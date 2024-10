500.000 Kinder kamen ins Land, 30 Prozent werden vermisst

Ein neues schockierendes Video zeigt den Kinderhandel am Flughafen LaGuardia in den USA. Die Kinder werden heimlich in schwarze Lieferwagen verladen und in „Pflegeheime“ im ganzen Land gebracht.

Muckraker.com hat herausgefunden, dass drei Pflegeheime im Zentrum der Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs von Kindern stehen.

SCHOCKIEREND: Neues Video zeigt, wie Kinder über den Flughafen LaGuardia geschmuggelt, in schwarze Transporter gesteckt und in „Pflegeheime“ im ganzen Land geschickt werden In drei der in diesem Video gezeigten Heime soll es zu Anschuldigungen wegen sexuellen Missbrauchs der ihnen anvertrauten Kinder gekommen sein. Seit Bidens Amtsantritt wurden 500.000 Kinder in die USA geschmuggelt. Wie wurden die USA also zu einer globalen Drehscheibe für Kinderhandel? Isabella MDeLuca hat sich uns angeschlossen, um die ganze Geschichte sowie die fehlgeleiteten Ausgabenprioritäten der Bundesregierung zu besprechen.

Seit Biden… pic.twitter.com/HUea9BeDoV — Truth In Media (@Truth_InMedia) October 8, 2024

Unter Präsident Biden wurden 500.000 Kinder in die USA verschleppt. Man kann also mit Sicherheit sagen, dass das Land zu einem weltweiten Zentrum des Kinderhandels geworden ist.

Die US-Grenzpolizei greift die Kinder an der Grenze auf und bringt sie in geheime „Lager“. Schließlich werden sie in „liebevolle Familien“ vermittelt, wie die Regierung es nennt.

Haben Sie dieses Video von Muckraker gesehen? Sie haben Leute dabei erwischt, wie sie Kinder am LaGuardia Airport in schwarze Vans schmuggelten. Doch die harte Realität: Seit Bidens Amtsantritt wurden 500.000 Kinder in die USA geschmuggelt, und 30 % von ihnen werden vermisst. Warum berichten die Medien nicht darüber?

Did you see this video from Muckraker? They caught people sneaking kids into black vans at LaGuardia Airport.



But the harsh reality: 500,000 kids have been smuggled into the U.S. since Biden took office, and 30% of them are missing. Why isn't the media talking about this? pic.twitter.com/QFwYM4T2zx — Ben Swann (@BenSwann_) October 10, 2024

Muckrakers Untersuchungen zeigen, dass diese Kinder Menschenschmugglern übergeben werden.

Und das Schlimmste ist: 30 Prozent (!) der Kinder werden vermisst. Warum schreiben die Medien nicht darüber?