Israel greift das größte iranische Gasfeld und das Zentrum von Beirut an; Was AIPAC in Illinois für 22 Millionen Dollar erhielt; USA greifen iranische Raketenstellungen nahe der Straße von Hormus an und mehr….

Israel tötet Irans Geheimdienstminister. Acht Tote bei Luftangriff auf iranischen Justizkomplex. Tausende nehmen an Trauerfeier für in Teheran ermordete hochrangige Funktionäre teil.

Israel greift iranisches Offshore-Gasfeld an. USA greifen iranische Raketenstellungen nahe der Straße von Hormus mit bunkerbrechenden Bomben an. Iran-Krieg droht, den weltweiten Hunger auf Rekordniveau zu treiben. Britischer Berater sagte, Iran-Vorschlag hätte Krieg verhindern können. Israelische Angriffe töten am Mittwoch 27 Menschen im Libanon. Libanesischer Journalist bei Angriff in Beirut getötet. Israel ordnet nächtliche Vertreibung aus Tyrus an. USA drängten Syrien, Entsendung von Truppen in den Libanon zur Entwaffnung der Hisbollah in Betracht zu ziehen. Gesandte von Trumps „Friedensrat“ treffen Hamas in Kairo, um Gaza-Waffenruhe zu stützen. Israel setzt Hilfslieferungen für Gaza aus Ägypten wegen angeblichen Schmuggels aus. AIPAC erzielt gemischte Ergebnisse in den Vorwahlen der Demokraten in Illinois. Senat debattiert über Trumps „SAVE America Act“. Arizona erhebt strafrechtliche Anklage gegen Wettplattform Kalshi. ADL-Chef kritisiert demokratische Abgeordnete wegen Rhetorik zu Israel und AIPAC. Pentagon sagt, Militäreinsätze gegen Kartelle könnten über Seeangriffe hinaus ausgeweitet werden. Kataeb Hisbollah bestätigt Tod von Senior-Kommandeur Abu Ali al-Askari. RSF erobert Schlüsselstädte in Nord-Kordofan und Nord-Darfur. Selbstmordanschläge in Maiduguri töten mindestens 23 und verletzen über 100. Artillerieangriff im Nordjemen tötet 10 Menschen, darunter sechs Kinder. Kenia sagt, Russland werde die Rekrutierung seiner Bürger für den Kampf in der Ukraine einstellen. Somalias Südweststaat beschuldigt Zentralregierung der Unterstützung von Milizen. Trump-Administration erwägt, lebensrettende Hilfe zurückzuhalten, es sei denn, Sambia erweitert den Zugang zu Mineralien.

Krieg gegen den Iran

Israel tötet Irans Geheimdienstminister: Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz sagte am Mittwoch, dass der iranische Geheimdienstminister Esmail Khatib bei einem nächtlichen Angriff getötet wurde. Der iranische Präsident Massud Peseschkian bestätigte in einem Beitrag auf X, dass Khatib bei einem „feigen Attentat“ getötet wurde. Khatib diente zuvor in den Iranischen Revolutionsgarden und in der Justiz. Er wurde 2022 von den USA wegen angeblicher Cyberoperationen gegen Washington und seine Verbündeten mit Sanktionen belegt. „An diesem Tag werden in allen Bereichen bedeutende Überraschungen erwartet, die den Krieg, den wir gegen den Iran und die Hisbollah im Libanon führen, eskalieren lassen werden“, sagte Katz laut israelischen Medien während eines Briefings mit Militärbeamten. „Die Intensität der Angriffe im Iran nimmt zu“, fügte er hinzu.

Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz sagte am Mittwoch, dass der iranische Geheimdienstminister Esmail Khatib bei einem nächtlichen Angriff getötet wurde. Der iranische Präsident Massud Peseschkian bestätigte in einem Beitrag auf X, dass Khatib bei einem „feigen Attentat“ getötet wurde. Khatib diente zuvor in den Iranischen Revolutionsgarden und in der Justiz. Er wurde 2022 von den USA wegen angeblicher Cyberoperationen gegen Washington und seine Verbündeten mit Sanktionen belegt. „An diesem Tag werden in allen Bereichen bedeutende Überraschungen erwartet, die den Krieg, den wir gegen den Iran und die Hisbollah im Libanon führen, eskalieren lassen werden“, sagte Katz laut israelischen Medien während eines Briefings mit Militärbeamten. „Die Intensität der Angriffe im Iran nimmt zu“, fügte er hinzu. Acht Tote bei Luftangriff auf iranischen Justizkomplex: Bei einem gemeinsamen US-israelischen Luftangriff auf einen Gerichtskomplex im iranischen Landkreis Larestan wurden am Mittwoch mindestens acht Menschen getötet, so die Nachrichtenagentur Mizan. Ein Anwalt, sechs Klienten und ein Justizangestellter kamen bei dem Angriff ums Leben.

Bei einem gemeinsamen US-israelischen Luftangriff auf einen Gerichtskomplex im iranischen Landkreis Larestan wurden am Mittwoch mindestens acht Menschen getötet, so die Nachrichtenagentur Mizan. Ein Anwalt, sechs Klienten und ein Justizangestellter kamen bei dem Angriff ums Leben. Tausende nehmen an Trauerfeier für in Teheran ermordete hochrangige Funktionäre teil: Am Mittwoch fand in Teheran eine Trauerfeier für den hochrangigen Sicherheitsbeamten Ali Larijani und den Basij-Kommandeur Gholamreza Soleimani statt, die beide bei israelischen Luftangriffen am Dienstag ermordet worden waren. Bei der Bestätigung von Larijanis Tod teilte der Oberste Nationale Sicherheitsrat des Iran mit, dass auch sein Sohn Morteza, sein Sicherheitsstellvertreter Alireza Bayat und mehrere Wachen bei dem Angriff getötet wurden. Tausende nahmen an der Trauerprozession teil, als die Leichen durch die Straßen gefahren wurden.

