßnahmen wie das allgemeine Tragen von Masken, soziale Distanzierung und Absperrungen sollen die Übertragung der Grippe in der Saison 2020/2021 verhindert haben

Es ist sehr unwahrscheinlich, dass die COVID-Maßnahmen eine Rolle gespielt haben, da die Forschung zeigt, dass Masken die Ausbreitung der Influenza nicht verhindern und die Maskenpflicht keinen Einfluss auf die COVID-19-Infektionsrate hatte. Auch die soziale Distanzierung führte bestenfalls zu einem Plateau der Infektionsraten; Abriegelungen hatten einen negativen Nettoeffekt; und die COVID-19-Statistiken wurden grob manipuliert, um alle möglichen Probleme, einschließlich der Grippe, zu erfassen

Obwohl es sehr offensichtliche Probleme mit den genbasierten COVID-19-„Impfstoffen“ gibt, arbeiten die Wissenschaftler mit Hochdruck an der Herstellung mehrerer zusätzlicher genbasierter Impfstoffe, darunter der erste COVID-Grippe-mRNA-Impfstoff, eine Pneumokokken-COVID-mRNA-Auffrischungsimpfung für Erwachsene über 65 und mRNA-Impfstoffe gegen die saisonale Grippe

Nicht nur, dass wir mit aggressiven Versuchen konfrontiert sind, uns zur Teilnahme an einem rücksichtslos gefährlichen COVID-19-Massenimpfungsexperiment zu zwingen, die Mainstream-Medien trommeln nun auch noch Sorgen über die nächste Grippesaison auf. Wie von NBC News berichtet:

„Mehr als ein Jahr nach Beginn der Pandemie wütet Covid-19 immer noch in Teilen der Welt, aber jetzt warnen Wissenschaftler, dass ein anderes Virus in den kommenden Monaten eine ernsthafte Bedrohung darstellen könnte: die Grippe.

In dieser Saison ist die Grippe praktisch verschwunden, mit weniger als 2000 laborbestätigten Fällen in den USA bis heute, laut den Centers for Disease Control and Prevention. In einer typischen Grippesaison könnte es in den USA bis zu dieser Zeit des Jahres mehr als 200’000 laborbestätigte Fälle geben, ein winziger Bruchteil der wahren Zahl der Fälle, die schätzungsweise zwischen 9 Millionen und 45 Millionen pro Jahr liegt

Nach Ansicht von Wissenschaftlern wie Dr. Andy Pekosz, Professor für Mikrobiologie an der Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, könnte ein Jahr ohne viel Grippe zu einem Jahr mit sehr viel Grippe führen.

Wir haben mehr als ein Jahr hinter uns, ohne dass sich ein signifikanter Teil der Bevölkerung mit Grippe infiziert hat und dadurch immun wurde“, sagte Pekosz. ‚Das könnte bedeuten, dass die grippeanfälligen Menschen in der Bevölkerung zunehmen.'“

Haben Masken und soziale Distanzierung die Grippe ausgerottet?

Laut NBC News verhinderten COVID-19-Maßnahmen wie das allgemeine Tragen von Masken, soziale Distanzierung und Absperrungen die Übertragung von Influenza während der Saison 2020/2021. Nun, wie das alte Sprichwort sagt: „Wenn Sie das glauben, muss ich Ihnen eine Brücke verkaufen.“

Zunächst einmal wird die Idee, dass Masken und soziale Distanzierung die Influenza auf magische Weise ausgerottet haben, nicht nur in den USA, sondern auf der ganzen Welt, von keiner seriösen wissenschaftlichen Studie über Masken unterstützt, von denen die meisten tatsächlich Grippeviren untersuchten. Ich werde einige davon weiter unten besprechen.

Sie ist auch deshalb unplausibel, weil die COVID-19-Statistiken über Fälle, Krankenhausaufenthalte und Sterblichkeit massiv manipuliert wurden. Es lässt sich einfach nicht sagen, wie viele sogenannte COVID-19-Fälle, Krankenhausaufenthalte und wahrscheinlich sogar Todesfälle tatsächlich grippebedingt waren.

Jeder, überall wurde auf COVID-19 getestet. Nicht auf Grippe. Und bei jedem, der grippeähnliche Symptome zeigte, wurde automatisch angenommen, dass er COVID-19 hat. Selbst wenn auf Grippe getestet wurde und positiv war, würde jeder falsch positive COVID-Test die Diagnose von Grippe auf COVID-19 ändern.

