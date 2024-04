Die am meisten zensierten Themen der Welt: Die Trilaterale Kommission, Technokratie und Transhumanismus

Gepostet von: Patrick Wood via Technocrazy News & Trends

Während alle anderen über die Zensur trivialer Nachrichten jammern, werden die wichtigsten Themen unterdrückt. Warum eigentlich? Weil die Gefahr der Aufdeckung zu groß ist für die bösen Pläne der Technokraten und Transhumanisten. Seit über 50 Jahren operieren die Technokraten und die Gestalter des sogenannten „Technischen Zeitalters“ und der „Neuen Internationalen Wirtschaftsordnung“ im Schutze der Anonymität. Sie können sehen, wie die große Artillerie der Trilateralen Kommission anrückt, um jede Person oder Organisation zu vernichten, die ihnen zu nahe kommt.

Im Jahr 1977 wurde Professor Antony Sutton wegen seiner Recherchen über die Trilaterale Kommission aus der Hoover Institution in Stanford geworfen. Der Präsident von Stanford war David Packard, ein Mitglied der Trilateralen Kommission. Als unsere Bücher, Trilaterals Over Washington Vols. I und II im Jahr 1981 die Grenzen der Publizität durchbrachen, schickte die nationale Buchhandelskette B. Dalton Bookseller ein Memo an alle ihre Filialen im ganzen Land, in dem es hieß: „Der Verlag ist nicht mehr im Geschäft und die Bücher sind vergriffen“ – eine glatte Lüge. Ein Direktor der Muttergesellschaft von B. Dalton war Mitglied der Trilateralen Kommission. In beiden Fällen war die Maßnahme schnell und endgültig: Sie zerstörte Suttons akademische Karriere, mein Verlagsgeschäft und unseren Ruf. Danach wollte kein Buchladen des Landes mehr unsere Bücher führen.

Einfach ausgedrückt: Wir waren zu nah dran.

Andere seriöse Journalisten und Schriftsteller, die über andere Themen berichteten, bekamen gelegentlich eine Tracht Prügel, aber sie waren keine Bedrohung für das „Establishment“. Wir wurden zur Vernichtung ausgeschildert.

Im Laufe der Jahre wurde diese Geschichte unterdrückt. Die Aufmerksamkeit der Menschen wird auf jedes andere Thema unter der Sonne gelenkt, aber nicht auf dieses! Die Trilaterale Kommission hasst die Öffentlichkeit, auch wenn sie sich im Verborgenen hält.

Dennoch schrieben Sutton und ich im April 1979, dass die Trilaterale Kommission es war:

eine Schattenweltregierung – nicht gewählt und fast nicht anerkannt. Ihr wird zweifellos zu gegebener Zeit eine weitere globale elitäre Institution folgen, die die neun „Kernländer“ enger, aber nicht vollständig zu einem einzigen Weltstaat zusammenschweißen soll.

Uns war klar, worauf sie hinauswollten, so sehr, dass wir damals (im Druck) zu dem Schluss kamen,

DIE VORGESCHLAGENE TRILATERALE WELTREGIERUNG WIRD SEIN:

Autoritär : Es gibt keinen Hinweis auf eine Beteiligung der Bürger oder auf eine Sanktionierung der Kommission oder ihrer Mitglieder durch die Bürger. Alle Mitglieder werden von einer kleinen Gründergruppe ernannt.

: Es gibt keinen Hinweis auf eine Beteiligung der Bürger oder auf eine Sanktionierung der Kommission oder ihrer Mitglieder durch die Bürger. Alle Mitglieder werden von einer kleinen Gründergruppe ernannt. REPRESSIV : Die trilateralen Ziele haben Vorrang vor den Menschenrechten.

