Sie haben über den Bombenanschlag auf eine Schule im Iran gelogen, und sie werden weiterhin lügen

Erinnert euch an all die Hasbaristen und Apologeten des Imperiums, die behaupteten, es sei eine fehlgeleitete iranische Rakete gewesen, die die Schule getroffen habe. Erinnert euch daran, wie aggressiv und einhellig sie alle diese Lüge verbreitet haben, einschließlich des Präsidenten der Vereinigten Staaten. Dann macht euch klar, dass sie während des gesamten Krieges weiterhin so lügen werden.

Caitlin Johnstone

Eine laufende interne Untersuchung des US-Militärs hat Berichten zufolge festgestellt, dass die Vereinigten Staaten verantwortlich sind für einen Tomahawk-Raketenangriff auf eine iranische Mädchenschule, bei dem zu Beginn der US-amerikanisch-israelischen Offensive mindestens 175 Menschen ums Leben kamen.

Erinnert euch an all die Hasbaristen und Apologeten des Imperiums, die behaupteten, es sei eine fehlgeleitete iranische Rakete gewesen, die die Schule getroffen habe. Erinnert euch daran, wie aggressiv und einheitlich sie alle diese Lüge verbreitet haben, einschließlich des Präsidenten der Vereinigten Staaten. Dann macht euch klar, dass sie während des gesamten Krieges weiterhin so lügen werden.

Erinnern Sie sich daran, wie Kriegsminister Pete Hegseth damit prahlte, dass die USA die „dummen Einsatzregeln“ abgeschafft hätten, die zum Schutz der Zivilbevölkerung gedacht waren, und wie er mit harter Sprache erklärte: „Das sollte nie ein fairer Kampf sein, und es ist auch kein fairer Kampf. Wir schlagen auf sie ein, während sie am Boden liegen, und genau so sollte es auch sein.“

Diese Worte wirken jetzt etwas anders, da wir wissen, dass er von der Massenmord an kleinen Mädchen sprach.

Im Nachhinein hätte es wohl niemanden überraschen dürfen, dass der Mann, der ein Buch mit dem Titel „American Crusade“ geschrieben hatte, sich umgehend zum Kriegsminister ernannte und einen Kreuzzug gegen die muslimische Welt startete.

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Die Polizei von Queensland hat begonnen, Demonstranten festzunehmen, die den nun verbotenen Slogan „Vom Fluss bis zum Meer, Palästina wird frei sein“ skandieren; einem Demonstranten drohen Anklagen, die zu einer Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren führen könnten.

Wie ich bereits gesagt habe, ist dieses neue Gesetz des Bundesstaates Queensland der absolut wahnsinnigste Angriff auf die Meinungsfreiheit in der Geschichte Australiens – und das will schon etwas heißen. Der Zionismus vergiftet unser Land und treibt alles in den Wahnsinn. Es gibt keine größere Bedrohung für die Meinungsfreiheit in unserer Gesellschaft als Israel und seine Unterstützer.

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In den sozialen Medien machen sich alle über die neueste Behauptung lustig, dass der Iran einen Drohnenangriff auf Kalifornien plane, was viele als offensichtliche Vorbereitung für eine bevorstehende False-Flag-Aktion bezeichnen.

Das ist eine durchaus vernünftige Annahme, doch sollte man nicht vergessen, dass der Iran durchaus das Recht hätte, die Vereinigten Staaten sofort zu bombardieren. Es sagt viel darüber aus, wie weit die Amerikaner von der Realität der Schrecken entfernt sind, die ihre Regierung anderen Ländern zufügt, dass die Vorstellung, der Iran könnte die Vereinigten Staaten bombardieren, während Teheran in ein menschliches Schlachthaus verwandelt wird, kaum für Aufsehen sorgt.

