Der Terroranschlag in einem Moskauer Vorort letzte Woche war ohne Zweifel von westlichen Mächten orchestriert und ermöglicht. Das sollte eigentlich keine Überraschung sein, denn der Stellvertreterkrieg der NATO gegen Russland war im Grunde immer „unkonventionell“ – oder genauer gesagt terroristisch.

Das Timing dieses Schritts, noch mehr offene Terrorakte zu verwenden, spiegelt die Tatsache wider, dass der von den USA geführte Stellvertreterkrieg der NATO in der Ukraine vor einer historischen Niederlage steht. Und daher wenden Russlands Feinde notgedrungen unkonventionelle Terrortaktiken an.

Nur eine Woche nach der Gräueltat, bei der über 140 Menschen von Terrorschützen in einem Theater ermordet wurden, steht ziemlich gut fest, wer den Massenmord an russischen Bürgern organisiert hat.

Die Schützen mögen vier Personen aus Tadschikistan sein, aber nun scheint sicher zu sein, dass die Drahtzieher hinter dem Gemetzel die CIA und andere westliche Geheimdienste waren, die mit dem Kiewer NeoNazi-Regime zusammenarbeiteten.

Es muss noch geklärt werden, wie hoch oben in der Biden-Administration dieser ruchlose Plan genehmigt wurde. Der Verdacht deutet auf den Chef des Nationalen Sicherheitsrates Jake Sullivan und die ehemalige Mitarbeiterin im US-Außenministerium Victoria Nuland hin. Letztere war die zuständige Person für verdeckte schmutzige Tricks in der Ukraine, was bis zum Maidan-Staatsstreich in Kiew zurückreicht, der unter ihrer Aufsicht in Zusammenarbeit mit der CIA orchestriert wurde. Kurz bevor Nuland letzten Monat aus dem Amt schied, prahlte sie von „bösen Überraschungen“, die auf Russland warten.

Russische Ermittler haben eine Geldspur vom Kiewer Regime zu den Mördern festgestellt. Vorher war bereits bekannt, dass die Schützen versucht haben, mit einem Auto über die russische Grenze in die Ukraine zu flüchten. Der Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes, Kyrylo Budanov ist ein Agent der Amerikaner – so wie das gesamte Kiewer Regime. Er steht eng mit amerikanischen und britischen Geheimdiensten in Verbindung. Budanovs Freude über die Gräueltat in Moskau deutet nicht nur auf seine Verwicklung in diesem schrecklichen Verbrechen hin, sondern auch auf die seiner Drahtzieher bei der CIA und im MI6.

Das seltsame Beharren in Washington und London, dass das Kiewer Regime nichts mit dem Verbrechen zu tun habe und alleinig von islamistischen Terroristen ausgeführt wurde, das ist lachhaft, aber auch belastend. Die westlichen Propagandamedien haben sofort eingeschwenkt und Washingtons Märchen verbreitet, dass der Terroranschlag in Moskau von Islamisten ausgeführt worden sei, die mit einer obskuren Gruppe (ISIS-Khorasan) in Verbindung stehen, die in Afghanistan stationiert ist. Indem man diese Coverstory zusammenbraut, glaubt der Westen naiverweise, dass dies das Kiewer Regime und die NATO-Sponsoren entlastet. Darüber hinaus haben sich die Vereinigten Staaten und ihre europäischen Verbündeten über Russland lustig gemacht, weil es die oberflächliche Identität der Terroristen ignoriert und angeblich versucht, den Westen zu verleumden.

Wären die westlichen Medien nicht so sehr von Desinformation und Gehirnwäsche durchdrungen, wäre es glasklar, dass die Vereinigten Staaten und ihre NATO-Partner eine lange und gut dokumentierte Geschichte des Sponsorings sogenannter islamistischer Terrorgruppen haben, um ihre schmutzige Arbeit der Regimewechsel und anderer illegaler Operationen zu erledigen.

