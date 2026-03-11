„Mr. Gold“ warnt vor „System-Reset“, während Silber die Zündschnur der Derivate-Zeitbombe entzündet

Der Finanzautor und Edelmetallexperte Bill Holter (auch bekannt als „Mr. Gold“) sagte voraus, dass Silber bis März wahrscheinlich eine Lieferstörung von physischem Metall an der COMEX erleben wird. Mit anderen Worten: Die Nachfrage nach physischem Silber wird das vorhandene Angebot übersteigen. Die Rechnung ist erschreckend und einfach, und Holter erklärt sie so:

„Der registrierte Silberbestand an der COMEX beträgt 86 Millionen Unzen. Am zweiten Tag des März stehen bereits 52 Millionen Unzen Silber zur Lieferung an. Das lässt 30 bis 35 Millionen Unzen übrig, für die es keine Deckung gibt. … Das sieht heikel aus. Wenn jetzt schon 52 Millionen Unzen zur Lieferung anstehen, wo wird das am Ende des Monats stehen? Wenn Silber nicht geliefert werden kann, dann werden wir im Goldmarkt Käufer sehen, die normalerweise nicht einmal kaufen und Lieferung verlangen würden. … Der entscheidende Punkt ist: Wenn Silber nicht geliefert werden kann, wird Gold innerhalb von 24 Stunden ebenfalls nicht geliefert werden können. Sobald das passiert, bricht das Vertrauen. … Wir sprechen von zwei Billiarden Dollar an Derivaten in einer Weltwirtschaft mit 350 Billionen Dollar Schulden bei einem jährlichen zugrunde liegenden BIP von 100 Billionen Dollar. Die Rechnung geht nicht auf. Ich denke, Silber – und das sage ich seit vielen Jahren – wird der Funke oder die Zündschnur sein, die Gold entzündet, was dann die Derivate-Zeitbombe zur Explosion bringt. Warren Buffett nennt Derivate Waffen der finanziellen Massenvernichtung.“

Mr. Gold glaubt: „Wenn das System zurückgesetzt wird, werden Regierungen ein gigantisches Gelddruck-Fest starten, das eine globale Hyperinflation auslösen wird. … Die reine Mathematik der ausstehenden Schulden zeigt, dass sie unter den aktuellen Bedingungen nicht zurückgezahlt werden können. Es wird Hyperinflation bei den Dingen geben, die wir brauchen, und Hyper-Deflation bei den Dingen, die wir bereits besitzen. … Wie soll jemand Ihr Haus kaufen, wenn das Kapital nicht vorhanden ist? Wenn das Kapital nicht da ist, dann muss der Preis fallen. … Es ist sehr wahrscheinlich, dass Silber den Zusammenbruch des Finanzsystems auslösen wird.“

Mr. Gold glaubt, dass diese Art globaler Verschuldung sehr schnell kippen wird. Holter warnt: „Wenn diese Sache ins Rutschen gerät und zusammenbricht, sind Sie entweder vorbereitet oder nicht. Wenn Sie nicht vorbereitet sind, werden Sie Ihren Fehler nicht mehr korrigieren können. Es wird ein Fehler fürs ganze Leben sein, sich nicht vorbereitet zu haben. Lassen Sie mich nur sagen: Es gibt einen Unterschied zwischen zu früh und falsch zu liegen. Zwischen 2000 und 2005 galt man als Idiot, als kompletter Idiot, wenn man Gold oder Silber kaufte, und die Leute dachten, man laufe mit einem Aluhut herum. … Heute sind wir an dem Punkt, an dem die beste Anlage seit Januar 2000 Gold oder Silber gewesen wäre. Als Noah herumlief und seine Arche baute, sah er falsch aus. Er lag nicht falsch – er war nur zu früh.“