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Seit ich als Kommentator tätig bin, höre ich immer wieder von Experten und Analysten, dass der Iran die Straße von Hormus sperren werde, sollte er von den Vereinigten Staaten angegriffen werden. Das kam für niemanden überraschend. Sie wussten, dass es so kommen würde, und haben sich dennoch dafür entschieden, diesen Krieg zu beginnen.

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Es ist verrückt, wie ein großer Teil der christlichen Religion umgestaltet und neu strukturiert wurde, sodass sich nun alles darum dreht, einer Nation militärische Unterstützung zu gewähren, die jünger ist als Dolly Parton.

Der christliche Zionismus wurde erst in den 1970er Jahren zu einer politischen Mainstream-Kraft. Zwei Jahrtausende lang existierte das Christentum, ohne dass es einen modernen Staat namens „Israel“ gab, auf den man hätte achten müssen, und selbst nach der Gründung dieses Staates aus dem Nichts im Jahr 1948 nahmen die meisten Christen jahrzehntelang kaum Notiz davon. Erst als Spinner wie Jerry Falwell und Billy Graham begannen, Christen zu der Überzeugung zu drängen, dass Gott ihnen gebiete, Politiker zu wählen, die Apache-Hubschrauber nach Tel Aviv schicken würden, gewann diese psychotische Weltanschauung im öffentlichen Bewusstsein nennenswerten Einfluss.

Und an diesem Punkt verwandelte sie sich tatsächlich in eine völlig andere Religion. Für diese Strömungen des Christentums stand nicht mehr Jesus, die Bibel oder die Kirche im Mittelpunkt, sondern dieser brandneue, von westlichen Einwanderern geführte Ethnostaat, der ohne ununterbrochene militärische Gewalt nicht existieren kann. Sie setzten zweitausend Jahre Theologie und Tradition in Brand und brannten alles nieder; an ihrer Stelle errichteten sie eine Religion des späten 20. Jahrhunderts, in deren Mittelpunkt der Einsatz der US-Kriegsmaschinerie in Westasien steht.

Ich behaupte nicht, dass das Christentum vor dem Aufkommen des christlichen Zionismus eine wunderbare Religion war, die nichts Falsches getan hat, aber es war zweifellos ein völlig anderer Glaube als der, der die militärische Unterstützung des modernen Staates Israel als seinen zentralen und obersten Wert betrachtet. Und es ist einfach bizarr, wie selten die Menschen dies bemerken und darüber sprechen.

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Es gab einen weiteren Angriff auf eine Synagoge, diesmal in Michigan; der Täter soll ein Mann sein, dessen Familienangehörige von israelischen Streitkräften im Libanon getötet wurden.

Ryan Grim von Drop Site berichtet: „Der Mann, der heute mit seinem mit Sprengstoff beladenen Lastwagen in eine Synagoge in Michigan gerast ist, hieß laut einer mit der Situation vertrauten Quelle Ayman Ghazaleh. Ghazaleh hatte über Nacht Fotos seiner Familienangehörigen gepostet, darunter auch kleine Kinder, die bei einem kürzlichen israelischen Angriff auf die Stadt Mashghara im Libanon ums Leben gekommen waren.“

Du weißt ja mittlerweile, wie es läuft.

Schritt 1: Hilf Israel dabei, Kinder in Völkermorden und Angriffskriegen zu ermorden.

Schritt 2: Warten Sie auf die Gegenreaktion in Form von extremistischen Anschlägen im Westen.

Schritt 3: Nutzen Sie die Gegenreaktion, um autoritäre innenpolitische Maßnahmen im Namen der Terrorismusbekämpfung zu rechtfertigen.

Schritt 4: Wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 1.

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Sie haben ein ganzes Imperium darauf aufgebaut, dem globalen Süden Ressourcen und Arbeitskräfte zu entziehen, um die Bevölkerung des imperialen Kerns mit Brot und Spielen zu versorgen, die gerade noch billig genug sind, um sie davon abzuhalten, die Milliardäre zu guillotinieren, denen alles gehört und die alles lenken.