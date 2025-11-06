Möglicherweise größter Medizinskandal: Fast 50 Studien berichten über einen zeitlichen Zusammenhang zwischen mRNA-COVID-Impfung und Krebsfällen

Die dritte Schiene: Covid-19-Impfstoffe und Krebs



Ich werde ein hochkontroverses Thema ansprechen, das zur dritten Schiene unter Krebsbiologen und der breiteren medizinischen Gemeinschaft geworden ist: der mögliche Zusammenhang zwischen der Covid-19-Impfung und Krebs. Da sich die Mission meines Labors auf die Krebsprävention konzentriert, kann ich in gutem Gewissen den Elefanten im Raum nicht ignorieren.

Wie mein Kollege, der international renommierte Krebsbiologe Dr. Wafik El-Deiry, und ich auf der ACIP-Sitzung im September zu Covid-Impfstoffen dargelegt haben, haben fast 50 Veröffentlichungen über einen zeitlichen Zusammenhang zwischen der Covid-19-mRNA-Impfung und dem Auftreten von Krebs berichtet. Epidemiologische Studien (eine aus Italien und eine aus Südkorea) haben ebenfalls eine erhöhte Krebsinzidenz bei geimpften im Vergleich zu ungeimpften Personen beschrieben (wenn auch mit Vorbehalten). Diese Berichte häufen sich, und es ist an der Zeit, anzuerkennen, dass etwas Bedeutsames passieren könnte, anstatt sie rundheraus abzutun; Letzteres scheint die vorherrschende Reaktion in der Wissenschaft, den Medien und unseren Aufsichtsbehörden zu sein.

Mein Ziel ist es hier, die Wissenschaft zu erläutern und plausible biologische Mechanismen für den Zusammenhang zwischen der Covid-mRNA-Impfung und Krebs aufzuzeigen, die weitere und dringende Untersuchungen rechtfertigen. Der Zweck ist nicht, Behauptungen aufzustellen, sondern das Problem zu umreißen, das angegangen werden muss, in der Hoffnung, dass offene wissenschaftliche Diskussionen und vor allem Forschungsgelder auf dieses dringende und wachsende Problemgebiet gelenkt werden können. Das derzeitige Klima hat es Wissenschaftlern unmöglich gemacht, dies ohne Angst vor persönlichen oder beruflichen Konsequenzen zu untersuchen.

Was wir wissen und was nicht

Derzeit gibt es keine veröffentlichten Studien, die einen direkten kausalen Mechanismus nachweisen, durch den die mRNA-Impfstoffe Krebs verursachen. Das bedeutet jedoch nicht, dass ein solcher kausaler Zusammenhang nicht existiert. Tatsächlich gibt es mindestens drei biologisch plausible Mechanismen, die meiner Meinung nach angesichts ihrer bekannten Verbindungen zur Krebsentstehung eine rigorose Studie und Bewertung verdienen. Ich habe über diese Mechanismen bereits in anderen Zusammenhängen geschrieben, aber hier werde ich erklären, wie sie auf die Covid-19-mRNA-Impfstoffe zutreffen könnten.

Mechanismus 1: Zelltransformation durch die Biologie des Spike-Proteins

Die Transformation einer normalen Zelle in eine Krebszelle beinhaltet die Störung mehrerer Schutzmechanismen, die das Zellwachstum, das Überleben und die DNA-Reparatur kontrollieren. Die Covid-mRNA-Impfstoffe wirken, indem sie die Zellen des Körpers anweisen, das SARS-CoV-2-Spike-Protein über längere Zeiträume (irgendwo zwischen Tagen und Wochen, bis zu Monaten und sogar Jahren) zu produzieren. Dieses fremde Spike-Protein löst dann eine Immunantwort aus.

Laborstudien haben berichtet, dass das Spike-Protein, unabhängig davon, ob es durch Infektion oder durch Impfung produziert wird, biologische Aktivitäten aufweist. Es interagiert mit zellulären Pfaden, die den Zellzyklus, Tumorsuppressorfunktionen sowie DNA-Reparaturwege und -mechanismen regulieren. Daher könnten solche Interaktionen des Spike-Proteins mit diesen Pfaden theoretisch zur zellulären Transformation beitragen – obwohl dasselbe für eine Infektion mit Covid-19 selbst gesagt werden könnte. Der Unterschied liegt jedoch in der Dauer der Spike-Protein-Produktion nach der Impfung im Vergleich zur natürlichen Infektion. Dies wirft auch eine wichtige Frage auf, ob multiple Covid-Infektionen biologisch äquivalent zum künstlichen Spike-Protein sind, das durch den Impfstoff produziert wird.

