Neue Videos am Mittwoch

Der Sieger steht jetzt schon fest und das ist Putin! Ganz egal was die USA machen

„Israel könnte aufhören zu existieren, wenn es so weitermacht“ Oberst Douglas Macgregor (Redacted)

Warum VERHEIMLICHT das Pentagon die Zahl der im Iran Krieg verwundeten Amerikaner (Redacted News)

Iran-Krieg: „Es ist viel schlimmer, als man denkt“ – Teil 1

Jiang Xueqin: Der Iran-Krieg – Der Wendepunkt, der den Nahen Osten für immer veränderte

Wie der Iran die US Israelische Luftverteidigung durchbrach (AiTelly – Deutsch)

David Icke: Die Täuschung des Iran Krieges – Von biblischen Prophezeiungen bis zum 11 Sept. | (DE)

Darauf haben alle gewartet (Asmongold Clips – Deutsch)

Die größte Täuschung unserer Zeit findet gerade jetzt statt (Video Advice – Deutsch)

China hat die Welt gerade schockiert… (Amerika hat so etwas nicht)

Christentum-Experte Nr. 1: Die Wahrheit über das Christentum! Der Fall für Jesus

Ich habe meine Meinung zu Schwarzkümmelöl geändert (Gesundheitscheck)

GPT-5.4: Es ist VORBEI für OpenAI! Claude Code, Google AI Center Eröffnung & weitere KI-News

Neue Impf-Technologie, neue Nebenwirkungen? Arzt aus der Praxis

Iran, Ölpreis-Schock und Inflation: Warum jetzt Gold & Rohstoffe profitieren

Ostsee eskaliert! // GEGENPOL

Digitaler Euro: Das Ende unserer Freiheit – Zündstoff mit Edith Brötzner