Am Mittwoch fand in Teheran eine Trauerfeier für den hochrangigen Sicherheitsbeamten Ali Larijani und den Basij-Kommandeur Gholamreza Soleimani statt, die beide bei israelischen Luftangriffen am Dienstag ermordet worden waren. Bei der Bestätigung von Larijanis Tod teilte der Oberste Nationale Sicherheitsrat des Iran mit, dass auch sein Sohn Morteza, sein Sicherheitsstellvertreter Alireza Bayat und mehrere Wachen bei dem Angriff getötet wurden. Tausende nahmen an der Trauerprozession teil, als die Leichen durch die Straßen gefahren wurden. Israel greift iranisches Offshore-Gasfeld an: Anlagen des riesigen iranischen Offshore-Erdgasfeldes South Pars wurden nach Angaben der staatlichen iranischen Nachrichtenagentur IRNA am Mittwoch angegriffen. Der Iran teilt sich das Offshore-Feld mit Katar. Israel führte den Angriff durch, der „mit der Trump-Administration koordiniert und von ihr genehmigt“ wurde, sagten israelische Beamte zu Axios. Majed Al-Ansari, Sprecher des katarischen Außenministeriums, verurteilte den israelischen Angriff als „gefährlichen und unverantwortlichen Schritt“ und warnte, dass „die Angriffe auf die Energieinfrastruktur eine Bedrohung für die globale Energiesicherheit sowie für die Völker der Region und ihre Umwelt darstellen“.

Anlagen des riesigen iranischen Offshore-Erdgasfeldes South Pars wurden nach Angaben der staatlichen iranischen Nachrichtenagentur IRNA am Mittwoch angegriffen. Der Iran teilt sich das Offshore-Feld mit Katar. Israel führte den Angriff durch, der „mit der Trump-Administration koordiniert und von ihr genehmigt“ wurde, sagten israelische Beamte zu Axios. Majed Al-Ansari, Sprecher des katarischen Außenministeriums, verurteilte den israelischen Angriff als „gefährlichen und unverantwortlichen Schritt“ und warnte, dass „die Angriffe auf die Energieinfrastruktur eine Bedrohung für die globale Energiesicherheit sowie für die Völker der Region und ihre Umwelt darstellen“. USA greifen iranische Raketenstellungen nahe der Straße von Hormus mit bunkerbrechenden Bomben an: US-Streitkräfte verwendeten 2.268 Kilogramm schwere GBU-72 Advanced Penetrator-Munition, um iranische Stellungen für Seezielflugkörper in der Nähe der Straße von Hormus anzugreifen. Das US-Zentralkommando erklärte, die Stellungen seien ins Visier genommen worden, weil sie die internationale Schifffahrt durch die lebenswichtige Wasserstraße bedrohten. Der iranische Parlamentssprecher Mohammad Bagher Ghalibaf sagte in einem Beitrag auf X am Dienstag: „Die Situation in der Straße von Hormus wird nicht zu ihrem Vorkriegszustand zurückkehren.“

US-Streitkräfte verwendeten 2.268 Kilogramm schwere GBU-72 Advanced Penetrator-Munition, um iranische Stellungen für Seezielflugkörper in der Nähe der Straße von Hormus anzugreifen. Das US-Zentralkommando erklärte, die Stellungen seien ins Visier genommen worden, weil sie die internationale Schifffahrt durch die lebenswichtige Wasserstraße bedrohten. Der iranische Parlamentssprecher Mohammad Bagher Ghalibaf sagte in einem Beitrag auf X am Dienstag: „Die Situation in der Straße von Hormus wird nicht zu ihrem Vorkriegszustand zurückkehren.“ Iran-Krieg droht, den weltweiten Hunger auf Rekordniveau zu treiben: Der Krieg mit dem Iran könnte bis Juni zusätzliche 45 Millionen Menschen in akute Hungersnot stürzen, da US-israelische Angriffe Hilfsrouten unterbrechen und die Kosten für Lebensmittel, Öl und Schifffahrt in die Höhe treiben, so eine am Dienstag vom Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen (WFP) veröffentlichte Analyse. „Dies würde die weltweite Hungersnot auf ein nie dagewesenes Rekordniveau bringen, und das ist eine schreckliche, schreckliche Aussicht“, sagte WFP-Vizedirektor Carl Skau vor Reportern in Genf.

Der Krieg mit dem Iran könnte bis Juni zusätzliche 45 Millionen Menschen in akute Hungersnot stürzen, da US-israelische Angriffe Hilfsrouten unterbrechen und die Kosten für Lebensmittel, Öl und Schifffahrt in die Höhe treiben, so eine am Dienstag vom Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen (WFP) veröffentlichte Analyse. „Dies würde die weltweite Hungersnot auf ein nie dagewesenes Rekordniveau bringen, und das ist eine schreckliche, schreckliche Aussicht“, sagte WFP-Vizedirektor Carl Skau vor Reportern in Genf. Britischer Berater sagte, Iran-Vorschlag hätte Krieg verhindern können: Der britische Nationale Sicherheitsberater Jonathan Powell sagte, der Vorschlag des Iran während der Atomgespräche im Februar in Genf habe ausgereicht, um den Ausbruch des Krieges zu verhindern. Er glaube, dass bedeutende Fortschritte erzielt worden seien, und beschrieb das Angebot des Iran als „überraschend“, so Quellen, die vom Guardian zitiert wurden. Powell war bei den Treffen anwesend und verfügt über große Erfahrung in der Krisenvermittlung. „Das britische Team erwartete, dass die nächste Verhandlungsrunde auf der Grundlage der Fortschritte in Genf stattfinden würde“, so ein vom Guardian zitierter Beamter.

