Moderna zahlt 400 Millionen Dollar an Lizenzgebühren an die ehemalige von Fauci geleitete Agentur

Nun, das ist sicherlich interessant.

Moderna hat dem National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) soeben 400 Millionen Dollar an Lizenzgebühren für ihren mRNA-COVID-Impfstoff gezahlt, und sie haben sich auch bereit erklärt, in Zukunft für jede verkaufte mRNA-Spritze Lizenzgebühren zu zahlen.

Haben Sie eine Vermutung, wer bis zum letzten Jahr der Chef des NIAID war? Natürlich war es kein anderer als Dr. Fauci. Man muss sich fragen, ob es hier irgendwelche Interessenkonflikte gab…

Moderna hat bisher für etwa 36 MILLIARDEN Dollar ihre COVID mRNA-Impfstoffe verkauft. Das ist eine Menge Geld.

Es stellte sich heraus, dass der Grund, warum Moderna diese Lizenzgebühren zahlt, darin liegt, dass sie eine Technik aus der staatlich finanzierten Forschung entliehen haben, um den in den Impfstoffen verwendeten Spike-Protein-mRNA-Code zu VERÄNDERN. In der ursprünglichen Forschung zu MERS wurden dem Spike-Protein zwei Aminosäuren hinzugefügt, um eine stärkere Immunreaktion zu erzielen.

Mit anderen Worten: Die Regierung besitzt geistiges Eigentum, das für die Moderna-mRNA-Impfung von zentraler Bedeutung ist, und sie will Geld dafür.

Dies sollte eigentlich eine größere Nachricht sein, aber wie üblich wird sie zensiert. Wenn Sie jetzt bei Google nach diesem Thema suchen, werden Sie mit dieser Orwellschen Nachricht begrüßt.

Im Jahr 2020 gab das NIAID eine Pressemitteilung heraus, in der es hieß, dass die klinischen Studien vielversprechende Ergebnisse zeigten und die Impfungen sicher und wirksam seien. Aber dieselbe Organisation, die damals von Fauci geleitet wurde, erhält jetzt einen dicken Gehaltsscheck. Gibt es hier Interessenkonflikte?

Die Menschen wurden genötigt und in einigen Ländern sogar gezwungen, diese Impfungen zu nehmen, wenn sie ihren Arbeitsplatz behalten oder alltäglichen Tätigkeiten wie dem Essen in Restaurants nachgehen wollten. Die Menschen wurden mehr oder weniger gezwungen, sich impfen zu lassen, und damit wurden die Taschen der Regierung gefüttert, und zweifellos hat auch Fauci davon ein paar nette Gehaltsschecks bekommen.

Wie viel Korruption hat sich im Hintergrund abgespielt? Ist das der Grund, warum die Impfungen den Leuten so aufgedrängt wurden, damit einige ihre Gehaltsschecks bekommen konnten? Ist das der Grund, warum die Leute so sehr zensiert wurden, nur weil sie etwas Negatives über diese Aufnahmen sagten? Ich fange an, mich das zu fragen.

Wir wissen, dass es während der Aussperrungen einen massiven Vermögenstransfer gab. Die Reichen wurden noch reicher. Kleine Unternehmen gingen wegen des Abriegelungswahns in Konkurs.

Das scheint mir ein ziemliches Maß an Korruption zu sein. Ich meine, es wäre eine Sache, wenn die Regierung bei der Erfindung der Impfstoffe helfen würde und die Menschen frei entscheiden könnten, ob sie sich impfen lassen wollen oder nicht.

Aber die Menschen wurden gezwungen, sich impfen zu lassen, und viele konnten nicht in Kenntnis der Sachlage einwilligen, weil die Mainstream-Medien so viel Propaganda betrieben und die „Experten“ ständig von Sicherheit und Wirksamkeit sprachen, obwohl wir noch immer keine Langzeitsicherheitsdaten zu dieser brandneuen Gentherapie-Technologie haben.

Das ist der wirklich schlimme Teil. In vielen Teilen der Welt wurden die Menschen mehr oder weniger gezwungen, diese Spritze zu nehmen oder ihr Leben zu ruinieren. So viele Menschen haben sie genommen und damit einigen Leuten eine Menge Geld eingebracht.