Wenn Masken und soziale Distanzierung wie ein Wunder die Ausbreitung der Influenza verhindert haben, warum haben diese Maßnahmen SARS-CoV-2 nicht ausgerottet? Maskierung und soziale Distanzierung können unmöglich die Influenza verhindert haben, während sie gleichzeitig keinen messbaren Einfluss auf COVID-19 hatten.

Zugegeben, jedes Jahr wird ein bestimmter Stamm des Influenzavirus tendenziell überwiegen (aber von Region zu Region variieren), aber es ist nie 100 % nur ein Stamm. So ist die Wahrscheinlichkeit, dass praktisch alle Infektionen im vergangenen Jahr auf SARS-CoV-2 zurückzuführen sind, gelinde gesagt lächerlich gering.

Und schließlich, wenn Masken und soziale Distanzierung wie ein Wunder die Ausbreitung der Influenza verhindert haben, warum haben diese Maßnahmen SARS-CoV-2 nicht ausgerottet? Man kann einfach nicht beides haben. Masken und soziale Distanzierung können unmöglich die Influenza verhindert haben, während sie gleichzeitig keinen messbaren Einfluss auf COVID-19 hatten.

Wir wissen schon lange, dass Masken nicht gegen Grippe wirken

Die verfügbaren Forschungsergebnisse sind ziemlich konsistent: Das Tragen von Masken reduziert nicht die Prävalenz von viralen Erkrankungen der oberen Atemwege, und die überwiegende Mehrheit dieser Studien untersuchte speziell die Grippe. Zum Beispiel fand eine im Mai 2020 in Emerging Infectious Diseases veröffentlichte Übersichtsarbeit, die 10 randomisierte kontrollierte Studien untersuchte, „keine signifikante Reduktion der Influenza-Übertragung durch die Verwendung von Gesichtsmasken.“

Im Jahr 2019 kam eine von der Weltgesundheitsorganisation veröffentlichte Übersichtsarbeit zu Interventionen bei Grippeepidemien zu dem Schluss, dass die Evidenz für Gesichtsmasken gering ist und der geringe Nutzen möglicherweise nur auf Zufall beruht:

„Zehn relevante RCTs wurden für diese Übersichtsarbeit und Meta-Analyse identifiziert, um die Wirksamkeit der gemeindebasierten Verwendung von Gesichtsmasken zu quantifizieren, …

In der gepoolten Analyse, obwohl die Punktschätzungen eine relative Risikoreduktion der im Labor bestätigten Influenza von 22 % in der Gesichtsmaskengruppe und eine Reduktion von 8 % in der Gesichtsmaskengruppe nahelegten, unabhängig davon, ob auch die Händehygiene verbessert wurde oder nicht, war die Evidenz nicht ausreichend, um den Zufall als Erklärung für das reduzierte Übertragungsrisiko auszuschließen.“

In ähnlicher Weise wies ein Leitfaden der WHO aus dem Jahr 2020 darauf hin, das:

„Derzeit gibt es keine direkten Beweise … für die Wirksamkeit einer universellen Maskierung von gesunden Menschen in der Gemeinschaft zur Verhinderung von Infektionen mit Atemwegsviren, einschließlich COVID-19.“

Eine Meta-Analyse und wissenschaftliche Überprüfung unter der Leitung des angesehenen Forschers Thomas Jefferson, Mitbegründer der Cochrane Collaboration, die im April 2020 auf dem Vorveröffentlichungsserver medRxiv veröffentlicht wurde, ergab, dass das Tragen von Masken in der Allgemeinbevölkerung oder bei Mitarbeitern des Gesundheitswesens im Vergleich zu keiner Maske die Zahl der grippeähnlichen Erkrankungen oder die Zahl der Grippefälle nicht reduzierte.

In einer Studie, die Arbeiter in Quarantäne untersuchte, erhöhte es sogar das Risiko, an Influenza zu erkranken, senkte aber das Risiko einer grippeähnlichen Erkrankung. Es wurde auch festgestellt, dass es keinen Unterschied zwischen chirurgischen Masken und N95-Atemschutzmasken gab.

