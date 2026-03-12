Tonnen von Bomben auf dem Weg nach Israel durch spanische Gewässer zugelassen

Ein niederländisches Frachtschiff unter irischer Versicherung durfte am Samstag durch spanische Gewässer fahren – an Bord: Tonnenweise Bomben und Munition für die israelischen Verteidigungsstreitkräfte (IDF).

Wie The Ditch berichtet, befindet sich das Schiff derzeit vor der tunesischen Küste und soll voraussichtlich nächste Woche im Hafen von Haifa eintreffen.

Ursprünglich war die Ankunft in Limassol auf Zypern geplant – ein häufig genutztes Scheinziel, um Waffentransporte nach Israel zu verschleiern. Doch für wenige Minuten zeigte die Website VesselFinder am Nachmittag das eigentliche Ziel, den Hafen von Haifa, bevor es wieder auf Limassol zurückgesetzt wurde.

Die spanische Regierung hat den US-Streitkräften kürzlich verboten, ihre Militärbasen für Angriffe auf den Iran zu nutzen. Diese Angriffe haben mehr als 1.300 Menschen getötet.

Ministerpräsident Pedro Sánchez erlaubt jedoch weiterhin die Durchfahrt von Schiffen, die Munition für die IDF transportieren. The Ditch hatte bereits im Dezember berichtet, dass die größte israelische Waffenlieferung seit Oktober 2023 durch spanische Hoheitsgewässer transportiert wurde.

Das in Rotterdam ansässige Unternehmen Hartel Shipping and Chartering betreibt das Frachtschiff Rijnvliet.

Die irische Firma NorthStandard EU DAC versichert das niederländisch registrierte Schiff mit einer Schutz- und Schadenersatzversicherung, die gemäß EU- und internationalem Recht vorgeschrieben ist.

Die Rijnvliet verließ den US-Hafen Wilmington am 16. Februar, nachdem sie mit Bombenhülsen des Unternehmens Elbit Systems aus South Carolina und Messingpatronenhülsen der Wiehland Group aus New York beladen worden war.

Zwar konnte The Ditch das Gewicht der Fracht nicht verifizieren, doch beide Firmen haben zuvor schon Lieferungen über 100 Tonnen verschickt.

Die Rijnvliet soll am Montag in Israel eintreffen, wo die Munition an IMI Systems (Israel Military Industries) in Ramat Hasharon geliefert wird – eine Tochtergesellschaft von Elbit Systems und der größte Waffenlieferant der IDF.

Hartel Shipping and Chartering lehnte eine Stellungnahme ab.