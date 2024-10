Möchten Sie wissen, was die BRICS gerade erklärt haben?

Von Edward Slavsquat

Dies scheint eine nützliche Information zu sein, wenn Sie sich für BRICS interessieren.

Die Kasaner Erklärung (Quelle: kremlin.ru)

Die BRICS-Staaten haben gerade ihr 16. Gipfeltreffen in Kasan abgeschlossen. Wahrscheinlich haben Sie von diesem bedeutsamen Ereignis aus sorgfältig recherchierten unabhängigen Medienartikeln gehört, in denen diskutiert wird, wie die BRICS-Staaten den Globalisten gerade einen DOPPELTEN TOTSCHLAG versetzt haben.

Das sind sehr gute Nachrichten. Lasst uns gemeinsam feiern, indem wir die am 23. Oktober veröffentlichte Kasaner Erklärung der BRICS lesen. (Englisch oder Russisch, mit freundlicher Genehmigung der offiziellen Website des Kremls.)

Bitte, ich flehe Sie an – lesen Sie diese Erklärung und teilen Sie sie mit all Ihren Freunden. Die Kasaner Erklärung ist nicht nur ein großer Sieg für die BRICS, sondern ein Sieg für alle anständigen, freiheitsliebenden Menschen auf der Erde.

Hier sind einige Höhepunkte aus diesem historischen Dokument:

BRICS unterstützt „globale Regierungsführung“ und „die zentrale Rolle der Vereinten Nationen im internationalen System“

„Wir bekräftigen unser Bekenntnis zum Multilateralismus und zur Wahrung des Völkerrechts, einschließlich der in der Charta der Vereinten Nationen (UN) als unverzichtbarem Eckpfeiler verankerten Ziele und Grundsätze, sowie zur zentralen Rolle der UN im internationalen System, in dem souveräne Staaten zusammenarbeiten, um den internationalen Frieden und die internationale Sicherheit zu wahren, die nachhaltige Entwicklung voranzutreiben, die Förderung und den Schutz der Demokratie, der Menschenrechte und der Grundfreiheiten für alle sowie eine auf Solidarität, gegenseitigem Respekt, Gerechtigkeit und Gleichheit basierende Zusammenarbeit zu gewährleisten. Wir betonen ferner die dringende Notwendigkeit, bei der personellen Zusammensetzung des Sekretariats der Vereinten Nationen und anderer internationaler Organisationen zeitnah eine gerechte und integrative geografische Vertretung zu erreichen.“

„Wir bekräftigen unser Engagement für die Verbesserung der globalen Regierungsführung durch die Förderung eines agileren, effektiveren, effizienteren, reaktionsfähigeren, repräsentativeren, legitimeren, demokratischeren und rechenschaftspflichtigeren internationalen und multilateralen Systems.“

BRICS unterstützt die führende Rolle des IWF im globalen Finanzwesen

„Wir bekräftigen unser Engagement für die Aufrechterhaltung eines starken und wirksamen globalen Finanzsicherheitsnetzes mit einem quotenbasierten und angemessen ausgestatteten IWF im Zentrum.“

BRICS unterstützt die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung

„Wir betonen den universellen und inklusiven Charakter der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung und ihrer Ziele für nachhaltige Entwicklung und dass bei der Umsetzung die unterschiedlichen nationalen Gegebenheiten, Kapazitäten und Entwicklungsstufen berücksichtigt werden sollten, wobei die nationalen Politiken und Prioritäten zu respektieren sind und die nationale Gesetzgebung einzuhalten ist.“

BRICS unterstützt öffentlich-private Partnerschaften, um Nationen bei der Erreichung ihrer Ziele für nachhaltige Entwicklung zu helfen