: Die trilateralen Ziele haben Vorrang vor den Menschenrechten. SELBSTDIENST : Die von den Trilateralisten geförderten Studien und Kommissionen spiegeln die Ziele der Trilateralen wider, d.h. die Ziele ihrer Mitglieder,

: Die von den Trilateralisten geförderten Studien und Kommissionen spiegeln die Ziele der Trilateralen wider, d.h. die Ziele ihrer Mitglieder, SUBVERSIV : Die derzeitige US-Verfassung ist für die US-Kommissare inakzeptabel. Sie haben eine überarbeitete Verfassung gefordert, die vermutlich die Ziele der Trilateralen unterstützen wird.

: Die derzeitige US-Verfassung ist für die US-Kommissare inakzeptabel. Sie haben eine überarbeitete Verfassung gefordert, die vermutlich die Ziele der Trilateralen unterstützen wird. GEHEIM: Die Umsetzung der trilateralen Politik ist durch Sicherheitsgesetze der US-Regierung geschützt.

Elitismus bedeutet nicht, dass jede Aktion eines trilateralen Kommissars vorhersehbar ist oder sie mit der Aktion eines anderen Kommissars übereinstimmt. Alles, was wir sagen können, ist, dass die allgemeine Richtung ihrer Handlungen konsistent sein wird und sich in Richtung eines EINEN WELTSTAATES UNTER TRILATERALER KONTROLLE bewegt.

Über 50 Jahre später ist die Trilaterale Kommission nicht von ihrem Kurs abgewichen. Was wir jetzt wissen, ist, dass das gewählte Mittel die Technokratie ist, die die Welt in ein Netz wissenschaftlicher Diktatur zieht. Aber die Technokratie ist NUR ein Mittel, um ihr einziges Ziel, die Übernahme des globalen Systems, zu erreichen und alle natürlichen Ressourcen aus den Händen von Nationalstaaten, Privatbürgern und allen nicht trilateral ausgerichteten Unternehmen zu verdrehen.

Solange die Welt nicht aufwacht, um diese versteckte Bedrohung der Menschheit und die Menschen, die dahinter stehen (mit Namen!), zu erkennen, gibt es keine Hoffnung auf ein Entkommen.

In der Zwischenzeit werden die schweren Geschütze der Zensur wieder gegen mich und Technocracy News & Trends aufgefahren, weil ich viel zu nah dran bin, um sie zu entlarven. Meine Botschaft hat sich seit dem Tag, an dem ich meine Zusammenarbeit mit Antony Sutton begann, nie geändert. Es ist keine Änderung erforderlich.

Die Hunderttausende, die uns in den Jahren 1978-1982 gehört haben, wurden gewarnt. Diejenigen, die uns danach nicht gehört haben, weil wir nicht mehr aktiv waren, schuften in Unwissenheit weiter, während der Güterzug direkt auf sie zurollt.

Der nachstehende Artikel zeigt einige meiner Texte, für die ich dankbar bin. The Exposé (in Großbritannien) kämpft jedoch um sein Leben, weil es zu nah dran war. Dort „stützen sich die Untersuchungen auf offizielle Daten wie das Office for National Statistics, den NHS und die britische Regierung, und wir verlinken in jedem Artikel auf alle unsere Quellen.“ Wenn Sie sich fragen, was Genmanipulation mit dem Preis von Reis in China zu tun hat, gehören Sie zu den „natürlichen Ressourcen“, auf die es ankommt. – Technokratie Nachrichten & Trends Redakteur Patrick Wood

Unter dem Deckmantel der Artenvielfalt wollen sie alle Lebewesen genetisch manipulieren

Von Rhoda Wilson über The Exposé

Vergangene Woche wurde ein Artikel veröffentlicht, der beschreibt, dass Wissenschaftler eine neue Methode entwickelt haben, um künstliche menschliche Chromosomen zu „erschaffen“. Die Hoffnung ist, dass dies die Gentherapie und andere biotechnologische Anwendungen revolutionieren wird.

Wir sollten äußerst besorgt sein, aber nicht überrascht.

