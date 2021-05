Impfpässe sind nur eine Möglichkeit für das Regime, seine Macht zu erweitern

Anfang dieses Monats veröffentlichte das konservative Magazin The Spectator einen Artikel mit dem absurden Titel „The Libertarian Case for Vaccine Passports“. Die Online-Version trägt jetzt den Titel „ Impfpässe sind eine Eintrittskarte in die Freiheit “, aber die physische Druckversion beschreibt möglicherweise eher, was der Autor versucht.

Der Autor, ein ehemaliger konservativer Politiker namens Matthew Parris, glaubt anscheinend, dass die ewigen Sperren ein unausweichliches Merkmal der Realität sind und dass der einzige Weg um sie herum darin besteht, dass das Regime ein Impfpassprogramm verabschiedet. Covid Lockdowns sind für Parris wie die Schwerkraft nur eine Naturgewalt. Wenn wir nur einen Weg finden könnten, um diese von der Natur auferlegten Sperren zu umgehen!

Inzwischen sollte der Fehler in Parris ‚Logik klar sein. Lockdowns sind nichts Natürliches oder Unausweichliches. Sie sind eine Erfindung des Staates. Sie sind in der Tat so unnatürlich, dass sie den Einsatz der Polizeibefugnisse des Staates erfordern, um sie durchzusetzen. Sie benötigen Polizisten, Handschellen, Gerichte, Gefängnisse und Geldstrafen, um sicherzustellen, dass sie eingehalten werden. Diejenigen, die diese vermeintliche „Naturgewalt“ ignorieren – und es gibt viele Spötter -, müssen bestraft werden.

All dies entgeht jedoch Parris ‚Aufmerksamkeit.

Zum Beispiel beginnt sein Artikel folgendermaßen:

Im Prinzip bin ich für Impfpässe und verstehe nicht, wie – wieder im Prinzip – jemand gegen die Theorie sein könnte….

Mit anderen Worten, Parris ‚Position – zumindest in seinen Gedanken – ist so richtig und so unsinnig, dass er sie nicht einmal verstehen kann wie jemand mit ihm einverstanden wäre.

Dies ist natürlich immer ein sehr verdächtiger Weg, um einen Artikel zu beginnen. Jeder intellektuell ernsthafte politische Kommentator kann sich zumindest vorstellen , wenn er es ein bisschen versucht warum andere mit ihm nicht einverstanden sind. Nach Jahrzehnten in der Regierung ist Parris jedoch so verliebt in die Idee, dass das Regime jede Ihrer Bewegungen kontrollieren sollte, dass jede andere Option anscheinend jenseits des blassen rationalen Denkens liegt.

Parris fährt fort:

Für mich ist es nicht nur vernünftig und fair, sondern auch offensichtlich, dass der Zugang zu Arbeitsplätzen oder Räumen, in denen ein erhöhtes Risiko der Übertragung von Viren besteht, auf Personen beschränkt sein kann, die ein hohes Maß an Immunität nachweisen können. Es ist absolut nichts Libertäres daran, die Aufhebung der Sperrung für alle zu verzögern, nur weil es für jemanden nicht sicher wäre.

Beachten Sie noch einmal die Grundannahme: Das Regime muss Ihnen sagen, wohin Sie gehen dürfen und was Sie tun dürfen. Es sind diese heimtückischen Libertären, die „das Aufheben von Sperren verzögern“. Für Parris haben Politiker hart daran gearbeitet, einen Weg zu finden, wie die Gesellschaft befreit werden kann. Diese edlen politischen Entscheidungsträger entdeckten Impfpässe. Endlich können Menschen ihre Häuser verlassen. Aber diese Libertären stehen jetzt im Weg!

Im Gegensatz zu diesen Libertären versichert uns Parris, dass er dafür ist, dass Menschen ihre Häuser verlassen und sich an öffentlichen Versammlungsorten besuchen. Es ist nur so, dass seine Hände vorher gebunden waren. Ihm standen keine anderen Optionen zur Verfügung, als Sie eingesperrt zu halten. Nun, lieber Steuerzahler, lassen Sie sich nicht von Parris und seinen Freunden befreien? Sie wollen, dass du frei bist. Es ist nur so, dass sie nichts tun können, bis Sie Impfpässe annehmen!

Wenn Sie bemerken, dass Parris ein bisschen wie ein missbräuchlicher Ehemann klingt, wären Sie nicht weit weg. Gerade als ein Täter seiner Frau sagt: „Sehen Sie, was Sie mich dazu gebracht haben!“ Nachdem er ihr ins Gesicht geschlagen hat, weil sie den Toast verbrannt hat, sehen wir eine ähnliche Haltung in der Menge der Impfpass: „Siehst du, was du mich dazu bringst? Ich möchte Sie aus Ihrem Haus lassen, aber Sie weigern sich, sich unserem ach so libertären Passsystem zu unterwerfen! “

Doch Parris ist mit dieser Art des Denkens nicht allein. Viele andere befürworten weiterhin Impfpässe als eine Art Freiheitsregelung. Pässe werden als „Lockerung der Beschränkungen“ bezeichnet.