Der britische Nationale Sicherheitsberater Jonathan Powell sagte, der Vorschlag des Iran während der Atomgespräche im Februar in Genf habe ausgereicht, um den Ausbruch des Krieges zu verhindern. Er glaube, dass bedeutende Fortschritte erzielt worden seien, und beschrieb das Angebot des Iran als „überraschend“, so Quellen, die vom Guardian zitiert wurden. Powell war bei den Treffen anwesend und verfügt über große Erfahrung in der Krisenvermittlung. „Das britische Team erwartete, dass die nächste Verhandlungsrunde auf der Grundlage der Fortschritte in Genf stattfinden würde“, so ein vom Guardian zitierter Beamter. Iranischer Raketenbeschuss trifft Zentralisrael, zwei Tote: Der Iran hat am Dienstag seine 60. Angriffswelle gegen Israel gestartet, wobei Raketen mehrere Orte in der Nähe von Tel Aviv trafen und zwei Menschen in der Stadt Ramat Gan töteten, wie der israelische Rettungsdienst Magen David Adom mitteilte. Die israelischen Behörden meldeten strukturelle Schäden an mehreren Orten, darunter schwere Schäden am zentralen Bahnhof Savidor in Tel Aviv, während Rettungskräfte das Schutt nach weiteren Opfern durchsuchten.

Der Iran hat am Dienstag seine 60. Angriffswelle gegen Israel gestartet, wobei Raketen mehrere Orte in der Nähe von Tel Aviv trafen und zwei Menschen in der Stadt Ramat Gan töteten, wie der israelische Rettungsdienst Magen David Adom mitteilte. Die israelischen Behörden meldeten strukturelle Schäden an mehreren Orten, darunter schwere Schäden am zentralen Bahnhof Savidor in Tel Aviv, während Rettungskräfte das Schutt nach weiteren Opfern durchsuchten. Irans neuer Oberster Führer lehnt Waffenstillstandsangebote ab: Irans neuer Oberster Führer Ajatollah Modschtaba Chamenai lehnte von Vermittlern übermittelte Vorschläge zur Deeskalation des Krieges mit den USA und Israel ab und sagte, es sei nicht die „richtige Zeit für Frieden“, bis beide Länder „in die Knie gezwungen“ seien, sagte ein hochrangiger iranischer Beamter am Dienstag gegenüber Reuters. Die Äußerungen folgten auf sein erstes außenpolitisches Treffen seit der Nachfolge seines Vaters, Ajatollah Ali Chamenai, der bei früheren Angriffen getötet worden war. Der neueste Bericht von Drop Site über die Kriegshaltung des Iran, der die mangelnde Bereitschaft der Regierung erörtert, mit einem kriegführenden Amerika zu verhandeln, ist hier verfügbar.

Irans neuer Oberster Führer Ajatollah Modschtaba Chamenai lehnte von Vermittlern übermittelte Vorschläge zur Deeskalation des Krieges mit den USA und Israel ab und sagte, es sei nicht die „richtige Zeit für Frieden“, bis beide Länder „in die Knie gezwungen“ seien, sagte ein hochrangiger iranischer Beamter am Dienstag gegenüber Reuters. Die Äußerungen folgten auf sein erstes außenpolitisches Treffen seit der Nachfolge seines Vaters, Ajatollah Ali Chamenai, der bei früheren Angriffen getötet worden war. Der neueste Bericht von Drop Site über die Kriegshaltung des Iran, der die mangelnde Bereitschaft der Regierung erörtert, mit einem kriegführenden Amerika zu verhandeln, ist hier verfügbar. Iran richtet Mann hin, der der Spionage für Israel beschuldigt wird, und verhaftet Dutzende: Die iranische Justiz teilte am Mittwoch mit, dass sie nach Angaben der Nachrichtenagentur Mizan einen Mann hingerichtet habe, der beschuldigt wurde, für den israelischen Geheimdienst Mossad spioniert zu haben. Es war die erste öffentlich bekannt gegebene Hinrichtung wegen Spionage während des aktuellen Krieges. Dem Mann, der schwedischer Staatsbürger war, wurde vorgeworfen, „Bilder und Informationen über sensible Orte“ an den Mossad weitergegeben zu haben. Unterdessen gab das iranische Geheimdienstministerium bekannt, dass nach Angaben der Nachrichtenagentur Tasnim 111 Personen festgenommen wurden, die beschuldigt werden, „royalistische Zellen“ zu sein. Vier Personen, die beschuldigt werden, Spione für die USA zu sein, wurden ebenfalls festgenommen.

Die iranische Justiz teilte am Mittwoch mit, dass sie nach Angaben der Nachrichtenagentur Mizan einen Mann hingerichtet habe, der beschuldigt wurde, für den israelischen Geheimdienst Mossad spioniert zu haben. Es war die erste öffentlich bekannt gegebene Hinrichtung wegen Spionage während des aktuellen Krieges. Dem Mann, der schwedischer Staatsbürger war, wurde vorgeworfen, „Bilder und Informationen über sensible Orte“ an den Mossad weitergegeben zu haben. Unterdessen gab das iranische Geheimdienstministerium bekannt, dass nach Angaben der Nachrichtenagentur Tasnim 111 Personen festgenommen wurden, die beschuldigt werden, „royalistische Zellen“ zu sein. Vier Personen, die beschuldigt werden, Spione für die USA zu sein, wurden ebenfalls festgenommen. Israelische Beamte schätzen ein, dass iranische Demonstranten einem tödlichen Vorgehen ausgesetzt sein könnten, und rufen weiterhin zum Aufstand auf: Hochrangige israelische Beamte sagten gegenüber US-Diplomaten, dass iranische Demonstranten wahrscheinlich „abgeschlachtet“ würden, wenn sie sich gegen die Regierung erheben würden, selbst während Israel öffentlich zu einem Volksaufstand aufgerufen hat, so ein State-Department-Depesche, über die die Washington Post berichtete. Aus der Depesche geht hervor, dass Israel glaubt, die iranische Regierung bleibe intakt und widerstandsfähig und sei bereit, „bis zum Ende zu kämpfen“, trotz der Tötung von Oberstem Führer Ali Chamenai und der anhaltenden US-israelischen Bombenkampagne. Israelische Beamte äußerten dennoch die Hoffnung auf eine Revolte und drängten Washington, sich darauf vorzubereiten, Demonstranten zu unterstützen, falls es dazu kommt.