Da das Spike-Protein, das durch die mRNA produziert wird, schon nach wenigen Tagen, bis hin zu Wochen, Monaten und sogar Jahren nach der Impfung persistieren kann, ist es wichtig, anzuerkennen, ob die Krebsinzidenz mit der Spike-Protein-Expression (oder Persistenz) im Körper korreliert, aber auch, ob es in Tumoren vorhanden ist. Eine kürzliche Fallstudie zeigte Hinweise darauf, dass Spike-Protein in metastasierendem Brustkrebs exprimiert gefunden werden kann. Daher ist es bei der Betrachtung der Beziehung zwischen Covid-Impfung und Krebs sehr wichtig, die chronische Exposition gegenüber einem Wirkstoff mit biologischer Aktivität, der den Zellzyklus und DNA-Schadensantwort-Pfade stört, in Betracht zu ziehen. Dies ohne Weiteres abzutun, scheint fahrlässig. Derzeit sind die Daten unzureichend, um irgendwelche festen Schlussfolgerungen in einer abschließenden Weise zu ziehen, und in Abwesenheit solcher Daten bedeutet dies, dass dieser Mechanismus nicht rundheraus abgetan werden kann.

Mechanismus 2: Genomische Integration und dysregulierte Genexpression aufgrund von DNA-Rückstandskontaminanten

Es wird inzwischen von den Herstellern, der FDA sowie anderen, einschließlich einem Labor der NIH, anerkannt, dass Rückstandsverunreinigungen von DNA in mRNA-Impfstoffen vorhanden sind.

Während viele argumentiert haben, dass die in den Impfstoffpräparationen vorhandenen Mengen zu gering sind, um Schaden anzurichten, bleiben die Fakten bestehen: (1) diese Fragmente existieren, (2) sie werden in einem Lipid-Nanopartikel verabreicht, der es der DNA effizient ermöglicht, in Zellen und den Zellkern einzudringen, und (3) die Größe dieser Fragmente kann sich leicht in das Genom integrieren – insbesondere wenn sich Zellen teilen und natürliche DNA-Reparatur durchlaufen. Da keine Studien durchgeführt wurden, die demonstrieren, dass die Menge dieser Verunreinigungen unzureichend ist, um Zellen zu transfizieren, und dass sie sich nicht integrieren, ist es derzeit reine Spekulation, dass dies nicht geschehen kann und nicht geschieht. Anders gesagt, keine Studien haben bisher gezeigt, dass diese Verunreinigungen zu minimal sind, um in Zellen einzudringen oder sich in DNA zu integrieren.

Für den Pfizer-Impfstoff enthält ein Teil der Verunreinigungen DNA-Sequenzen, die virale regulatorische Elemente sind, die per Definition die Genexpression beeinflussen. Darüber hinaus deuten neue Erkenntnisse darauf hin, dass der Pfizer-Impfstoff auch DNA enthält, die methyliert ist, was einen Pfad in Zellen namens cGAS-STING stimulieren kann. Daher können diese DNA-Verunreinigungen, zumindest im Falle des Pfizer-Impfstoffs, nicht nur integrieren, sondern sie können potenziell weitreichende Auswirkungen haben.

DNA-Integrationsereignisse im falschen genomischen Kontext könnten prinzipiell die Genexpression dysregulieren und zur zellulären Transformation beitragen, insbesondere wenn sie mit einer verlängerten cGAS-STING-Pfadaktivierung und SV40-Promotor-Genregulation kombiniert werden.

