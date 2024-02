Moderna plant eine weitere Covid-Kampagne ab April 2025

Von Sasha Latypova

Die Mitarbeiter werden gebeten, Blut für Experimente zu spenden und dafür 75-Dollar-Gutscheine zu erhalten.

Laut Endpoints News befindet sich das Covid-Impfstoff-Geschäft in Schwierigkeiten – sowohl Pfizer als auch Moderna befinden sich in der Krise, und die Vertriebsleiter haben das Unternehmen verlassen:

[Moderna] bekräftigte seinen Fokus auf die Steigerung der Umsätze mit Covid-19 und bald auch mit dem RSV-Impfstoff, obwohl die Umsätze mit Covid durch die schwindende Nachfrage beeinträchtigt wurden. Moderna sagte letzten Monat, dass es erwartet, dass die Covid-Verkäufe im Jahr 2024 „einen Tiefpunkt erreichen“, während Pfizer vor kurzem die Erwartungen für seinen Comirnaty-Impfstoff um 2 Mrd. USD gesenkt hat. Pfizer kündigte am Dienstag auch eine Umstrukturierung der Führungsebene an. Chief Commercial Officer und Global Biopharma President Angela Hwang wird nach 27 Jahren bei dem Pharmariesen ausscheiden, während das Unternehmen zwei kommerzielle Einheiten außerhalb der Onkologie schafft. …das Unternehmen bereitet sich darauf vor, seinen RSV-Impfstoff im Jahr 2024 auf den Markt zu bringen und verspricht, ab 2025 „mehrere Produkte pro Jahr“ zu liefern. Das Unternehmen hielt auf seiner letzten Quartalskonferenz an seiner Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2023 in Höhe von 6 bis 8 Milliarden US-Dollar fest, sagte aber, dass das untere Ende realistischer sei, und verwies auf eine Abschreibung in Höhe von 1,3 Milliarden US-Dollar für „überschüssige und veraltete“ Covid-Produkte. Die Führungskräfte erwarten für 2024 einen Umsatz von rund 4 Mrd. USD.

Meinen geheimen Quellen zufolge scheint es jedoch, dass Moderna nach einem voraussichtlichen „Tiefpunkt“ im Jahr 2024 damit rechnet, dass das Volumen der Covidimpfstoffe ab April 2025 wieder steil ansteigen wird.

Einem Insider zufolge (fragen Sie mich nicht, woher ich das weiß):

Moderna bereitet sich darauf vor, in den nächsten 5 Jahren 15 mRNA-Produkte auf den Markt zu bringen. Bis zu vier davon könnten bis 2025 auf den Markt kommen.

Eine Überprüfung der öffentlich zugänglichen, voll beschissenen R&D-Pipeline von Moderna zeigt, dass es tatsächlich 4-5 verschiedene mRNA-Impfstoffe gegen Grippe in späten Entwicklungsstadien gibt, einen weiteren für RSV, dann verschiedene Kombinationen aus Grippe-Covid+RSV usw.

Außerdem sieht es so aus, als ob Gentherapien in „intrazelluläre Therapeutika“ umbenannt wurden. Meine Güte, all diese Aufmerksamkeit für Gen-Hacking ist nicht gut für die PR! Sie haben immer noch alte Fehlschläge wie die CMV- und Zika-Impfstoffe in der Pipeline, einschließlich der Gentherapie (ähem, intrazelluläres Therapeutikum) gegen das Crigler-Najar-Syndrom, die um 2012, also vor Äonen, endgültig gescheitert ist! Sie behaupten, sie hätten es kostenlos an etwas namens „The Institute for Life Changing Medicines“ verschenkt. Es ist auf jeden Fall lebensverändernd … der Gründer dieses Instituts, Tachi Yamada, ist im August 2021 „unerwartet verstorben“. Ich frage mich, was die Todesursache war? Er sah nicht alt und ganz gesund aus … Vielleicht war er an den intrazellulären Wundern beteiligt?

Mehr aus meiner geheimen Moderna-Quelle:

In einer E-Mail von heute werden die Mitarbeiter gebeten, Blut zu spenden, um Tests zu entwickeln, die zur Gewinnung von Schlüsseldaten in ihren klinischen Studien verwendet werden. Sie bieten Geschenkgutscheine im Wert von 75 $ an. Im April 2025 soll die Covid-Kampagne anlaufen, so dass im April 2024 die Covid-Impfstoff-Produktion in vollem Gange sein wird. Ich finde es seltsam, dass es in diesem Jahr [2023] keine Covid-Impfstoff-Produktion gab, Booster usw. waren im Grunde von den ursprünglichen Produktläufen übrig geblieben.