Hochrangige israelische Beamte sagten gegenüber US-Diplomaten, dass iranische Demonstranten wahrscheinlich „abgeschlachtet“ würden, wenn sie sich gegen die Regierung erheben würden, selbst während Israel öffentlich zu einem Volksaufstand aufgerufen hat, so ein State-Department-Depesche, über die die Washington Post berichtete. Aus der Depesche geht hervor, dass Israel glaubt, die iranische Regierung bleibe intakt und widerstandsfähig und sei bereit, „bis zum Ende zu kämpfen“, trotz der Tötung von Oberstem Führer Ali Chamenai und der anhaltenden US-israelischen Bombenkampagne. Israelische Beamte äußerten dennoch die Hoffnung auf eine Revolte und drängten Washington, sich darauf vorzubereiten, Demonstranten zu unterstützen, falls es dazu kommt. Basij-Mitglieder geloben, bis zum Ende zu kämpfen: Die Basij – eine mit den Iranischen Revolutionsgarden verbundene Miliz, die für die innere Sicherheit der Islamischen Republik von zentraler Bedeutung ist – wurde in der gesamten Hauptstadt mobilisiert, wo Mitglieder sagen, sie seien bereitwilliger denn je, die Sache der Revolution zu verteidigen. In der neuesten Drop-Site-Berichterstattung aus Teheran fragt ein lokaler Reporter Mitglieder der Basij, wie sie auf die US-israelische Offensive, die Ermordung der Führung des Landes und die Gewalt in der Hauptstadt reagieren. „Wenn ich sterben soll, sterbe ich lieber wie mein Vorbild und Führer, der große Chamenai“, sagte ein Mitglied zu unserem Korrespondenten. „Es gibt nichts auf dieser Welt, was ich mehr schätzen würde als das Märtyrertum.“ Die vollständige Berichterstattung ist hier verfügbar.

Libanon

Opferzahl: Die Zahl der Todesopfer durch Israels Angriff auf den Libanon ist seit dem 2. März auf mindestens 912 gestiegen, darunter 111 Kinder, und 2.221 Verletzte, so das libanesische Gesundheitsministerium.

Die Zahl der Todesopfer durch Israels Angriff auf den Libanon ist seit dem 2. März auf mindestens 912 gestiegen, darunter 111 Kinder, und 2.221 Verletzte, so das libanesische Gesundheitsministerium. Israelische Angriffe töten am Mittwoch 27 Menschen: Bei einer Reihe israelischer Luftangriffe im gesamten Libanon am Mittwoch wurden nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums mindestens 27 Menschen getötet und Dutzende weitere verletzt, darunter eine Reihe von Angriffen im Herzen Beiruts, bei denen mindestens 12 Menschen ums Leben kamen. Die Luftangriffe auf Beirut erfolgten in unmittelbarer Nähe des Stadtzentrums und des Hauptsitzes der libanesischen Regierung.

Bei einer Reihe israelischer Luftangriffe im gesamten Libanon am Mittwoch wurden nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums mindestens 27 Menschen getötet und Dutzende weitere verletzt, darunter eine Reihe von Angriffen im Herzen Beiruts, bei denen mindestens 12 Menschen ums Leben kamen. Die Luftangriffe auf Beirut erfolgten in unmittelbarer Nähe des Stadtzentrums und des Hauptsitzes der libanesischen Regierung. Libanesischer Journalist bei Angriff in Beirut getötet: Mohammad Shari, ein prominenter Journalist des Hisbollah-Senders Al-Manar TV, wurde am Mittwoch zusammen mit seiner Frau bei einem israelischen Luftangriff im Zentrum Beiruts getötet. Sharis Kinder und Enkelkinder wurden bei dem Angriff verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert, so Al-Manar. Shari war der Direktor der politischen Sendungen von Al-Manar und seit vielen Jahren als Moderator beim Fernsehsender tätig.

Mohammad Shari, ein prominenter Journalist des Hisbollah-Senders Al-Manar TV, wurde am Mittwoch zusammen mit seiner Frau bei einem israelischen Luftangriff im Zentrum Beiruts getötet. Sharis Kinder und Enkelkinder wurden bei dem Angriff verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert, so Al-Manar. Shari war der Direktor der politischen Sendungen von Al-Manar und seit vielen Jahren als Moderator beim Fernsehsender tätig. Angriffe am Mittwoch: Zu den Opfern israelischer Angriffe am Mittwoch gehörten: Zwei Tote und sechs Verletzte in der Stadt Sohmor im westlichen Bekaa-Tal. Zwei Tote und sieben Verletzte bei einem Angriff auf ein Wohngebäude in Deir ez-Zahrani, Südlibanon. Zwei Tote, darunter ein Sanitäter, und ein Verletzter bei einem Luftangriff auf ein Auto in der Stadt Saida.

Zu den Opfern israelischer Angriffe am Mittwoch gehörten: Israelische Angriffe trafen am Dienstag mehrere Orte im gesamten Libanon: In Aaba, einem Dorf in Nabatieh, tötete ein Luftangriff zwei Menschen. In Jibsheet traf ein weiterer Angriff ein ziviles Gebiet, tötete mindestens eine Person und hinterließ mehrere Mitglieder derselben Familie tot, verwundet oder vermisst. Angriffe trafen auch zivile Fahrzeuge und Strukturen in den Städten Sultanleh und Sharqieh. Ein Luftangriff ebnete ein Wohngebäude in Harouf, einer Stadt im Südlibanon, dem Erdboden gleich, wobei mindestens eine Familie noch unter den Trümmern eingeschlossen ist. Ein Drohnenangriff traf eine Unterkunft für syrische Landarbeiter im Küstengebiet Zahrani in der Nähe von Sidon. Ein zweiter Angriff traf das Gebiet, als Angehörige zur Hilfe eilten.

