Moderna entwickelt mRNA-Impfstoffe für Krankheiten im Zusammenhang mit COVID-Impfungen

Von John-Michael Dumais

Während Moderna seine mRNA-Impfstoff-Pipeline ausbaut, um Epstein-Barr, Gürtelrose, Krebs und Autoimmunkrankheiten zu bekämpfen, warnen Wissenschaftler davor, dass die COVID-19-Impfungen des Unternehmens die Immunfunktion unterdrücken, latente Viren reaktivieren und möglicherweise genau die Krankheiten verursachen könnten, die ihre neuen Produkte verhindern sollen.

Während des Vaccines Day Event für Investoren am 28. März gab Moderna Fortschritte bei mehreren mRNA-basierten Impfstoffen und therapeutischen Kandidaten in seiner „Pipeline“ bekannt.

Drei Impfstoffe gegen das Epstein-Barr-Virus (EBV), das Varizella-Zoster-Virus (VZV, Windpocken und Gürtelrose) und das Norovirus befinden sich in einem „entscheidenden späten Entwicklungsstadium“, so das Unternehmen.

Moderna gab außerdem bekannt, dass die US-amerikanische Arzneimittelbehörde FDA (Food and Drug Administration) voraussichtlich den Impfstoff mRNA-1345 gegen das Respiratorische Synzytialvirus (RSV) für ältere Erwachsene zulassen wird. Dies ist Teil eines erwarteten 52-Milliarden-Dollar-Marktes für Modernas Impfstoffe gegen Infektionskrankheiten.

„Wir erforschen weiterhin die Anwendung von mRNA bei der potenziellen Behandlung von kardiovaskulären und anderen ischämischen Gefäßerkrankungen“, heißt es auf der Website von Moderna in den Produktplänen für therapeutische Bereiche.

Das Unternehmen entwickelt auch mRNA-Lösungen für Krebs- und Autoimmunkrankheiten.

Unter Hinweis auf die gut dokumentierten und oft schwerwiegenden unerwünschten Reaktionen auf die COVID-19-mRNA-Impfstoffe äußerten einige Wissenschaftler und Ärzte ihre Besorgnis über die Gefahren bestehender und neuer mRNA-Formulierungen.

Sie fragen sich auch, ob Moderna versucht, von Lösungen für Krankheiten zu profitieren, die seine Produkte verursachen.

Blockierung der „Fußsoldaten des Immunsystems“

Synthetisch modifizierte RNA (modRNA) in den Zellen unterdrückt die angeborene Immunität, die latente Viren in Schach hält und vor neuen Infektionen schützt, so Brian Hooker, Ph.D., wissenschaftlicher Leiter bei Children’s Health Defense.

„Einer der Mechanismen beinhaltet mikroRNAs, die die Produktion von zellulärem Interferon unterdrücken, das für die Bekämpfung von Virusinfektionen und die Tumorbekämpfung äußerst wichtig ist“, so Hooker gegenüber The Defender.

Hooker verwies auf die Studie von Stephanie Seneff, Ph.D., Dr. Peter McCullough und anderen vom Juni 2022, in der die Unterdrückung des angeborenen Immunsystems durch mRNA-Impfstoffe untersucht wurde.

Die Autoren schlugen vor, dass die impfstoffinduzierte Interferonunterdrückung die ordnungsgemäße Funktion von CD8+ T-Zellen – oft als Fußsoldaten des Immunsystems bezeichnet – blockiert, so dass ruhende Viren reaktiviert werden und im Falle von VZV eine Gürtelrose, die „erwachsene“ Version der Windpocken, verursachen können.

In einer Arbeit aus dem Jahr 2021 wurde über 54 Fälle von Herpes zoster (Gürtelrose) berichtet, die im Durchschnitt 7 Tage nach der COVID-19-Impfung auftraten. In einer Arbeit aus dem Jahr 2022 wurde über 10 Fälle von Herpes-Zoster-Reaktivierung innerhalb von ein bis drei Wochen nach der COVID-19-Impfung berichtet.

Die Autoren beider Arbeiten behaupteten jedoch, dass ein definitiver Zusammenhang zwischen den Impfstoffen und den Symptomen nicht hergestellt werden konnte.

Die französische Wissenschaftlerin Hélène Banoun, Ph.D., schreibt in „La Science face au Pouvoir: Ce que révèle la crise Covid-19 sur la biopolitique du XXIe siècle“ („Wissenschaft gegen Macht: Was die Covid-19-Krise über die Biopolitik des 21. Jahrhunderts verrät“), schrieb, dass die Desorganisation des angeborenen Immunsystems und seiner Rezeptoren zur Reaktivierung latenter Viren – einschließlich Herpes, Gürtelrose, humanem Papillomavirus (HPV) und RSV – beiträgt.

