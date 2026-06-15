Milliarden für Pfizer: Trotz Vertuschung von Sicherheitssignalen kauft die US-Behörde weiterhin Corona-mRNA-Impfstoffe für Säuglinge und Erwachsene.

Von The Vigilant Fox

Unsere Gesundheitsbehörden legen nun noch einen drauf, nachdem sie dabei erwischt wurden, 25 schwerwiegende Sicherheitswarnsignale – darunter auch plötzliche Todesfälle – vertuscht zu haben.

Dieser Artikel erschien ursprünglich auf Focal Points und wurde mit Genehmigung erneut veröffentlicht.

Gastbeitrag von Nicolas Hulscher, MPH

Wie Jon Fleetwood als Erster berichtete, vergab die CDC am 1. Juni zwei neue Aufträge an Pfizer im Gesamtwert von 1,24 Milliarden Dollar für COVID-19-mRNA-Impfstoffe für die Geschäftsjahre 2026 und 2027.

Obwohl die Nachfrage eingebrochen ist, sichert sich die CDC über ihre regulären Beschaffungskanäle weiterhin künftige Lieferungen der mRNA-Impfstoffe für Säuglinge und Erwachsene im Wert von Hunderten von Millionen Dollar.

Unsere Gesundheitsbehörden legen noch einmal nach, nachdem sie aufgeflogen sind, 25 schwerwiegende Sicherheitswarnungen – darunter auch plötzliche Todesfälle – vertuscht zu haben.

Anstatt dass Rechenschaft abgelegt wird, müssen wir mit ansehen, wie Milliarden von Dollar in genau jene Gentransferprodukte fließen, die Millionen unschuldiger Amerikaner verletzt, zu Invaliden gemacht oder getötet haben.

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