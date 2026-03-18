Milliardenstiftung im Zentrum der Reparationsdebatte: Wie Soros-Initiativen Druck auf Großbritannien erhöhen

Die Reparationsdebatte über die koloniale Vergangenheit Europas hat eine neue Dynamik bekommen – und im Zentrum dieser Entwicklung steht nun ausgerechnet ein globales Stiftungsnetzwerk mit Milliardenvermögen. Laut Recherchen der britischen Zeitung The Telegraph unterstützt die von Investor George Soros gegründete Stiftung Open Society Foundations Organisationen und Initiativen, die internationale Forderungen nach Entschädigungen für Sklaverei und Kolonialismus vorantreiben. Kritiker sehen darin nicht nur historische Aufarbeitung, sondern den Versuch, politischen und finanziellen Druck auf europäische Staaten auszuüben.

Im Kern geht es um eine Bewegung, die seit Jahren wächst. Bereits 2014 forderte die Karibische Gemeinschaft CARICOM offiziell Reparationszahlungen von ehemaligen Kolonialmächten, darunter Großbritannien. Lange blieb diese Initiative weitgehend symbolisch. Doch inzwischen entwickelt sich daraus eine transnationale Kampagne, die Karibikstaaten, afrikanische Regierungen, Aktivisten, Akademiker und politische Netzwerke miteinander verbindet. Genau hier setzt die Unterstützung der Open Society Foundations an: Sie finanziert Konferenzen, Studienreisen, Forschungsprojekte und internationale Treffen, die das Thema politisch vorantreiben.

Besonders sichtbar wurde diese Strategie in Barbados, wo Premierministerin Mia Mottley das Land zu einem internationalen Zentrum der Reparationsbewegung gemacht hat. Mit Unterstützung von Fördergeldern wurden dort Treffen zwischen Vertretern aus Afrika und der Karibik organisiert. Auch die University of the West Indies, deren Historiker Sir Hilary Beckles eine zentrale Figur der Reparationskampagne ist, erhielt Fördermittel, um internationale Aufmerksamkeit für Entschädigungsforderungen zu erhöhen und eine gemeinsame Agenda zwischen Afrika und der Karibik zu entwickeln.

Ein ähnliches Muster zeigte sich in Ghana. In Accra fand ein Gipfel statt, bei dem sich Staats- und Regierungschefs der Afrikanischen Union öffentlich hinter die Forderung nach Reparationszahlungen stellten. Auch dort flossen Fördergelder aus dem Soros-Netzwerk an Projekte und Institutionen, die die politische Koordination zwischen afrikanischen und karibischen Akteuren voranbringen sollen. Die Bewegung versucht damit, aus einer moralischen Forderung ein globales politisches Thema zu machen.

Die Strategie reicht inzwischen bis in die britische Innenpolitik hinein. Vertreter der Open Society Foundations nahmen an Konferenzen teil, die von der Labour-Abgeordneten Bell Ribeiro-Addy organisiert wurden, Vorsitzende einer parlamentarischen Gruppe zum Thema afrikanische Reparationen. Gleichzeitig erhielten Organisationen wie TrustAfrica in Senegal Millionenförderungen, um internationale Treffen von Politikern, Wissenschaftlern und Aktivisten zu organisieren, die an einer gemeinsamen Reparationsagenda arbeiten.

Für Unterstützer dieser Initiativen ist das eine überfällige historische Debatte. Sie argumentieren, dass der transatlantische Sklavenhandel und die koloniale Ausbeutung Europas Wohlstand ermöglicht hätten, während viele Regionen Afrikas und der Karibik langfristige wirtschaftliche Schäden davongetragen hätten. Reparationen seien daher nicht nur eine moralische, sondern auch eine wirtschaftliche Frage.

Kritiker sehen jedoch eine ganz andere Entwicklung. Sie warnen, dass die Finanzierung internationaler Kampagnen durch private Stiftungen politischen Druck auf souveräne Staaten erzeugt und historische Schuldfragen in geopolitische Instrumente verwandelt. Besonders in Großbritannien wird die Diskussion zunehmend explosiv, weil mögliche Reparationsforderungen in astronomische Größenordnungen gehen könnten – manche Studien sprechen von Summen in Billionenhöhe.

Damit wird aus einer historischen Debatte eine hochpolitische Auseinandersetzung über Verantwortung, Einfluss und Geld. Während Aktivisten argumentieren, dass es um Gerechtigkeit und historische Aufarbeitung geht, befürchten Gegner eine Welle internationaler Forderungen, die nicht nur Großbritannien, sondern auch andere ehemalige Kolonialmächte treffen könnten.

Die Rolle der Open Society Foundations zeigt dabei, wie stark private Netzwerke inzwischen globale politische Debatten prägen können. Mit einem Stiftungsvermögen von rund 23 Milliarden Dollar verfügt das Soros-Netzwerk über Ressourcen, die es ermöglichen, Themen über Kontinente hinweg zu koordinieren, Allianzen aufzubauen und politische Aufmerksamkeit zu erzeugen. Für die einen ist das ein Beitrag zur globalen Gerechtigkeit. Für die anderen ein Beispiel dafür, wie ein milliardenschweres Stiftungsnetzwerk internationale politische Kampagnen antreibt.

Fest steht: Die Reparationsdebatte, die lange als Randthema galt, entwickelt sich zu einem geopolitischen Konfliktfeld. Und mit der finanziellen und organisatorischen Unterstützung mächtiger Stiftungen wird sie kaum wieder von der internationalen Agenda verschwinden.