Mikrochip kann COVID erkennen, bevor Sie krank sind – Erfüllung einer Agenda die nach 9/11 versucht wurde und jetzt Wirklichkeit werden soll

mercola.com

Pentagon-Wissenschaftler und Profusa haben einen winzigen Biosensor entwickelt, der unter Ihre Haut eingebettet werden kann, um Krankheiten zu erkennen

Sein Zweck ist es, chemische Reaktionen in Ihrem Körper zu verfolgen, die Ihnen zeigen können, dass Sie mit einem Virus wie COVID-19 oder Influenza infiziert sind und am nächsten Tag Symptome haben werden

Zusätzlich zu dem Sensor unter der Haut hat die U.S. Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) an einem maßgeschneiderten Filter gearbeitet, der auf eine Standard-Dialysemaschine aufgesetzt werden kann, um COVID-19 aus dem Blut zu entfernen

Profusa sagte, dass sie beabsichtigen, die FDA-Zulassung für ihren gewebeintegrierenden Biosensor im Jahr 2021 zu beantragen, und eine von der DARPA unterstützte Studie ist ebenfalls im Gange, um frühe Anzeichen von Grippe über die Biosensor-Technologie zu messen

Die Biosensoren können Krankheitsausbrüche, biologische Angriffe und Pandemien bis zu drei Wochen früher erkennen als aktuelle Methoden, aber dafür müssen Sie möglicherweise Ihre Privatsphäre aufgeben

In einem Bericht von „60 Minutes“ spricht Bill Whitaker mit Dr. Matt Hepburn, einem pensionierten Arzt für Infektionskrankheiten der Armee, über einen winzigen Sensor, der unter die Haut eingebettet werden kann. Sein Zweck ist es, chemische Reaktionen in Ihrem Körper zu verfolgen, die Ihnen zeigen können, dass Sie mit einem Virus wie COVID-19 oder Influenza infiziert sind und am nächsten Tag Symptome haben werden.

Hepburn beschreibt ihn als „Check-Motor-Lampe“, die zum Beispiel auf einem Flugzeugträger, wo Tausende von Matrosen auf engem Raum leben, von großem Nutzen sein könnte. Wenn der Sensor das Signal gibt, dass man „krank“ ist, obwohl man keine Symptome hat, könnte man sich selbst Blut abnehmen und hätte in drei bis fünf Minuten eine Diagnose.

„Wenn man diese Zeit verkürzt, wenn man diagnostiziert und behandelt, stoppt man die Infektion in ihren Bahnen“, sagte Hepburn. Zugegeben, ein Sensor, der unter die Haut implantiert wird, hat etwas Orwellsches an sich, weshalb Whitaker den Haftungsausschluss machte: „Es ist kein gefürchteter Mikrochip der Regierung, der jede Ihrer Bewegungen verfolgt, sondern ein gewebeartiges Gel, das entwickelt wurde, um kontinuierlich Ihr Blut zu testen.“

Aber in Anbetracht der jüngsten Eingriffe der Regierung in die persönlichen Freiheiten und die Fähigkeit, Quarantänen auf jedermann im Namen der öffentlichen Sicherheit zu erzwingen, auch in Abwesenheit von Krankheit, ist das nicht im Wesentlichen die gleiche Sache?

Impfstoff-Koordinator für Operation Warp-Geschwindigkeit

Um dies in die richtige Perspektive zu rücken, sollte man bedenken, dass Hepburn der Impfstoffkoordinator für die Operation Warp Speed (OWS) ist. OWS, eine gemeinsame Operation der US-Gesundheitsbehörde (HHS) und des Verteidigungsministeriums (DOD), ist nach wie vor geheimnisumwittert, aber nach und nach tauchen Informationen auf, dass die langfristige Überwachung der US-Bevölkerung Teil des Plans ist.

