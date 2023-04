Modell für das Lebensende“: Macron will Euthanasie in Frankreich jetzt legalisieren

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat beschlossen, dass seine Regierung ein Gesetz über ein „Lebensende-Modell“ einführen will – ein weiterer Schritt in einer Reihe globalistischer Politik.

Dies wird von seinen Kritikern als gefährlicher erster Schritt zur Legalisierung der Euthanasie im Land gesehen.

Reuters berichtet:

Macron hat sich nicht dazu geäußert, ob er Sterbehilfe oder assistierten Suizid in Frankreich zulassen will oder ob der Gesetzesentwurf eines von beiden oder beides umfassen wird. Er sagte, die Überlegungen würden bis dahin weitergehen, aber ein Konsens sei in einer so sensiblen Angelegenheit wichtig.