Aber, wie der Epidemiologe Martin Kulldorff und der Stanford-Arzt Jay Bhattacharya diesen Monat im Wall Street Journal betonten, enthält das Passschema nichts, was darauf abzielt, die Kontrolle des Regimes über unser tägliches Leben zu verringern. Im Gegenteil, es geht darum, die Macht des Regimes zu erweitern und zu erhöhen. Kulldorff und Bhattacharya schreiben :

Die Idee ist einfach: Sobald Sie Ihre Aufnahmen erhalten haben, erhalten Sie ein Dokument oder eine Telefon-App, die Sie steuern, um Zugang zu zuvor gesperrten Veranstaltungsorten zu erhalten – Restaurants, Theatern, Sportarenen, Büros, Schulen. Es klingt nach einer Möglichkeit, Zwangsverriegelungsbeschränkungen zu lockern, aber es ist das Gegenteil. Um zu sehen warum, erwägen Sie das Essen. Restaurants in den meisten Teilen der USA haben bereits wiedereröffnet und sind an einigen Stellen nur begrenzt ausgelastet. Ein Impfpass würde die Einreise potenzieller Kunden verbieten , die ihre Aufnahmen nicht erhalten haben. Flugzeuge und Züge, die während der Pandemie weiter betrieben wurden, wären für die Ungeimpften plötzlich verboten. Der Impfpass sollte daher nicht als Lockerung der Beschränkungen, sondern als Zwangsprogramm zur Förderung der Impfung verstanden werden.

Natürlich behauptet das Regime, dass dies alles von der „Wissenschaft“ „verlangt“ wird, aber

Die Idee, dass jeder geimpft werden muss, ist wissenschaftlich so unbegründet wie die Idee, dass niemand es tut. Covid-Impfstoffe sind für ältere Menschen mit hohem Risiko und ihre Betreuer unverzichtbar und für viele andere empfehlenswert. Aber diejenigen, die infiziert wurden, sind bereits immun. Die Jungen haben ein geringes Risiko, und Kinder – für die ohnehin kein Impfstoff zugelassen wurde – haben ein weitaus geringeres Todesrisiko als die Grippe. Wenn die Behörden die Impfung von Personen vorschreiben, die diese nicht benötigen, wird die Öffentlichkeit Impfstoffe im Allgemeinen in Frage stellen.

„Wissenschaft“ schreibt nichts aus Gründen der öffentlichen Ordnung vor. Vielmehr sind es politische Entscheidungsträger, die – unterstützt von der gewalttätigen Macht des Staates – Mandate auferlegen. Dies sind politische Entscheidungen, keine Naturgewalten. Darüber hinaus sind dies, wie Kulldorff und Bhattacharya bemerken, nicht einmal umsichtige politische Entscheidungen und basieren auf fragwürdigen Schlussfolgerungen aus wissenschaftlichen Daten. Die Autoren fahren fort:

Die meisten Befürworter der Idee gehören der Laptop-Klasse an – privilegierte Fachkräfte, die während der Epidemie sicher und bequem zu Hause gearbeitet haben. Millionen Amerikaner erledigten wichtige Aufgaben an ihren gewohnten Arbeitsplätzen und wurden auf die harte Tour immun. Jetzt wären sie gezwungen, Nebenwirkungen eines Impfstoffs zu riskieren, den sie nicht benötigen. Pässe würden junge Fachkräfte mit geringem Risiko im Westen und in den Entwicklungsländern dazu verleiten, den Impfstoff vor älteren, risikoreicheren, aber weniger wohlhabenden Mitgliedern der Gesellschaft zu erhalten. Viele unnötige Todesfälle würden die Folge sein.

Wir wissen jedoch, wie das Regime die obligatorische Impfpolitik für sich selbst rechtfertigen wird, falls einige durch Nebenwirkungen verletzt werden. „Wir hatten keine Wahl!“ Die Politiker werden darauf bestehen. „Die Wissenschaft hat unsere Hand gezwungen!“ Dies ist eine bequeme Möglichkeit für Politiker, sich der Verantwortung zu entziehen, einen Großteil der Bevölkerung – ein Großteil davon eine Bevölkerung mit geringem Risiko – dazu zu zwingen, sich bestimmten staatlich vorgeschriebenen medizinischen Verfahren zu unterziehen. Aber damit wir nicht zu zynisch denken, ist es durchaus möglich, dass diese Menschen wahre Gläubige sind. Wie Parris könnten die politischen Entscheidungsträger, die diese Politik den Bürgern und Steuerzahlern aufzwingen, möglicherweise keine andere Vorgehensweise nachvollziehen. Diese moralische Gewissheit ist ein gewisses Privileg der herrschenden Klasse und hat sicherlich nichts mit „Wissenschaft“ zu tun.