Der Grundpfeiler der Molekularbiologie ist die Fähigkeit, Lipid-Nanopartikel zu verwenden, um DNA in Zellen einzubringen. Ein unbestrittener Nebeneffekt davon ist, dass ein Teil der DNA integriert. Und wenn sie integriert, hat sie die Fähigkeit, die Genexpression zu verändern und die Genfunktion zu stören. Anzunehmen, dass dies mit den DNA-Verunreinigungen in den mRNA-Impfstoffen nicht geschehen kann, ist irreführend. Wir wissen einfach nicht, was mit den DNA-Verunreinigungen in den mRNA-Impfstoffprodukten geschieht, wenn sie mit Zellen in Kontakt kommen (entweder in vitro oder in vivo). Es gibt keine Daten, die behaupten, dass dies nicht geschehen kann und dass es nach der Impfung nicht geschieht.

Fast alle Molekularbiologen sind sich einig, dass das Einbringen von DNA in Lipid-Nanopartikeln in Zellen eine DNA-Transfektion darstellt – schlicht und einfach. Durch diesen Mechanismus (und die Auswirkungen der Integration der SV40-Promotorsequenz sowie der transfizierten methylierten DNA) ist es theoretisch möglich, dass die DNA-Kontaminanten im richtigen Kontext eine Zelltransformation auslösen oder vorantreiben. Die offene Frage ist, wie oft dies geschieht und ob es überhaupt geschieht. Bislang ist die Antwort darauf unbekannt, und wie bereits erwähnt, untersucht niemand, ob und wie häufig dies geschieht. Daher können wir zum jetzigen Zeitpunkt keine Schlussfolgerungen ziehen, die für oder gegen diese Mechanismen sprechen.

Mechanismus 3: Immun-Dysregulation: Der plausibelste Zusammenhang

Der plausibelste Mechanismus, der Impfung mit Krebs verbindet, besonders in Bezug auf die zeitlichen Assoziationen, betrifft das Immunsystem. Mehrere peer-reviewte Studien haben Immunveränderungen nach wiederholter mRNA-Impfung dokumentiert, einschließlich erhöhter entzündlicher Zytokine, T-Zell-Erschöpfung, erhöhter IgG4-Antikörperproduktion und vorübergehender Immunsuppression.

Das Immunsystem dient als kritischer Torwächter gegen Krebs, indem es transformierte Zellen identifiziert und eliminiert, bevor sie fortschreiten können. Es kann auch in Form von Entzündungen, besonders wenn sie chronisch ist, als potentes Karzinogen und Krebstreiber wirken. Daher, wenn das Immunsystem vorübergehend beeinträchtigt oder dysreguliert oder übermäßig reaktiv ist, könnte die Kombination aus gescheiterter Immunüberwachung und chronischer Entzündung nicht nur bereits existierende abnormale Zellen zur Expansion bringen, sondern sie tatsächlich in Richtung vollständiger neoplastischer Transformation fördern. Dies könnte zu geförderten und sogar beschleunigten Tumorentstehung führen, leicht beobachtbar innerhalb der beschriebenen zeitlichen Fenster.

Timing und Krebsentwicklung

Die meisten soliden Tumore benötigen Jahre, um sich zu entwickeln. Daher ist es unwahrscheinlich, dass jeder Krebs, der innerhalb von 6–12 Monaten nach der Impfung auftritt (mit Ausnahme bestimmter Lymphome, die sich innerhalb von Wochen bis wenigen Monaten von der anfänglichen malignen Transformation entwickeln können), von auslösenden Ereignissen herrührt, die durch den mRNA-Impfstoff über Mechanismus 1 oder 2 verursacht wurden.

Jedoch, selbst wenn der Covid-19-mRNA-Impfstoff nicht der auslösende Faktor ist, bleiben plausible Szenarien, in denen bereits existierende prämaligne oder okkulte Krebszellen (bereits genetisch instabil und bereit für die vollständige neoplastische Transformation) durch unbeabsichtigte Effekte des Spike-Proteins oder durch seltene DNA-Integrationsereignisse beschleunigt werden könnten. Darüber hinaus könnte jeder ruhende oder mikroskopische Krebs, der durch Immunüberwachung in Schach gehalten wird, prinzipiell durch Immun-Dysregulation (Mechanismus 3) entfesselt oder gefördert werden.

