Mit der Ausrede der Herdenimmunität wird nun der Gentherapie-Impfstoff auf Kinder ausgeweitet

Trotz der Tatsache, dass COVID-19 nur geringe physische Auswirkungen auf Kinder hatte, bereiten die Gesundheitsbehörden die Bühne für eine weit verbreitete Impfung dieser Bevölkerungsgruppe vor

In Anbetracht der Tatsache, dass das Risiko für Kinder durch COVID-19 extrem gering ist, bietet die Impfung für sie weit mehr Risiko als Nutzen, und Eltern zögern verständlicherweise, ihre Kinder freiwillig für diese experimentelle und nicht zugelassene Gentherapie zu melden

Die Gesundheitsbehörden haben jedoch deutlich gemacht, dass die Impfung von Kindern im Sinne der Herdenimmunität erwartet wird

Studien deuten darauf hin, dass Kinder nicht die treibende Kraft hinter der COVID-19-Pandemie sind und dass sie sogar weniger wahrscheinlich COVID-19 übertragen als Erwachsene

Bei Kindern und jungen Erwachsenen im Alter von Geburt bis 19 Jahren liegt die Überlebensrate von COVID-19 bei 99,997 %. In den meisten Fällen sind die Symptome mild oder nicht vorhanden. Von den Kindern, die ins Krankenhaus eingeliefert wurden, starben 0,19 % an COVID-19, wobei die Forscher in einer Studie aus dem Jahr 2021 zu dem Schluss kamen: „Hospitalisierung und Tod im Krankenhaus sind bei Kindern, bei denen COVID-19 diagnostiziert wurde, selten.

Trotz der Tatsache, dass COVID-19 bei Kindern nur geringe körperliche Auswirkungen hatte, bereiten die Gesundheitsbehörden eine umfassende Impfung dieser Bevölkerungsgruppe vor. Die Universität Oxford, die zusammen mit AstraZeneca an einem COVID-19-Impfstoff arbeitet, nimmt bereits Kinder im Alter von 6 Jahren bis 17 Jahren und 8 Monaten in ihre britische Impfstoffstudie auf.

Ein COVID-Impfstoff für Säuglinge und Kinder ist genauso unnötig, gefährlich und töricht wie der Hepatitis-B-Impfstoff für Säuglinge, gegen den ich schon seit zwei Jahrzehnten ankämpfe.

Moderna nimmt ebenfalls 3.000 Kinder zwischen 12 und 17 Jahren auf, um ihren COVID-19-Impfstoff zu testen, wobei dieselbe Dosis verwendet wird, die auch Erwachsenen verabreicht wird, während Pfizer seine klinischen Studien auch auf Kinder ab 12 Jahren ausweitet. Johnson & Johnson gab am 28. Februar 2021 sogar bekannt, dass es plant, seinen COVID-19-Impfstoff an Säuglingen zu testen, einschließlich Neugeborenen, schwangeren Frauen und Menschen mit geschwächtem Immunsystem.

„Sie sind nicht sehr ins Detail gegangen, haben aber deutlich gemacht, dass sie Studien zur Immunisierung von Kindern und Müttern gegen Coronaviren durchführen werden“, sagte Dr. Ofer Levy, ein Mitglied des FDA-Beratungskomitees, das die Impfstoffdaten von Johnson & Johnson geprüft hat, gegenüber der New York Times.

Es ist eine Gentherapie – kein Impfstoff

Der COVID-19-Impfstoff ist eigentlich kein Impfstoff im Sinne der medizinischen Definition eines Impfstoffs. Es handelt sich vielmehr um eine experimentelle Gentherapie, deren Wirksamkeit und Sicherheit noch lange nicht erwiesen ist. In den ersten sechs Wochen, in denen der Impfstoff verfügbar war, wurden dem U.S. Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) mehr als 500 Todesfälle nach der Impfung und fast 11.000 andere unerwünschte Ereignisse gemeldet.

Laut Children’s Health Defense (CHD) erwartet Professor Dolores J. Cahill, Ph.D., eine Molekularbiologin und Immunologin, „aufeinanderfolgende Wellen von unerwünschten Reaktionen auf die experimentellen Boten-RNA (mRNA)-Injektionen, die von Anaphylaxie und anderen allergischen Reaktionen bis hin zu Autoimmunität, Sepsis und Organversagen reichen“.

