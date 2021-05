Milliardäre wie Bill Gates werden uns weder vor Covid retten, noch Fake News oder die Klimakrise beheben. Weil es nicht in ihrem Interesse ist

Der Glaube des Microsoft-Gründers, dass Big Pharma sein Monopol auf Impfstoffe behalten muss – und damit Millionen von Menschen daran hindert, sie zu bekommen – zeigt eine wesentliche Wahrheit über die Superreichen: Sie sind egoistische Blutsauger.

Milliardäre. Unsere Gesellschaft hat ein kompliziertes Verhältnis zu diesen Leuten, denn ihre bloße Existenz in einer Zeit rekordverdächtiger Ungleichheit unterstreicht nur die Absurdität unseres täglichen Lebens im Kapitalismus. Denn keiner von ihnen hat tatsächlich eine Milliarde Dollar verdient, vielmehr haben sie Arbeiter ausgebeutet, um diesen obszönen Reichtum zu horten. Sie sind Blutsauger, sollten nicht existieren, aber einige, so nehme ich an, sind gute Menschen.

Ein Multimilliardär, Microsoft-Mitbegründer und Philanthrop Bill Gates, ist definitiv kein guter Mensch. Tatsächlich würde ich sagen, er ist ein wirklich ein s***ty. Nicht wegen seiner kürzlich bekannt gegebenen Trennung von seiner Frau, von der er 27 Jahre lang zusammen war. Sondern weil, um nur eine Sache zu nennen, er und andere wie er direkt dafür verantwortlich sind, dass Covid-19-Impfstoffe von Menschen ferngehalten werden, insbesondere von armen Menschen im globalen Süden, um genau das System aufrechtzuerhalten, von dem er profitiert.

Der Journalist Alexander Zaitchik hat in einem Artikel für The New Republic im April sehr schön dargelegt, wie Gates durch sein Wohltätigkeitsnetzwerk die globale Reaktion auf Covid-19 im Wesentlichen gekapert und von der Idee eines „Volksimpfstoffs“ weg manövriert hat, um sich stattdessen für das zutiefst unambitionierte COVAX-Programm durch die WHO zu entscheiden, das die Monopolmedizin intakt lässt.

Dies geschah, weil, wie Zaitchik schreibt, Gates und sein Netzwerk implizit argumentiert hatten, dass „geistige Eigentumsrechte keine Probleme für die Befriedigung der globalen Nachfrage oder die Sicherstellung eines gerechten Zugangs darstellen und dass sie geschützt werden müssen, sogar während einer Pandemie.“ Im Grunde glaubt das Gates-Lager, dass es möglich ist, Covid-19 sowohl auszurotten als auch genau die systemischen Strukturen zu stärken, die zu seiner unkontrollierten Verbreitung geführt haben.

Dies ist vorhersehbar gescheitert, wie buchstäblich jeder hätte vermuten können. In einem kürzlichen Interview mit Sky News wurde Gates gefragt, ob es hilfreich wäre, das Recht auf geistiges Eigentum zu ändern, um das „Rezept für diese Impfstoffe“ an ärmere Länder zu verteilen, worauf er antwortete: „Nein.“

Er fuhr fort zu erklären, dass es keinen Unterschied machen würde, da es nur so viele Fabriken gibt, die in der Lage sind, die Impfstoffe zu produzieren, um damit zu beginnen.

„Die Sache, die die Dinge in diesem Fall zurückhält, ist nicht das geistige Eigentum. Es ist nicht so, dass es eine ungenutzte Impfstofffabrik mit behördlicher Genehmigung gibt, die magisch sichere Impfstoffe herstellt“, sagte er. „Man muss die Versuche mit diesen Dingen durchführen, und jeder Herstellungsprozess muss sehr sorgfältig geprüft werden. Es gibt alle möglichen Probleme rund um das geistige Eigentum, die mit Medikamenten zu tun haben, aber nicht in Bezug darauf, wie schnell wir in der Lage waren, das Volumen hier hochzufahren.“

