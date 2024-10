„Diese Hurrikane sind KONTROLLIERT, wir haben den Beweis“.

Der Hurrikan Milton hat im US-Bundesstaat Florida eine Spur der Zerstörung hinterlassen. Tornados forderten mehrere Todesopfer, und in vielen Gemeinden waren die Rettungsdienste damit beschäftigt, die Folgen der starken Winde, der Sturmfluten und der anhaltenden Regenfälle zu bewältigen.

Florida und die umliegenden Staaten erholen sich noch immer von den Folgen des Hurrikans Helene, der die Region erst vor zwei Wochen heimgesucht hatte.

Während die USA von einem Hurrikan nach dem anderen heimgesucht werden, ist die Diskussion um die Beeinflussung des Wetters wieder voll entbrannt.

Mehr als 50 Länder nutzen Cloud Seeding und Geoengineering, um das Wetter zu verändern. Unzählige wissenschaftliche Studien belegen dies.

Während des Vietnamkrieges setzte das US-Verteidigungsministerium Cloud Seeding ein, um die Monsunzeit zu verlängern.

Die amerikanische Wetterbehörde NOAA erkennt an, dass Cloud Seeding zur Erzeugung von Regen eingesetzt wird.

Robert F. Kennedy Jr., der sich Trump anschließt, warnte, dass das Weltwirtschaftsforum und Bill Gates das Geoengineering „gekapert“ hätten. Gates finanziert Projekte auf der ganzen Welt.

„Sie verschlimmern das Problem und bieten uns dann eine ‚Lösung‘ an“, sagte Kennedy. Und diese Lösung ist, dass sie mehr Kontrolle wollen.

„Geoengineering ist eine Bedrohung“, warnte er.

Sehen Sie sich das Interview an, das Kennedy mit Dane Wigington von Geoengineering führte: Deutsche Untertitel können in den YouTube-Einstellungen aktiviert werden.

Führt die Wetterkontrolle zu stärkeren Stürmen? Ist das das Ergebnis von Wolkensaat? 1992 sagte David Walker von der US Air Force, dass HAARP entwickelt wurde, um „die Ionosphäre zu kontrollieren“.

Is weather modification causing more powerful storms? Hurricane Milton is said to be a perfect storm. Why are we seeing stronger, more powerful storms? Is this the result of government lasers and cloud seeding? pic.twitter.com/1S86TaTZuD