Oberflächlich betrachtet handelt es sich bei OWS um eine öffentlich-private Partnerschaft, die mit der Herstellung von Therapeutika und einem Schnellimpfstoff gegen COVID-19 beauftragt wurde. OWS investierte geschätzte 18 Milliarden Dollar vor allem in die späte klinische Entwicklung und die frühe Herstellung des Impfstoffs COVID-19, und es wurden Vereinbarungen zum Kauf von mindestens 455 Millionen Dosen getroffen.

Moncef Slaoui, der leitende wissenschaftliche Berater der Operation Warp Speed – er wurde als „Coronavirus-Impfstoff-Zar “ bezeichnet – sagte jedoch in einem Interview mit dem Wall Street Journal im Oktober 2020, dass die Einführung „unglaublich präzise … Nachverfolgungssysteme “ beinhalten würde.

Deren Zweck? „Um sicherzustellen, dass die Patienten jeweils zwei Dosen desselben Impfstoffs erhalten, und um sie auf unerwünschte gesundheitliche Auswirkungen zu überwachen.“ In einem Interview mit der New York Times beschrieb Slaoui dies als ein „sehr aktives Pharmako-Vigilanz-Überwachungssystem“.

Eine ähnliche Formulierung wurde im Oktober 2020 in einem perspektivischen Artikel im New England Journal of Medicine (NEJM) veröffentlicht, der von Slaoui und Hepburn verfasst wurde. Im NEJM schrieb das Duo: „Da für einige Technologien bisher nur begrenzte Daten zur Sicherheit beim Menschen vorliegen, wird die langfristige Sicherheit dieser Impfstoffe mithilfe von Pharmakovigilanz-Überwachungsstrategien sorgfältig bewertet werden.“

Zusätzlich zu seiner Arbeit mit OWS ist Hepburn ein ehemaliger Programm-Manager für die U.S. Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), wo er die Entwicklung des implantierbaren Biosensors beaufsichtigte, der in dem „60 Minutes“-Clip mit seinem Hersteller Profusa gezeigt wurde. Der Sensor ermöglicht es, die Physiologie einer Person aus der Ferne per Smartphone-Verbindung zu untersuchen. Profusa wird auch von Google unterstützt, dem größten Data-Mining-Unternehmen der Welt.

Ist militärische Führung und totale Überwachung der Plan?

OWS wird nicht von Vertretern des öffentlichen Gesundheitswesens geleitet, sondern wird stark vom Militär, von Technologieunternehmen und US-Geheimdiensten dominiert, was es mit einem Nachfolger für Total Information Awareness (TIA) vergleichen lässt, einem von der DARPA geleiteten Programm, das nach den Anschlägen vom 11. September 2001 ins Leben gerufen wurde.

Damals wollte TIA die Krankenakten, Fingerabdrücke und andere biometrische Daten der Amerikaner sammeln, zusammen mit der DNA und Aufzeichnungen über persönliche Finanzen, Reisen und Medienkonsum.

Hepburn hat die Rolle des Verteidigungsministeriums bei OWS gelobt und sie als „transformativ“ bezeichnet. „Eine der wichtigsten Lektionen, die wir gelernt haben, ist der Wert der militärischen Führung“, sagte er während einer Rede auf der virtuellen Jahrestagung der Association of Military Surgeons of the United States im Dezember 2020.

Zusätzlich zu den Impfstoffverträgen, die das DOD „in Rekordzeit und zum beiderseitigen Vorteil“ für die Impfstoffhersteller erhalten hat, forderte Hepburn die Mitglieder des Gesundheitswesens auf, „‚eine Botschaft zu vermitteln, dass diese Impfstoffe sicher und wirksam sind und dass Impfen wichtig ist‘, als Gegenpol zur weit verbreiteten Fehlinformation in der Öffentlichkeit über Impfstoffe … „

Anstatt eine Initiative im Bereich der öffentlichen Gesundheit zu übernehmen, wie es auf den ersten Blick erscheinen mag, sagte Hepburn, dass die Rolle des Verteidigungsministeriums bei der Pandemie eine Zusammenarbeit nicht nur für die Amerikaner, sondern für die Menschen weltweit war, und dass sie zum neuen Standard werden soll: „[D]ies ist der neue Standard für schnelle Produktentwicklung und wird nicht nur für Pandemien gelten, sondern auch für die Entwicklung von Produkten für die Kampfmedizin in der Hälfte der Zeit“, sagte er.