Muster, die zu beobachten sind

Mehrere Studien haben messbare Veränderungen der Immunfunktion nach wiederholter mRNA-Impfung dokumentiert, einschließlich Entzündungen, Autoimmunität und einer Form von erworbener funktioneller Immundefizienz. Diese Veränderungen wurden auch bei Long Covid dokumentiert, daher wird es wichtig sein, Datentrends und Muster zwischen geimpften und ungeimpften Personen sowie zwischen Long-Covid-Geimpften und Long-Covid-Ungeimpften zu analysieren.

Da Immundefizienz oft von chronischer Entzündung begleitet wird, haben beide direkte Implikationen für die Tumorüberwachung und Tumorpermissivität. Daher gibt es Signale, die man basierend auf vorhersagbaren Mustern von Krebs, die bei anderen Formen erworbener Immundefizienz (z.B. HIV- oder Organtransplantationsempfänger) beobachtet werden, erwarten würde. Die Mechanismen, die diese Krebsarten antreiben, sind gut etabliert und breit anerkannt unter Krebsbiologen.

Lymphoide Krebsarten

Die erste und unmittelbarste Beobachtung wäre ein Anstieg von lymphoiden Malignomen, insbesondere Non-Hodgkin-Lymphomen (NHL), T-Zell-Lymphomen und aggressiven B-Zell-Lymphomen wie Burkitt-ähnlichen oder diffus großzelligen B-Zell-Lymphomen (DLBCL). Diese Krebsarten sind eng mit Immunkontrollmechanismen und mit EBV-Onkogenese verknüpft. Unter Bedingungen von Immunstress oder -erschöpfung könnten B-Zellen mit latenter EBV-Infektion der Kontrolle entgehen, klonale Expansion durchlaufen und die zusätzlichen genomischen Alterationen erwerben, die für die vollständige Transformation erforderlich sind.

Bei immungeschwächten Patienten erscheinen solche Lymphome oft innerhalb von Monaten nach Immunfunktionsstörung. Daher würden ähnliche zeitliche Dynamiken nach wiederholter mRNA-Impfung oder jeder anhaltenden Immunperturbation eine enge epidemiologische Überprüfung rechtfertigen.

Bemerkenswerterweise gab es eine überproportionale Darstellung von Post-Impfstoff-Lymphomen in veröffentlichten Fallberichten, einschließlich sowohl neu aufgetretener Fälle als auch schneller Rückfälle nach Remission. Ob diese Beobachtungen Zufall, Meldungsverzerrung oder echte Immunstörung darstellen, bleibt unbekannt. Das Muster selbst ist jedoch biologisch konsistent mit dem, was wir erwarten würden, wenn die Immunüberwachung versagt.

Virus-assoziierte Krebsarten

Die nächste Kategorie von Krebsarten, von der ein Anstieg zu erwarten wäre, umfasst solche mit viraler Ätiologie, da ihr Auftreten oft auf gescheiterter Immunüberwachung beruht. Dazu gehören Kaposi-Sarkom, Merkel-Zell-Karzinom, zervikale und oropharyngeale Karzinome (HPV-getrieben) und hepatozelluläres Karzinom (HBV/HCV). Solche Tumore entstehen typischerweise im Rahmen von Immunsuppression, chronischer Entzündung oder beidem.

Ein Anstieg dieser Krebsarten, besonders bei Personen ohne klassische Immunsuppression, könnte auf einen Zusammenbruch des Immun-Edittings hindeuten, bei dem das Wirt-Virus-Gleichgewicht verloren geht. Ein Nachlassen der Immunkontrolle über latente HPV-Infektionen könnte die onkogene Progression innerhalb des Gebärmutterhalses oder des Oropharynx beschleunigen. Ähnlich könnte reduzierte zytotoxische T-Zell-Aktivität dazu führen, dass subklinische Merkel-Zell- oder Kaposi-Läsionen manifest werden.