„Wir erkennen an, dass der Einsatz von Mischfinanzierung ein wirksames Mittel ist, um privates Kapital für die Finanzierung von Infrastrukturprojekten zu mobilisieren. Wir nehmen die wichtige Rolle multilateraler Entwicklungsbanken und Entwicklungsfinanzierungsinstitutionen, insbesondere nationaler Entwicklungsbanken, bei der institutionellen Ausweitung des Einsatzes von Mischfinanzierung und anderen Instrumenten zur Kenntnis und tragen damit zur Erreichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung im Einklang mit den länderspezifischen Bedürfnissen und Prioritäten bei. Zu diesem Zweck loben wir die Arbeit der BRICS-Taskforce für öffentlich-private Partnerschaften und Infrastruktur und befürworten ihren technischen Bericht über Mischfinanzierung von Infrastrukturprojekten.“

Die BRICS-Staaten unterstützen die Reduzierung und Beseitigung von Treibhausgasen, um den Klimawandel zu bekämpfen

„Wir bekräftigen, dass die Ziele, Grundsätze und Bestimmungen des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen (UNFCCC), seines Kyoto-Protokolls und seines Pariser Abkommens, einschließlich seiner Grundsätze der Gerechtigkeit und der gemeinsamen, aber differenzierten Verantwortlichkeiten und jeweiligen Fähigkeiten (CBDR-RC) im Lichte der unterschiedlichen nationalen Gegebenheiten, eingehalten werden müssen. Wir verurteilen einseitige Maßnahmen, die unter dem Vorwand von Klima- und Umweltbedenken eingeführt werden, und bekräftigen unser Engagement für eine bessere Koordinierung in diesen Fragen. Wir werden die Zusammenarbeit bei einer ganzen Reihe von Lösungen und Technologien stärken, die zur Reduzierung und Beseitigung von Treibhausgasen (THG) beitragen. Wir nehmen auch die Rolle von Kohlenstoffsenken bei der Absorption von THG und der Eindämmung des Klimawandels zur Kenntnis, betonen aber auch die Bedeutung der Anpassung und die Notwendigkeit einer angemessenen Bereitstellung der Mittel für die Umsetzung, nämlich finanzielle Ressourcen, Technologietransfer und Kapazitätsaufbau.“

„Wir betonen die dringende Notwendigkeit aktiver Projekte zur Anpassung an den Klimawandel, die über Forschung und Prognosen hinausgehen und zur Umsetzung praktischer Lösungen führen, indem sie erneuerbare Energien, nachhaltige Finanzierung, emissionsarme Technologien und Investitionen in nachhaltige Entwicklung fördern, und betonen gleichzeitig die Bedeutung kollektiven Handelns und internationaler Zusammenarbeit, um die negativen Auswirkungen des Klimawandels zu bekämpfen und integrative, gerechte Klimainitiativen zu gewährleisten.“

BRICS unterstützt die Schaffung von Kohlenstoffmärkten

„Wir erkennen die wichtige Rolle der Kohlenstoffmärkte als eine der treibenden Kräfte des Klimaschutzes an und ermutigen zur Verbesserung der Zusammenarbeit und zum Erfahrungsaustausch in diesem Bereich. Wir lehnen einseitige Maßnahmen ab, die unter dem Vorwand von Klima- und Umweltbedenken eingeführt werden, und bekräftigen unser Engagement für eine bessere Koordinierung in diesen Fragen. Wir begrüßen die Annahme der Absichtserklärung zur BRICS-Partnerschaft für Kohlenstoffmärkte als Plattform für den Austausch von Wissen, Erfahrungen und Fallstudien über die Entwicklung von Kohlenstoffmärkten und die Erörterung der potenziellen Zusammenarbeit innerhalb der BRICS-Staaten auf den Kohlenstoffmärkten, um Meinungen über eine mögliche Zusammenarbeit gemäß Artikel 6 des Pariser Abkommens zwischen den BRICS-Staaten auszutauschen.“

Die BRICS-Staaten unterstützen die Weltgesundheitsorganisation und ihre „zentrale Koordinierungsrolle“ bei der Stärkung des „internationalen Systems zur Prävention, Vorsorge und Reaktion bei Pandemien“

