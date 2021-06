Mit Blick auf China heben die USA die Sanktionen gegen Nord Stream 2 auf

Von Salman Rafi Sheikh: Er ist Forschungsanalyst für Internationale Beziehungen und Pakistans Außen- und Innenpolitik, exklusiv für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.

Als US-Präsident Joe Biden kürzlich die Sanktionen gegen das Unternehmen aufhob, das das Nord-Stream-2-Projekt leitet, kam dies für viele überraschend. Die Entscheidung wurde größtenteils als Weg der Biden-Administration gesehen, die Beziehungen der USA zu Deutschland zu normalisieren“, nachdem die bilateralen Beziehungen von der Trump-Administration sehr konsequent torpediert worden waren. Aber die Frage, die nicht gestellt wird, ist: Warum sollte die Biden-Administration diesen Schritt zu einem Zeitpunkt tun, an dem die Pro-Nord Stream2-Chefin Deutschlands, Angela Merkel, im September aus der Politik ausscheidet und ihr Nachfolgekandidat, vor allem von den oppositionellen Grünen, ihre Begeisterung und politische Unterstützung für das Projekt nicht teilt? So wie es aussieht, sagte Annalena Baerbock, die Kandidatin der Umweltschützer von den Grünen, dass es bei der Frage der Pipeline „um Krieg und Frieden“ gehe, und argumentierte, dass Nord Stream 2 die Sicherheit der Ukraine zu untergraben drohe. Wäre es daher nicht logisch, dass die Biden-Administration Merkels Abgang und die Ankunft eines neuen Regierungschefs, möglicherweise von den Grünen, abwartet, um das Nord-Stream-2-Projekt endgültig zu beenden?

Die Biden-Administration hat einen anderen Ansatz gewählt, bei dem es nicht unbedingt um die Beziehungen der USA zu Deutschland geht, sondern vor allem darum, wie die USA ihre Beziehungen zu Russland auf eine Art und Weise neu definieren können, die letzteres von den Chinesen entwöhnen könnte und den USA eine bessere strategische Position ermöglicht, um ihren mächtigsten globalen Gegner (China) zu bekämpfen. Mit anderen Worten: Indem die Biden-Administration Russland einen Spielraum und eine größere wirtschaftliche Präsenz in Europa anbietet, versucht sie, die Achse Russland-China zu durchbrechen.

In seiner Einschätzung der weltweiten Bedrohungslage für das Jahr 2020, die dem Kongress vorgelegt wurde, hatte der US-Geheimdienst festgestellt, dass „China und Russland so stark aufeinander abgestimmt sind wie seit Mitte der 1950er Jahre nicht mehr.“ Und, einer der Gründe, die sie näher zusammenrücken lassen, sind die US-Sanktionen. So sprachen sie bereits im März 2021, als der russische Außenminister Sergej Lawrow seinen Amtskollegen Wang Yi in China traf, von Bemühungen, „technologische Unabhängigkeit“ aufzubauen und westliche Finanzsysteme zu umgehen, mit denen die USA sie sanktionieren. Dies erklärt, warum die Biden-Administration, die anfangs als „hart“ gegenüber Russland auftrat, ihre Russland-Politik geändert hat, da sie erkannt hat, dass die Sanktionen die beiden größten Rivalen nur noch näher zusammengebracht haben, um die innere Stärke dieser Beziehungen zu brechen.

Als der US-Außenminister Antony Blinken kürzlich mit seinem russischen Amtskollegen zusammentraf, herrschte dementsprechend eine völlig andere Atmosphäre als bei dem US-China-Treffen in Anchorage, bei dem beide Seiten vor allem verbale Feindseligkeiten und Widerhaken austauschten. Lawrow hingegen bezeichnete den Dialog in Reykjavik als „konstruktiv“, während Blinken betonte, dass die Welt sicherer werde, wenn Moskau und Washington „kooperativ zusammenarbeiten können“. Die Atmosphäre stand auch in völligem Gegensatz zu der Art und Weise, wie der kürzlich abgehaltene G7-Gipfel Russland für sein „unverantwortliches und destabilisierendes“ Verhalten tadelte. Wie erklärt sich diese Verschiebung?

