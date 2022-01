Mobilfunkmasten auf dem Meeresboden

Im Jahr 2018 wurden zu Lande und im Weltraum sehr öffentlich Vorbereitungen getroffen und beworben, Millionen von Antennen zu installieren, für „5G“, „Smarte Städte“ und das „Internet der Dinge“. Gleichzeitig und ohne jegliche Werbung arbeiteten Regierungen, Forschungslabore sowie kommerzielle und militärische Interessen an Plänen zur Schaffung von „Intelligenten Meeren“ und dem „Internet der Unterwasserdinge“ (IoUT) zusammen. Sie haben die Fische, Wale, Delfine, Kraken und andere Bewohner dieser Tiefen nicht befragt.

In den Vereinigten Staaten finanzierte die National Science Foundation das sogenannte SEANet-Projekt. Ziel war es, eine drahtlose Breitbandkommunikation von jedem Punkt auf oder in den Meeren zu jedem anderen Ort auf dem Planeten oder im Weltraum zu ermöglichen. Das Internet der Unterwasserdinge wurde entwickelt, um dieselben Kommunikationsfunktionen zu ermöglichen, die an Land bereitgestellt werden, einschließlich „Unterwasser-Video-Direktübertragung“.