Seit dem Erdgipfel von 1992 wird unter dem Deckmantel der biologischen Vielfalt die genetische Manipulation jeglicher Lebewesen und die Schaffung von synthetischer DNA angestrebt, die in der Natur nicht vorkommt.

Wissenschaftler erschaffen Designer-Chromosomen

Der folgende Artikel wurde ursprünglich von Study Finds am 25. März 2024 unter dem Titel „Scientists Create Designer Chromosomes In Landmark Genetic Engineering Feat“ veröffentlicht.

Wissenschaftler der University of Pennsylvania’s Perelman School of Medicine haben eine neue Methode zur Herstellung künstlicher menschlicher Chromosomen (HAC) entwickelt, die die Gentherapie und andere biotechnologische Anwendungen revolutionieren könnte. Die in der Fachzeitschrift Science veröffentlichte Studie beschreibt einen Ansatz zur effizienten Herstellung von HACs mit nur einer Kopie und umgeht damit eine häufige Hürde, die den Fortschritt auf diesem Gebiet seit Jahrzehnten behindert hat.

Künstliche Chromosomen sind im Labor hergestellte Strukturen, die die Funktion natürlicher Chromosomen, d. h. der verpackten DNA-Bündel in den Zellen von Menschen und anderen Organismen, nachahmen sollen. Diese synthetischen Konstrukte haben das Potenzial, als Vehikel für die Verabreichung therapeutischer Gene oder als Werkzeuge für die Untersuchung der Chromosomenbiologie zu dienen. Bisherige Versuche, HACs herzustellen, wurden jedoch von einem großen Problem geplagt: Die zu ihrer Herstellung verwendeten DNA-Segmente verbinden sich oft auf unvorhersehbare Weise miteinander und bilden lange, verworrene Ketten mit neu angeordneten Sequenzen.

Das Team von Penn Medicine unter der Leitung von Dr. Ben Black versuchte, diese Herausforderung zu überwinden, indem es den Ansatz für das Design und die Bereitstellung von HACs vollkommen neu gestaltete. „Die von uns entwickelten HAC sind sehr attraktiv für einen möglichen Einsatz in der Biotechnologie, beispielsweise bei der großangelegten genetischen Veränderung von Zellen“, erklärt Dr. Black in einer Medienmitteilung. „Ein weiterer Vorteil ist, dass sie neben den natürlichen Chromosomen existieren, ohne dass die natürlichen Chromosomen in der Zelle verändert werden müssen.“

Um ihre Idee zu testen, griffen die Wissenschaftler auf ein bewährtes Arbeitspferd der Molekularbiologie zurück: Hefe. Sie verwendeten eine Technik, die als transformationsassoziierte Rekombination (TAR) bezeichnet wird, um ein 750 Kilobasen umfassendes DNA-Konstrukt in Hefezellen zu klonieren. Das ist etwa 25 Mal größer als die Konstrukte, die in früheren HAC-Studien verwendet wurden. Das Konstrukt enthielt sowohl DNA aus menschlichen als auch aus bakteriellen Quellen sowie Sequenzen, die die Bildung des Zentromers unterstützen.

Die nächste Herausforderung bestand darin, diese gewaltige Ladung in menschliche Zellen einzuschleusen. Dies gelang dem Team durch die Fusion der manipulierten Hefezellen mit einer menschlichen Zelllinie, ein Verfahren, das in früheren Studien optimiert worden war. Bemerkenswerterweise erwies sich dieser Fusionsansatz als wesentlich effizienter als die herkömmliche Methode des direkten Transfers nackter DNA in Zellen.

Die Ergebnisse waren verblüffend. Die künstlich hergestellten HACs bildeten sich nicht nur erfolgreich, sondern auch mit viel höherer Effizienz als bei den Standardmethoden. Ferner waren diese Designer-Chromosomen in der Lage, sich während der Zellteilung ordnungsgemäß zu replizieren und zu segregieren – eine wichtige Voraussetzung für ihre langfristige Stabilität und Funktionalität.