Ich werde hier über diesen interessanten Zeitpunkt spekulieren:

2024 ist ein Wahljahr! Biden (oder ein geeigneter Marionetten-Ersatz) muss installiert/neu installiert werden, und deshalb sollte uns die Regierung den Stiefel vom Hals schaffen, da sie zu sehr mit dem derzeitigen Regime verbunden ist. Das autorisierte „Freiheits“-Narrativ geht in etwa so: Es wurden Fehler gemacht, Tölpel haben Mist gebaut, man ersetzt diese Tölpel durch andere Tölpel, macht ein paar Anhörungen, um so zu tun, als hätte der öffentliche Druck etwas bewirkt. Machen Sie ein paar Bombeninterviews in Tucker Carlsons Show, in denen buchstäbliche Wahrheitsbomben wie „Pfizer hat gelogen!“ „Die FDA hat ihren Job nicht gemacht!“ und „WHO schlecht!“ fallen gelassen werden dürfen. Pfizer für alles verantwortlich machen! (erwähnen Sie Moderna nicht zu oft, am besten gar nicht). Erlaubt sogar, dass jemand Pfizer verklagt! Gebt der Konzerngier, den gierigen Kapitalisten, Konzernen und so weiter die Schuld. Merke: die Bundesregierung ist nicht schuld, sie sind heilige inkompetente Menschen, die zu vielen Fehlern neigen. Sie sind aufrichtig dumm und können die Daten einfach nicht sehen! Bitten Sie sie, sich die VAERS-Daten noch einmal anzusehen… Die Wahrscheinlichkeit, dass die Produktion von Pfizer irgendwann eingestellt wird, ist nicht gleich Null: Vielleicht wird die FDA Verstöße bei der Herstellung „finden“, oder vielleicht wird AG Paxton auf wundersame Weise in seiner Klage in TX wegen falscher Werbung obsiegen, vielleicht wird sich die Untersuchung von Ron DeSantis auf wundersame Weise nicht als politischer Trick herausstellen – es gibt mehrere mögliche Szenarien, wie sich dies entwickeln wird. Hinweis: Dieser Beitrag wurde vor einigen Wochen geschrieben und geplant. Späte Eilmeldung: Ron DeSantis‘ Grand Jury ist ein politischer Stunt und ein totaler Witz. Auf jeden Fall könnte Moderna der „exklusive“ Hersteller von Poison-19 werden, so wie Emergent Biosolutions exklusiv für das Milzbrand-Vergiftungselixier ist. Daher ist für 2025 ein erhöhter Absatz geplant. Da Moderna ein DOD/DARPA/CDC/CIA-Unternehmen ist, sollte uns das sagen, dass die Regierung eine weitere Reihe von Falschmeldungen, Panikmache und die Erzeugung von „Sentinel-Fällen“ (Kreuzfahrtschiffe, Marineschiffe, U-Bahnen, Großveranstaltungen, andere belebte Orte) für eine „neue mutierte Covid-Variante“ im Jahr 2025 plant. Oder sie erwarten einfach, dass die VAIDS bis 2025 hochgefahren werden. Oder alle/alle Kombinationen der oben genannten Möglichkeiten.

Es ist anzumerken, dass Moderna sein Produkt nicht wirklich herstellt, sondern dass es für sie von dem DOD/CIA-Baby Resilience hergestellt wird – einem Bioproduktionsriesen, der von der Bundesregierung finanziert und kontrolliert wird. Resilience trägt mehrere Namen (auch Nanotherapeutics, Ology und einige andere) und hat enge Verbindungen zur CIA und Inqtel (dem „Risikofonds“ der CIA). Hier ist eine gut gemachte 7-minütige Analyse, klicken Sie auf den Link:

twitter.com/Cancelcloco/status/1735421884395860246

Hier ist meine Vorhersage für die vorherrschenden Narrative in Bezug auf diese für die Wahlen Jahr – R vs D Zugehörigkeiten spielen keine Rolle. Nur die Kandidaten, die dem Pandemie-Vorbereitungskult (hier, hier, hier) verpflichtet sind, werden auf das eigentliche Ticket gesetzt. Damit das Verteidigungsministerium/CIA sie kontrollieren kann, egal wie die Wahlen ausgehen. Es ist entscheidend für das DOD/CIA, weiterhin Gift herzustellen, Gift zu pumpen und davon zu profitieren. Seien Sie also darauf gefasst, dass Ihr Lieblingskandidat die Idee von Pandemien und Ausbrüchen gefährlicher Krankheitserreger befürwortet, die Idee, dass die Regierung uns vor diesen Gefahren „schützen“ muss, die Geschichten von Tölpeln, die Mist bauen, das Zeigen mit dem Finger auf den Gegner, der „für Abriegelung und Maskierung“ war, Versprechen, Tölpel durch andere, bessere Tölpel zu ersetzen, sogar Versprechen, Pfizer und seine Konzerngier „zur Rechenschaft zu ziehen“, sozusagen. Aber erwarten Sie von keinem Ihrer Lieblingskandidaten, dass er die Ursache für die Millionen von Toten und Verletzten benennt – die Bundesregierung und ihre Handlanger, die den illegal-legalen Käfig gebaut haben, in dem Völkermord völlig legal oder zumindest nicht strafbar ist. Das liegt daran, dass das Ziel Ihres politischen Lieblingskandidaten darin besteht, sich den Interessen dieser gewaltigen Machtpyramide der Bundesregierung anzuschließen, um als deren nächste Marionette eingestellt zu werden, und nicht darin, sie zu stören oder zu reformieren.