Israel ordnet nächtliche Vertreibung aus Tyrus an: Israel erließ über Nacht Anordnungen für die Bewohner von Tyrus – einer der größten Städte im Südlibanon – und der umliegenden Viertel und Flüchtlingslager, in denen etwa 74.000 Palästinenser leben, sich nördlich des Zahrani-Flusses zu begeben, einschließlich Gebieten wie Shabriha, Hamadiya, Jal al-Bahr, Al-Bass, Rashidiya und Burj al-Shamali. Die libanesischen Behörden teilen mit, dass seit Beginn des israelischen Angriffs auf den Libanon am 2. März mehr als eine Million Menschen vertrieben wurden, wobei über 130.000 in mehr als 600 Sammelzentren Schutz suchen.

Israel erließ über Nacht Anordnungen für die Bewohner von Tyrus – einer der größten Städte im Südlibanon – und der umliegenden Viertel und Flüchtlingslager, in denen etwa 74.000 Palästinenser leben, sich nördlich des Zahrani-Flusses zu begeben, einschließlich Gebieten wie Shabriha, Hamadiya, Jal al-Bahr, Al-Bass, Rashidiya und Burj al-Shamali. Die libanesischen Behörden teilen mit, dass seit Beginn des israelischen Angriffs auf den Libanon am 2. März mehr als eine Million Menschen vertrieben wurden, wobei über 130.000 in mehr als 600 Sammelzentren Schutz suchen. Israel will Brücken über den Litani-Fluss zerstören: Das israelische Militär erklärte, es werde bald damit beginnen, Brücken über den Litani-Fluss im Südlibanon anzugreifen, „um den Transfer von Verstärkung und Waffen“ durch die Hisbollah zu verhindern. Das israelische Militär wiederholte eine frühere Warnung, die Menschen sollten sich nördlich des Zahrani-Flusses begeben, der mehrere Meilen nördlich des Litani liegt.

Das israelische Militär erklärte, es werde bald damit beginnen, Brücken über den Litani-Fluss im Südlibanon anzugreifen, „um den Transfer von Verstärkung und Waffen“ durch die Hisbollah zu verhindern. Das israelische Militär wiederholte eine frühere Warnung, die Menschen sollten sich nördlich des Zahrani-Flusses begeben, der mehrere Meilen nördlich des Litani liegt. USA drängten Syrien, Entsendung von Truppen in den Libanon zur Entwaffnung der Hisbollah in Betracht zu ziehen: US-Beamte haben Syrien nach Angaben mehrerer von Reuters zitierter Quellen ermutigt, die Entsendung von Truppen in den Ostlibanon zur Unterstützung der Entwaffnung der Hisbollah in Betracht zu ziehen, obwohl Damaskus dies aufgrund von Befürchtungen einer Eskalation des Konflikts und eigener sektiererischer Unruhen weiterhin ablehnt. Der US-Gesandte Steve Witkoff dementierte später den Bericht und bezeichnete Behauptungen, Washington habe zu einem solchen Schritt ermutigt, als „falsch und unzutreffend“.

US-Beamte haben Syrien nach Angaben mehrerer von Reuters zitierter Quellen ermutigt, die Entsendung von Truppen in den Ostlibanon zur Unterstützung der Entwaffnung der Hisbollah in Betracht zu ziehen, obwohl Damaskus dies aufgrund von Befürchtungen einer Eskalation des Konflikts und eigener sektiererischer Unruhen weiterhin ablehnt. Der US-Gesandte Steve Witkoff dementierte später den Bericht und bezeichnete Behauptungen, Washington habe zu einem solchen Schritt ermutigt, als „falsch und unzutreffend“. UN-Untersuchung ergibt, dass israelisches Panzerfeuer wahrscheinlich UN-Friedenssoldatenbasis im Südlibanon getroffen hat: Das israelische Militär gab zu, auf eine UN-Basis im Südlibanon geschossen zu haben, und behauptete, es habe auf Panzerabwehrraketenbeschuss von Hisbollah-Kämpfern reagiert, so Reuters. Bei dem Angriff wurden drei ghanaische Friedenssoldaten verwundet. Eine westliche Militärquelle sagte, UN-Ermittler hätten drei innerhalb von fünf Minuten abgefeuerte 120-mm-Panzergranaten identifiziert, die die Basis al-Qawzah getroffen hätten, was auf wiederholtes Feuer und nicht auf einen verirrten Schuss hindeutet, und merkte an, dass die Koordinaten der Basis allen Parteien bekannt gewesen seien. UNIFIL-Sprecherin Kandice Ardiel sagte, die Untersuchung dauere an und ihre Ergebnisse würden nach Abschluss veröffentlicht.

Der Völkermord in Gaza, Israel und das Westjordanland

Opferzahlen: In den letzten 24 Stunden wurden vier Palästinenser getötet – drei bei neuen Angriffen und einer aufgrund von Verletzungen, die er bei früheren Angriffen erlitten hatte – und 14 wurden bei israelischen Angriffen im gesamten Gazastreifen verletzt. Die insgesamt registrierte Zahl der Todesopfer seit dem 7. Oktober 2023 ist auf 72.253 Tote und 171.912 Verletzte gestiegen. Seit dem 11. Oktober, dem ersten vollen Tag der sogenannten Waffenruhe, hat Israel nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums mindestens 677 Palästinenser in Gaza getötet und 1.813 verletzt, während 756 Leichen unter den Trümmern geborgen wurden.