„Anstatt zu versuchen, die Multimerisierung zu verhindern, haben wir das Problem einfach umgangen, indem wir die Größe des eingegebenen DNA-Konstrukts erhöht haben, so dass es auf natürliche Weise in der vorhersehbaren Ein-Kopie-Form blieb“, erklärt Dr. Black.

Aber das war nicht alles, was die Forscher taten. Sie haben sich auch eine clevere Methode ausgedacht, um die HACs in ihrem ursprünglichen, unkomprimierten Zustand sichtbar zu machen. Indem sie die Zellen sanft lysierten und eine spezielle Zentrifugationstechnik anwandten, konnten sie die HACs vom Rest der zellulären DNA isolieren. Auf diese Weise konnten sie bestätigen, dass die HACs ihren Single-Copy-Status und ihre zirkuläre Topologie ohne unerwünschte Umlagerungen oder Ergänzungen beibehielten.

Die Auswirkungen dieses Durchbruchs sind weitreichend. HACs haben das Potenzial, als sicherere und wirksamere Plattformen für die Gentherapie zu dienen, verglichen mit den derzeitigen virusbasierten Verabreichungssystemen, die Immunreaktionen auslösen können und das Risiko einer schädlichen viralen DNA-Insertion in das Wirtsgenom bergen. Künstliche Chromosomen bieten auch den Vorteil, dass sie viel größere genetische Nutzlasten tragen können, was die Expression ganzer Gennetzwerke oder komplexer Proteinmaschinen ermöglichen könnte.

Die Forscher glauben, dass ihr Ansatz nicht nur für medizinische Anwendungen, sondern auch für die landwirtschaftliche Biotechnologie wertvoll sein könnte, z. B. für die Entwicklung schädlingsresistenter oder ertragreicher Pflanzen.

Zwar muss noch an der Verfeinerung dieser künstlichen Chromosomen und der Entwicklung geeigneter Verabreichungsmethoden für den therapeutischen Einsatz gearbeitet werden, doch stellt diese Studie einen bedeutenden Fortschritt in unserer Fähigkeit zur Entwicklung von Designer-Genomen dar. Durch die Bereitstellung einer effizienteren und kontrollierten Methode zur Konstruktion von HACs haben die Forscher aufregende neue Wege für die Weiterentwicklung der synthetischen Biologie und die Erweiterung des Instrumentariums für die genetische Manipulation eröffnet.

Die Entwicklung stabiler künstlicher menschlicher Single-Copy-Chromosomen stellt einen wichtigen Meilenstein dar, da wir die Grenzen des gentechnisch Machbaren immer weiter verschieben. Dieser Durchbruch bringt uns nicht nur der Verwirklichung des vollen Potenzials der Gentherapie näher, sondern bietet auch eine leistungsstarke neue Plattform für die Grundlagenforschung zu Struktur und Funktion von Chromosomen. In Zukunft könnten Designer-Chromosomen zu einem Standardbestandteil des biotechnologischen Arsenals werden und den Wissenschaftlern ermöglichen, ein breites Spektrum medizinischer und landwirtschaftlicher Herausforderungen zu bewältigen.

Wissenschaftler stehen kurz davor, das gesamte genetische Material der Erde zu kontrollieren

Patrick Wood, Redakteur von Technocracy News & Trends, teilte den obigen Artikel von Study Finds und schrieb:

Ich habe den Plan zur Übernahme des gesamten genetischen Materials auf der Erde, der auf der UNCED-Konferenz in Rio de Janeiro 1992 ausgebrütet wurde, bereits ausführlich beschrieben. „Designer-Chromosomen“ bedeutet ein synthetisch hergestelltes „free-for-all“ unter Verwendung von Material aus verschiedenen Arten. Dies ist ein großer Durchbruch für die „bösen Zwillinge der Technokratie und des Transhumanismus„. Böse, in der Tat. Wenn Sie sich dieses Video nicht anhören, dann stecken Sie den Kopf in den Sand. Wissenschaftler stehen kurz davor, alles genetische Material auf der Erde zu kontrollieren, Technokratie News & Trends, 22. März 2024