Die russische Analyse, dass der Massenmord in Moskau von westlichen staatlichen Sponsoren mit Hilfe islamistischer Killer inszeniert wurde, ist absolut widerspruchsfrei. Im Gegenteil, es besteht ein enger Zusammenhang zwischen den Ursprüngen von Al-Qaida in Afghanistan in den 1980er Jahren, dem Einsatz terroristischer Dschihadisten in Tschetschenien zur Destabilisierung Russlands in den 1990er und frühen 2000er Jahren und den Regimewechselkriegen im Nahen Osten im letzten Jahrzehnt, für die Syrien das beste Beispiel ist.

Diese Woche gab es, wie Vaness Beeley berichtete, einen Anstieg terroristischer Angriffe auf die syrische Stadt Aleppo durch Dschihadisten, unterstützt von den USA, der NATO und Israel.

Die Staaten des Westens sind voll verwickelt in der Agitation, Bewaffnung und Steuerung vielfältiger islamistischer Terrorgruppen, darunter Al Qaeda, Islamischer Staat (ISIS), tschetschenischer Kämpfer, Hayat Tahrir al-Sham, Jabhat al Nusra, ISIS-K und unzähliger anderer Ableger.

Nach der Niederlage des verdeckten Regimewechselkriegs der NATO in Syrien, in Folge der russischen Unterstützung für die syrische Regierung von Präsident Bashar al-Assad, haben die terroristischen Terrorbanden im NATO-Lehnsgut der Ukraine eine neue Arena für ihre mörderische Betätigung gefunden. Die Bandera-Junta mit ihrer NeoNazi-Ideologie der Vernichtung von Russen hat für die von der CIA und dem MI6 angeheuerten Auftragskiller eine nützliche Verwendung gefunden. Viele dieser vom Westen gesponserten Dschihadisten aus Syrien, Tschetschenien und anderswo sind der Fremdenlegion der NATO beigetreten, um für das Regime in Kiew in der Ukraine gegen Russland zu kämpfen.

Dieses Jahr gab es einen Anstieg der Terroranschläge auf russisches Gebiet durch die Ukraine, vor allem auf die Regionen Belgorod und Bryansk. An diesen Angriffen waren NeoNazis-Banden beteiligt, die mit Islamisten arbeiteten, und alle wurden von der CIA und den Briten bewaffnet und gesteuert.

Es ist daher naheliegend, dass diese von den USA und der NATO unterstützten Terrorinstrumente auch bei der Massenerschießung im Theater der Crocus City Hall am Stadtrand von Moskau in der vergangenen Woche eingesetzt wurden.

Die einzigen, die eine solche Einschätzung „absurd“ finden, sind die westlichen Sponsoren und ihre gehirngewaschenen Medien, die verzweifelt versuchen, ihre Spuren in einem abscheulichen Terrorakt zu verwischen.

Die Behauptung Washingtons, man habe die Russen bereits am 7. März vor einem bevorstehenden Terroranschlag gewarnt, verdient eine besondere Erwähnung mit Verachtung. Diese Warnung war vage und unvollständig. Sie enthielt keine angemessene Warnung, wie die New York Times diese Woche zugab. Die Terrorwarnung war für Russland keine praktische Hilfe, um das Verbrechen in der Nähe von Moskau am 22. März zu vereiteln. Aber sie hat den Amerikanern eine plausible Behauptung geliefert, dass sie versucht haben, eine Warnung herauszugeben, und es soll das Narrativ untermauern, dass islamistische Terroristen getrennt und allein arbeiteten.

Der Versuch der Vereinigten Staaten und ihrer NATO-Partner, ein falsches Narrativ über den Moskauer Terroranschlag zu erzeugen, unterstreicht nur ihre Mitschuld und den Abgrund ihrer Verkommenheit.

Abstoßend ist auch, dass im Westen so wenig Sympathie und menschliches Mitgefühl gegenüber dem russischen Volk gezeigt wurde. Da gibt es ein perverses Gefühl, den Opfern die Schuld zu geben, was zum großen Teil durch russophobe Politiker und Medien angefacht wird. Man erinnert sich daran: wenn es in anderen Ländern Terroranschläge gab, zum Beispiel in Paris 2015, dann hat die Welt aus Solidarität öffentliche Gebäude in den französischen Farben leuchten lassen. Für die russischen Opfer des Terrorismus wurde kein solches Mitgefühl gezeigt.

