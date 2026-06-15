Milliarden für Pfizer: Trotz Vertuschung von Sicherheitssignalen kauft die US-Behörde weiterhin Corona-mRNA-Impfstoffe für Säuglinge und Erwachsene.

Von The Vigilant Fox
Unsere Gesundheitsbehörden legen nun noch einen drauf, nachdem sie dabei erwischt wurden, 25 schwerwiegende Sicherheitswarnsignale – darunter auch plötzliche Todesfälle – vertuscht zu haben.
Dieser Artikel erschien ursprünglich auf Focal Points und wurde mit Genehmigung erneut veröffentlicht.
Gastbeitrag von Nicolas Hulscher, MPH
Wie Jon Fleetwood als Erster berichtete, vergab die CDC am 1. Juni zwei neue Aufträge an Pfizer im Gesamtwert von 1,24 Milliarden Dollar für COVID-19-mRNA-Impfstoffe für die Geschäftsjahre 2026 und 2027.
- 735,7 Millionen Dollar für COVID-19-Impfstoffe für Kinder
- 505,3 Millionen Dollar für COVID-19-Impfstoffe für Erwachsene
Obwohl die Nachfrage eingebrochen ist, sichert sich die CDC über ihre regulären Beschaffungskanäle weiterhin künftige Lieferungen der mRNA-Impfstoffe für Säuglinge und Erwachsene im Wert von Hunderten von Millionen Dollar.
Unsere Gesundheitsbehörden legen noch einmal nach, nachdem sie aufgeflogen sind, 25 schwerwiegende Sicherheitswarnungen – darunter auch plötzliche Todesfälle – vertuscht zu haben.
Anstatt dass Rechenschaft abgelegt wird, müssen wir mit ansehen, wie Milliarden von Dollar in genau jene Gentransferprodukte fließen, die Millionen unschuldiger Amerikaner verletzt, zu Invaliden gemacht oder getötet haben.
Mehr von Jon Fleetwood:
Einer der auffälligsten Aspekte dieser Auftragsvergaben ist, dass der Vertrag für Kinder den Vertrag für Erwachsene um mehr als 230 Millionen Dollar übersteigt, obwohl Kinder im Allgemeinen einem wesentlich geringeren Risiko durch COVID-19 ausgesetzt sind als ältere Erwachsene.
Zudem ist der COVID-Impfstoff von Pfizer für Kinder um mehr als 100 Dollar günstiger als der für Erwachsene, was Fragen hinsichtlich der von der CDC erwarteten Abnahmemenge an Impfdosen für Kinder aufwirft – und warum die Nachfrage bei Kindern einen Vertrag rechtfertigen sollte, der wesentlich umfangreicher ist als der für Erwachsene.
Die Beschaffungsunterlagen liefern praktisch keine Erklärung für diese Ausgaben.
Die Vertragsbeschreibungen sind leer.
Es werden keine Informationen zu den prognostizierten Dosenmengen, der erwarteten Nachfrage, Wirksamkeitsdaten, Sicherheitsaspekten oder der Begründung für die Zuweisung von mehr als 1,24 Milliarden Dollar an Steuergeldern für den Kauf von COVID-19-Impfstoffen in den nächsten zwei Haushaltsjahren bereitgestellt.
Die Auftragsvergaben deuten zudem darauf hin, dass die Beschaffung von COVID-Impfstoffen auf Bundesebene auch Jahre, nachdem die Behörden die Notfallphase der Pandemie für beendet erklärt und COVID-19 wiederholt als endemisches Atemwegsvirus bezeichnet haben, weiterhin eine wichtige Priorität der Regierung darstellt.
Beide Verträge wurden über die CDC und nicht im Rahmen eines befristeten Notfallprogramms vergeben, was darauf hindeutet, dass die Käufe über die bestehende Infrastruktur der Behörde im Bereich der öffentlichen Gesundheit getätigt werden.