Moderna hatte schon COVID-Impfstoffkandidat im Dezember 2019 bereit was dringende Fragen aufwirft

Moderna hat zusammen mit dem National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) am 12. Dezember 2019 mRNA-Coronavirus-Impfstoffkandidaten an die University of North Carolina in Chapel Hill geschickt – was erhebliche Fragen aufwirft

Die Anbieter stimmten zu, „mRNA-Coronavirus-Impfstoffkandidaten, die von NIAID und Moderna entwickelt wurden und sich in ihrem gemeinsamen Besitz befinden“, an den Prüfarzt der Universität zu übertragen, und wurden von Ralph Baric unterzeichnet

Baric leistete Pionierarbeit bei den Techniken zur genetischen Manipulation von Coronaviren, die zu einem Schwerpunkt der Forschung am Wuhan Institute of Virology (WIV) wurden

Baric arbeitete eng mit Shi Zhengli, Ph.D., vom WIV zusammen, um mithilfe der Gentechnik ein „neues Fledermaus-SARS-ähnliches Virus … zu schaffen, das direkt von seinen Fledermauswirten auf den Menschen überspringen kann“.

Ernsthafte Fragen müssen beantwortet werden, darunter: Wussten Moderna, NIAID und Baric, dass COVID-19 Mitte Dezember 2019 im Umlauf war, oder hatten sie schon weit vorher Kenntnis davon, dass ein solcher Impfstoff bald gefragt sein würde?

Im vergangenen Jahr ist so viel passiert, dass es schwer sein mag, sich daran zu erinnern, wie das Leben vor COVID aussah. Aber blenden wir zurück in den Dezember 2019, als die Idee von sozialer Distanzierung, Zwangsmaskierung und Abriegelung von den meisten Amerikanern mit Unglauben und Empörung aufgenommen worden wäre.

Damals wussten die meisten noch nichts von der Pandemie, die die Welt in den nächsten Monaten verändern würde. Erst am 31. Dezember 2019 wurde der COVID-19-Ausbruch zum ersten Mal aus Wuhan, China, gemeldet, und zu diesem Zeitpunkt wurde nur von Fällen viraler Lungenentzündung gesprochen, nicht von einem neuartigen Coronavirus. Ich sage „die meisten“, weil es scheint, als hätten einige Leute schon viel früher gewusst, dass da etwas lauert, als es erschien.

In vertraulichen Dokumenten, die von der britischen Daily Expose aufgedeckt wurden, schickte Moderna zusammen mit dem National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) am 12. Dezember 2019 mRNA-Coronavirus-Impfstoffkandidaten an die University of North Carolina in Chapel Hill – was erhebliche Fragen aufwirft. Wie The Daily Expose berichtet:

„Was wussten Moderna [und das NIAID], was wir nicht wussten? Im Jahr 2019 gab es kein einziges Coronavirus, das eine Bedrohung für die Menschheit darstellte, die einen Impfstoff rechtfertigen würde, und es gibt Hinweise darauf, dass es auch in den Jahren 2020 und 2021 kein einziges Coronavirus gab, das eine Bedrohung für die Menschheit darstellte.“

COVID-19-Impfstoffkandidat wurde vor der Pandemie freigegeben

Die vertrauliche Offenlegungsvereinbarung gibt eine Materialtransfervereinbarung zwischen den Anbietern – Moderna, NIAID und den National Institutes of Health (NIH) – und der University of North Carolina at Chapel Hill wieder. Die Anbieter erklärten sich bereit, „mRNA-Coronavirus-Impfstoffkandidaten, die von NIAID und Moderna entwickelt wurden und sich in ihrem gemeinsamen Besitz befinden“, an den Prüfarzt der Universität zu übertragen.

„Die Materialtransfer-Vereinbarung wurde am 12. Dezember 2019 von Ralph Baric, PhD, an der University of North Carolina in Chapel Hill und am 16. Dezember 2019 von Jacqueline Quay, Director of Licensing and Innovation Support an der University of North Carolina, unterzeichnet“, so Daily Expose.

An diesem Punkt sind einige Informationen zur Vorgeschichte mehr als relevant. Wir wissen mit großer Sicherheit, dass Forscher am chinesischen Wuhan Institute of Virology (WIV) Zugang zu Coronaviren hatten und diese manipulierten, um infektiöser zu werden und Menschen leichter zu infizieren. Wir wissen auch, dass sie mit Wissenschaftlern in den USA zusammenarbeiteten und von den National Institutes of Health Mittel für solche Forschungen erhielten.

Baric, der das Materialtransferabkommen zur Erforschung des mRNA-Coronavirus-Impfstoffkandidaten unterzeichnete, bevor eine COVID-19-Pandemie bekannt wurde, leistete laut Peter Gøtzsche vom Institute for Scientific Freedom Pionierarbeit bei der genetischen Manipulation von Coronaviren, die zu einem wichtigen Schwerpunkt der WIV wurde.