„Wir bekräftigen unsere Unterstützung für die zentrale Koordinierungsrolle der Weltgesundheitsorganisation bei der Umsetzung multilateraler internationaler Bemühungen zum Schutz der öffentlichen Gesundheit vor Infektionskrankheiten und Epidemien und verpflichten uns, das internationale System zur Prävention, Vorsorge und Reaktion bei Pandemien zu reformieren und zu stärken. Wir erkennen die grundlegende Rolle der primären Gesundheitsversorgung als wichtige Grundlage für die allgemeine Gesundheitsversorgung und die Widerstandsfähigkeit des Gesundheitssystems sowie für die Prävention und Reaktion auf gesundheitliche Notfälle an. Wir begrüßen die Förderung engerer Beziehungen zwischen den BRICS-Gesundheitseinrichtungen, die für die sanitäre und epidemiologische Gesundheit und das Wohlbefinden, die Prävention, die Vorsorge und die Reaktion auf epidemieanfällige übertragbare Krankheiten und die gesundheitlichen Auswirkungen nach Katastrophen zuständig sind, und ermutigen dazu, weitere Möglichkeiten für den Wissensaustausch, den Austausch von Fachwissen und die Durchführung gemeinsamer Projekte im Gesundheitssektor zu erkunden.“

BRICS unterstützt die Entwicklung sicherer und wirksamer Impfstoffe

„Wir unterstützen die Initiativen des BRICS R&D Vaccine Center, die Weiterentwicklung des BRICS Integrated Early Warning System zur Prävention von Massenrisiken durch Infektionskrankheiten und die Arbeit des BRICS TB Research Network. Wir begrüßen die Ergebnisse der 79. hochrangigen Tagung der Generalversammlung der Vereinten Nationen (UNGA) zum Thema Antibiotikaresistenz, die sich zu einer Reihe klarer Ziele und Maßnahmen verpflichtet, darunter die Reduzierung der geschätzten 4,95 Millionen Todesfälle pro Jahr im Zusammenhang mit bakterieller Antibiotikaresistenz (AMR) um 10 % bis 2030. Wir sind besorgt über die wachsende Bedrohung durch AMR für alle Wirtschaftszweige, insbesondere das Gesundheitswesen, und halten die erste BRICS-Konferenz über AMR im Mai 2024 für zeitgemäß.“

BRICS unterstützt die „digitale Transformation“ unter Verwendung von 5G und anderen „neuen Technologien“

„In Anerkennung der Bedeutung der Schaffung einer förderlichen, integrativen und sicheren digitalen Wirtschaft und der Tatsache, dass die digitale Konnektivität eine wesentliche Voraussetzung für die digitale Transformation sowie für das soziale und wirtschaftliche Wachstum ist, betonen wir die Notwendigkeit, die Zusammenarbeit zwischen den BRICS-Ländern zu stärken. Wir erkennen auch an, dass neue Technologien wie 5G, Satellitensysteme, terrestrische und nicht-terrestrische Netzwerke das Potenzial haben, die Entwicklung der digitalen Wirtschaft zu beschleunigen. Wir erkennen an, dass eine belastbare, sichere, integrative und interoperable digitale öffentliche Infrastruktur das Potenzial hat, Dienstleistungen in großem Maßstab bereitzustellen und die sozialen und wirtschaftlichen Möglichkeiten für alle zu verbessern.“

Und so weiter und so fort.

Stärkung des Multilateralismus für eine gerechte globale Entwicklung und Sicherheit vs. Aufbau einer gerechten Welt und eines nachhaltigen Planeten

Die Welt steht am Scheideweg. Es gibt zwei unterschiedliche Visionen für die Zukunft der Menschheit. Sie müssen sich für eine entscheiden und dann mit Fremden im Internet streiten, die sich nicht ausreichend für Ihre Wahl begeistern können, die vielleicht die bedeutungsvollste und folgenreichste Entscheidung ist, die Sie jemals treffen werden; Ihre Wahl wird buchstäblich den Verlauf der Menschheitsgeschichte verändern. Bitte wählen Sie also mit Bedacht.

Lassen Sie mich etwas konkreter werden.

