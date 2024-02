Noch mehr schlechte Nachrichten zur Covid-Injektion

Megan Redshaw

Häufige COVID-Auffrischungsimpfungen bei Immungeschwächten schaden möglicherweise mehr als sie nützen, so ein neuer Bericht

Die wiederholte mRNA-Impfung mit COVID-19 beeinträchtigt die Aktivierung von Immunzellen, die den Körper vor Infektionen und Krebs schützen.

Die häufige Verabreichung von Auffrischungsimpfungen mit mRNA COVID-19 kann die Reaktion des Immunsystems bei immungeschwächten Personen beeinträchtigen und wirft die Frage auf, ob die Verabreichung mehrerer Impfdosen mehr schadet als nützt.

Laut einer am 27. Januar in Clinical and Experimental Medicine veröffentlichten Übersichtsarbeit können wiederholte Impfungen mit COVID-19 die Wahrscheinlichkeit einer Infektion mit SARS-CoV-2 und anderen Krankheiten erhöhen. Darüber hinaus kann eine wiederholte Impfung zu einem deutlich höheren Niveau von IgG4-Antikörpern führen und die Aktivierung der weißen Blutkörperchen beeinträchtigen, die den Körper vor Infektionen und Krebs schützen.

Immunglobuline oder Antikörper sind Proteine, die von spezialisierten weißen Blutkörperchen, den B-Zellen, gebildet werden. Obwohl IgG4-Antikörper bis zu einem gewissen Grad schützend wirken, gibt es immer mehr Hinweise darauf, dass abnormal hohe Werte, die durch wiederholte Impfungen entstehen, zu IgG4-bedingten Krankheiten wie Entzündungen mehrerer Organe, Autoimmunkrankheiten, schnell fortschreitenden Krebserkrankungen und autoimmuner Herzmuskelentzündung führen können.

„Obwohl Auffrischungsimpfungen empfohlen werden, um die Immunität zu stärken und zu verlängern, insbesondere angesichts neu auftretender Varianten, basiert diese Empfehlung nicht auf nachgewiesener Wirksamkeit, und die Nebenwirkungen werden vernachlässigt“, schreibt der Autor der Studie, der Wissenschaftler Alberto Boretti.

Um herauszufinden, ob mRNA-Impfstoff-Booster die Immunantwort bei immungeschwächten Personen beeinträchtigen, führte Boretti eine Literaturrecherche in der Datenbank Google Scholar durch.

Er fand nur sehr wenige Langzeitstudien, die die Sicherheit und Wirksamkeit wiederholter Auffrischungsimpfungen bei immungeschwächten Personen bewerten, vornehmlich bei einem Virus, das sich ständig verändert. Stattdessen fand er Hinweise darauf, dass wiederholte mRNA-Impfungen die Aktivierung von CD4+- und CD8+-T-Zellen beeinträchtigen. Diese Zellen bilden die Mehrheit der T-Zellen, die den Körper schützen, indem sie schädliche Krankheitserreger vernichten und ihm helfen, auf Infektionen, Allergene und Tumore zu reagieren. CD4+ T-Zellen sind besonders wichtig, weil sie andere Immunzellen aktivieren, die Immunantwort auf Infektionen koordinieren und B-Zellen bei der Produktion von Antikörpern unterstützen.

Eine Beeinträchtigung der CD4+ T-Zellen kann zu einer verminderten Antikörperproduktion führen und die Fähigkeit des Körpers beeinträchtigen, eine wirksame humorale Immunantwort gegen Krankheitserreger aufzubauen.

CD8+ T-Zellen sind für die zellvermittelte Immunität von entscheidender Bedeutung, da sie infizierte oder abnormale Zellen erkennen und eliminieren und dazu beitragen, übermäßige Entzündungen zu verhindern. Eine gestörte Aktivierung von CD8+ T-Zellen ermöglicht die Persistenz von Infektionen oder das Wachstum von Tumoren.

„Die Autorin fand heraus, dass mRNA-COVID-19-Impfstoffe zu viel höheren IgG4-Antikörperspiegeln oder einer gestörten Aktivierung von CD4+- und CD8+-T-Zellen führen können – und dass der Schaden einer wiederholten Impfung den Nutzen überwiegen könnte. Dennoch sind in den USA immungeschwächte Menschen die erste Gruppe, die zusätzliche Impfdosen erhält“, sagte Dr. Craig M. Wax, Arzt und Experte für Gesundheitspolitik, in einer E-Mail an The Epoch Times.

„Zum jetzigen Zeitpunkt, nach drei Jahren Forschung und klinischer Erfahrung, sollten diese genetischen Interventionsimpfstoffe vom Markt genommen werden, da sie ihre Sicherheit und Wirksamkeit nicht bewiesen haben. Im Gegenteil, sie haben sich als unwirksam erwiesen und eine hohe Morbidität und Mortalität verursacht“, so Dr. Wax.

