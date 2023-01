Mike Yeadon: „Ich hoffe, ich liege falsch, aber ich glaube, das wird passieren“.

Die Impfstoffhersteller verwandeln alle bestehenden Impfstoffe in mRNA-Impfstoffe, warnt der ehemalige Pfizer-Vizepräsident Mike Yeadon. Alle Regierungen wollen zehn Injektionen pro Person verimpfen, fügt er hinzu.

Dr. Michael Yeadon… Die Pharmaunternehmen stellen jede alte Impfung in mRNA um. Es gibt schriftliche Verträge mit Regierungen über zehn Injektionen pro Bürger… so viele kann der Körper nicht verkraften.

Das ist totalitäre Kontrolle… und letztlich ein Entvölkerungsprogramm

Dr Michael Yeadon… Pharmaceutical companies are remanufacturing every old vaccination into mRNA. There are written contracts with governments for 10 injections per citizen… the body can’t withstand that many.



This is totalitarian control… and ultimately a depopulation agenda