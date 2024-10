Während US-Militärangehörige im letzten Jahr verdeckt die israelische Operation im Gazastreifen unterstützt haben, signalisierte die Biden-Administration heute in einer vom Pentagon veröffentlichten Erklärung eine offene Truppenverpflichtung für das Land.

Die USA und ihre europäischen Klientelstaaten verdoppeln in den letzten Tagen der Biden-Regierung ihre Unterstützung für Premierminister Benjamin Netanjahu und schaffen damit die Voraussetzungen dafür, dass sich westliche Militärs direkt an israelischen Gräueltaten oder sogar an einem größeren regionalen Flächenbrand beteiligen.

Eine Reihe von Ereignissen in den vergangenen Tagen hat gezeigt, dass sich die NATO-Staaten unter der Führung des neuen britischen Premierministers Keir Starmer immer stärker für Israel einsetzen.

„Seit Keir Starmer das Amt des Premierministers von Rishi Sunak übernommen hat, haben sich die Flüge von US-Spezialkräften nach Israel von einem britischen Luftwaffenstützpunkt aus verdoppelt“, berichtete die Website Declassified UK kürzlich.

„Es wurde … schon früher aufgedeckt, dass die USA Akrotiri nutzen, um Waffen an Israel zu liefern“, so der investigative Bericht weiter, der sich auf den großen britischen Luftwaffenstützpunkt auf Zypern bezieht. „Die britische Regierung hat sich lange geweigert, Einzelheiten über die Nutzung britischen Territoriums durch die USA zur Unterstützung des israelischen Angriffs auf Gaza zu nennen.“

Starmer wurde enorm kritisiert, weil er während seiner Amtszeit als Vorsitzender der britischen Labour-Partei den Vorwurf des Antisemitismus als Waffe einsetzte. Nachdem er zuvor Zusammenarbeit mit dem ehemaligen Vorsitzenden Jeremy Corbyn und seinen Anhängern signalisiert hatte, schloss Starmer Corbyn schließlich aus der Labour-Partei aus und purgierte pro-Corbyn-Kandidaten und Parteimitglieder. Ein vernichtender Bericht, der im Jahr 2022 veröffentlicht wurde, enthüllte, dass eine erfundene Antisemitismus-Krise innerhalb der Partei benutzt wurde, um Corbyn zu untergraben, der ein prominenter Antiimperialist und Unterstützer der palästinensischen Sache ist.

Die ehemalige tschechoslowakische Regierung schloss in einem internen Bericht aus den 1980er Jahren, dass Starmer wahrscheinlich ein westlicher Geheimdienstmitarbeiter sei. Der ehemalige Direktor der Central Intelligence Agency, Mike Pompeo, hat 2019 angedeutet, dass die Vereinigten Staaten darauf hinarbeiten würden, Corbyns Wahl zum britischen Premierminister zu verhindern und damit den Weg für Starmer zu ebnen, der stattdessen diese Rolle übernehmen könnte. Die Zustimmungsrate des Erz-Zionisten und wahrscheinlichen Geheimdienstlers als Premierminister liegt nach jüngsten Umfragen bei nur 26 %.

„Im November 2023 enthüllte ein US-Militärbeamter , dass amerikanische Spezialeinheiten in Israel stationiert sind und die Israelis aktiv unterstützen“, so der Journalist Matt Kennard.

Während das US-Militär im vergangenen Jahr Israels Operation im Gazastreifen unterstützt hat, hat die Regierung Biden in einer heute vom Pentagon veröffentlichten Erklärung ein offenes Engagement der US-Truppen in dem Land signalisiert.

„Auf Anweisung des Präsidenten hat [US-Verteidigungs-]Minister [Lloyd] Austin die Entsendung einer THAAD-Batterie (Terminal High-Altitude Area Defense) und der dazugehörigen Besatzung des US-Militärs nach Israel autorisiert, um die israelische Luftverteidigung zu stärken“, sagte Pressesprecher Generalmajor Patrick S. Ryder und behauptete, der Schritt diene dem Schutz der Militäreinrichtungen des Landes nach dem Vergeltungsangriff des Irans Anfang des Monats.

Es wird vermutet, dass etwa 100 US-Soldaten nach Israel entsandt werden, um das THAAD-System zu betreiben. Beobachter warnen, dass der offene Einsatz von Personal als casus belli dienen könnte, um Truppen in den Kampf mit Israel zu schicken, falls ein US-Soldat bei einem Angriff auf ein israelisches Militärziel verletzt oder getötet wird.

Die offizielle Zahl der Todesopfer im Gazastreifen liegt bei fast 43.000, aber eine Studie in der angesehenen britischen medizinischen Fachzeitschrift The Lancet behauptet, dass sich die Zahl letztlich auf 200.000 belaufen wird, da die Palästinenser mit massenhaftem Hunger, Unterernährung und fehlender medizinischer Versorgung zu kämpfen haben.

Der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) hat die Verhaftung von Netanjahu und des israelischen Verteidigungsministers Yoav Gallant wegen Kriegsverbrechen beantragt, während der Internationale Gerichtshof (IGH) gegen Israel wegen des Vorwurfs eines „plausiblen“ Völkermords im Gaza-Streifen ermittelt.

Die Möglichkeit, dass Israel für sein Verhalten in den palästinensischen Gebieten zur Rechenschaft gezogen wird, eröffnet die Aussicht, dass westliche Politiker wie Starmer und US-Präsident Joe Biden für ihre enthusiastische Unterstützung Israels strafrechtlich zur Rechenschaft gezogen werden, die die Bereitstellung von Waffen, die Unterstützung bei der militärischen Planung und die diplomatische Absicherung in Gremien wie den Vereinten Nationen umfasst.