In den letzten 24 Stunden wurden vier Palästinenser getötet – drei bei neuen Angriffen und einer aufgrund von Verletzungen, die er bei früheren Angriffen erlitten hatte – und 14 wurden bei israelischen Angriffen im gesamten Gazastreifen verletzt. Die insgesamt registrierte Zahl der Todesopfer seit dem 7. Oktober 2023 ist auf 72.253 Tote und 171.912 Verletzte gestiegen. Seit dem 11. Oktober, dem ersten vollen Tag der sogenannten Waffenruhe, hat Israel nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums mindestens 677 Palästinenser in Gaza getötet und 1.813 verletzt, während 756 Leichen unter den Trümmern geborgen wurden. Gesandte von Trumps „Friedensrat“ treffen Hamas in Kairo, um Gaza-Waffenruhe zu stützen: Gesandte von Präsident Donald Trumps „Friedensrat“ trafen sich am Wochenende in Kairo mit Vertretern der Hamas, um die Gaza-Waffenruhe zu erhalten – ein Waffenstillstandsabkommen, das seit Beginn der Bombardierung des Irans durch die USA und Israel zusätzlich unter Druck geraten ist, wie von Reuters zitierte Quellen berichten. Nach den Gesprächen kündigte Israel Pläne zur Wiedereröffnung des Fußgängerübergangs Rafah zwischen Gaza und Ägypten an, der seit dem 28. Februar geschlossen war – ein Schritt, der laut einer Quelle möglicherweise mit dem Treffen zusammenhing. Die Hamas warnte davor, dass die fortgesetzten israelischen Beschränkungen, die während des Iran-Krieges verhängt wurden, die Gruppe dazu veranlassen könnten, ihre Verpflichtungen aus dem Waffenruhe-Rahmenwerk zu überdenken. Israel hat seit der sogenannten Waffenruhe fast täglich weiterhin Zivilisten getötet und Gaza bombardiert.

Gesandte von Präsident Donald Trumps „Friedensrat“ trafen sich am Wochenende in Kairo mit Vertretern der Hamas, um die Gaza-Waffenruhe zu erhalten – ein Waffenstillstandsabkommen, das seit Beginn der Bombardierung des Irans durch die USA und Israel zusätzlich unter Druck geraten ist, wie von Reuters zitierte Quellen berichten. Nach den Gesprächen kündigte Israel Pläne zur Wiedereröffnung des Fußgängerübergangs Rafah zwischen Gaza und Ägypten an, der seit dem 28. Februar geschlossen war – ein Schritt, der laut einer Quelle möglicherweise mit dem Treffen zusammenhing. Die Hamas warnte davor, dass die fortgesetzten israelischen Beschränkungen, die während des Iran-Krieges verhängt wurden, die Gruppe dazu veranlassen könnten, ihre Verpflichtungen aus dem Waffenruhe-Rahmenwerk zu überdenken. Israel hat seit der sogenannten Waffenruhe fast täglich weiterhin Zivilisten getötet und Gaza bombardiert. Israel setzt Hilfslieferungen für Gaza aus Ägypten wegen angeblichen Schmuggels aus: Die israelische Behörde für Koordinierung von Regierungsaktivitäten in den Gebieten (COGAT) teilte am Dienstag mit, dass sie die aus Ägypten nach Gaza fließenden Hilfslieferungen ausgesetzt habe, nachdem behauptet wurde, dass am Grenzübergang Kerem Schalom Tabak- und Nikotinprodukte in von UNICEF koordinierten Hygienesets geschmuggelt worden seien. Die Aussetzung bleibt bis zu einer UNICEF-Untersuchung bestehen, während Israel seit Beginn des US-israelischen Krieges gegen den Iran eine nahezu vollständige Schließung der Gaza-Übergänge aufrechterhält. Der Grenzübergang Kerem Schalom lässt derzeit etwa 200 Lastwagen pro Tag passieren – weit weniger als die etwa 600, die im humanitären Protokoll vorgesehen sind.

Vereinigte Staaten

Von Julian Andreone, mit Ryan Grim. Haben Sie einen Hinweis vom Capitol Hill? E-Mail an Andreone unter Julian@dropsitenews.com.

AIPAC erzielt gemischte Ergebnisse in den Vorwahlen der Demokraten in Illinois: Die demokratischen Wähler im 9. Kongressbezirk von Illinois haben bei den Wahlen am Dienstag den Bürgermeister von Evanston, Daniel Biss, gewählt, um die ausscheidende Abgeordnete Jan Schakowsky zu ersetzen. Biss setzte sich sowohl gegen die palästinensisch-amerikanische Aktivistin und Kommentatorin Kat Abughazaleh als auch gegen die Staatssenatorin Laura Fine durch, die von pro-israelischen Gruppen favorisierte Kandidatin, obwohl AIPAC über 5 Millionen Dollar in dem Rennen ausgegeben hatte. „Wieder einmal wurde eine große Menge Geld ausgegeben und verschwendet, um einen Kandidaten [Biss] in Misskredit zu bringen, mit dem Israel nach fast jedermanns vernünftiger Analyse gerne im Kongress sähe, der eine starke US-israelische Beziehung unterstützt“, sagte ein langjähriges AIPAC-Mitglied zu Politico. AIPAC, so die Person, „sollte sich die Ergebnisse im [9. Bezirk] und in New Jersey ansehen und seine Strategie überdenken.“ Unterdessen besiegte die ehemalige Kongressabgeordnete und Mitglied des Blue Dog Caucus, Laura Bean, den progressiven Junaid Ahmed, der die Unterstützung der Justice Democrats hatte, im 9. Kongressbezirk. Ahmed erhielt bemerkenswerterweise trotz Drucks nicht die Unterstützung von American Priorities, einem neuen finanzstarken Anti-Völkermord-PAC. Jesse Jackson Jr., der Sohn des kürzlich verstorbenen Bürgerrechtlers und ehemaliger Kongressabgeordneter, konnte die Bezirkskommissarin von Cook County, Donna Miller, im 2. Bezirk trotz seiner Unterstützung durch die Industrie für künstliche Intelligenz nicht besiegen. Miller bezog einen Großteil ihrer finanziellen Unterstützung von AIPAC-nahen Gruppen und Spendern. Der Staatssenator La Shawn Ford schaffte im 7. Bezirk eine Überraschung, besiegte die von AIPAC und Krypto unterstützte Melissa Conyears Ervin und wird nun bei der allgemeinen Wahl antreten, um den ausscheidenden Abgeordneten Danny Davis zu ersetzen. In der Vorwahl des Staatssenats. Vizegouverneurin Julianna Stratton besiegte die Abgeordneten Raja Krishnamoorthi und Robin Kelly, um den ausscheidenden Senator Dick Durbin zu ersetzen. Laut der Chicago Sun-Times gaben Super-PACs fast 17 Millionen Dollar in der Senatsvorwahl aus, ein Großteil davon zur Unterstützung von Krishnamoorthi.

