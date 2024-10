Wie man eine Protestbewegung kauft

Von Lee Fang,

DEMO, eine neue Kunstinstallation, die die Praxis des Astroturfing hervorhebt, zeigt falsche Demonstranten, die von einer echten Beratungsfirma organisiert wurden.

Amerikaner können per Knopfdruck fast jedes Konsumgut oder Gericht an ihre Haustür liefern lassen, praktisch jeden Film oder jede Fernsehsendung in jeder Sprache streamen oder eine virtuelle Welt betreten, die sie mit unzähligen anderen verbindet.

Es versteht sich von selbst, dass diejenigen mit erheblichen finanziellen Mitteln ebenso einfach Hunderte von Demonstranten kaufen können, die für eine bestimmte Sache auf die Straße gehen.

Für den richtigen Preis verkaufen hochspezialisierte Berater den Service, gefälschte Basisproteste zu organisieren – ein Phänomen, das oft als „Astroturfing“ bezeichnet wird. Diese angeheuerten Berater bieten alles, was eine politische Bewegung sich wünschen könnte. Sie können für eine maßgeschneiderte Botschaft bezahlen, die bei der Kundgebung skandiert wird, die Demografie jedes Demonstranten bestimmen und den Zorn der Menge auf einen bestimmten politischen Feind lenken.

Die Bilder dieser gesponserten Kundgebungen sorgen für die gewünschten Schlagzeilen und Bilder in den sozialen Medien. Wenn sie erfolgreich sind, neigen sie dazu, normale Menschen davon zu überzeugen, sich der Sache anzuschließen.

Ich habe ausführlich über diese Berater geschrieben und wenn möglich, entlarve ich sie. Nehmen wir zum Beispiel diese Untersuchung über die Pelzindustrie, die jungen Studenten Schecks aushändigt, um gegen vorgeschlagene Vorschriften in Kalifornien zu protestieren. Die bezahlten Demonstranten stürmten das Kapitol und lehnten jegliche Beschränkungen des Pelzhandels ab, ohne zu erwähnen, dass sie dafür bezahlt wurden, mit Schildern dort zu sein, die ihnen von Lobbyisten ausgehändigt wurden. Viele sagten vor den Gesetzgebern aus, dass Beschränkungen für Pelze rassistisch seien.

Solche hochgradig verdeckten Dienste laufen im Hintergrund von Wahlkampagnen, Protestbewegungen und legislativen Auseinandersetzungen ab. Trotz der Geheimhaltung, die diese Bemühungen umgibt, genießen die Akteure in dieser Nischenbranche eine privilegierte Stellung.

Diese Dynamik findet sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite statt. Minyon Moore, der Vorsitzende des jüngsten Parteitags der Demokratischen Partei in Chicago, ist Partner bei der Dewey Square Group, einem Beratungsunternehmen, das im Auftrag seiner Firmenkunden gefälschte Briefe und Proteste generiert. Michael Whatley, der neue Vorsitzende der Republikanischen Partei, leitete zuvor die Firma HBW Resources, eine Firma, über deren Rolle bei der Gründung von Fake-Gruppen im Auftrag der Ölindustrie ich schon oft geschrieben habe.

Juan Obando, ein Künstler aus Bogota, Kolumbien, und Yoshua Okón, ein Künstler aus Mexiko-Stadt, stießen zufällig auf das Thema und konnten nicht mehr davon ablassen. Obando fiel auf, dass sich viele seiner Studenten für eine Teilzeitbeschäftigung als bezahlte Demonstranten anmeldeten. Er untersuchte die Dynamik – so kamen wir in Kontakt – und war erstaunt über die Leichtigkeit und Raffinesse dieser Heimindustrie der politischen Beratung.

Obando und Okón begannen ein Projekt, um die Absurdität und Macht des Astroturfing zu beleuchten. Mit einem Kunststipendium beauftragten die beiden Crowds on Demand, ein auf Astroturfing spezialisiertes Unternehmen, eine Kundgebung in Arizona zu bezahlen.

Sie forderten die Menge auf, zu erscheinen und im Grunde einen typisch amerikanischen Protest zu pantomimieren – nur ohne Grund. Die Demonstranten wurden gebeten, Schilder zu schwenken und lautlos zu schreien, wobei sie die Bewegungen einer traditionellen Demonstration nachahmten. Ihre Plakate zeigten leere lindgrüne Tafeln, die den Greenscreen-Effekt in der Postproduktion symbolisierten, der es ermöglicht, computergenerierte Bilder auf dem Bildschirm erscheinen zu lassen.