Zu einem ähnlichen Ergebnis kam eine Studie aus dem Jahr 2009, in der die Wirksamkeit von OP-Masken und N95-Beatmungsmasken zur Vorbeugung der saisonalen Grippe in Krankenhäusern verglichen wurde. 23,6 % der Krankenschwestern in der OP-Masken-Gruppe erkrankten trotzdem an Grippe, ebenso wie 22,9 % derjenigen, die N95-Beatmungsmasken trugen.

In Anbetracht der Tatsache, dass wir dazu ermutigt wurden, Stoffmasken zu verwenden, ist es erwähnenswert, dass eine 2015 veröffentlichte Studie herausfand, dass Mitarbeiter des Gesundheitswesens, die Stoffmasken trugen, eine um 72 % höhere Rate an laborbestätigten Atemwegsinfektionen aufwiesen, verglichen mit denjenigen, die medizinische Masken trugen, oder den Kontrollpersonen (die Standardpraktiken anwandten, die das gelegentliche Tragen von medizinischen Masken beinhalteten).

Laut den Autoren „warnen die Ergebnisse vor der Verwendung von Tuchmasken … Feuchtigkeitsrückhalt, Wiederverwendung von Tuchmasken und schlechte Filterung können zu einem erhöhten Infektionsrisiko führen.“

Maskenpflicht hatte keinen Einfluss auf COVID-19.

Die COVID-19-Statistiken widerlegen auch die Vorstellung, dass Masken irgendeinen Unterschied machten. In seinem Artikel „These 12 Graphs Show Mask Mandates Do Nothing to Stop COVID“ (Diese 12 Grafiken zeigen, dass Maskengesetze nichts gegen COVID ausrichten) weist der Bioingenieur Yinon Weiss darauf hin, dass „unabhängig davon, wie streng die Maskengesetze durchgesetzt werden und wie sehr sich die Bevölkerung an die Maskenvorschriften hält, die Fälle alle ungefähr zur gleichen Zeit fallen und steigen.“

Um alle Diagramme zu sehen, lesen Sie Weiss‘ Artikel.Hier sind nur ein paar ausgewählte, um den Punkt zu verdeutlichen:

Soziale Distanzierung führte laut Forschern der Universität Rochester und der Cornell University bestenfalls zu einem Plateau bei der Ausbreitung von Infektionen, während Abriegelungen einen negativen Nettoeffekt hatten. Laut einem Bericht des kanadischen Spezialisten für pädiatrische Infektionskrankheiten, Dr. Ari Joffe, sind die Schäden durch Abriegelungen etwa zehnmal größer als der Nutzen.

Nächstes Thema: Genbasierte Kombinationsimpfungen

Wie in „How COVID Vaccines Can Cause Blood Clots and More“ (Wie COVID-Impfstoffe Blutgerinnsel und mehr verursachen können) beschrieben, sind die genbasierten COVID-19-„Impfstoffe“ eine Katastrophe in der Entstehung. Bis zum 14. Mai 2021 hatte das U.S. Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) 227’805 unerwünschte Ereignisse nach COVID-Impfungen registriert, darunter 4201 Todesfälle und 18’528 schwere Verletzungen.

Darunter waren 293 Verletzungen bei 12- bis 17-Jährigen, von denen 23 als schwerwiegend eingestuft wurden. Von den Todesfällen waren zwei unter 16 Jahren, 23 % traten innerhalb von 48 Stunden nach der Impfung auf und 20 % waren auf kardiale Störungen zurückzuführen. Und bedenken Sie, dass nur 1% bis 10% der unerwünschten Wirkungen und Todesfälle an VAERS gemeldet werden, so dass die reale Zahl der Todesfälle zwischen 42.000 und 420’000 liegen könnte.

In einem kürzlich erschienenen Interview mit Stephanie Seneff, Ph.D., und Judy Mikovits, Ph.D., haben wir einige der Wege, auf denen diese Impfstoffe Ihre Gesundheit zerstören, besprochen. Wichtig ist, dass es ziemlich gut etabliert ist, dass der primäre Schaden in COVID-19 durch das Spike-Protein verursacht wird, und das ist, was diese Impfstoffe Ihren Körper programmieren, zu produzieren.