Auch wenn dies nicht bedeuten soll, dass in den USA ein grundlegender Sinneswandel in Bezug auf Russland stattgefunden hat, so ist doch festzustellen, dass man in den USA zunehmend das Gefühl hat, die seit der Ukraine-Affäre 2014 entfremdeten Beziehungen zwischen Russland und den USA neu zu definieren. Russlands Entfremdung mit dem Westen ging einher mit Russlands wachsenden Beziehungen zu China. Da letzteres den USA konsequent die Stirn bietet und keine Bereitschaft zeigt, die politische, wirtschaftliche und technologische Vorherrschaft der USA zu „respektieren“ oder zu akzeptieren, wird es für die USA logisch, eine Strategie zu entwickeln, die den mächtigsten Verbündeten Chinas von ihm abbringen könnte. Der Verzicht auf Sanktionen ist daher ein „Olivenzweig“, den die USA Moskau angeboten haben.

Wenn also einer der Hauptgründe für die immer tieferen Beziehungen zwischen Russland und China in der gemeinsamen Sichtweise liegt, dass der Westen eine feindliche Allianz gegen beide darstellt, dann wollen die USA mit der Genehmigung der Fertigstellung von Nord Stream 2 eine Botschaft der „Freundschaft“ an Russland senden. Mit einfachen Worten: Die USA wollen den russisch-chinesischen Beziehungen die zugrundeliegende Logik nehmen, die sie bisher zusammengehalten hat.

Indem sie Russland von den Chinesen entwöhnen, können sich die USA und die NATO gezielter auf die „chinesische Bedrohung“ konzentrieren. Die Strategie, indirekt einen Keil zwischen Russland und China zu treiben, passt gut in das „neue Zeitalter des Konflikts“, das die USA gegenüber China einleiten wollen.

Dementsprechend schüren die Mainstream-Medien in den USA bereits die „Rivalität“ zwischen China und Russland. Ein kürzlich veröffentlichter Bericht in der Washington Post beschreibt die Situation zwischen China und Russland als wechselseitig antagonistisch, wobei Moskau „mehr von Peking als von Washington zu befürchten hat.“ Diesem Bericht zufolge macht es Russlands „Angst“ vor China dem Westen möglich, „Moskau als stillen, aber bedeutsamen Partner in der globalen Kampagne zur Eindämmung der schädlichen Aspekte des internationalen Einflusses der Kommunistischen Partei Chinas zu gewinnen.“

Könnte dies, zumindest für Joe Biden, die Hauptagenda für sein Juni-Treffen mit Wladimir Putin sein? Es kann kaum ein Zweifel daran bestehen, wie sehr die USA den chinesischen Aufstieg zur globalen Vormachtstellung verhindern wollen. Dementsprechend kann es kaum einen Zweifel daran geben, dass die USA nicht versuchen, das Kernfundament der Beziehungen zwischen Russland und China zu zerstören, indem sie zumindest einen der beiden Staaten zu einem „Freund des Westens“ machen.

Werden die Russen den Köder schlucken? Das scheint höchst unwahrscheinlich. Aber für die USA scheint diese Strategie attraktiv genug zu sein, um sie auszuprobieren. Auch wenn sie vielleicht nicht die gewünschten Ergebnisse bringt, scheinen die USA berechnet zu haben, dass die Verfolgung dieses Weges wahrscheinlich keine potenziellen oder realen Kosten verursachen wird und dass sie bei Bedarf leicht zu ihrem „Sanktionsmodell“ zurückkehren können. Für die Russen ist es jedoch nicht nur die antichinesische politische Zweckmäßigkeit, die der freundlichen Haltung der USA zugrunde liegt, die die US-Vorstöße nicht nur unzuverlässiger und störanfälliger macht, sondern auch die Tatsache, dass eine Reihe anderer strittiger Fragen zwischen den USA und Russland weiterhin ungelöst bleiben, die eine strategische Verschiebung Russlands in Richtung der USA über Nacht zu einem reinen Wunschdenken machen.