Baric arbeitete eng mit Shi Zhengli, Ph.D., der Direktorin des WIV-Zentrums für neu auftretende Infektionskrankheiten, auch bekannt als „Fledermausfrau“, an der Forschung mit Hilfe der Gentechnik, um ein „neues Fledermaus-SARS-ähnliches Virus … zu schaffen, das direkt von seinen Fledermauswirten auf den Menschen überspringen kann“. Laut Gøtzsche:

Ihre Arbeit konzentrierte sich darauf, die Fähigkeit von Fledermausviren, Menschen anzugreifen, zu verbessern, um „das Emergenzpotenzial zu untersuchen“. Im Jahr 2015 schufen sie ein neuartiges Virus, indem sie das Rückgrat des SARS-Virus nahmen und dessen Spike-Protein durch eines aus einem anderen Fledermausvirus, bekannt als SHC014-CoV, ersetzten. Dieses hergestellte Virus war in der Lage, eine Laborkultur von Zellen aus den menschlichen Atemwegen zu infizieren.

Sie schrieben, dass wissenschaftliche Prüfgremien ihre Forschung für zu riskant halten könnten, um sie fortzusetzen, aber sie argumentierten, dass sie das Potenzial hat, sich auf zukünftige Ausbrüche vorzubereiten und diese zu mildern. Der Wert von Gain-of-Function-Studien zur Verhinderung der COVID-19-Pandemie war jedoch negativ, da diese Forschung höchstwahrscheinlich die Pandemie verursachte.“

Moderna erhält Notfall-Zulassung für COVID-Impfstoffe

Der Rest der Geschichte ist, wie man so schön sagt, Geschichte. Am 12. Dezember 2019 unterzeichnete Amy Petrick, Ph.D., die Technologietransferspezialistin des NIAID, die Vereinbarung zusammen mit Dr. Barney Graham, einem Prüfarzt des NIAID, dessen Unterschrift undatiert ist. Am 12. Mai 2020, nur wenige Monate später, erhielt Moderna von der U.S. Food and Drug Administration eine Fast-Track-Zulassung für seinen mRNA-1273-Impfstoff. In der Pressemitteilung von Moderna heißt es:

„mRNA-1273 ist ein mRNA-Impfstoff gegen SARS-CoV-2, der für eine präfusionsstabilisierte Form des Spike (S)-Proteins kodiert, die von Moderna in Zusammenarbeit mit Forschern des Vaccine Research Center (VRC) am National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), einem Teil der NIH, ausgewählt wurde.“

Am 18. Dezember 2020 – etwa ein Jahr nach der Unterzeichnung des Materialtransferabkommens – erteilte die FDA eine Notfallzulassung für den COVID-19-Impfstoff von Moderna zur Verwendung bei Personen ab 18 Jahren. Am 10. Juni 2021 beantragte Moderna außerdem eine Notfallzulassung für die COVID-19-Impfung zur Verwendung bei US-Jugendlichen im Alter von 12 bis 17 Jahren. Dennoch haben wir immer noch keine Antworten auf einige drängende Fragen:

„Erst am 9. Januar 2020 berichtete die WHO , dass die chinesischen Behörden festgestellt hatten, dass der Ausbruch auf ein neuartiges Coronavirus zurückzuführen war, das später als SARS-CoV-2 bekannt wurde, wobei die angeblich daraus resultierende Krankheit als COVID-19 bezeichnet wurde. Warum also wurde ein von Moderna entwickelter mRNA-Coronavirus-Impfstoffkandidat am 12. Dezember 2019 an die University of North Carolina übergeben?

… Vielleicht möchten sich Moderna und das National Institute of Allergy and Infectious Diseases vor einem Gericht erklären?“

SARS-CoV-2 scheint in einzigartiger Weise in der Lage zu sein, Menschen zu infizieren

Nikolai Petrovsky, Professor für Endokrinologie am Flinders University College of Medicine in Adelaide, Australien, gehört zu denjenigen, die festgestellt haben, dass SARS-CoV-2 optimal darauf ausgelegt zu sein scheint, Menschen zu infizieren.

Sein Team hat versucht, einen Weg zu finden, wie Tiere zu SARS-CoV-2 gekommen sein könnten, kam aber zu dem Schluss, dass es sich nicht um ein natürlich vorkommendes Virus handeln kann. Petrovsky hat zuvor erklärt, dass es viel wahrscheinlicher erscheint, dass das Virus in einem Labor ohne den Einsatz von Gentechnik geschaffen wurde, indem es in verschiedenen Arten von Tierzellen gezüchtet wurde.

