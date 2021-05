Die weltweite Corona-Krise 2020-21: Zerstörung der Zivilgesellschaft, künstliche Wirtschaftsdepression, globaler Staatsstreich und der „Große Reset“ – Centre for Research on Globalization

Wir befinden uns am Scheideweg einer der schwersten Krisen der modernen Geschichte. Wir leben Geschichte, doch unser Verständnis für den Ablauf der Ereignisse seit Januar 2020 ist verschwommen. Weltweit sind die Menschen sowohl von ihren Regierungen als auch von den Medien in die Irre geführt worden. Ein E-Book von Global Research.

Dieses E-Book besteht aus einem Vorwort und zehn Kapiteln.

Wir haben es mit einem äußerst komplexen Prozess zu tun.

Im Laufe der letzten zwölf Monate, beginnend Anfang Januar 2020, habe ich fast täglich die Zeitachse und die Entwicklung der Covid-Krise analysiert. Von Anfang an, im Januar 2020, wurden die Menschen dazu gebracht, die Existenz einer schnell fortschreitenden und gefährlichen Epidemie zu glauben und zu akzeptieren.

Ich schlage vor, dass Sie zuerst die Highlights (unten), das Vorwort und die Einleitung lesen, bevor Sie mit den Kapiteln II bis X fortfahren.

Alternativ können Sie sich auch das Global Research-Video mit dem Titel „The 2021 Worldwide Corona Crisis“ (veröffentlicht im Februar 2021) ansehen, das eine 25-minütige Zusammenfassung bietet.

Jedes der zehn Kapitel bietet sachliche Informationen sowie Analysen zu den folgenden Themen: Was ist Covid-19, was ist SARS-CoV-2, wie wird es identifiziert, wie wird es eingeschätzt? Der Zeitstrahl und die historische Entwicklung der Corona-Krise, die verheerenden wirtschaftlichen und finanziellen Auswirkungen, die Bereicherung einer gesellschaftlichen Minderheit von Milliardären, wie die Abschottungspolitik weltweit Arbeitslosigkeit und Massenarmut auslöst, die verheerenden Auswirkungen auf die psychische Gesundheit.

Das E-Book enthält auch eine Analyse von kurativen und präventiven Medikamenten sowie eine Überprüfung von Big Pharmas Covid-19-mRNA-Impfstoff, der ein „nicht zugelassenes“ und „experimentelles“ Medikament darstellt, das das menschliche Genom beeinflusst. (Es ist ein gefährliches Medikament. Siehe Kapitel VIII)

Analysiert werden auch Fragen der Abweichung von grundlegenden Menschenrechten, der Zensur von Ärzten, der Meinungsfreiheit und der Protestbewegung. Das letzte Kapitel befasst sich mit der sich entfaltenden globalen Schuldenkrise, der Destabilisierung nationaler Regierungen, den Bedrohungen für die Demokratie einschließlich „Global Governance“ und dem „Great Reset“-Vorschlag des Weltwirtschaftsforums.

Vorwort

Die Angstkampagne hat als Instrument der Desinformation gedient.

Mit Medienlügen wurde das Bild eines Killervirus aufrechterhalten, das zunächst dazu beitrug, den Handel zwischen den USA und China zu destabilisieren und den Flugverkehr zu stören. Und dann wurde im Februar „V- der Virus“ (der übrigens der saisonalen Grippe ähnlich ist) für die Auslösung der schwersten Finanzkrise der Weltgeschichte verantwortlich gemacht.

Und dann wurde am 11. März ein Lockdown über 193 Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen verhängt, die zur „Schließung“ von Volkswirtschaften weltweit führte.

Ab Oktober wurde eine „zweite Welle“ angekündigt. „Die Pandemie ist nicht vorbei“.

Die Angstkampagne setzt sich durch. Und den Menschen wird nun vorgegaukelt, dass der von ihren Regierungen gesponserte Corona-Impfstoff die „Lösung“ sei. Und dass die „Normalität“ wiederhergestellt sein wird, sobald die gesamte Bevölkerung des Planeten geimpft ist.

Der SARS-CoV-2-Impfstoff

Wie kommt es, dass ein Impfstoff gegen das SARS-CoV-2-Virus, dessen Entwicklung unter normalen Bedingungen Jahre dauern würde, Anfang November 2020 auf den Markt gebracht wurde? Der von Pfizer angekündigte mRNA-Impfstoff basiert auf einer experimentellen Gene-Editing mRNA-Technologie, die sich auf das menschliche Genom bezieht.

Wurden die üblichen Tierversuche im Labor mit Mäusen oder Frettchen durchgeführt?