Pandemien stoppen, bevor sie beginnen?

Neben dem Unterhautsensor hat die DARPA an weiteren Projekten gearbeitet, darunter ein maßgeschneiderter Filter, der auf ein Standard-Dialysegerät aufgesetzt werden kann, um COVID-19 aus dem Blut zu entfernen.

Während das Blut durch die Maschine fließt, wird das Virus entfernt und nur gesundes Blut in den Körper zurückgeführt. Ein schwerkranker Ehepartner eines Militärangehörigen, der nur als „Patient 16“ bekannt ist, wurde Berichten zufolge vier Tage lang mit dieser Behandlung behandelt und erholte sich vollständig.

Andere Wissenschaftler haben menschliche Antikörper für die Spanische Grippe von 1918 gewonnen, die sie von heute noch lebenden Menschen erhielten, die diese Pandemie durchlebt hatten. Als sie Tiere mit dem Grippevirus von 1918 infizierten – ja, die gibt es immer noch – konnten die Antikörper das Virus wirksam stoppen.

Hepburn und sein Team haben auch die Forschung an einem simulierten Ausbruch des Zika-Virus finanziert und in 78 Tagen ein Heilmittel geschaffen, während andere Forscher des Pentagons dabei sind, einen Impfstoff zu entwickeln, der gegen alle Coronaviren wirkt, sogar gegen die Erkältung. Er befindet sich derzeit in der klinischen Erprobung.

Injizierbarer Biosensor sucht FDA-Zulassung

Hydrogel ist eine DARPA-Erfindung, die Nanotechnologie und Nanobots beinhaltet. Diese „bioelektronische Schnittstelle“ ist Teil des Verabreichungssystems der COVID-19 mRNA-Impfstoffe. Der von Profusa entwickelte Biochip ähnelt den vorgeschlagenen COVID-19 mRNA-Impfstoffen insofern, als dass er ein Hydrogel verwendet.

Das Implantat hat die Größe eines Reiskorns und ist mit einer Online-Datenbank verbunden, die Veränderungen in der Biochemie und eine breite Palette biometrischer Daten wie Herz- und Atemfrequenz und vieles mehr aufzeichnet.

Die Technologie besteht aus drei Komponenten: Dem implantierten Sensor, einem Lesegerät, das auf der Hautoberfläche platziert wird, und der Software, die es dem Lesegerät ermöglicht, die gesammelten Daten über Bluetooth an Ihr Telefon oder Tablet zu senden, das wiederum mit anderen Online-Quellen wie der Website Ihres Arztes verbunden werden kann. Wie Defense One im März 2020 erklärte:

„Der Sensor besteht aus zwei Teilen. Einer ist ein 3 mm langer Faden aus Hydrogel, einem Material, dessen Netzwerk aus Polymerketten in einigen Kontaktlinsen und anderen Implantaten verwendet wird. Der Strang wird mit einer Spritze unter die Haut eingeführt und enthält ein speziell entwickeltes Molekül, das ein fluoreszierendes Signal nach außen sendet, wenn der Körper beginnt, eine Infektion zu bekämpfen.

Der andere Teil ist eine elektronische Komponente, die an der Haut befestigt wird. Es sendet Licht durch die Haut, erkennt das fluoreszierende Signal und erzeugt ein weiteres Signal, das der Träger an einen Arzt, eine Website usw. senden kann. Es ist wie ein Blutlabor auf der Haut, das die Reaktion des Körpers auf eine Krankheit noch vor dem Auftreten anderer Symptome, wie Husten, erfassen kann.“

Profusa erklärte, dass sie beabsichtigen, die FDA-Zulassung für ihren gewebeintegrierenden Biosensor im Jahr 2021 zu beantragen, und eine von der DARPA unterstützte Studie ist ebenfalls im Gange, um frühe Anzeichen von Grippe über die Biosensor-Technologie zu messen. Mit den injizierbaren Sensoren sollen physiologische Zustände gemessen werden, um nicht nur Indikatoren für die Reaktion des Menschen auf eine Infektion, sondern auch „die Exposition gegenüber einer Krankheit bei gesunden Probanden“ zu ermitteln.