Obwohl es sehr offensichtliche Probleme mit dieser Technologie gibt, arbeiten Impfstoff-Wissenschaftler mit Volldampf an der Herstellung mehrerer zusätzlicher genbasierter Impfstoffe, darunter:

Der erste COVID-Grippe-RNA-Impfstoff17 – Dieser Kombinationsimpfstoff wird derzeit an Frettchen getestet. Der von NovaVax hergestellte Impfstoff kombiniert NanoFlu, einen vierwertigen saisonalen Grippeimpfstoff, mit einem noch nicht zugelassenen COVID-19-Impfstoffkandidaten namens NVX-CoV2373. Dieser COVID-Impfstoff enthält Spike-Proteine, die von Mottenzellen produziert werden, die mit einer gentechnisch veränderten Sequenz des ersten Stammes von SARS-CoV-2 infiziert wurden.

Eine Pneumokokken-COVID-Auffrischungsimpfung – Diese Kombinationsimpfung, hergestellt von Pfizer, wird derzeit an Erwachsenen über 65 Jahren getestet, die bereits vollständig gegen COVID-19 geimpft sind. Die Impfung kombiniert den Pneumonie-Impfstoff des Unternehmens (Pneumokokken-Konjugatimpfstoff) mit einer dritten Dosis des aktuellen mRNA-COVID-19-Impfstoffs.

mRNA-Impfstoffe gegen saisonale Grippe – Die gleiche mRNA-Technologie, die bei den COVID-Impfstoffen von Moderna und Pfizer zum Einsatz kommt, wird nun auch zur Entwicklung von Impfstoffen gegen die saisonale Grippe verwendet. Ein Vorteil aus Sicht der Produktion ist, dass ein solcher Impfstoff in nur einem Monat entwickelt werden kann. Dies würde den Forschern mehr Zeit geben, um festzustellen, welche Stämme in der jeweiligen Saison im Umlauf sind.

Wir rasen auf eine Katastrophe zu

Was niemand fragt oder darüber spricht, ist, was passieren könnte, wenn Sie Ihren Körper anweisen, kontinuierlich Spike-Proteine gegen mehrere verschiedene Virentypen zu bilden, vielleicht jahrelang, wenn nicht sogar für den Rest Ihres Lebens.

Niemand weiß, wie lange die zellulären Anweisungen lebensfähig bleiben, da diese Studien nie durchgeführt wurden. Schlimmer noch, es wird nicht nachgehalten, wer geimpft wurde und wer nicht, wenn Menschen sterben, was es unmöglich macht, die Schuld dem Impfstoff zuzuschieben.

Schon jetzt warnt eine wachsende Zahl von Ärzten und Wissenschaftlern, dass die COVID-19-Impfung eine Form der Massen-Euthanasie sein könnte. Viele prognostizieren ein Massensterben unter den Geimpften innerhalb der nächsten Jahre, wenn ihre Immunfunktion zusammenbricht und Herz-Kreislauf-Schäden auftreten. Die Idee, mehrere Gentherapie-Impfungen zu einer jährlichen Kur hinzuzufügen, wird die vorhergesagten Todesfälle nur noch verschlimmern.

Sie können davon ausgehen, dass im Herbst und Winter eine neue Runde von Panikmache auftauchen wird, diesmal mit der Aufforderung, sich zusätzlich zum COVID-19-Impfstoff gegen die saisonale Grippe impfen zu lassen und eine Auffrischungsimpfung zu erhalten.

Laut Stephanie Bancel, CEO von Moderna, sollten sich diejenigen, die ihre erste und zweite Impfung im Dezember 2020 und Januar 2021 erhalten haben, auf eine dritte Auffrischungsimpfung im September 2021 vorbereiten. Albert Bourla, CEO von Pfizer, hat ebenfalls erklärt, dass eine Auffrischungsimpfung acht bis zwölf Monate nach den ersten beiden Dosen erforderlich sein könnte.

Wer weiß, vielleicht ist die RNA-basierte COVID-Grippe-Kombinationsimpfung von NovaVax bis dahin auch schon einsatzbereit. Ich hasse es, ein Pessimist zu sein, aber ich sehe kein glückliches Ende für diesen Trend voraus. Am besten ist es, wenn Sie sich Zeit lassen und Ihren Körper nicht so schnell als Versuchskaninchen für diese Genspritzen hergeben. Mit der Zeit wird die Wahrheit ans Licht kommen, wenn sie es nicht schon ist.