Die demokratischen Wähler im 9. Kongressbezirk von Illinois haben bei den Wahlen am Dienstag den Bürgermeister von Evanston, Daniel Biss, gewählt, um die ausscheidende Abgeordnete Jan Schakowsky zu ersetzen. Biss setzte sich sowohl gegen die palästinensisch-amerikanische Aktivistin und Kommentatorin Kat Abughazaleh als auch gegen die Staatssenatorin Laura Fine durch, die von pro-israelischen Gruppen favorisierte Kandidatin, obwohl AIPAC über 5 Millionen Dollar in dem Rennen ausgegeben hatte. „Wieder einmal wurde eine große Menge Geld ausgegeben und verschwendet, um einen Kandidaten [Biss] in Misskredit zu bringen, mit dem Israel nach fast jedermanns vernünftiger Analyse gerne im Kongress sähe, der eine starke US-israelische Beziehung unterstützt“, sagte ein langjähriges AIPAC-Mitglied zu Politico. AIPAC, so die Person, „sollte sich die Ergebnisse im [9. Bezirk] und in New Jersey ansehen und seine Strategie überdenken.“ Senat debattiert über Trumps „SAVE America Act“: Der Senat stimmte am Dienstag mit 51 zu 48 Stimmen für die Aufnahme der Debatte über den SAVE America Act, ein von Präsident Donald Trump unterstütztes Gesetz, das einen Staatsbürgerschaftsnachweis für die Wählerregistrierung und einen Lichtbildausweis für die Stimmabgabe vorschreiben würde. Die republikanischen Führer planen, das Gesetz für eine ausgedehnte Debatte auf dem Boden zu halten, um Unterstützung aufzubauen, während der demokratische Fraktionsführer im Senat, Chuck Schumer (D-N.Y.), das Gesetz als „verderbt“ bezeichnete und den Republikanern vorwarf, vor den Zwischenwahlen eine Unterdrückung der Wähler zu betreiben. Das Gesetz könnte auch Änderungsanträge erhalten, darunter Einschränkungen für die Briefwahl, obwohl einige republikanische Senatoren, darunter Steve Daines (R-Mont.) und Shelley Moore Capito (R-W.Va.), Bedenken hinsichtlich der Einschränkung von Briefwahlstimmen in ländlichen Bundesstaaten geäußert haben.

Der Senat stimmte am Dienstag mit 51 zu 48 Stimmen für die Aufnahme der Debatte über den SAVE America Act, ein von Präsident Donald Trump unterstütztes Gesetz, das einen Staatsbürgerschaftsnachweis für die Wählerregistrierung und einen Lichtbildausweis für die Stimmabgabe vorschreiben würde. Die republikanischen Führer planen, das Gesetz für eine ausgedehnte Debatte auf dem Boden zu halten, um Unterstützung aufzubauen, während der demokratische Fraktionsführer im Senat, Chuck Schumer (D-N.Y.), das Gesetz als „verderbt“ bezeichnete und den Republikanern vorwarf, vor den Zwischenwahlen eine Unterdrückung der Wähler zu betreiben. Das Gesetz könnte auch Änderungsanträge erhalten, darunter Einschränkungen für die Briefwahl, obwohl einige republikanische Senatoren, darunter Steve Daines (R-Mont.) und Shelley Moore Capito (R-W.Va.), Bedenken hinsichtlich der Einschränkung von Briefwahlstimmen in ländlichen Bundesstaaten geäußert haben. Arizona erhebt strafrechtliche Anklage gegen Wettplattform Kalshi: Der Generalstaatsanwalt von Arizona hat am Dienstag Strafanzeige gegen die Wettplattform Kalshi eingereicht und dem Unternehmen vorgeworfen, ein illegales Glücksspielgeschäft zu betreiben und Wetten auf Sport und Wahlen unter Verstoß gegen Landesgesetze zu ermöglichen. Generalstaatsanwältin Kris Mayes sagte, das Unternehmen betreibe einen nicht lizenzierten Glücksspielbetrieb und klagte es wegen vier Punkten im Zusammenhang mit Wahlwetten an. Kalshi wies die Vorwürfe zurück und bezeichnete die Anklage als „unbegründet“.

