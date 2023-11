mRNA – Das Tor zur nanotechnologischen Kontrolle des Menschen

Artikel und Podcast-Interview von Karen Kingston

Die Biotech-Analystin und Medizinrechtlerin Karen Kingston enthüllt in ihrem Interview mit uns, dass die mRNA-Technologie das Einfallstor für die rücksichtslose Anwendung der Nanotechnologie auf den Menschen ist. Sie erklärt, dass die Nanotechnologie vorwiegend das neurologische System und damit das Gehirn, den Verstand und den Geist schädigt. Das habe die Industrie schon immer gewusst, erklärt Karen und weist darauf hin, dass selbst Goldnanopartikel ohne Biomarker leicht ins Gehirn gelangen.

Karen sagt: „Es besteht ein sehr hohes Risiko, dass diese neuen biotechnologischen Produkte wirklich gerne in das zentrale Nervensystem eindringen“ und die Blut-Hirn-Schranke durchbrechen, die unsere Neuronen und ihr unglaublich komplexes und verletzliches Signalsystem schützt.

Ein interner Bericht von Pfizer untersuchte mehr als 1,5 Millionen Menschen, denen ihre genetischen „Impfstoffe“ injiziert worden waren und bei denen im Durchschnitt mindestens drei unerwünschte Ereignisse auftraten. Die Daten zeigten, dass 700.000 Patienten – fast die Hälfte der Geimpften – an Störungen des Nervensystems litten, was die größte Kategorie der gemeldeten unerwünschten Ereignisse darstellte.

Die Nanotechnologie, die durch COVID-Injektionen in den Menschen eingeführt wird, verfolgt viele Ziele, und eines davon ist es, die Versuche der Behörden voranzutreiben, den Menschen zu kontrollieren. Behörden versuchen seit Langem, das menschliche Verhalten zu kontrollieren, und die jüngsten Versuche stehen im Kontext der Entwicklung der Nanotechnologie beim Menschen.

Dr. Peter Breggin hat diese Versuche kürzlich in seiner Kolumne „The Elite Strategy to Physically Ruin Our Brains, Minds, and Willpower“ (Die Strategie der Elite, unsere Gehirne, unseren Verstand und unsere Willenskraft physisch zu zerstören) eingehend untersucht. Dr. Breggin glaubt, dass die Elite uns mit der Möglichkeit terrorisieren will, dass sie in der Lage ist, unseren Verstand und sogar unsere spezifischen Gefühle und Gedanken zu kontrollieren, aber er schlägt vor, dass ihre wahre Leistung darin besteht, genügend Gehirnschäden und Funktionsstörungen zu verursachen, um uns weniger spontan und gefügiger zu machen, damit wir uns ihrer Kontrolle über uns in der Neuen Weltordnung unterwerfen.

Karen Kingston verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der pharmazeutischen Industrie als Biotech-Analystin und medizinisch-juristische Beraterin. Sie begann ihre Karriere bei Pfizer, wechselte aber bald ins Marketing. „Wir nehmen komplexe Informationen und übersetzen sie in Diagramme und Beschreibungen, die für Ärzte und Gesundheitsberater leicht verständlich sind“, erklärt sie. Schließlich machte sie sich einen Namen als „die Fixerin“, weil sie Fachwissen im medizinisch-juristischen Bereich von Big Pharma entwickelte. Sie wurde als Beraterin hinzugezogen, wenn Fragen oder Probleme mit einem Produkt auftauchten, die oft auf die Nichteinhaltung von FDA-Vorschriften zurückzuführen waren.

Die Diskussion über Nanopartikel und andere Mechanismen, durch die uns genetische „Impfstoffe“ schaden, wurde von Außenstehenden, die sich als Teil der Gesundheitsfreiheitsbewegung ausgaben, unterdrückt. Wir diskutierten die entscheidende Bedeutung der Redefreiheit als ein Grundprinzip, das in der Freiheitsbewegung geschützt werden muss, und wiesen unsere Zuhörer auf unsere jüngste Kolumne „Es ist Zeit für Redefreiheit in der Freiheitsbewegung“ hin.

Wir stimmen mit Karen auch darin überein, wer für die tatsächliche Entwicklung und den Einsatz dieser genetischen Biowaffen gegen das amerikanische Volk verantwortlich gemacht werden sollte – Pfizer oder das Verteidigungsministerium (DoD).

Karen Kingston, die für viele von uns in der Gesundheitsfreiheitsbewegung ein leuchtendes Vorbild ist, ist nach ihrer kürzlichen Genesung zurück und bereit, die Welt wieder in die Hand zu nehmen. Wir sprachen darüber, was sie durchgemacht hat und wie sie mit Widrigkeiten umgeht, über ihr Leben in der Pharmaindustrie und ihre Berufung zur Gesundheitsfreiheitsbewegung.