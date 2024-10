Der ungarische Ministerpräsident Orban wurde während und nach seiner Rede im Europaparlament von den Linken ausgebuht und von den Rechten bejubelt.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen griff Orban in der Debatte scharf an. Unterstützung erhielt der ungarische Premier vom spanischen Europaabgeordneten Jorge Buxade (Vox). In einer Schimpftirade attackierte er die EU-Chefin von der Leyen.

„Wie viele Europäer haben Von der Leyen gewählt? Sie kommt hierher, beleidigt Ungarn und geht. Sie hat die Debatte verlassen“, sagte Buxade und fügte hinzu, dass sich alle, die Von der Leyen unterstützt haben, schämen sollten.

Mein guter Freund Jorge Buxade hat recht, wenn er über das Europäische Parlament spricht; Dies ist kein Haus der Demokratie, dieses Haus ist ein Haus der dämonischen Heuchelei. Von der Leyen schützt korrupte sozialistische Politiker in der gesamten EU, etwa den spanischen Sanchez Castejon , während sie PM Viktor Orban dämonisiert, für den die Sicherung der EU-Grenzen, der Frieden und die Wahrung der Souveränität und des Wohlstands Ungarns oberste Priorität haben. Doppelmoral in ihrer reinsten Form!

My good friend @Jorgebuxade is right when he talks about the European Parliament;



This is not the house of democracy, this house is of demonic hypocrisy.



Von der Leyen shields corrupt socialist leaders across the EU, like Spain’s @sanchezcastejon, while demonizing… https://t.co/Uk4ol5cvoX pic.twitter.com/ZP2QyxnPzf