Um das Virus an den Menschen anzupassen, wäre es in Zellen gezüchtet worden, die den menschlichen ACE2-Rezeptor besitzen. Mit der Zeit würde sich das Virus dann anpassen und schließlich die Fähigkeit erlangen, an den menschlichen Rezeptor zu binden. U.S. Right to Know (USRTK) wies darauf hin, dass die Frage der Bindungsstellen wichtig ist, da die charakteristischen Bindungsstellen des SARS-CoV-2-Spike-Proteins „eine ’nahezu optimale‘ Bindung und den Eintritt des Virus in menschliche Zellen ermöglichen“.16

Wissenschaftler haben argumentiert, dass die einzigartigen Bindungsstellen von SARS-CoV-2 entweder das Ergebnis eines natürlichen Spillovers in der freien Natur oder einer absichtlichen Rekombination eines nicht identifizierten viralen Vorgängers sein könnten. Baric und andere, darunter Peter Daszak, Präsident der EcoHealth Alliance, der er eng verbunden ist, verwarfen schnell die Lab-Leak-Hypothese, die besagt, dass SARS-CoV-2 versehentlich aus einem Labor in Wuhan, China, ausgetreten ist. Dennoch, laut Gøtzsche:

„Am 9. Dezember 2019, kurz vor dem Ausbruch der Pandemie, gab Daszak ein Interview, in dem er in glühenden Worten davon sprach, wie seine Forscher am Wuhan-Institut über 100 neue, mit SARS verwandte Coronaviren geschaffen hatten, von denen einige in menschliche Zellen gelangen und bei humanisierten Mäusen eine unheilbare SARS-Erkrankung auslösen konnten …“

Daszaks EcoHealth Alliance finanzierte die umstrittene GOF-Forschung an der WIV; das NIAID gab Gelder an die EcoHealth Alliance, die diese dann an die WIV weiterleitete.18 Daszak war, obwohl er eng mit der WIV zusammenarbeitete, Teil des Untersuchungsteams der Weltgesundheitsorganisation, das mit der Identifizierung des Ursprungs von SARS-CoV-2 beauftragt war. Es überrascht nicht, dass das Team die Theorie des Laborunfalls verwarf.

Baric’s SARS-ähnliches Virus wurde erst im Mai 2020 veröffentlicht

Was das neuartige SARS-ähnliche Virus betrifft, das Shi und Baric 2015 kreierten, so wurde diese Forschung mit einem Zuschuss der EcoHealth Alliance durchgeführt.

Während die Informationen über die DNA- und RNA-Sequenzen des Virus bei der Veröffentlichung der Forschung an eine nationale Biotechnologie-Informationsdatenbank übermittelt werden sollten, wurde dies erst Jahre später, inmitten der COVID-19-Pandemie, getan. Wie von Alexis Baden-Mayer, politischer Direktor der Organic Consumers Association, berichtet:

„Die Arbeit ‚A SARS-like cluster of circulating bat coronaviruses shows potential for human emergence‘ , die 2015 in Nature veröffentlicht wurde, während des Moratoriums der NIH für Gain-of-Function-Forschung, wurde als „grandfathered (Grundstein)“ eingestuft, weil sie vor dem Moratorium begonnen wurde … und weil der Antrag von Shi und Baric, ihre Forschung während des Moratoriums fortzusetzen, von den NIH genehmigt wurde.

Als Bedingung für eine Veröffentlichung verlangt Nature, wie die meisten wissenschaftlichen Zeitschriften, von den Autoren , neue DNA- und RNA-Sequenzen bei GenBank, der Datenbank des U.S. National Center for Biotechnology Information, einzureichen. Doch das neue SARS-ähnliche Virus, das Shi und Baric geschaffen haben, wurde erst im Mai 2020 in GenBank hinterlegt.

In der Zwischenzeit waren sowohl Baric als auch Daszak an der Organisation der Veröffentlichung einer wissenschaftlichen Stellungnahme beteiligt, die in The Lancet erschien und von 26 weiteren Wissenschaftlern unterzeichnet wurde und die Untersuchungen zur Lab-Leak-Hypothese als „Verschwörungstheorie“ verurteilte.

Daszak wurde auch zum Kommissionsmitglied der Lancet-Kommission zu COVID-19 ernannt, aber nachdem sein extremer Interessenkonflikt öffentlich gemacht wurde, wurde er von der Kommission ausgeschlossen.

Baric, Daszak spielen Labor-Leck-Theorie herunter

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Lancet-Erklärung im Februar 2020 hatte Daszak Baric davon abgeraten, seine Unterschrift hinzuzufügen, weil er „es so veröffentlichen wollte, dass es nicht mit unserer Zusammenarbeit in Verbindung gebracht wird, damit wir eine unabhängige Stimme maximieren“. Die Autoren erklärten auch keine konkurrierenden Interessen.