Viele Menschen, die mit EBV oder VZV infiziert sind, werden zu gesunden, asymptomatischen Virusträgern, so Banoun.

„Diese Viren sowie andere Viren oder Bakterien – wie der Koch-Bazillus, der für die Tuberkulose verantwortlich ist – können ein Leben lang inaktiv bleiben oder während einer Immunsuppression reaktiviert werden“, so Banoun gegenüber The Defender.

Banoun verwies auch auf Lepra-Reaktionen nach mRNA-Injektionen, die in zahlreichen Ländern beobachtet wurden. „Trotz der Ausgereiftheit der mRNA-Impfstoffe scheinen einige Nebenwirkungen Krankheiten zu reaktivieren, von denen man dachte, dass sie der Vergangenheit angehören“, schrieb sie.

In zahlreichen Fallstudien (hier, hier und hier) wird die Entwicklung von EBV-bezogenen Symptomen und Antikörpern mit COVID-19 mRNA-Impfstoffen in Verbindung gebracht.

Matthew Matlock, ein Kriegsveteran und Ironman-Athlet, berichtete auf der Sitzung des FDA-Beratungsausschusses für Impfstoffe und verwandte biologische Produkte im April 2022, dass er nach der zweiten Dosis des COVID-19-Impfstoffs von Pfizer an einer Reaktivierung von EBV sowie an Herz- und Mastzellenproblemen litt.

Moderna entwickelt zwei Versionen eines EBV-Impfstoffs: mRNA-1189 zur Vorbeugung und mRNA-1195 zur Behandlung der Langzeitfolgen, insbesondere der Multiplen Sklerose und einer Unterkategorie von Lymphomen bei Patienten mit soliden Organtransplantaten.

Berichten zufolge hat Moderna seine EBV-Impfstoffstudie im vergangenen Jahr unterbrochen, als ein Proband eine Myokarditis entwickelte.

Moderna erwähnt keine anderen langfristigen EBV-Wirkungen wie chronisch aktives EBV, EBV-assoziierte Krebserkrankungen, Anämie, Milzruptur, Thrombozytopenie, Hepatitis, Myokarditis und Erkrankungen des Nervensystems einschließlich Enzephalitis, Meningitis und Guillain-Barré-Syndrom.

Der CEO von Moderna, Stéphane Bancel, sagte, dass der Markt für die EBV-Impfstoffe voraussichtlich mehrere Milliarden Dollar betragen wird.

Turbo-Krebs und Autoimmunkrankheiten

Banoun wies auf die Rolle des Anti-Spike-IgG4 (Immunglobin-Subtyp 4) bei der Spike-induzierten Immuntoleranz hin und schrieb, dass es „nach wiederholten Impfungen andere IgG ablöst“ und die Expression von PD-L1 (programmierter Zelltod-Ligand 1) erhöht, was die T-Zellen des Immunsystems daran hindern kann, Krebszellen anzugreifen und zu töten.

IgG4 ist ein Antikörper, den das Immunsystem als Reaktion auf Infektionen oder Impfungen produziert. Er hat entzündungshemmende Eigenschaften, kann aber auch an dieselben Ziele wie andere Antikörper binden und deren Wirksamkeit blockieren.

Eine Überexpression von IgG4 kann zu einer IgG4-bedingten Krankheit führen, einer chronischen Entzündung mit Läsionen, die die Funktion von Organen beeinträchtigen und sogar zum Tod führen können.

Einer Studie aus dem Jahr 2023 zufolge können die durch wiederholte Impfungen induzierten IgG4-Antikörper eine Immuntoleranz gegenüber dem SARS-CoV-2-Spike-Protein erzeugen, wodurch die mRNA-Impfstoffe unwirksam werden.

Mikolaj Raszek, Ph.D., ein Spezialist für Genomsequenzierung und Gründer und Direktor von Merogenomics, zitierte kürzlich in einem Tweet einen Artikel in Viruses vom Januar 2024, der anormale IgG4-Antikörper bei fast allen mRNA-geimpften Personen zeigt:

„Sie vermuten, dass zu viel Antigen schließlich zu einer Erschöpfung der T-Zellen führt, und wenn man eine T-Zellen-Erschöpfung hat, könnte man dies mit der Entwicklung einer Autoimmunität in Verbindung bringen … „Immer mehr Wissenschaftler werden misstrauisch gegenüber diesen IgG4-Antikörpern, die im Grunde bei fast allen mRNA-geimpften Personen zu beobachten sind.“

Die Autoren des Virus-Artikels wiesen darauf hin, dass ein hoher IgG4-Gehalt im Serum als pathogen gilt, da er Autoimmunerkrankungen, Krebs und andere Krankheiten auslösen kann.