In Anbetracht der Tatsache, dass das Risiko für Kinder durch COVID-19 extrem gering ist, bietet die Impfung für sie weit mehr Risiko als Nutzen, und Eltern könnten verständlicherweise zögern, ihre Kinder freiwillig für diese experimentelle und nicht zugelassene Gentherapie zu melden. Beamte des öffentlichen Gesundheitswesens haben jedoch deutlich gemacht, dass eine Impfung von Kindern erwartet wird. CHD berichtete:

Bereits im April letzten Jahres – als so gut wie nichts über die Epidemiologie von COVID bekannt war und die Untersuchung von Impfstoffkandidaten gerade erst begonnen hatte – gab Bill Gates den Startschuss für den pädiatrischen Vorstoß, indem er erklärte, dass das Endziel darin bestehe, COVID-19-Impfstoffe „zum Bestandteil des routinemäßigen Impfplans für Neugeborene zu machen.“

Dr. Anthony Fauci, Direktor des National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), erklärte ebenfalls, dass 85% bis 90% der US-Bevölkerung, einschließlich der Kinder, einen COVID-19-Impfstoff erhalten müssen, bevor das Leben wieder normal werden kann, und er schlug vor, dass Erstklässler bis September 2021 geimpft werden dürfen.

Mit „Herdenimmunität“ die Impfung von Kindern rechtfertigen

Da Kinder selbst wenig Grund haben, sich gegen COVID-19 impfen zu lassen, spinnen die Gesundheitsbehörden die Idee, dass Kinder im Sinne der Herdenimmunität geimpft werden müssen. Man will Ihnen weismachen, dass Sie nicht nur die Menschen um sich herum als Krankheitsüberträger betrachten sollten, sondern auch die Kinder, die asymptomatische Träger sein könnten und stillschweigend eine tödliche Krankheit zu Omas Haus bringen.

Was jedoch weitgehend ignoriert wird, sind die Studien, die zeigen, dass Kinder nicht die treibende Kraft hinter der COVID-19-Pandemie sind und dass sie sogar weniger wahrscheinlich COVID-19 übertragen als Erwachsene.

„Kurz gesagt, sagen die Verantwortlichen des öffentlichen Gesundheitswesens, Eltern müssen ‚die Jungen impfen, um die Alten zu schützen‘. In Anbetracht der Schätzung der Bundesregierung, dass auf 39 verabreichte Impfstoffe ein Impfschaden kommt, scheint es klar zu sein, dass die Behörden erwarten, dass Kinder 100 % der Risiken der COVID-Impfung im Austausch für null Nutzen schultern“, so CHD.

Die Herdenimmunität, die eintritt, wenn genügend Menschen eine Immunität gegen eine Infektionskrankheit erwerben, so dass sie sich in der Gemeinschaft nicht mehr weiter ausbreiten kann, wird anhand der Reproduktionszahl oder R-Zahl (R0) berechnet, die die geschätzte Anzahl der Neuinfektionen ist, die von einer infizierten Person ausgehen können.

Ein R0-Wert von unter 1 (wobei R1 bedeutet, dass eine infizierte Person voraussichtlich eine weitere Person ansteckt) zeigt an, dass die Fälle zurückgehen, während ein R0-Wert von über 1 bedeutet, dass die Fälle zunehmen. Dies ist jedoch alles andere als eine exakte Wissenschaft, da die Anfälligkeit einer Person für eine Infektion von vielen Faktoren abhängt, einschließlich ihres Gesundheitszustands, ihres Alters und ihrer Kontakte innerhalb einer Gemeinschaft.

Die anfänglichen R0-Berechnungen für die HIT von COVID-19 basierten auf der Annahme, dass alle Menschen die gleiche Anfälligkeit haben und sich zufällig mit anderen in der Gemeinschaft mischen würden. Eine in Nature Reviews Immunology veröffentlichte Studie legt jedoch nahe, dass der Schwellenwert der Herdenimmunität für COVID-19 möglicherweise angepasst werden muss, da Kinder weniger anfällig für die Krankheit sind:

„Ein weiterer Faktor, der zu einem niedrigeren Schwellenwert für die Herdenimmunität bei COVID-19 führen kann, ist die Rolle von Kindern bei der Virusübertragung. Vorläufige Berichte zeigen, dass Kinder, insbesondere solche unter 10 Jahren, möglicherweise weniger anfällig und ansteckend sind als Erwachsene, sodass sie bei der Berechnung der Herdenimmunität teilweise ausgelassen werden können.“

COVID-Gentherapie verhindert die Übertragung möglicherweise nicht

Ein weiterer Punkt, der in den Mainstream-Medien weitgehend ignoriert wird, ist die Tatsache, dass nicht bekannt ist, ob die COVID-19-Impfstoffe eine Übertragung verhindern, was ein großes Loch in den Vorstoß für eine durch Impfstoffe gesteuerte Herdenimmunität reißt.

Im Gegensatz zu konventionellen Impfstoffen, die ein Antigen der Krankheit verwenden, die man zu verhindern versucht, enthalten die COVID-19-Injektionen synthetische RNA-Fragmente, die in einer Nanolipid-Trägerverbindung eingekapselt sind, deren einziger Zweck es ist, die klinischen Symptome im Zusammenhang mit dem S-1-Spike-Protein zu lindern, nicht das eigentliche Virus.

Sie vermitteln weder eine Immunität noch hemmen sie die Übertragbarkeit der Krankheit. Mit anderen Worten, sie sind nicht dazu gedacht, Sie davor zu bewahren, an SARS-CoV-2 zu erkranken; sie sollen lediglich Ihre Infektionssymptome lindern, falls oder wenn Sie doch infiziert werden.

Auf einer virtuellen Pressekonferenz der Weltgesundheitsorganisation (WHO) am 28. Dezember 2020 warnten WHO-Beamte, dass es keine Garantie dafür gibt, dass die COVID-19-Impfstoffe Menschen davor bewahren, sich mit dem SARS-CoV-2-Virus zu infizieren und es auf andere Menschen zu übertragen.

In einem Interview mit Newsweek am Neujahrstag bekräftigte Fauci das Eingeständnis der WHO, dass die Gesundheitsbehörden nicht wissen, ob COVID-19-Impfstoffe eine Infektion verhindern oder ob Menschen das Virus auf andere übertragen können, nachdem sie geimpft wurden.

Obwohl die U.S. Food and Drug Administration (FDA) im Dezember 2020 eine Notfallzulassung (Emergency Use Authorization, EUA) für Pfizer/BioNTech und Moderna zur Freigabe ihrer experimentellen mRNA-Impfstoffe für den Einsatz in den USA erteilte, legten die Unternehmen nur Belege aus klinischen Studien vor, um zu zeigen, dass ihre Impfstoffe leichte bis schwere COVID-19-Krankheitssymptome bei geimpften Teilnehmern im Vergleich zu ungeimpften Studienteilnehmern verhindern.

Die Unternehmen untersuchten nicht, ob die Impfstoffe verhindern, dass sich Menschen asymptomatisch mit dem SARS-CoV-2-Virus infizieren und/oder es auf andere Menschen übertragen.

In der Zwischenzeit, wenn Sie oder Ihr Kind sich von COVID-19 erholt haben oder einen asymptomatischen Fall hatten, haben Sie wahrscheinlich bereits ein gewisses Maß an schützender Immunität – ein weiterer Faktor, der bei dem Vorstoß zur Impfung von Kindern weitgehend ignoriert wird. Tatsächlich legen Studien nahe, dass eine Impfung für diejenigen, die zuvor mit COVID-19 infiziert waren, keinen Nutzen hat.

Faucis Beteiligung an medizinischen Patenten

Obwohl Fauci nicht auf dem Patent des Moderna-Impfstoffs genannt wird, ist das NIH zu 50% daran beteiligt, und die Anerkennung, die mit einer erfolgreichen Einführung des Impfstoffs einhergehen würde, würde Fauci sicherlich mit einbeziehen. NIH-Wissenschaftler können auch Tantiemen von Impfstoffen kassieren, an denen sie beteiligt sind.

Das Video mit David E. Martin, Ph.D., einem nationalen Geheimdienstanalysten, geht auch auf Faucis Beteiligung an medizinischen Patenten ein. Martin hat darauf hingewiesen, dass, obwohl Moderna „ganz klar nicht das gesetzliche Recht hatte, und sie hatten nicht die vertraglichen Rechte, sie hatten nicht die Lizenzrechte“, die erforderlich waren, um einen Bundesvertrag abzuschließen, sie trotzdem irgendwie von den NIH und Fauci an die Spitze der Linie gedrängt wurden.

In dem von Martin erstellten Fauci/COVID-19-Dossier beschreibt er mehrere kriminelle Verstöße, die seiner Meinung nach mit dem „COVID-19-Terrorismus“ in Verbindung stehen, einschließlich der Gewinnung von Funktionsforschung, die vom NIAID unter Verletzung eines NIH-Moratoriums durchgeführt wurde. Ein Teil des Dossiers führt auch einige von Faucis Patenten im Detail auf, zusammen mit der „wirtschaftlichen Bonanza“ des NIAID:

„Seit der Verabschiedung des Bayh-Dole-Gesetzes (Pub. L. 96-517, 12. Dezember 1980) war die staatlich finanzierte Forschung eine wirtschaftliche Bonanza für die US-Universitäten, die Bundesbehörden und ihre ausgewählte Klientel. Im ersten Jahrzehnt nach Bayh Dole verdoppelten sich die NIH-Mittel von 3,4 Mrd. $ auf 7,1 Mrd. $. Ein Jahrzehnt später verdoppelten sie sich erneut auf 15,6 Milliarden Dollar.

Nach dem September 2001 stieg das direkte Budget des National Institute for Allergy and Infectious Diseases (NIAID) um mehr als 300%, ohne Berücksichtigung der DARPA-Mittel in Höhe von bis zu 1,7 Mrd. $ jährlich ab 2005. Im Jahr 2020 betrug das Budget der NIH über 41 Mrd. $.

Was ist aus den 763 Milliarden Dollar an Steuergeldern geworden, die dafür bereitgestellt wurden, Amerika gesünder zu machen, seit die Erfinder kommerziell gefördert werden? Wer hat sich bereichert? Die Antwort ist leider, dass es keine Rechenschaftspflicht gibt, um diese Fragen zu beantworten. Das NIH ist der benannte Eigentümer von mindestens 138 Patenten seit 1980.

Das United States Department of Health and Human Services ist Namensinhaber von mindestens 2.600 Patenten. NIAID-Zuschüsse oder Kooperationen haben zu 2.655 Patenten und Patentanmeldungen geführt, von denen nur 95 eine Zuordnung zum Gesundheitsministerium als Eigentümer enthalten.

… Der Direktor des NIAID, Dr. Anthony Fauci, ist bei 8 erteilten US-Patenten als Erfinder aufgeführt. Keines davon wird in NIAID-, NIH- oder GAO-Berichten über aktive Lizenzierung aufgeführt, obwohl Dr. Fauci angeblich gezwungen war, sich für seine Interleukin-2-‚Erfindung‘ bezahlen zu lassen – Zahlungen, die er angeblich an eine ungenannte Wohltätigkeitsorganisation spendete.“

Konflikte sind an der Tagesordnung

Es ist erwähnenswert, dass Moderna keine Rechte an einem Schlüsselpatent für sein Impfstoffabgabesystem hat, und Führungskräfte des Unternehmens gehören zu denen, die ihre Aktien abgestoßen haben. Sowohl Moderna als auch das NIH sind im Grunde genommen in Patentverletzungen verwickelt, da ein Kernstück der Technologie – die Lipid-Nanopartikel (LNP)-Technologie, die Teil des Impfstoffabgabesystems ist – einem kleinen kanadischen Biotech-Unternehmen namens Arbutus gehört.30

Moderna versuchte, das Patent von Arbutus Biopharma für ungültig zu erklären, verlor aber die Anfechtung Ende Juli 2020. Nachdem Moderna die Anfechtung verloren hatte, sagte das Unternehmen, dass seine LNP-Technologie in Wirklichkeit viel fortschrittlicher sei als die von Arbutus und behauptete, dass „die LNP, die zur Herstellung von mRNA-1273, ihrem Covid-19-Impfstoffkandidaten, verwendet wird, nicht durch das Arbutus-Patent abgedeckt ist. „Kurz gesagt“, stellt das Dossier fest:

„… während Moderna Hunderte von Millionen Dollar an finanzieller Unterstützung und Fürsprache von Anthony Fauci und seinem NIAID genießt, hat es sich seit seiner Gründung an illegalen Patentaktivitäten beteiligt und Verachtung für das US-Patentrecht gezeigt.

Um die Sache noch schlimmer zu machen, hat die US-Regierung sie finanziell unterstützt, obwohl sie das Risiko von Patentverletzungen nicht offengelegt hat und damit möglicherweise zu genau den Verletzungen beiträgt, für die sie entschädigt wird.“

Interessenkonflikte sind auch bei den NIH weit verbreitet, wo seit 2012 Gesundheitsforscher, die Bundesmittel erhalten, mehr als 8.000 erhebliche finanzielle Interessenkonflikte mit einem Gesamtvolumen von mindestens 188 Millionen Dollar gemeldet haben. Im Jahr 2006 wurden außerdem Beweise aufgedeckt, die zeigten, dass 916 NIH-Forscher heimlich Lizenzgebühren für Medikamente und andere Erfindungen erhalten hatten, während sie für die Regierung arbeiteten.

Fauci war unter denen, die „Zehntausende von Dollar an Lizenzgebühren für eine experimentelle AIDS-Behandlung, die sie erfunden haben [Interleukin-2], erhalten haben. Gleichzeitig hat ihr Büro Millionen an Steuergeldern ausgegeben, um die Behandlung an Patienten auf der ganzen Welt zu testen.“

Während es unvermeidlich scheint, dass die experimentellen COVID-19 Gentherapie-Injektionen bald auf Kinder geschoben werden, in Anbetracht der vielen unbeantworteten Fragen und Konflikte an Ort und Stelle, könnten einige es vorziehen, sich so lange wie möglich gegen COVID-19 impfen zu lassen, während sie darauf warten, dass die wahre Wahrheit ans Licht kommt.