In einer Aktualisierung, die am 21. Juni 2021 veröffentlicht wurde, stellte The Lancet fest: „Einige Leser haben die Gültigkeit dieser Offenlegung infrage gestellt, insbesondere in Bezug auf einen der Autoren, Peter Daszak“. Die Zeitschrift forderte die Autoren auf, „ihre konkurrierenden Interessen neu zu bewerten“, und Daszak hatte plötzlich viel mehr zu sagen. Seine aktualisierte Erklärung zur Offenlegung lautet zum Teil:

„Die Arbeit der EcoHealth Alliance in China umfasst die Zusammenarbeit mit einer Reihe von Universitäten und staatlichen Gesundheits- und Umweltforschungsorganisationen, die alle in früheren Veröffentlichungen aufgeführt sind, von denen drei im Rahmen von EcoHealth Alliance-Zuschüssen oder Kooperationsvereinbarungen von US-Bundesbehörden finanziert wurden, wie von den NIH öffentlich berichtet.

… Die Arbeit der EcoHealth Alliance in China beinhaltet die Bewertung des Risikos einer viralen Ausbreitung an der Schnittstelle zwischen Wildtieren, Nutztieren und Menschen und umfasst verhaltensbiologische und serologische Untersuchungen von Menschen sowie ökologische und virologische Analysen von Tieren.

Diese Arbeit beinhaltet die Identifizierung von viralen Sequenzen in Fledermausproben und hat zur Isolierung von drei Fledermaus-SARS-verwandten Coronaviren geführt, die nun als Reagenzien zum Testen von Therapeutika und Impfstoffen verwendet werden.

Es beinhaltet auch die Produktion einer kleinen Anzahl von rekombinanten Fledermaus-Coronaviren, um den Zelleintritt und andere Eigenschaften von Fledermaus-Coronaviren zu analysieren, für die nur die genetischen Sequenzen verfügbar sind.

Ebenfalls erwähnenswert ist, dass ein spezielles Prüfgremium, das Potential Pandemic Pathogens Control and Oversight (P3CO)-Komitee, innerhalb des Department of Health and Human Services gegründet wurde, um zu bewerten, ob Zuschüsse mit gefährlichen Erregern die Risiken wert sind.

Baden-Mayer erklärte: „Dieses Komitee wurde als Bedingung für die Aufhebung des Moratoriums 2014-2017 für die Gain-of-Function-Forschung eingerichtet. Das P3CO-Komitee arbeitet im Geheimen. Nicht einmal eine Mitgliederliste ist veröffentlicht worden.

Daszak erklärte in seiner aktualisierten Offenlegung: „Das NIH hat die geplanten Arbeiten an rekombinanten Viren überprüft und ist zu dem Schluss gekommen, dass sie nicht die Kriterien erfüllen, die eine weitere spezifische Überprüfung durch sein P3CO-Komitee (Potential Pandemic Pathogen Care and Oversight) rechtfertigen würden.

Laut Richard Ebright, Professor an der Rutgers University, wurde jedoch ein NIH-Zuschuss für die Forschung an der WIV zur Modifikation von Fledermaus-Coronaviren durchgeschmuggelt, weil das NIAID es nicht zur Überprüfung anmeldete. Mit anderen Worten, die WIV erhielt Bundesmittel vom NIAID, ohne dass die Forschung zuvor grünes Licht vom HHS-Prüfungsausschuss erhalten hatte.

Das NIAID nutzte offenbar ein bequemes Schlupfloch in den Prüfvorschriften. Wie sich herausstellt, liegt es in der Verantwortung der finanzierenden Agentur, potenzielle GOF-Forschung zur Überprüfung zu markieren. Wenn sie das nicht tut, hat der Prüfungsausschuss keine Kenntnis davon. Laut Ebright haben das NIAID und die NIH „das HHS-P3CO-Rahmenwerk systematisch unterlaufen – ja systematisch ausgehebelt -, indem sie sich weigerten, Anträge zur Prüfung zu kennzeichnen und weiterzuleiten“.

Wer wusste was, und wann?

Wir haben jetzt Beweise dafür, dass Moderna und NIAID ihre mRNA-Coronavirus-Impfstoffkandidaten Mitte Dezember 2019 an Baric an der University of North Carolina in Chapel Hill geschickt haben. War ihnen bewusst, dass COVID-19 zu diesem Zeitpunkt zirkulierte, oder wussten sie schon weit vorher, dass ein solcher Impfstoff bald gefragt sein würde? Die Alarmglocken und die Vertuschungen häufen sich, aber letztlich wird sich die Wahrheit durchsetzen.

