Israel wird immer mörderischer

Caitlin Johnstone

Innerhalb weniger Stunden erfuhren wir, dass Israel ein schreckliches Massaker im Al-Shifa-Krankenhaus verübt, ein iranisches Konsulat in Syrien angegriffen und dabei mehrere iranische Militäroffiziere getötet und ein mit internationalen Entwicklungshelfern besetztes Fahrzeug bei einem Luftangriff getötet hatte.

❖

❖

Israel ist so darauf bedacht, die Zivilbevölkerung zu schützen, dass es absichtlich unbewaffnete Palästinenser erschießt, sobald sie sich in Schussweite befinden, und sie dann auf die Liste der „getöteten Hamas-Terroristen“ setzt. Haaretz berichtet, dass die IDF im Gazastreifen „Tötungszonen“ eingerichtet hat, in denen sie einfach auf alles schießt, was sich bewegt. Ein Reserveoffizier der IDF sagte, dass die Zahl der Hamas-Mitglieder, die Israel angeblich getötet hat, massiv übertrieben sei, weil „in der Praxis jeder ein Terrorist ist, den die IDF in den Gebieten, in denen ihre Streitkräfte operieren, getötet hat“. Haaretz stellt fest, dass die drei entkommenen israelischen Geiseln, die im Dezember von der IDF erschossen wurden, in eine dieser Tötungszonen geraten waren.

❖

Eine Ärztin von Médecins Sans Frontières (MSF) sprach auf Sky News über Israels absichtliche Zerstörung des Gesundheitssystems im Gazastreifen, und der Murdoch-Moderator, der sie interviewte, fragte sie, ob die Hamas im Al-Shifa-Krankenhaus aktiv sei und gegen Israelis kämpfe. Die Ärztin Tanya Haj-Hassan antwortete: „Ich bin einfach schockiert, dass wir dieses Gespräch immer noch führen“, und fuhr fort zu beschreiben, wie Israels Angriffe auf das Gesundheitspersonal in Gaza so methodisch sind, dass das Krankenhauspersonal in Gaza seine Kittel wechselt, bevor es die Arbeit verlässt, weil die israelischen Truppen jeden, der einen Kittel trägt, aussortieren.

"Do you know if Hamas were there [in Al Shifa hospital]?"@Tanyaalih: "I am just shocked that we're still having this conversation. [The Israelis] executed tens of people point blank, including one of our colleagues, Dr Ahmed Almaqadma, & his mother, who's also a physician" pic.twitter.com/zqImcL5MH2 — Saul Staniforth (@SaulStaniforth) April 1, 2024

❖

Anfang des Jahres twitterte ich: „Gaza ist ein lebendes Labor für den militärisch-industriellen Komplex. Mit absoluter Sicherheit werden Daten über alle neuen Waffen gesammelt, die in Gaza an Menschen getestet werden (genau wie in der Ukraine), um der Kriegsmaschinerie und der Rüstungsindustrie zu nützen.“ Seitdem haben wir erfahren, dass die IDF während ihres Angriffs auf Gaza mit neuen Militärrobotern experimentiert hat und israelische Start-Ups nun versuchen, neue KI-gesteuerte Kriegsmaschinen zu exportieren, die als in Gaza „kampferprobt“ vermarktet werden.

❖

Israel ist ein synthetischer, künstlicher Staat. Er ist nicht organisch aus den natürlichen Gegebenheiten des Landes und seines Volkes entstanden, sondern wurde von äußeren Mächten unnatürlich in die Existenz gezwungen. Er ist synthetischer als Meth. Synthetischer als Pete Buttigieg.

❖

Normale Person: Genozid stoppen

Verrückter: Aber im Fernsehen sagte man mir, die Vergewaltigung sei vor sechs Monaten passiert.

❖

Netanjahu: [Livestream, wie er ein palästinensisches Baby von einer Klippe stößt].

Netanjahu: [starrt in die Kamera] Ich habe ein palästinensisches Baby von einer Klippe gestoßen, weil ich die Palästinenser hasse und sie ermorden will.

Pressekorps des Auswärtigen Amtes: Gibt es einen Kommentar zu dem Video, in dem Netanjahu ein palästinensisches Baby von einer Klippe stößt und sagt, dass er Völkermord begehen will?

Matthew Miller, Sprecher des US-Außenministeriums: [schmunzelt] Äh, ich habe das Video gesehen und ich kann sagen, dass wir es untersuchen und mit unseren Kollegen in Israel in Kontakt stehen. Ferner möchte ich nur unsere Position bekräftigen, dass die Behauptungen, Israel begehe Völkermord, unbegründet und antisemitisch sind, und ich habe dem im Moment nichts hinzuzufügen.

❖

Ich habe Matthew Miller im Geiste „Smirkula“ genannt.

❖

Eine weitere dumme Behauptung der Israel-Apologeten ist, dass Israel vor dem 7. Oktober kurz davor war, den Palästinensern einen Staat zu geben, aber seit dem 7. Oktober ist diese großzügige Aussicht vom Tisch.

❖

Rechte, die die Propaganda des Imperiums über den Stellvertreterkrieg in der Ukraine durchschauen, aber die Propaganda des Imperiums über Gaza unhinterfragt schlucken, sind noch dümmer als jene, die beides schlucken, denn sie lassen einfach ihre bevorzugte politische Fraktion für sich denken.

Sie sind auch deshalb dümmer, weil sie gesehen und verstanden haben, dass die Massenmedien durchgehend Propaganda verbreiten, aber immer noch davon ausgehen, dass uns die Wahrheit über Gaza gesagt wird. Sie sind aus der Propagandamatrix ausgebrochen und haben sich dann wieder in diese Matrix hineingesteigert. Sie sind wie jemand, der seinen Kopf aus dem Arsch gezogen, sich umgeschaut und ihn dann wieder hineingesteckt hat.

❖

Wenn nur die Demokraten, die so aggressiv gegen eine fiktive Verschwörung zwischen Trump und Russland vorgegangen sind, die gleiche Energie aufbringen könnten, um sich einem realen Völkermord durch Biden und Israel entgegenzustellen.

❖

Ignorieren Sie einfach jeden, der Israels völkermörderische Gräueltaten in Gaza verurteilt, aber dennoch Biden unterstützt. Seine Israel-Palästina-Rhetorik ist nur Show.