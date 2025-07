Minister Kennedy: Der Judasbock, der die Menschen zum Schlachthof führt

Die Bewegung Make America Healthy Again (MAHA), die von US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy unterstützt wird, könnte sich als „trojanisches Pferd“ entpuppen, so die Einschätzung von Catherine Austin Fitts, ehemaliger stellvertretender Ministerin für Wohnungsbau unter Präsident George W. Bush. In einem Gespräch mit Jorn Luka erklärte sie, dass Kennedy in seinem Streben, den amerikanischen Bürgern tragbare Technologien wie Fitness-Tracker und drahtlose Geräte aufzuzwingen, eine gefährliche Rolle spiele. Fitts sieht in ihm den „Judasbock“, der die Menschen in das globale Kontrollsystem führt.

Catherine Austin Fitts with the UNDENIABLE TRUTH:



"MAHA has turned out to be a Trojan Horse…Kennedy just came out and said his vision for everybody in America is [to] have a wearable, which means he's the Judas Goat walking everybody into the control grid."



This clip of… pic.twitter.com/uWMj92zDVr — Sense Receptor (@SenseReceptor) July 6, 2025

Fitts äußerte sich besorgt, nachdem Kennedy kürzlich bekannt gab, dass er hoffe, jeder Amerikaner werde innerhalb der nächsten vier Jahre ein tragbares Gerät tragen. „Das bedeutet, dass er der Judasbock ist, der alle in das Kontrollsystem führt“, sagte sie.

Zunächst habe sie gehofft, Kennedy würde kluge Kompromisse eingehen, um politische Ziele zu erreichen, doch sie glaubt nun, dass er mit Elon Musk in Konkurrenz steht, wer die meisten Menschen am schnellsten in das Kontrollnetz integrieren kann. „Er ist der Judasbock“, wiederholte Fitts, „der die Schafe zum Schlachthof führt.“

Die Metapher des Judasbocks stammt aus der Viehzucht, wo ein Ziegenbock speziell darauf trainiert wird, die Herde zum Schlachthof zu führen. Fitts erklärte, dass Kennedy dieselbe Rolle übernehme, indem er die Bevölkerung zu einem System führe, das sie letztlich kontrollieren und überwachen könne.

Fitts warnt, dass die Vision von Kennedy, jedem Amerikaner ein tragbares Gerät aufzuzwingen, die Einführung eines umfassenden Kontrollsystems bedeutet. Sie betonte, dass Kennedy, zusammen mit Musk, um die Vormachtstellung bei der Umsetzung dieser Technologie wetteifere, was sie als gefährlich für die persönliche Freiheit und die Privatsphäre der Bürger sieht.

Das Gespräch verdeutlicht, dass Fitts nun keinen Glauben mehr an Kennedy als „Insider“ hat, der im besten Interesse der Bürger handelt. Stattdessen sieht sie ihn als einen Akteur, der aktiv an der Schaffung eines globalen Überwachungsnetzwerks mitarbeitet, das die Kontrolle der Elite über die Bevölkerung weiter stärkt.

Der Trojanische Plan: Ein System der Kontrolle?

Die Warnungen von Catherine Austin Fitts stellen eine beunruhigende Sichtweise auf die Pläne von Robert F. Kennedy dar. Während seine Bewegung ursprünglich als Alternative zum aktuellen politischen Establishment präsentiert wurde, könnte sich MAHA als Teil eines viel größeren Plans entpuppen. Ein Plan, der nicht nur auf die Verbesserung der Gesundheit abzielt, sondern auch darauf, die Bevölkerung durch tragbare Technologie in ein Überwachungsnetz zu integrieren. Der Vergleich mit dem Judasbock dient dabei als mahnendes Bild für die potenziellen Folgen dieser Technologien. Die große Frage bleibt: Werden die Bürger erkennen, dass sie zu Schafen gemacht werden, die in den „Schlachthof“ geführt werden?