Okón und Obando haben mich kürzlich eingeladen, bei der Eröffnung ihrer Ausstellung im Museum of Contemporary Art Tucson zu sprechen. Vor der Veranstaltung habe ich mit ihnen gesprochen, um ihre Vision für das Projekt besser zu verstehen. Das Interview wurde aus Gründen der Länge und Klarheit bearbeitet:

FANG: Wie funktioniert das genau? Wer meldet sich an, um an diesen Dingen teilzunehmen?

OBANDO: Zunächst werden Sie gefragt, wenn Sie den Auftrag erteilen, ja, welche demografischen Merkmale soll Ihre Protestaktion haben, welche Rasse, welches Geschlecht und Alter, und sie können es wirklich maßschneidern. Und wir sagten: Wissen Sie was? Geben Sie mir eine allgemeine Bevölkerung, eine Stichprobe der allgemeinen Bevölkerung von Arizona, was auch immer Sie bekommen können. Wir waren nicht an einer bestimmten Gruppe interessiert. Aber verdammt, es war so interessant, weil viele von ihnen wie Anfänger waren, wie sehr amateurhafte Schauspieler mit Visitenkarten, die fragten: „Hey, ruf mich für deine nächste Produktion an.“ Viele Ureinwohner aus der Gegend, lateinamerikanische Einwanderer aus Mittelamerika, viele Veteranen und auch viele Obdachlose. Es war also eine verrückte Mischung. Und als sie ankamen, erkannten sich einige von ihnen von anderen bezahlten Protesten aus dem Vorjahr.

FANG: Können Sie uns etwas über die Inspiration für diese Arbeit erzählen und wie es dazu kam?

OBANDO: Ich arbeitete in Boston an einer Kunstschule und sah diese Plakate, die so offensichtlich waren, wie Sommerjobs für Aktivisten, Protestjobs. Ich dachte, das wäre für ein Performance-Kunstprojekt. Aber dann begann ich zu recherchieren und stellte fest, dass es sich um echte Jobs handelte. Später ging ich zu den Vereinten Nationen in New York, um den ersten Auftritt von Präsident Iván Duque zu sehen, der als illegitim galt, da die Wahlen sehr fragwürdig waren. Ich fand heraus, dass seine Regierung eine Firma beauftragt hatte, Demonstranten zur Unterstützung von ihm anzuheuern. Die Firma Crowds on Demand präsentierte ihn sogar als Kunden auf ihrer Website als Fallstudie. Die Bilder des Protests waren ziemlich amüsant, weil diese Leute eindeutig keine Kolumbianer waren, weil sie sich in seltsame Gewänder gekleidet hatten, mit Trommeln und Trompeten, wie sie kein Kolumbianer tragen würde. Ich recherchierte weiter und stieß auf Ihre Arbeit. Später sah ich, wie einige meiner Schüler in Boston wirklich bezahlt wurden, und begann, bei allen möglichen Veranstaltungen aufzutauchen, mit Bannern und T-Shirts, sogar bei Veranstaltungen, die angeblich von Black Lives Matter organisiert wurden. Sie brachten einen U-Haul-LKW mit und all diese Kinder warteten nur darauf und sagten, was sie sagen sollten.

OKON: In Mexiko gibt es eine sehr verbreitete Praxis namens „los acarreados“, bei der Menschen Mittagessen oder ein wenig Geld bekommen, um zu politischen Demonstranten zu gehen, und jeder weiß davon. Es ist illegal, aber bekannt. Ich habe mit Juan gesprochen und angefangen, eure Geschichten zu lesen, und das Thema Astroturfing ist mir aufgefallen. Wir haben festgestellt, dass es nicht nur existiert, sondern auch viel ausgefeilter ist. Diese gefälschten Proteste stützen sich auf organische soziale Medien und es gibt oft Nachrichtenreporter, die am Ende mit den Akteuren sprechen. Sie geben nicht zu, dass sie keine echten Aktivisten sind. Juan und ich wurden darauf aufmerksam und waren unglaublich überrascht. Vielleicht waren wir an diesem Punkt. Wir konnten nicht wirklich glauben, dass dies ein Service ist, der auf tatsächlichen Websites offen beworben werden kann. Wir haben einfach angefangen, darüber zu reden und zu lachen. Es ist schon ironisch. In einem System, das eigentlich demokratisch sein sollte, gibt es alle möglichen Manipulationen, wie die Realität wahrgenommen wird. Also begannen wir über die Möglichkeit zu sprechen, ein Kunstwerk zu schaffen. Die Idee kam vor vier Jahren, glaube ich. Wir beauftragten eine der Firmen, die wir finden konnten, Crowds on Demand, eine in L.A. ansässige Firma. Wir nahmen ihre Dienste in Anspruch, organisierten aber gleichzeitig einen Protest, der gewissermaßen die Aufmerksamkeit auf sich selbst lenkt, oder anders ausgedrückt, die Aufmerksamkeit auf die Praxis des Astroturfing selbst lenkt. Es handelt sich also um einen Protest der Leere, bei dem die Protestierenden keinen Grund haben. Es ist eine Art leerer Protest. Alle Schilder sind in Digi-Grün gehalten, dem Grün, das für digitale Effekte verwendet wird.

