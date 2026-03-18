Gehen Israel die Abfangraketen aus – wird es zu Atomwaffen greifen?

Paul Craig Roberts

Erinnern Sie sich an Trumps 3-Tage-Krieg? Erinnern Sie sich daran, wie er damit prahlte, dass US-Kriegsschiffe Öllieferungen durch die Straße von Hormus schützen würden?

Nun ist plötzlich ein „Team-Einsatz“ erforderlich. Letzten Samstag rief Trump China, Frankreich, Japan, Südkorea, das Vereinigte Königreich und andere Länder dazu auf, Kriegsschiffe in die Straße von Hormus zu entsenden. Der angeblich sichere 3-Tage-Krieg wurde durch die Notwendigkeit einer „internationalen Koalition“ ersetzt, um einen Zusammenbruch der Weltwirtschaft zu verhindern. Trump hätte auf den Vorsitzenden der Joint Chiefs of Staff hören sollen, aber stattdessen folgte der Narr im Weißen Haus dem Rat – oder genauer gesagt den Anweisungen – Netanjahus.

Nachdem Netanjahu die USA in einen weiteren Krieg im Nahen Osten verwickelt hat, beklagt er sich nun bei Trump darüber, dass Israel einen schweren Mangel an Abfangraketen habe. Washington, das törichterweise unvorbereitet in den Krieg gezogen ist, hat selbst keine, die es Israel liefern könnte. Wird Israel, um sich zu retten, seine Atomwaffen einsetzen?

Es wird sich als strategischer Fehler erweisen, dass Iran seine Raketen nicht eingesetzt hat, um Israels Lager für Atomwaffen und deren Einsatzfähigkeit zu zerstören. Werden Russland und China den Tag bereuen, an dem sie Iran in diesem Krieg nicht geschützt haben?