Der Stellvertreterkrieg, den die USA und ihre Komplizen 2014 in der Ukraine gegen Russland entfacht haben und der 2022 seinen Höhepunkt fand, war immer ein unkonventioneller Krieg, der in einen viel größeren unkonventionellen Krieg getaucht war.

Als Nazi-Deutschland 1945 von der Roten Armee der Sowjets besiegt wurde, haben die westlichen Imperialisten umgehend terroristische Alternativen eingesetzt, um Russland zu besiegen. Die Nazi-Überbleibsel in der Ukraine wurden eingesetzt, um Russland in den 1950ern und 1960ern zu terrorisieren und die CIA und der MI6 haben den Verkehr hinter den feindlichen Linien dirigiert. Das Kiewer Regime, das 2014 die Macht übernahm, ist eine Fortsetzung dieser Vorgehensweise. Das islamistische Terrornetzwerk, dass die Amerikaner und Briten geschaffen haben, hat diese unkonventionellen Taktiken verstärkt, genauso wie der Wirtschaftskrieg mittels Sanktionen, die Sprengung von Unterwasserpipelines, die NATO-Manöver mit Übungen eines Nuklearangriffs auf Russland und so fort.

Der Stellvertreterkrieg, bei dem die Ukraine als Schlachtfeld dient, hat einen historischen Endpunkt erreicht. Die Niederlage ist auf Russlands gewaltige Streitkräfte, Moskaus politischen Widerstand und die Hartnäckigkeit des russischen Volkes zurückzuführen, was sich zuletzt in der überwältigenden Wiederwahl von Präsident Wladimir Putin zeigte.

Die Vereinigten Staaten und ihre imperialistischen Lakaien befinden sich in einer tiefen Zwickmühle, da sie gezwungen sind, sich einem historischen Moment der Nemesis zu stellen. Die westlichen Feinde können ihre Niederlage nicht öffentlich akzeptieren – politisch wird es für diese kriegstreiberischen Verbrecher die Hölle sein, wenn die westlichen Bürger die schrecklichen Verluste und die Schuld ihrer so genannten gewählten Regierungen voll erkennen.

Russlands Feinde haben alles in den Stellvertreterkrieg in der Ukraine gesteckt – über 200 Milliarden Dollar an Waffen und finanzieller Unterstützung – und sie haben es nicht geschafft, ihr angestrebtes Ziel tu erreichen, Russland strategisch zu besiegen. Sie sind diejenigen, die jetzt vor einer strategischen Niederlage stehen.

Man beachte: In dieser Woche hat ein hochrangiger britischer Militärkommandeur, Generalleutnant Sir Robert Magowan, zugegeben, dass Großbritannien in einem konventionellen Krieg gegen Russland keine zwei Monate durchhalten würde. Die gleichen erbärmlichen Aussichten gelten auch für die Streitkräfte der Vereinigten Staaten und anderer NATO-Mitglieder.

Die westlichen Imperialisten haben ihre militärischen Arsenale durch die rücksichtslose Unterstützung des Neonazi-Regimes in der Ukraine auf einer vergeblichen Mission zur Unterwerfung Russlands erschöpft.

Angesichts der verzweifelten Lage der westlichen Feinde greifen sie in ihrem psychotischen Bestreben, Russland zu erobern und die westliche Hegemonie durchzusetzen, auf den Modus des hybriden oder unkonventionellen Krieges zurück. Das bedeutet, dass die Art von Terroranschlägen, wie wir sie letzte Woche in Moskau und in den Wochen zuvor in Belgorod, Bryansk und Kursk gesehen haben, wahrscheinlich zunehmen werden.

Zumindest muss Moskau jetzt die NATO-Front, die als Kiewer Regime bekannt ist, auslöschen, um die terroristischen Angriffe zu unterbinden.