Die Enthüllung der US-Marine erfolgt inmitten einer Reihe peinlicher Vorfälle, die sich in den vergangenen Monaten ereignet haben.

Die Einzelheiten eines verpfuschten Angriffs der US Navy SEALs auf ein Houthi-Schiff Anfang des Jahres, bei dem zwei Kommandosoldaten ums Leben kamen, wurden endlich entdeckt, da ein vernichtender Bericht mehrere Fehler dokumentiert, die zu dem Missgeschick beitrugen.

„Dieser Vorfall, der durch systemische Probleme gekennzeichnet war, wäre vermeidbar gewesen“, sagte Vizeadmiral George M. Wikoff über die „komplexe Boarding“-Operation, mit der versucht wurde, eine Waffenlieferung an Houthi-Kämpfer im Jemen zu stoppen.

Der Vorfall ereignete sich Anfang des Jahres vor der Küste Somalias, als die Vereinigten Staaten sich bemühten, auf die Blockade des Roten Meeres durch die bewaffnete Gruppe als Reaktion auf die laufende Militäroperation Israels im Gazastreifen zu reagieren.

Die SEALs versuchten, die Blockade der Vereinigten Staaten gegen die Lieferung von Ausrüstungsgegenständen an die bewaffnete Widerstandsgruppe aufrechtzuerhalten, als sie im Januar während eines nächtlichen Einsatzes versuchten, das Schiff zu entern. Die beiden SEALs – einer von ihnen trug Ausrüstung mit einem Gewicht von 48 Pfund (ca. 22 kg), der andere mit einem Gewicht von 80 Pfund (ca. 36 kg) – ertranken unter dem Gewicht ihrer Ausrüstung, da ihre Schwimmhilfen anscheinend nicht funktionierten.

Chief Special Warfare Operator Christopher Chambers rutschte beim Versuch, sich an der Reling des Schiffes festzuhalten, aus und wurde von einer Welle mitgerissen, nachdem er neun Fuß tief in den Ozean gestürzt war. Special Warfare Operator 1st Class Nathan Gage Ingram, der die schwerere Ausrüstung trug, sprang ins Wasser, um Chambers zu helfen, ertrank aber ebenfalls, wie es in dem Bericht heißt.

„Als er sah, wie sein Teamkollege sich abmühte, sprang [Ingram] ins Wasser, um [Chambers] zu helfen“, heißt es in dem Bericht der Marine über den Vorfall. „Durch das Gewicht der Ausrüstung jedes Einzelnen belastet, reichten weder ihre körperlichen Fähigkeiten noch die zusätzlichen Notschwimmkörper, falls sie aktiviert waren, aus, um sie an der Oberfläche zu halten“.

Die Marine versuchte, die Soldaten zu finden, aber erklärte sie nach einer zehntägigen Suche für tot.

„Es besteht kein Zweifel, dass das Entern eines Schiffes gefährlich ist und je nach den Faktoren der Mission ein erhöhtes Risiko darstellt“, heißt es in dem Bericht. „Unzulänglichkeiten, Lücken und Ungereimtheiten in Doktrin, Taktik, Technik und Verfahren haben dazu geführt, dass Sicherheitsvorkehrungen, die die Wahrscheinlichkeit dieses Vorfalls hätten verringern können, nicht getroffen wurden.

Den Kameraden der beiden Männer gelang es, das Schiff zu entern und Teile und Waffen zu beschlagnahmen, die in Richtung Jemen unterwegs waren, aber den USA ist es letztlich nicht gelungen, die Blockade der Houthis zu beenden, die Israel erheblichen wirtschaftlichen Schaden zugefügt hat. Im Juli meldete der israelische Hafen von Eilat nach achtmonatiger Belagerung den Konkurs an. Die Angriffe der Houthis führten zu einem Rückgang des Schiffsverkehrs um 85 %, hieß es damals.

Verschiedene Sektoren wie der Tourismus, der Immobiliensektor, das Baugewerbe und die Informationstechnologie haben unter den Folgen der einjährigen israelischen Kämpfe einen steilen wirtschaftlichen Niedergang erlebt. Das Land hat zunehmend mit einer Abwanderung von Fachkräften zu kämpfen, da Hunderttausende von Reservisten in den Einsatz gerufen werden, während Berichten zufolge etwa eine halbe Million Israelis aus dem Land geflohen sind.

Die Enthüllung der US-Marine kommt inmitten einer Reihe von peinlichen Vorfällen für den Dienst in den vergangenen Monaten. Anfang des Jahres wurde die Marine im Internet verspottet, nachdem auf Instagram ein Foto eines Kommandanten gepostet wurde, der ein Gewehr mit einem verkehrt herum montierten Zielfernrohr in der Hand hielt. Im September wurden mehr als ein Dutzend Marinechefs und leitende Angestellte disziplinarisch bestraft, nachdem sie sich verschworen hatten, ein nicht genehmigtes Wi-Fi-System auf einem Küstenkampfschiff zu installieren – ein ernstes Sicherheitsrisiko.

Das US-Militär befindet sich in einer umfassenderen Krise, da es wiederholt die jährlichen Rekrutierungsziele nicht erreicht. Der ständige Mangel an Arbeitskräften hat dazu geführt, dass mehrere Positionen unterbesetzt bleiben, während die Soldaten längere Dienstzeiten absolvieren. Die Armee hat die Krise offenbar erkannt, als sie zu Beginn dieses Jahres mit einer umfassenden Umstrukturierung begann, die eine Verringerung der Truppenstärke um etwa 5 % bzw. 24.000 Mann vorsah.