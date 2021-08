mRNA-Experte äußert sich zur COVID-Krise

mercola.com

Dr. Robert Malone, der Erfinder der Kerntechnologie der mRNA- und DNA-Impfstoffe, äußerte im letzten Herbst gegenüber der FDA seine Bedenken bezüglich des Spike-Proteins, das in den COVID-19-Impfstoffen verwendet wird, wurde aber abgewiesen

In seiner nativen Form in SARS-CoV-2 ist das Spike-Protein für die Pathologien der Virusinfektion verantwortlich, und in seiner wilden Form ist es dafür bekannt, dass es die Blut-Hirn-Schranke öffnet, Zellschäden (Zytotoxizität) und andere Probleme verursacht

Malone spricht über die Bioethik der Notfallgenehmigung (Emergency Use Authorization, EUA), die für COVID-19-Impfstoffe erteilt wurde; Experimente ohne ordnungsgemäße informierte Zustimmung verstoßen gegen den Nürnberger Kodex

Das Konzept der edlen Lüge wurde erstmals von Platon beschrieben; es bezieht sich auf die Vorstellung, dass es im Falle von Personen mit hohem Status oder ausgewiesenen öffentlichen Führungspersönlichkeiten akzeptabel ist, zu lügen, wenn die Lüge im Interesse des Gemeinwohls erfolgt

Drei Lügen werden über COVID-19 verbreitet, darunter die Notwendigkeit der Herdenimmunität, die Vorstellung, dass die Herdenimmunität nur durch eine allgemeine Impfung erreicht werden kann und dass die Impfstoffe völlig sicher sind; jede Diskussion, die diese drei Elemente infrage stellt oder ihnen widerspricht, wird zensiert

Malone ist der Ansicht, dass Kinder und junge Erwachsene bis zum Alter von 30 oder 35 Jahren nicht geimpft werden sollten, da die Risiken in dieser Bevölkerungsgruppe den Nutzen überwiegen.

Als Dr. Robert Malone, der Erfinder der Kerntechnologie der mRNA- und DNA-Impfstoffe, sich im Juni 2021 zu den Risiken der COVID-19-Gentherapieimpfstoffe äußerte, war er überrascht, dass das dreistündige Interview viral ging. „Es zeigte, dass die Menschen auf der ganzen Welt einen großen Informationsdurst haben“, sagte er im Gespräch mit Aga Wilson von Newsvoice.

Der Podcast wurde von YouTube gelöscht, und Malone erkannte schnell, dass seine Botschaft, der er sich moralisch verpflichtet fühlte, in den Mainstream-Medien kein Gehör finden würde.

„Als mir klar wurde, dass ich nicht in der Lage sein würde, über die Mainstream-Medien zu sprechen, traf ich zusammen mit meiner Frau … die bewusste Entscheidung, alternative und neue Medien zu nutzen, und ich habe von vielen, vielen Podcasts und Podcastern wie Ihnen gelernt, wie wertvoll dieses neue Medium Podcasting ist“, sagte er Wilson.

Experimenteller Impfstoff verstößt gegen Bioethik-Gesetze

Angesichts der beeindruckenden Referenzen von Malone haben seine schwerwiegenden Bedenken bezüglich des COVID-19-Impfstoffs viele aufhorchen lassen, und die Leute begannen, ihm über ihre eigenen Probleme mit der Zensur und dem Spektrum der Nebenwirkungen des Impfstoffs zu schreiben. Alles begann, so Malone, mit einem langen Gespräch mit einem Arzt in Kanada, der ihm sein Herz ausschüttete über die Erfahrungen, die er in Kanada bei der Behandlung von Patienten mit COVID-19 und mit unerwünschten Ereignissen nach der Impfung gemacht hatte.

Er meldete sie den Behörden, wurde aber abgewiesen und ihm wurde gesagt, sie stünden nicht im Zusammenhang mit der Injektion, obwohl sie seiner klinischen Meinung nach doch auftraten. Angesichts der Massenimpfkampagne war Malone auch darüber beunruhigt, dass es von der Regierung als in Ordnung angesehen wird, Kinder mit kostenlosem Eis oder Donuts zur Impfung zu bewegen, und dass Kinder sogar ohne die Zustimmung ihrer Eltern geimpft werden dürfen.