FANG: Wie haben die Leute reagiert, die das gesehen haben? Kennen sie diese Dynamik? Was sagen sie, wenn sie das sehen?

OKON: Die Menschen sind unglaublich überrascht. Sie haben keine Ahnung, dass es so etwas gibt, obwohl es öffentlich bekannt ist. Als wir nach Firmen gesucht haben, die so etwas machen, hatten die sogar Werbeslogans für ihre Dienstleistungen. Die Leute halten es für selbstverständlich, dass wir in einem demokratischen System leben, und haben keine Ahnung, dass es solche Praktiken gibt. Einige Leute sind wütend und sagen, dass nur die „andere Seite“ so etwas tut. In gewisser Weise bringt uns das definitiv näher an eine Oligarchie als an eine Demokratie, im Sinne dessen, was man mit Geld kaufen kann. Es ist nicht wirklich das, was die Öffentlichkeit entscheidet, denn in gewisser Weise wird die Öffentlichkeit manipuliert. Das heißt nicht, dass es keine echten Proteste mehr gibt, aber ich denke, wir müssen verstehen, dass Proteste oft eine Agenda haben und dass man wirklich aufpassen muss. Man muss auf Anzeichen von Astroturfing achten.

FANG: Was ist mit der Firma, die Sie engagiert haben, Crowds on Demand? Wie war die Zusammenarbeit mit ihnen?

OBANDO: Wir waren sehr, sehr neugierig auf die Firma. Der Mann, der hierherkam, versuchte, es sehr unschuldig darzustellen. „Oh, es ist wie ein Flashmob, es ist nur ein Flashmob“. Er war professionell und sagte den Demonstranten, wie sie sich energisch verhalten sollten. Und der Mann hat sie gecoacht. Wir boten an, bei der Rekrutierung zu helfen, aber sie sagten: „Oh, wir kümmern uns um alles. Um die Sprechchöre, die T-Shirts und die Medien“. Aber wir wollten wirklich sehr genau sein, was die Farbe des Greenscreens anging. Und sie waren sehr professionell, sie sagten: „Das machen wir.“ Und sie haben uns sogar einen Rabatt gegeben.

OKON: Ja, der Gründer von Crowds on Demand, er hat ein wenig gezögert, aber er war mit der Idee des Kunstprojekts einverstanden. Es war sein Geschäft und er ging professionell damit um. Er schlug sogar vor, dass die Medien über den Protest berichten sollten, was, wie er sagte, Standard ist, wenn seine Kunden diese Arbeit in Auftrag geben.

FANG: Was können wir daraus lernen? Wie sollten wir in Zukunft mit Protesten umgehen?

OBANDO: Das ist ein faszinierendes Merkmal der amerikanischen Demokratie. Es ist fast beabsichtigt, dass man politische Aktionen auf allen Ebenen kommerzialisieren und auslagern muss, um sie wirklich zu neutralisieren. Keine politische Bewegung kann ernst genommen werden, wenn sie nur traditionelle Taktiken anwendet. Meiner Meinung nach müssen echte Aktivisten, Menschen, die wirklich etwas verändern wollen, einen Schritt weiter gehen und über neue Taktiken nachdenken. Ich glaube, dass die Internetaktivisten kreativer waren. Und ich glaube immer noch, dass es besser ist, die Sprache eines Systems wirklich zu verstehen, als ein Bild zu vermitteln, das uns das System bereits verkauft hat.

Die Ausstellung der DEMO-Installation im MOCA Museum in Tucson läuft vom 11. Oktober 2024 bis zum 9. Februar 2025 und wurde von Julio César Morales, Executive Director & Co-Lead Curator, und Laura Copelin, Deputy Director & Co-Lead Curator, kuratiert.