Oder ist Pfizer direkt zu menschlichen „Versuchskaninchen“ gegangen? Die Tests am Menschen begannen Ende Juli und Anfang August. „Drei Monate sind ungewöhnlich für die Erprobung eines neuen Impfstoffs. Mehrere Jahre sind die Norm.“

Diese Karikatur von Large + JIPÉM erklärt unser Dilemma:

Maus Nr. 1: „Läßt du dich impfen?“

Maus Nr. 2: „Bist du verrückt, sie haben die Tests am Menschen noch nicht beendet“.

Und warum brauchen wir einen Impfstoff für Covid-19, wenn sowohl die WHO als auch das US-Center for Disease Control and Prevention (CDC) eindeutig bestätigt haben, dass Covid-19 „der saisonalen Grippe ähnlich“ ist?

Der Plan, einen Impfstoff zu entwickeln, ist profitorientiert. Er wird von korrupten Regierungen unterstützt, die den Interessen von Big Pharma dienen. Die US-Regierung hatte bereits im Juli 100 Millionen Dosen bestellt und die EU soll 300 Millionen Dosen kaufen. Es ist Big Money für Big Pharma, großzügige Bestechungsgelder an korrupte Politiker, auf Kosten der Steuerzahler.

In den folgenden Kapiteln definieren wir das SARS-CoV-2-Virus und den umstrittenen RT-PCR-Test, der zur „Identifizierung des Virus“ verwendet wird, sowie die „Schätzungen“ der sogenannten „positiven Fälle“.(Kapitel III)

In Kapitel II untersuchen wir detailliert die Zeitachse der Ereignisse seit Oktober 2019, die zum historischen Lockdown am 11. März 2020 führten.

Wir bewerten die weitreichenden wirtschaftlichen und sozialen Folgen dieser Krise, einschließlich des Prozesses der weltweiten Verarmung und Umverteilung des Reichtums zugunsten der superreichen Milliardäre (Kapitel IV und V).

Die verheerenden Auswirkungen der Lockdown-Politik auf die psychische Gesundheit werden in Kapitel VI untersucht.

Das Impfprogramm von Big Pharma, das derzeit Millionen von Menschen weltweit aufgezwungen wird, wird in Kapitel VIII untersucht.

Kapitel X schließt mit einer Analyse des vom Weltwirtschaftsforum vorgeschlagenen „Great Reset“, der, wenn er angenommen wird, darin bestünde, den Wohlfahrtsstaat abzuschaffen und einer verarmten Bevölkerung massive Sparmaßnahmen aufzuerlegen.

Dieses E-Book ist vorläufig. Es besteht ein Gefühl der Dringlichkeit. Die Menschen weltweit werden von ihren Regierungen belogen.

Ein Wort zur Methodik: Unser Ziel ist es, die „Große Lüge“ durch eine sorgfältige Analyse zu widerlegen, bestehend aus:

Ein historischer Überblick über die Covid-Krise, mit genauen Daten.

Zitate aus offiziellen Dokumenten und Peer-Review-Berichten. Zahlreiche Quellen und Verweise sind angegeben.

Wissenschaftliche Analyse und detaillierte Überprüfung der „offiziellen“ Daten, Schätzungen und Definitionen,

Analyse der Auswirkungen der WHO-„Richtlinien“ und der Regierungspolitik auf wirtschaftliche, soziale und gesundheitspolitische Variablen.

Unser Ziel ist es, die Menschen weltweit zu informieren und das offizielle Narrativ zu widerlegen, das als Vorwand und Rechtfertigung benutzt wurde, um das wirtschaftliche und soziale Gefüge ganzer Länder zu destabilisieren.

Diese Krise betrifft die Menschheit in ihrer Gesamtheit: 7,8 Milliarden Menschen. Wir stehen in Solidarität mit unseren Mitmenschen weltweit. Die Wahrheit ist ein mächtiges Instrument.

Ich bleibe unseren Lesern, unseren Autoren und dem Team von Global Research zu Dank verpflichtet.

Michel Chossudovsky, Global Research, 11. Dezember 2020, crgeditor@yahoo.com

(überarbeitet am 21. Dezember 2020 und 31. Januar 2020, überarbeitet und aktualisiert am 21. Februar, 14. März 2021, 3. April 2021)

Ein zusätzliches Kapitel untersucht die Auswirkungen des Lockdowns auf die psychische Gesundheit, einschließlich des Anstiegs von Selbstmorden, Alkoholismus und Drogenabhängigkeit (Kapitel VI).