Im Jahr 2021 veröffentlichte Wood einen „notwendigerweise langen und ausführlichen“ Artikel, in dem er die wirkliche treibende Kraft hinter der Agenda 21 und der Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung („UNCED“) von 1992 in Rio de Janeiro, Brasilien, beschrieb. Die Konferenz wird auch als Erdgipfel, ECO-92 und Rio-92 bezeichnet. Auf dieser Konferenz wurden die Agenda 21, die Erklärung von Rio über Umwelt und Entwicklung und die Grundsatzerklärung für die nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder verabschiedet.

Wie Professor Dolores Cahill erklärte, ist die Agenda 21 die Agenda der UNO für das 21. Jahrhundert. Sie ist eine Agenda für das gesamte Jahrhundert und deckt den Zeitraum bis 2099 ab. Ausgehend von der Agenda 21 gibt es detaillierte Pläne für jedes Jahrzehnt: Agenda 2030, Agenda 2040, Agenda 2050 und so weiter. Wir erleben derzeit die Einführung der Agenda 2030.

Die UN-Kommission für nachhaltige Entwicklung wurde im Dezember 1992 eingerichtet, um eine wirksame Weiterverfolgung der UNCED sicherzustellen und die Umsetzung der Vereinbarungen auf lokaler, nationaler, regionaler und internationaler Ebene zu überwachen und darüber zu berichten.

In seinem Artikel räumte Wood ein, dass er, um ihn so kurz wie möglich zu halten, absichtlich andere wichtige Bereiche, die mit dieser Geschichte zusammenhängen, ausgelassen hat, einschließlich des transhumanen Traums von der Erschaffung der Humanität 2.0 durch Gentechnik, wie er mit dem Great Reset des Weltwirtschaftsforums zusammenhängt und was „Leben im Einklang mit der Natur“ eigentlich bedeutet. Er sagte, er werde diese Themen in separaten Artikeln behandeln.

Sein Artikel mit dem Titel „Global Blueprint Exposed: Die Übernahme des gesamten genetischen Materials auf der Erde“ behandelt:

Das Hauptanliegen des Übereinkommens über die biologische Vielfalt von 1992 war der „Schutz der pharmazeutischen und aufstrebenden biotechnologischen Industrie“.

Die Vereinten Nationen definierten die biologische Vielfalt als „genetische Ressourcen“, was bedeutete, dass das genetische Material durch die von der Biotech-Industrie durchgeführte Gentechnik in Besitz genommen, ausgebeutet und kontrolliert werden sollte.

Das Post-2020 Global Biodiversity Framework fordert, dass die digitale genetische Sequenzierung aller Arten, einschließlich des Menschen, als globales Allgemeingut gespeichert und der Biotechnologie-Industrie zur Lizenzierung zur Verfügung gestellt wird.

Es soll „einen Wandel in der Beziehung der Gesellschaft zur biologischen Vielfalt herbeiführen und sicherstellen, dass bis 2050 die gemeinsame Vision eines Lebens im Einklang mit der Natur verwirklicht wird“.

Zum Abschluss seines Artikels schrieb er: „Die Kartierung des menschlichen Genoms nahm den größten Teil der 1990er-Jahre in Anspruch. Die Kartierung des menschlichen Gehirns, die 2010 begann, ist praktisch abgeschlossen. Nun ist die Kartierung der gesamten DNA auf der Erde, einschließlich der menschlichen DNA, der nächste große Traum der Technokraten/Transhumanen. Das Ergebnis wird die genetische Manipulation aller Lebewesen und die Schaffung von synthetischer DNA sein, die in der Natur nicht vorkommt.“

Den vollständigen Artikel können Sie HIER lesen.