Leukämien und myelodysplastische Syndrome

Mehrere Studien zu zeitlichen Assoziationen haben Fälle von akuten Leukämien und myelodysplastischen Syndromen (MDS) nach Impfung berichtet. Diese Malignome sind hochsensibel für entzündliche und immunmodulatorische Umgebungen, aber auch für Umweltexpositionen, die die DNA-Integrität beeinflussen. Daher ist es plausibel, dass ein Anstieg anhaltender Immunaktivierung, gefolgt von Suppression, die Expansion von präleukämischen Klonen, die bereits im alternden Knochenmark vorhanden sind, beschleunigen könnte. Es ist auch plausibel, dass DNA-Verunreinigungen in den mRNA-Impfstoffen sich bevorzugt in hämatopoetische Vorläuferzellen integrieren könnten, die besonders anfällig für genotoxischen Stress sind. Die Integration in verwundbare genomische Regionen dieser Zellen könnte theoretisch die leukämische Transformation initiieren.

Obwohl solche klonalen Dynamiken auf Bevölkerungsebene subtil sein könnten, könnten sie durch longitudinale Studien nachweisbar werden, insbesondere wenn sie nach Alter, Impfhistorie und Markern der Immunaktivierung stratifiziert werden.

Aggressive oder ungewöhnliche solide Tumore

Schließlich könnte man erwarten, dass seltene oder ungewöhnlich aggressive solide Tumore in zeitlicher Nähe zur mRNA-Impfung auftreten. Diese könnten hochgradige Gliome, Pankreaskarzinome, sich schnell proliferierende Sarkome, Brustkrebs und andere solide Tumore umfassen.

Auf Bevölkerungsebene würde die Assoziation zwischen Krebs und Impfung wahrscheinlich als unverhältnismäßige Zunahme von hämatologischen Krebsarten (Lymphome, Leukämien) und virusassoziierten Krebsarten im Vergleich zu Basistrends erscheinen. Man könnte auch erwarten, einen Anstieg von Krebserkrankungen mit früherem Beginn oder Häufungen von schnell fortschreitenden oder behandlungsresistenten Krebsarten innerhalb kurzer Intervalle nach der Impfung zu beobachten, wenn chronische Entzündung oder T-Zell-Erschöpfung der Übeltäter wären. Ruhende, okkulte, in-situ-Karzinome oder Mikrometastasen könnten aktiver werden, wenn die Immunüberwachung abgestumpft ist oder wenn entzündliche Zytokine das stromale Mikroumfeld verändern. Diese könnten leicht innerhalb von 12–36 Monaten nach den Impfungen manifest werden.

Während keines dieser Muster Kausalität beweisen würde, sollte ein solches Muster auch nicht als Zufall abgetan werden. Andere Umweltexpositionen wie Tabak, Asbest und endokrine Disruptoren wurden mit Krebs in Verbindung gebracht. Die anfänglichen Warnungen wurden mit Skepsis aufgenommen, doch in jedem dieser Beispiele demonstrierten rigorose Studien, Beobachtung und experimentelle Forschung ihren kausalen Zusammenhang. Dasselbe Prinzip sollte hier angewendet werden. Forscher müssen ermächtigt werden, diese Analysen zu replizieren und zu erweitern, frei von Zensur, persönlichen oder beruflichen Vergeltungsmaßnahmen.

Die Bewertung und Quantifizierung dieser potenziellen Mechanismen muss zu einer Forschungspriorität werden, wenn wir die wachsende Anzahl von Berichten, die Krebsbeginn mit Covid-19-Impfung verbinden, verstehen und bestimmen wollen, ob diese Assoziationen echte kausale Beziehungen widerspiegeln.

Langzeitstudien auf Bevölkerungsebene werden essentiell sein, um aufzudecken, ob bestimmte Krebsarten, insbesondere seltene oder aggressive Subtypen, häufiger bei geimpften im Vergleich zu ungeimpften Personen auftreten. Aus diesem Grund ist es für die öffentliche Gesundheit zwingend erforderlich, dass die wissenschaftliche Gemeinschaft und die Aufsichtsbehörden sich einer rigorosen, unvoreingenommenen Untersuchung dieser Fragen verpflichten.

Dr. Charlotte Kuperwasser ist eine angesehene Professorin am Institut für Entwicklungs-, Molekular- und Chemische Biologie der Tufts University School of Medicine und Direktorin des Tufts Convergence Laboratory an der Tufts University. Dr. Kuperwasser ist international anerkannt für ihre Fachkenntnisse in den Bereichen Brustdrüsenbiologie, Brustkrebs und Prävention. Sie ist Mitglied des Beratungsausschusses für Impfpraktiken.