Das Thema des diesjährigen BRICS-Gipfels lautete „Stärkung des Multilateralismus für eine gerechte globale Entwicklung und Sicherheit“. Ich denke, wir alle verstehen, warum die BRICS dieses Thema gewählt haben – weil es sehr bedeutungsvoll und tiefgründig ist.

Im starken Gegensatz dazu wird die G20 (zu der die USA und viele andere Nationen des unipolaren satanischen Westens gehören) nächsten Monat in Rio de Janeiro zusammentreffen, um über den „Aufbau einer gerechten Welt und eines nachhaltigen Planeten“ zu diskutieren.

Der Kontrast könnte nicht extremer sein. Wie Tag und Nacht.

Spielen wir ein kurzes Spiel. Welche der folgenden Aussagen stammt aus der Kasaner Erklärung der BRICS?

Aussage A: „Wir bekräftigen unsere Unterstützung für ein regelbasiertes, offenes, transparentes, faires, vorhersehbares, inklusives, gerechtes, nichtdiskriminierendes, konsensbasiertes multilaterales Handelssystem mit der Welthandelsorganisation (WTO) als Kernstück und einer besonderen und differenzierten Behandlung (S&DT) für Entwicklungsländer, einschließlich der am wenigsten entwickelten Länder, und lehnen die einseitigen handelsbeschränkenden Maßnahmen ab, die nicht mit den WTO-Regeln vereinbar sind.“

Erklärung B: „Wir unterstützen Maßnahmen, die bekräftigen, dass ein regelbasiertes, nichtdiskriminierendes, faires, offenes, inklusives, gerechtes, nachhaltiges und transparentes multilaterales Handelssystem mit der WTO als Kernstück unverzichtbar ist; [wir unterstützen] politische Maßnahmen, die es ermöglichen, dass Handel und Investitionen als Motor für Wachstum und Wohlstand für alle dienen … Förderung eines günstigen Handels- und Investitionsumfelds für alle.“

Antwort: Aussage A stammt aus der „Multipolar Sustainable Agenda 2030 Freedom Vision Declaration“ der BRICS. Aussage B stammt aus dem „Second G20 Foreign Ministers‘ Call to Action on Global Governance Reform“, der genau vor einem Monat, am 25. September 2024, veröffentlicht wurde und auf der Website des US-Außenministeriums verfügbar ist.

Und doch … sind sich diese Aussagen, die von völlig unterschiedlichen Polen abgegeben wurden, seltsamerweise ähnlich. Was könnte das bedeuten?

Es ist ein Rätsel, aber die pro-Putin-orientierten konservativen russischen Medien haben eine skandalöse Hypothese:

Quelle: katyusha.org

Nachdem sie die Kasaner Deklaration durchgearbeitet hatte, kam Katyusha zu dem Schluss:

Es ist offensichtlich, dass die Ziele der Vereinigung der Länder dieses scheinbar „alternativen“ Blocks zu denen in der UN-Erklärung „Pakt für die Zukunft“ deklariert werden, die kürzlich auf dem Zukunftsgipfel in New York verabschiedet wurde. Sowohl die erklärten Ziele als auch das vorgeschlagene Bild der zukünftigen BRICS-Vereinigung sind gleich, und alles ist sogar in derselben globalistischen Neusprache verfasst. Das heißt, wir haben es hier mit einem leider vertrauten Globalisierungsmodell zu tun, nur nicht für die Länder des Atlantikblocks und ihre Satelliten, sondern für Eurasien und den „globalen Süden“ – einschließlich Afrika und Südamerika. [BRICS] ist eine Art Unterprojekt derselben Kuratoren – jedenfalls folgt genau dies aus dem Text der Kasaner Erklärung.

Ja, aber … Zerohedge hat geschrieben, dass Putin ein Gimmick-BRICS-Peso überreicht wurde und dass ich mich darüber freuen sollte.

Ich freue mich.

Wirklich.

Aber ich dachte, dass Sie vielleicht wissen möchten, was die BRICS bei ihrem Treffen in Kasan über die BRICS gesagt haben.