Das Problem mit dem, was Gates sagte – wohlgemerkt derselbe Mann, der anscheinend mit Leuten auf höchster Ebene in dieser Angelegenheit in Kontakt ist, da er der inoffizielle Covid-Zar ist – ist, dass es eine Lüge ist. In einem Artikel des AP vom 1. März heißt es beispielsweise, dass es laut ihrer Berichterstattung mindestens drei Fabriken auf drei verschiedenen Kontinenten gibt, die „kurzfristig Hunderte Millionen Covid-19-Impfstoffe produzieren könnten, wenn sie nur die Blaupausen und hätten technisches Wissen.“

Aus irgendeinem Grund reagierte PolitiFact auf die Aufregung um Gates‘ eklatante Lüge mit der Aussage: „Bill Gates hat die geistigen Eigentumsrechte für die Hersteller von Covid-19-Impfstoffen verteidigt, aber die Inhaltsstoffe der in den Vereinigten Staaten zugelassenen Covid-19-Impfstoffe sind bereits öffentlich.“ Das ist wahr, aber irreführend, denn während die Inhaltsstoffe der Impfstoffe öffentlich sind, ist das „Rezept“ – also die genaue Formel, wie man es herstellt und worauf sich der Reporter, der Gates befragte, bezog – nicht öffentlich. Und das liegt an Gates.

Ihm, seinen Kriechern und den Führungskräften von Big Pharma zufolge führt der Patentschutz zu Innovationen und damit zu besserer und neuerer Medizin. Aber auch das ist eine Lüge. Laut einer Studie des Institute for New Economic Thinking haben die US-Steuerzahler in den letzten zehn Jahren jedes neue Medikament subventioniert, und das schließt sogar die mRNA-Impfstofftechnologie ein. (Fairerweise muss man sagen, dass es schwierig ist, ein Beispiel für eine neue Technologie in irgendeinem Sektor zu finden, das nicht mit staatlicher Forschung und Entwicklung zu tun hat).

Doktor Jonas Salk, der ebenfalls von staatlicher Unterstützung für seine Forschung profitierte, hätte der erste Milliardär der Welt werden können, indem er ein Patent für den Polio-Impfstoff anmeldete, was er aber bekanntermaßen ablehnte. Dank dieser Entscheidung konnte die Kinderlähmung in den meisten Teilen der Welt effektiv ausgerottet werden. Schranken des geistigen Eigentums hätten dies unmöglich gemacht.

Der Grund, warum Gates und andere so sehr darauf bedacht sind, die Rechte an geistigem Eigentum zu verteidigen, ist, dass es so tief in ihrer Ideologie verwurzelt ist, dass es genauso gut ein Teil von ihr sein könnte. Denken Sie darüber nach: Gates hat sein gesamtes Vermögen wegen dieser Gesetze gemacht. Zuzugeben, dass IP-Gesetze Barrieren für den Zugang von Menschen zu Waren und Dienstleistungen sind, wäre auch ein Eingeständnis, dass er und sein Vermögen keinen Platz in der Gesellschaft haben. Also benutzen sie ideologische Argumente ohne sachliche Grundlage als Deckmantel, um ihre eigene Existenz zu rechtfertigen, während sie gleichzeitig versuchen, das Richtige zu tun.

Das Problem ist, dass es für Monopolkapitalisten, deren einziges Motiv der Profit ist, buchstäblich unmöglich ist, das Richtige zu tun, z.B. sich um die öffentliche Gesundheit zu kümmern. Gates mag gute Absichten haben und diese Pandemie wirklich lösen wollen, aber die Lösungen, die er vorschlägt, werden von dieser kognitiven Dissonanz getrübt.

Gates und seine Big-Pharma-Freunde können uns nicht vor Covid-19 retten, so wie Mark Zuckerberg uns nicht vor „Fake News“ retten kann, Elon Musk uns nicht vor dem sterbenden Planeten retten kann und eine Koalition von Milliardären unter der Führung von Warren Buffett das Problem von Amerikas aufgeblähtem Gesundheitssystem nicht lösen konnte. Das liegt daran, dass es gegen ihre Interessen ist, diese Probleme tatsächlich zu lösen.