Der Generalstaatsanwalt von Arizona hat am Dienstag Strafanzeige gegen die Wettplattform Kalshi eingereicht und dem Unternehmen vorgeworfen, ein illegales Glücksspielgeschäft zu betreiben und Wetten auf Sport und Wahlen unter Verstoß gegen Landesgesetze zu ermöglichen. Generalstaatsanwältin Kris Mayes sagte, das Unternehmen betreibe einen nicht lizenzierten Glücksspielbetrieb und klagte es wegen vier Punkten im Zusammenhang mit Wahlwetten an. Kalshi wies die Vorwürfe zurück und bezeichnete die Anklage als „unbegründet“. ADL-Chef kritisiert demokratische Abgeordnete wegen Rhetorik zu Israel und AIPAC: Jonathan Greenblatt, Geschäftsführer der Anti-Defamation League, kritisierte Senator Chris Van Hollen (D-Md.) und Abgeordneten Ro Khanna (D-Kalifornien.) während der Konferenz „Never Is Now“ der Gruppe in Manhattan und beschuldigte sie, eine Rhetorik zu fördern, die Antisemitismus anheizt. Greenblatt tadelte Van Hollen für seine Kritik an AIPAC, die er angesichts der Tatsache, dass Maryland „eine der größten, aktivsten und am meisten religiös praktizierenden jüdischen Bevölkerungen des Landes“ habe, für besonders ungeheuerlich hielt. Über Ro Khanna sagte er: „Dann gibt es da noch den US-Kongressabgeordneten, der erklärte, dass er gegen die ‚Neokonservativen‘ sei, die die USA in den aktuellen Krieg [mit dem Iran] geführt hätten, und dass er stattdessen ’stolz darauf sei, an der Seite von Hasan Piker zu stehen‘, einem der offensten und schärfsten antisemitischen Influencer der Welt… den der Kongressabgeordnete als einen der Vertreter der ’neuen moralischen Ordnung‘ bezeichnete.“ An der Veranstaltung nahmen 4.000 Menschen teil, und es gab ein Gespräch zwischen Greenblatt und einem prominenten amerikanischen evangelikalen Pastor.

Jonathan Greenblatt, Geschäftsführer der Anti-Defamation League, kritisierte Senator Chris Van Hollen (D-Md.) und Abgeordneten Ro Khanna (D-Kalifornien.) während der Konferenz „Never Is Now“ der Gruppe in Manhattan und beschuldigte sie, eine Rhetorik zu fördern, die Antisemitismus anheizt. Greenblatt tadelte Van Hollen für seine Kritik an AIPAC, die er angesichts der Tatsache, dass Maryland „eine der größten, aktivsten und am meisten religiös praktizierenden jüdischen Bevölkerungen des Landes“ habe, für besonders ungeheuerlich hielt. Über Ro Khanna sagte er: „Dann gibt es da noch den US-Kongressabgeordneten, der erklärte, dass er gegen die ‚Neokonservativen‘ sei, die die USA in den aktuellen Krieg [mit dem Iran] geführt hätten, und dass er stattdessen ’stolz darauf sei, an der Seite von Hasan Piker zu stehen‘, einem der offensten und schärfsten antisemitischen Influencer der Welt… den der Kongressabgeordnete als einen der Vertreter der ’neuen moralischen Ordnung‘ bezeichnete.“ An der Veranstaltung nahmen 4.000 Menschen teil, und es gab ein Gespräch zwischen Greenblatt und einem prominenten amerikanischen evangelikalen Pastor. Pentagon-Bericht beschreibt Fehlverhalten von ehemaligem General, der die Ukraine-Hilfe beaufsichtigte: Ein Bericht des Generalinspekteurs des US-Verteidigungsministeriums ergab, dass der pensionierte Generalmajor der Armee, Antonio Aguto Jr., der die von den USA geführte militärische Unterstützung für die Ukraine beaufsichtigte, gegen die Richtlinien verstoßen hat, indem er klassifizierte Karten unsachgemäß behandelte, die später in Europa in einem Zug zurückgelassen wurden, bevor sie wiederentdeckt wurden, so der Kyiv Independent. Der Bericht kam auch zu dem Schluss, dass Aguto nach einer Nacht mit starkem Alkoholkonsum in Kiew im Mai 2024 eine Gehirnerschütterung erlitt, als er während eines sechsstündigen Abendessens erhebliche Mengen Alkohol konsumierte und dann mehrmals stürzte. Die Ermittler empfahlen Disziplinarmaßnahmen und verwiesen den Vorfall zur weiteren sicherheitstechnischen Überprüfung.

Ein Bericht des Generalinspekteurs des US-Verteidigungsministeriums ergab, dass der pensionierte Generalmajor der Armee, Antonio Aguto Jr., der die von den USA geführte militärische Unterstützung für die Ukraine beaufsichtigte, gegen die Richtlinien verstoßen hat, indem er klassifizierte Karten unsachgemäß behandelte, die später in Europa in einem Zug zurückgelassen wurden, bevor sie wiederentdeckt wurden, so der Kyiv Independent. Der Bericht kam auch zu dem Schluss, dass Aguto nach einer Nacht mit starkem Alkoholkonsum in Kiew im Mai 2024 eine Gehirnerschütterung erlitt, als er während eines sechsstündigen Abendessens erhebliche Mengen Alkohol konsumierte und dann mehrmals stürzte. Die Ermittler empfahlen Disziplinarmaßnahmen und verwiesen den Vorfall zur weiteren sicherheitstechnischen Überprüfung. Zeugenvideo der Grenzprügelattacke, bei der Anastasio Hernández Rojas starb: Ashley Young, eine College-Absolventin, die 2010 San Diego besuchte, filmte, wie US-Einwanderungsbeamte Anastasio Hernández Rojas schlugen und wiederholt mit dem Taser traktierten, während er am Grenzübergang von Tijuana bäuchlings am Boden lag. Hernández Rojas starb später im Krankenhaus, und Youngs Aufnahmen halfen, die offiziellen Darstellungen des Vorfalls in Frage zu stellen und erneuerten Forderungen nach Rechenschaftspflicht. Obwohl eine Untersuchung des Justizministeriums ohne Anklage endete, kam ein interamerikanisches Menschenrechtsgremium später zu dem Schluss, dass der Mann gefoltert und getötet worden war. Young diskutiert diesen Fall und seine Folgen in einem aktuellen Artikel von Capital and Main, der hier verfügbar ist.

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