Ein Jahr später hielt Wood auf der Konferenz der American Freedom Alliance einen Vortrag über „die genetische Übernahme von so ziemlich allem“. Dies ist das Video, auf das er sich in dem obigen Zitat bezieht.

In seinem Vortrag sprach er über Transhumanismus, die Verbesserung des menschlichen Zustands durch die Konvergenz von Nanotechnologie, Biotechnologie, Informations- und Kommunikationstechnologie und Kognotechnologie (NBIC“). Diese wissenschaftlichen Disziplinen waren früher in getrennten Abteilungen der Universitäten angesiedelt. Doch seit den späten 1990er oder frühen 2000er-Jahren begannen diese verschiedenen Abteilungen zu fusionieren und zusammenzuarbeiten.

„Dies ist zu einem weltweiten Phänomen geworden, das in der akademischen Welt stattfand, bevor jemand dem Aufmerksamkeit schenkte und niemand wirklich wusste, was vor sich ging“, so Wood. Jede Universität in Amerika hat jetzt eine NBIC-Abteilung, die größtenteils mit Steuergeldern finanziert wird.

„Wenn man von Konvergenz spricht, geht es darum, alle vier Bereiche zusammen zu nehmen und diese neue Wissenschaft – die NBIC-Wissenschaft – auf den Zustand des Menschen anzuwenden, um den Zustand des Menschen zu verbessern“, erklärte er. Er bezieht sich dabei insbesondere auf unseren physischen Körper.

Die Leute, die heute den Transhumanismus vorantreiben, einschließlich des Weltwirtschaftsforums, glauben, dass sie die Technologie haben, um die Elemente des Lebens zu verändern, und sie fortan die intelligente Gestaltung des Lebens übernehmen werden. „Sie glauben das wirklich und haben das auch gesagt. Das ist beabsichtigt“, sagte Wood.

Wenn Sie jemand sind, der an die Evolution glaubt, dann sagen die Befürworter des Transhumanismus, dass sie den Evolutionsprozess entführen und fortan übernehmen werden.

„Es geht nicht nur um Boten-RNA-Spritzen, die in Ihre Arme gelangen. Es geht um jedes Lebewesen auf der Erde, um alles auf der Erde“, warnte Wood.

Neben der Agenda 21 und anderen Erklärungen wurde das Übereinkommen über die biologische Vielfalt („CBD“), auch Biodiversitätskonvention genannt, 1992 auf dem Erdgipfel in Rio von 150 Staats- und Regierungschefs unterzeichnet und trat am 29. Dezember 1993 in Kraft. Laut Wood ist dies das Dokument, das den Beweis für die Absicht liefert, alles Leben auf der Erde genetisch zu manipulieren. Die Vereinigten Staaten sind der einzige UN-Mitgliedstaat, der die Konvention nicht ratifiziert hat. Eine Liste der Länder, die die Konvention ratifiziert haben, finden Sie HIER.

Das Übereinkommen verfolgt drei Hauptziele: die Erhaltung der biologischen Vielfalt, die nachhaltige Nutzung ihrer Bestandteile und die gerechte und ausgewogene Aufteilung der Vorteile, die sich aus der Nutzung der genetischen Ressourcen ergeben.

Wie wir gelernt haben, ist alles, was mit der UNO zu tun hat, nicht gut für uns oder unsere Erde, auch wenn es so dargestellt wird. Nachdem er ein Buch zitiert hatte, das von zwei Teilnehmern des Erdgipfels von Rio geschrieben wurde, sagte Wood: „Die Vereinten Nationen haben die ‚biologische Vielfalt‘ als die genetische Übernahme des Planeten aufgegriffen.“

Zum Zeitpunkt seines Vortrags und seit 1992 wurden Saatgut, Mücken, Rinder, Schweine, Hühner, Truthähne, Lachse, Forellen, Welse, Tilapia, Streifenbarsche, Flundern, Bakterien, Viren und Menschen genetisch verändert.

Den 35-minütigen Vortrag von Wood können Sie sich unten ansehen.