Studien zeigen, dass wiederholte Dosen die Immunantwort beeinträchtigen können

Eine Studie, die 2023 in der Fachzeitschrift Vaccines veröffentlicht wurde, zeigte, dass wiederholte Impfungen mit COVID-19-mRNA den IgG4-Spiegel erhöhen, was das Immunsystem schwächt und Menschen möglicherweise anfälliger für lebensbedrohliche Krankheiten wie Krebs macht.

Eine Lancet-Studie vom Februar 2022 zeigte, dass die Wirksamkeit des COVID-19-Impfstoffs mit der Zeit abnimmt und geimpfte Personen acht Monate nach den ersten beiden Impfdosen eine schlechtere Immunfunktion aufwiesen als ungeimpfte Personen. Diese Ergebnisse waren bei älteren Erwachsenen und bei Personen mit Vorerkrankungen stärker ausgeprägt.

Einige Experten beobachten eine rätselhafte Zunahme von aggressiven, schnell wachsenden Krebsarten, die nach der Impfung nicht mehr behandelt werden können. Eine Theorie besagt, dass die durch wiederholte mRNA-Impfung hervorgerufene Verschiebung des IgG4 eine Toleranz gegenüber dem Spike-Protein erzeugt und die Produktion von IgG1- und IgG3-Antikörpern sowie die Krebsüberwachung beeinträchtigt.

Dem Bericht zufolge haben andere Studien gezeigt, dass das Immunsystem durch die Persistenz des Spike-Proteins nach der Impfung, durch entzündliche Lipid-Nanopartikel, die modifizierte RNA enthalten und von der Injektionsstelle wandern, durch unbeabsichtigte Folgen von Spike-Protein-Antikörpern und durch den Ersatz von Uracil im genetischen Code durch N1-Methyl-Pseudouridin negativ beeinflusst werden kann.

Auffrischimpfung trotz Ausschluss aus Impfstoffstudien empfohlen

In die ersten klinischen Studien mit dem COVID-19-Impfstoff schlossen die Pharmaunternehmen nur gesunde Personen ein, und die einzigen immunsupprimierten Untergruppen, die in die Phase-3-Impfstoffstudien aufgenommen wurden, waren Personen mit einer chronischen, stabilen HIV-Infektion, Hepatitis B oder Hepatitis C. Trotzdem waren immungeschwächte Personen die erste Gruppe, die eine Auffrischimpfung mit COVID-19 erhalten durfte.

Die aktuellen CDC-Richtlinien empfehlen, das mäßig oder schwer immungeschwächte Personen im Alter von sechs Monaten und älter, die ihre COVID-19-Impfung vor dem 12. September 2023 erhalten haben, eine oder zwei Dosen eines aktualisierten Impfstoffs erhalten, je nachdem, wie viele Dosen sie zuvor erhalten haben. Immunsupprimierte Personen, die sich an die Empfehlungen der CDC halten, hätten bereits vor dem 12. September mindestens fünf Impfdosen erhalten. Es gibt keine klinischen Studien, die zeigen, ob es für immungeschwächte Personen sicher ist, mehrere Dosen des neu formulierten Auffrischimpfstoffs zu erhalten, oder welche Auswirkungen die Kombination des aktuellen COVID-19-Auffrischimpfstoffs mit früheren bivalenten und monovalenten Impfstoffen haben könnte.

Dr. Wax erklärte gegenüber der Epoch Times, dass es bei der Impfung von Menschen mit geschwächtem Immunsystem eine „je mehr, desto besser“-Mentalität gebe, die seiner Meinung nach vorwiegend finanziell motiviert sei.

„Menschen mit geschwächtem Immunsystem benötigen keine Injektion, die ihre Immunität weiter unterdrückt, was Teil des modifizierten mRNA-Mechanismus ist“, so Dr. Wax. „Eine Studie der Cleveland Clinic zeigt, dass die Wahrscheinlichkeit, an COVID-19 zu erkranken, mit jeder Injektion steigt.

Dr. Wax sagte, er glaube, dass die Unterstützung des Immunsystems und eine frühzeitige Behandlung das Risiko für immungeschwächte Menschen deutlich verringern würden.

In einer E-Mail an The Epoch Times sagte Boretti, er habe nur eine Frage: „Wurde die Wirksamkeit und Sicherheit der Auffrischungsimpfung gegen die 2024-Variante von SARS-CoV-2 bei immungeschwächten Personen gründlich untersucht? Mir sind keine Daten aus Krebskliniken bekannt, die den Nutzen dieser Praxis belegen“.

Die CDC, Pfizer und Moderna haben auf Anfragen nicht reagiert.