Sie spekulierten, dass dies auf das lang anhaltende Spike-Protein zurückzuführen sein könnte, das von den Impfstoffen produziert wird, und vermuteten, dass dies zu einer Desensibilisierung von CD4+ und CD8+ T-Zellen führen könnte, was eine Erschöpfung des Immunsystems zur Folge hätte.

„Die Induktion einer immunologischen Toleranz durch wiederholte Impfungen könnte vielleicht die hohe Zahl der Todesfälle bei geimpften Personen erklären, die eine dritte Dosis erhalten haben, im Vergleich zu ungeimpften Personen in einigen europäischen Ländern“, schreiben sie.

In ihrer Arbeit brachten Seneff und McCullough die impfstoffbedingte Immunsuppression mit neurodegenerativen Erkrankungen, Myokarditis, Immunthrombozytopenie, Bellscher Lähmung, Lebererkrankungen, Krebs und anderen Beeinträchtigungen in Verbindung.

Geert Vanden Bossche, Ph.D., warnte auch davor, dass durch den Impfstoff verursachte erhöhte IgG4-Werte zu Turbokrebs führen könnten. Viele Onkologen berichten von sich schnell entwickelnden Krebserkrankungen, oft bei jüngeren Menschen, die zum Zeitpunkt der Diagnose bereits ein Stadium 3 oder 4 erreicht haben.

Banoun sagte, dass Moderna bis vor ein paar Jahren mRNA-Impfstoffe ausschließlich zur Krebsbekämpfung entwickelt hat. „Es ist sicher, dass wir einen Anstieg der Krebsinzidenz beobachten, der sicherlich auf Anti-COVID-RNAs zurückzuführen ist“, sagte sie.

Banoun sagte, dass das von Moderna entwickelte mRNA-6981-Produkt darauf abzielt, den PD-L1-Spiegel zu erhöhen, um das Fortschreiten der Autoimmunhepatitis zu verhindern, indem die Selbstreaktivität des Immunsystems eingeschränkt wird.

Wie bereits erwähnt, kann erhöhtes PD-L1 jedoch die krebsbekämpfenden Eigenschaften des Immunsystems blockieren.

„Diese Therapie ist ein zweischneidiges Schwert, da sie nicht spezifisch ist und das Risiko birgt, eine Immuntoleranz gegenüber anderen Krankheiten wie Infektionen und Krebs auszulösen“, so Banoun. „Moderna wird dann in der Lage sein, andere mRNAs gegen induzierte Krebserkrankungen zu entwickeln.

Zu den anderen auf Krebs abzielenden mRNAs in der Pipeline von Moderna gehören mRNA-4157 für Melanome und nicht-kleinzelligen Lungenkrebs (NSCLC); mRNA-5671 für NSCLC, Bauchspeicheldrüsen- und Darmkrebs; mRNA-4359 zur „Stimulierung von Effektor-T-Zellen, die auf suppressive Immun- und Krebszellen abzielen und diese abtöten, die hohe Mengen an Checkpoint-Antigenen exprimieren“; und mRNA-2752 zur direkten Injektion in Tumore und Lymphome.

Moderna sagte auch, dass es mehrere mRNA-Therapeutika entwickelt, von denen es glaubt, dass sie „das Potenzial haben, den Millionen von Patienten zu helfen, die mit Autoimmunkrankheiten kämpfen.“

SARS-CoV-2-Spike-Protein kann viele der gleichen Krankheiten verursachen

Moderna reagiert möglicherweise auch auf Krankheiten, die durch das Spike-Protein im ursprünglichen SARS-CoV-2-Virus selbst verursacht werden.

Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es zahlreiche Hinweise darauf, dass das Virus speziell entwickelt wurde, um für den Menschen virulenter zu sein.

In dieser Studie aus dem Jahr 2022 fanden Forscher bei COVID-19-Infizierten erhöhte Werte von EBV-bezogenen Antikörpern sowie von Antikörpern gegen das Herpesvirus 6A und das humane endogene Retrovirus K.

Zu den Symptomen, die auf „langes COVID“ zurückgeführt werden (zu denen auch Symptome gehören können, die auf die mRNA-Impfstoffe zurückzuführen sind), gehören Atembeschwerden, Brustschmerzen, Herzklopfen, Müdigkeit, Hirnnebel, Schlafprobleme, Schwindel, Nadelstichgefühl, Unwohlsein nach dem Sport, Geruchs- oder Geschmacksveränderungen, Depressionen oder Angstzustände, Magenschmerzen oder Durchfall, Gelenk- oder Muskelschmerzen, Hautausschläge und Veränderungen im Menstruationszyklus.