Ein kabelloses Pflaster, das den Sauerstoffgehalt des Gewebes misst, würde ebenfalls zum Einsatz kommen und die Informationen für Echtzeitdaten an ein mobiles Gerät senden. Laut Profusa könnten die Biosensoren Krankheitsausbrüche, biologische Angriffe und Pandemien bis zu drei Wochen früher erkennen als derzeitige Methoden. Es scheint jedoch, dass für eine breite Anwendung solcher Sensoren eine umfassende Akzeptanz erforderlich wäre.

24-Stunden-Überwachung im Austausch für „Sicherheit

Es gibt eklatante datenschutzrechtliche und ethische Bedenken, wenn ein implantierbarer Sensor eingeführt wird, der jeden Schnupfen aufzeichnet, noch bevor man zum Taschentuch greift. Die Informationen werden dann digital an Ihr Mobiltelefon gesendet, und wer wird darauf Zugriff haben? Eine vielleicht noch schlimmere Aussicht ist, welche Informationen möglicherweise in die andere Richtung gesendet werden könnten – vom Sensor in Ihren Körper? Der Technologiekritiker Adam Keiper hat zum Beispiel in The New Atlantis darauf hingewiesen:

„Abgesehen vom Potenzial der Nanotechnologie als Massenvernichtungswaffe könnte sie auch völlig neuartige Formen von Gewalt und Unterdrückung ermöglichen. Mit Nanotechnologie könnten theoretisch Systeme zur Gedankenkontrolle, unsichtbare und mobile Abhörgeräte oder unvorstellbar grausame Folterwerkzeuge hergestellt werden.“

Um einen Seuchenausbruch drei Wochen früher zu stoppen und einer verängstigten Öffentlichkeit eine Illusion von Sicherheit zu bieten, müssten Sie nur Ihre Privatsphäre aufgeben und sich damit abfinden, überwacht und an „die Cloud“ angeschlossen zu werden, vielleicht sogar dauerhaft.

Wenn Sie sich an die TIA nach den Anschlägen vom 11. September erinnern, dann wissen Sie vielleicht auch noch, dass sie vom Kongress schnell wieder gestrichen wurde, nachdem es erhebliche öffentliche Gegenreaktionen gegeben hatte, einschließlich der Bedenken, dass die TIA die Privatsphäre untergraben würde.

Im Fall von OWS und den aufkommenden Biosensoren gibt es wenig negative Presse, und die Medien unterstützen die Operation mit überwältigender Mehrheit als einen Weg, die COVID-19-Krise und zukünftige Pandemien zu lösen. Einer meiner liebsten unabhängigen Journalisten, Whitney Webb, hat es so formuliert:

„Es ist sicherlich alarmierend, und es scheint auf die Erfüllung einer Agenda hinzuweisen, die nach 9/11 versucht wurde, durchgesetzt oder der amerikanischen Öffentlichkeit untergeschoben zu werden, genannt Total Information Awareness, die ursprünglich von der DARPA geleitet wurde.

Es ging darum, medizinische und nicht-medizinische Daten – im Wesentlichen alle Daten über Sie – zu verwenden, um Terroranschläge zu verhindern, bevor sie geschehen konnten, und auch um Bioterroranschläge und sogar natürlich auftretende Krankheitsausbrüche zu verhindern.

Viele der gleichen Initiativen, die im Rahmen dieses ursprünglichen Programms nach 9/11 vorgeschlagen wurden, sind im Wesentlichen wiederauferstanden, mit aktualisierter Technologie, unter dem Deckmantel der Bekämpfung von COVID-19.“

Quellen: