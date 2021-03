Robert F. Kennedy, Jr. schreibt einen offenen Brief an Joe Biden zu der laufenden Impf-Kampagne

Der Vorsitzende von Children’s Health Defense, RFK, Jr. sagt, dass Transparenz, solide Wissenschaft und ein funktionierendes Überwachungssystem die einzigen Wege sind, um öffentliches Vertrauen für den COVID-Impfstoff aufzubauen.

In einem Brief an Präsident Joe Biden bittet der Vorsitzende von Children’s Health Defense, Robert F. Kennedy, den Präsidenten, das „katastrophal ineffiziente“ Überwachungssystem für Impfstoffverletzungen zu beheben.

Kennedy erinnert Biden daran, dass Sie zuerst als Kandidat und später als unser Präsident versprochen haben, den Amerikanern ein COVID-Impfprogramm zu geben, das auf Ehrlichkeit, Transparenz und strenger Wissenschaft beruht.“

Kennedy bittet Biden, „jetzt zu intervenieren, um das Vaccine Adverse Events Reporting System zu reparieren und dem U.S. Department of Health and Human Services zu befehlen, ein offenes, wissenschaftlich fundiertes, funktionierendes und überprüfbares Überwachungssystem einzuführen, das das öffentliche Vertrauen wiederherstellen kann.“

Hier nun das Schreiben an Joe Biden:

Sehr geehrter Präsident Biden:

Wir schreiben Ihnen, um Sie zu bitten, das katastrophal ineffiziente Überwachungssystem des HHS für Impfstoffverletzungen zu beheben. Echte Transparenz, robuste Wissenschaft (unvoreingenommene Datenerfassung und -analyse) und ein funktionierendes Überwachungssystem sind die einzigen Möglichkeiten, die weit verbreitete Impfzurückhaltung zu beenden und das öffentliche Vertrauen in das COVID-19-Impfprogramm zu stärken.

Das „Warp Speed“-Impfprogramm erlaubte es Pharmaunternehmen, klinische Studien abzukürzen und experimentelle, nicht zugelassene EUA [Emergency Use Authorization]-Impfstoffe den Amerikanern in einem, wie Gesundheitsbeamte einräumen, bevölkerungsweiten Experiment zu verabreichen. Die HHS-Behörden rechtfertigten diese Abkürzung mit dem Versprechen, ein Überwachungssystem nach der Zulassung zu implementieren, das Impfstoffverletzungen aufdecken und es den Gesundheitsbehörden, Ärzten und Amerikanern ermöglichen würde, die Risiken und Vorteile der verschiedenen Impfstoffe zu verstehen. Die Beamten des HHS nehmen jedoch stattdessen Verfahren an, die darauf ausgelegt sind, COVID-Impfstoffverletzungen – insbesondere Todesfälle – vor der Öffentlichkeit zu verbergen und Sicherheits- und Risikoprofile zu verschleiern.

Die traurige Realität ist, dass Impfstoffe Verletzungen und Todesfälle verursachen. In den zweieinhalb Monaten, seit die USA ihr COVID-Impfprogramm begonnen haben, wurden 31.079 Verletzungen und 1.524 Todesfälle nach der COVID-Impfung gemeldet. Unbestreitbar ist auch, dass die USA nicht genug tun, um mehr über diese Verletzungen und Todesfälle herauszufinden, und warum manche Menschen anfälliger für Verletzungen sind als andere. In diesem Zeitalter der individualisierten Medizin ist ein Massenimpfprogramm, das jede Verantwortung für den Schutz gefährdeter Untergruppen abtut, rücksichtslos und unethisch.

Das Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) ist unbrauchbar für die Berechnung einer genauen Risiko-Nutzen-Bewertung. Seit dreißig Jahren beschweren sich Beamte des öffentlichen Gesundheitswesens, darunter auch Ihr Coronavirus-Impfstoff-Zar (damals Surgeon General) David Kessler, dass das HHS-Überwachungssystem für Impfschäden nach der Markteinführung, das Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), ein Fehlschlag ist und aktualisiert werden muss. Eine umfassende HHS-Studie aus dem Jahr 2010 räumte ein, dass das VAERS-System „weniger als 1% der Impfstoffverletzungen“ erfasst. Auch eine interne Studie der Pharmaindustrie aus dem Jahr 2014 bestätigte, dass VAERS weniger als eine von fünfzig Verletzungen erfasst. Um die Sache noch schlimmer zu machen, gibt es viele anekdotische Berichte von Menschen, die blockiert werden, wenn sie versuchen, Todesfälle und Verletzungen im Zusammenhang mit COVID-Impfstoffen an VAERS zu melden. Und, es gab mindestens zwei Mal, dass das gesamte Datensystem für mehr als 48 Stunden ausfiel.

Um die bekannten Unzulänglichkeiten von VAERS zu kompensieren, hat die CDC daher das V-safe-System geschaffen, um die VAERS-Überwachung von COVID-19-Impfverletzungen zu ergänzen. V-safe ermöglicht es kürzlich geimpften Personen, Verletzungen über eine Handy-App zu melden. Dieses System, das ebenfalls freiwillig ist, ist extrem durchlässig und nicht mit dem bestehenden VAERS-System verbunden, wodurch zwei freiwillige Meldesysteme mit unvollständigen Daten entstehen. Vor allem aber ist V-safe nicht in der Lage, Todesfälle nach Impfungen zu erfassen, da niemand seinen eigenen Tod selbst meldet.

So ineffizient es auch ist, das Vaccine Adverse Reporting System ist voll mit Berichten über Todesfälle älterer Menschen nach COVID-19-Impfungen. Etwa 73% der bisher gemeldeten 1.524 COVID-Todesfälle sind über 65 Jahre alt, das durchschnittliche Sterbealter liegt bei 77 Jahren (CDC). Da VAERS „weniger als 1 %“ erfasst, ist davon auszugehen, dass die tatsächliche Zahl der Todesfälle von älteren Menschen über 65 Jahren, die an dem COVID-Impfstoff gestorben sind, bei bis zu 111.200 liegen könnte. Beiträge in den sozialen Medien und Nachrichtenberichte, die Wellen von Todesfällen in Altenpflegeeinrichtungen und anderswo nach der COVID-Impfung beschreiben, bestätigen diese höhere Zahl.

Eine Autopsie, die den Tod als Folge eines Impfstoff-Nebenwirkungsereignisses feststellt, ist fast unmöglich zu erreichen. Die Strategie der CDC im Umgang mit Todesfällen nach der Impfung bestand darin, öffentlich zu leugnen, dass die COVID-Impfstoffe einen dieser Todesfälle verursacht haben, und mit den Medien und Social-Media-Seiten zu arbeiten, um diese Berichte zu entfernen und zu zensieren. Dieser Ansatz ist eine reine Schikane.

Die Erklärung der CDC, dass alle Todesfälle nach der Injektion in keinem Zusammenhang stehen, ist eine üble Schikane. Für fast alle Impfstoffverletzungen gibt es keinen medizinischen oder wissenschaftlichen Test – selbst bei vollständigen Autopsien, die bei älteren Menschen selten sind – um festzustellen, ob ein bestimmter Tod im Zusammenhang mit dem Impfstoff stand. Ein Herzinfarkt oder Schlaganfall, der durch einen Impfstoff verursacht wurde, sieht nicht anders aus als ein Herzinfarkt oder Schlaganfall aus natürlichen Ursachen. Es dauert bis zu zehn Jahre, um eine Todesursache oder Verletzung durch andere Impfstoffe vor dem Bundes-Impfgericht zu diskutieren. Wie kann die CDC vorgeben, in so kurzer Zeit zu wissen, dass der Impfstoff definitiv nicht beteiligt war?

Die einzige Möglichkeit, das Todesrisiko durch die COVID-Impfstoffe zu bestimmen, besteht darin, JEDEN Todesfall in den Tagen nach der Impfung zu tabellieren und dann diese Raten mit den historischen täglichen Todesraten in jeder Alterskategorie zu vergleichen. Zum Beispiel, im Jahr 2018, nach der CDC, ist der Hintergrund täglichen Todesraten unter Amerikanern zwischen 75 und 84 Jahren 12 pro 100.000 pro Tag. Nur wenn wir genau wissen, wie viele Menschen in der gleichen Alterskohorte in den Tagen nach der Impfung täglich sterben, können wir mit den Hintergrundraten vergleichen und zuverlässig beurteilen, ob es ein erhöhtes Sterberisiko durch den Impfstoff gibt. Wenn wir zum Beispiel erfahren, dass die Sterberate unmittelbar nach dem Moderna-Impfstoff bei 30/100.000/Tag liegt, während die Sterberate des Pfizer-Impfstoffs bei 12/100.000/Tag liegt, können die Behörden den Senioren dann raten, den sichereren Impfstoff zu nehmen. Anstatt jeden Todesfall nach der Impfung gewissenhaft zu zählen – wie es die Vorsicht und eine gute öffentliche Gesundheitspolitik erfordert – weist die CDC systematisch alle Todesfälle nach der Impfung als „nicht im Zusammenhang“ mit Impfstoffen ab. Das Bestreben, Impfschäden per Erlass abzuschaffen, ist keine Wissenschaft. Es ist Propaganda. Viele Amerikaner fragen sich natürlich: „Warum versucht die CDC, die Verletzungen vor der Öffentlichkeit zu verstecken?“

Amerikaner, die die Praxis der CDC beobachten, jeden gemeldeten Todesfall bei älteren Menschen nach der Impfung dem „Zufall“ zuzuschreiben, sind fassungslos über den Zynismus der Agentur. Diese Praxis steht in scharfem Kontrast zu CDCs Strategie, jeden Todesfall, der mit dem Vorhandensein eines Virus verbunden ist, als einen COVID-Todesfall zu zählen. (CDC hat zugegeben, daß nur 6% der Todesfälle, die COVID zugeschrieben wurden, eindeutig durch COVID verursacht waren. Die restlichen 94% hatten durchschnittlich 3,8 potentiell tödliche Komorbiditäten.) Anstatt die Öffentlichkeit transparent mit unvoreingenommenen und zuverlässigen Fakten zu versorgen, manipuliert die CDC Daten, indem sie einen doppelten Standard anwendet, indem sie Kausalität ableitet, um COVID-Todesfälle aufzublähen, und Kausalität ablehnt, um Impftodesfälle zu unterschätzen. Unglücklicherweise sind viele Amerikaner, die die eklatante Unehrlichkeit der CDC in dieser Hinsicht beobachtet haben, zu dem Schluß gekommen, daß die Behörde ihre Datenerfassung und ihre Regulierungsautorität bewußt und konsequent manipuliert hat, um einer politischen Agenda zu dienen. Das daraus resultierende Misstrauen gegenüber den Regulierungsbehörden ist der Hauptgrund für die zögerliche Haltung gegenüber Impfungen.

Ihre Executive Order spricht das Problem nicht an. Wir wissen, dass Sie sich der Probleme und Lücken in Bezug auf die Impfstoffüberwachung bewusst sind, wie Ihre Durchführungsverordnung vom 21. Januar 2021 zeigt, jedoch verlangt die Verordnung keine wirkliche Lösung, indem sie ein echtes Überwachungssystem aller unerwünschten Impfstoffereignisse und Todesfälle (über und einschließlich COVID) anordnet. Vielmehr verlangt sie eine „Überprüfung“ der Daten. Eine „Überprüfung“ von schlechten und unvollständigen Daten wird einen schlechten oder unvollständigen Bericht ergeben.

Zuerst als Kandidat und später als unser Präsident haben Sie versprochen, den Amerikanern ein COVID-Impfprogramm zu geben, das auf Ehrlichkeit, Transparenz und strenger Wissenschaft beruht. Wir bitten Sie, jetzt einzugreifen, um VAERS zu reparieren und die HHS-Behörden anzuweisen, ein offenes, wissenschaftlich fundiertes, funktionierendes und überprüfbares Überwachungssystem einzuführen, das das Vertrauen der Öffentlichkeit wiederherstellen kann.

Unterzeichnet,

Robert F. Kennedy Jr., Vorsitzender

Children’s Health Defense