Auf der Website der Centers for Disease Control and Prevention heißt es, dass diese Symptome denen ähneln, die von Menschen mit chronischem Müdigkeitssyndrom, auch bekannt als myalgische Enzephalomyelitis, berichtet werden.

Dr. Michelle Perro, Kinderärztin für integrative Medizin und geschäftsführende Direktorin von GMO Science, erklärte gegenüber The Defender, dass die Herstellung von mRNA-Impfstoffen, die nach den Erfahrungen mit COVID problematisch sind, bestenfalls fehlerhaft ist, da bei Menschen mit langer COVID eine Verschlimmerung der zugrunde liegenden chronischen Infektionen auftreten kann.

„Diese Impfstoffe waren schon lange vor COVID in der Pipeline und wurden mit der EUA [Emergency Use Authorisation] genehmigt, um die Technologie freizugeben“, sagte Perro.

Es gibt nichts Gutes über die Verwendung dieses Prozesses [mRNA] in der „Impfstoff“-Entwicklung zu sagen“, sagte sie. „Diese Technologie sollte sofort aufgegeben werden, bis weitere Daten verfügbar sind“.

Moderna hat kürzlich eine Impfkampagne gestartet, die auf eine lange COVID-Prävention abzielt.

‚Hallo Gürtelrose!‘ Bestehende Impfstoffe können Ursache von Krankheiten sein

Die mRNA-Impfungen sind möglicherweise nicht allein für das Wiederauftreten von Viren wie Windpocken verantwortlich. In ihrem Substack-Beitrag vom 29. März erörterte Jennifer Margulis den Windpocken-Impfstoff und dessen Zusammenhang mit dem Anstieg der Gürtelrose-Fälle.

Bis der Windpockenimpfstoff 1995 in den Impfplan für Kinder aufgenommen wurde, wurde das Virus mit „nur 100 Todesfällen pro Jahr bei fast 4 Millionen Fällen“ in Verbindung gebracht, schrieb sie.

Margulis fragte sich, warum eine so relativ milde Krankheit einen Impfstoff benötigt, wenn der Zweck der geplanten Impfungen darin besteht, schwere Krankheiten zu verhindern. Sie wies darauf hin, dass weniger als ein Drittel der europäischen Länder sogar eine allgemeine Impfung für Kinder empfehlen.

Unter Berufung auf eine Studie aus dem Jahr 2022 wies Margulis auf einige der schwerwiegenden Nebenwirkungen der Windpockenimpfung hin, darunter Meningitis, Enzephalitis und Tod. Als weitere unerwünschte Wirkungen wurden Thrombozytopenie, Lungenentzündung, schwere Hautausschläge, Hautinfektionen und Krampfanfälle gemeldet.

Margulis argumentierte, dass die Beseitigung des Wildvirus aus dem Verkehr durch groß angelegte Impfkampagnen die natürliche Immunität von Erwachsenen, die in der Vergangenheit die Infektion als Kinder bekämpfen durften, verringert hat.

„Dieser natürliche Immunisierungsschub ist so gut wie verschwunden“, sagte sie und fügte hinzu: „Hallo Gürtelrose!“ und wies darauf hin, dass „mRNA-1468 der Impfstoff ist, den Moderna entwickelt, um Erwachsene vor Gürtelrose zu schützen.“

Weitere Produkte in der Pipeline von Moderna

Zu den weiteren Produkten in der Pipeline von Moderna gehören ein HIV-Impfstoff, ein kombinierter RSV-HPV-Impfstoff, ein pädiatrischer RSV-Impfstoff, eine pandemische Grippeimpfung, ein Impfstoff gegen das Cytomegalovirus und ein endemischer HCoV-Impfstoff (humanes Coronavirus), Impfstoffe gegen Borreliose, Zika, Nipah und Mpox, ein Therapeutikum zur Förderung von Relaxin, einem natürlich vorkommenden Herzschutzhormon, und eine kombinierte COVID-19-Grippeimpfung.

Blackstone Life Sciences hat sich bereit erklärt, 750 Millionen Dollar in den Grippeimpfstoff von Moderna zu investieren und im Gegenzug Meilensteinzahlungen und Tantiemen zu erhalten, wie Yahoo Finance berichtet.

Der Aktienwert von Moderna stieg nach den Ankündigungen um 3 % und näherte sich 111 $ pro Aktie, womit der Anstieg im Jahr 2024 (Stand: 28. März) 11,2 % betrug, was deutlich über dem Branchendurchschnitt liegt.

Der aktuelle Kurs liegt immer noch weit unter dem Preis von 450 $ pro Aktie, den Moderna Mitte 2021 auf dem Höhepunkt der Einführung des Impfstoffs COVID-19 erzielte.