Schon bald wagte er sich an die Bioethik der für die COVID-19-Impfstoffe erteilten Notfallgenehmigung (EUA) heran. Experimente ohne ordnungsgemäße Einwilligung nach Aufklärung verstoßen gegen den Nürnberger Kodex, der eine Reihe von forschungsethischen Grundsätzen für Experimente am Menschen festlegt.

Diese Grundsätze wurden entwickelt, um sicherzustellen, dass sich die medizinischen Gräueltaten, die während der Nürnberger Prozesse am Ende des Zweiten Weltkriegs aufgedeckt wurden, nie wieder ereignen.

Außerdem müssen Erwachsene aufgrund des EUA keine Einverständniserklärung unterschreiben und werden gleichzeitig nicht umfassend über die Risiken aufgeklärt, wie es normalerweise bei klinischen Studien der Fall ist – und zu diesem Zeitpunkt nimmt jeder, der den Impfstoff erhält, als Forschungsobjekt teil.

FDA wies Malones Impfstoffwarnung zurück

In seiner beruflichen Laufbahn hat Malone viele Jahre lang eng mit der US-Regierung zusammengearbeitet. In dieser Eigenschaft hat er einen offenen Dialog mit seinen Kollegen bei der US-Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde (FDA) geführt, mit denen er Bedenken über unerwünschte Ereignisse und das in COVID-19-Impfstoffen verwendete Spike-Protein erörterte.

In seiner nativen Form in SARS-CoV-2 ist das Spike-Protein für die Pathologien der Virusinfektion verantwortlich, und in seiner wilden Form ist es dafür bekannt, die Blut-Hirn-Schranke zu öffnen, Zellschäden (Zytotoxizität) zu verursachen und, so Malone, „die Biologie der Zellen zu manipulieren, die das Innere der Blutgefäße auskleiden – vaskuläre Endothelzellen, zum Teil durch seine Interaktion mit ACE2, das die Kontraktion der Blutgefäße, den Blutdruck und andere Dinge steuert“.

Malone ist sich der Wirkung des Spike-Proteins sehr wohl bewusst, da er daran arbeitete, ein wirksames Medikament zu finden, das die Wirkung des COX-2-Enzyms, eines wichtigen Entzündungsenzyms, blockiert. In einer seiner Arbeiten legte er dar, wie das Spike-Protein und ein anderes Protein im Virus den COX-2-Promotor in infizierten Zellen direkt anschalten.

Diese Erkenntnis, dass es sich bei dem Spike-Protein um ein biologisch aktives Protein handelt, veranlasste ihn im vergangenen Herbst, die FDA auf die damit verbundenen Risiken hinzuweisen. Seine Kollegen bei der FDA leiteten seine Bedenken an die FDA-Prüfungsabteilung weiter, die seine Bedenken mit der Begründung zurückwies, dass sie nicht glaubten, dass das Spike-Protein biologisch aktiv sei, und dass es nicht genügend Belege für das Gegenteil gäbe. Wie die Geschichte nun zeigt, wurde die EUA dennoch erteilt.

Inzwischen hat sich herausgestellt, dass das Spike-Protein allein ausreicht, um Entzündungen und Schäden am Gefäßsystem zu verursachen, auch unabhängig von einem Virus.

Platons edle Lüge: Drei falsche „Wahrheiten“ im Umlauf

Das Konzept der edlen Lüge wurde erstmals von Sokrates und Platon beschrieben. Es bezieht sich auf die Vorstellung, dass es im Falle hochgestellter Personen oder designierter öffentlicher Führer akzeptabel ist, zu lügen, wenn die Lüge im Interesse des Gemeinwohls erfolgt.

Aber in der heutigen Zeit, inmitten einer beispiellosen globalen Pandemie, in der Regierung, Big Pharma, Medien und Big Tech miteinander verflochten sind, erleben wir, wie die edle Lüge „auf eine Art und Weise zum Tragen kommt, die sich Platon niemals hätte vorstellen können“, so Malone.

Nehmen wir Dr. Anthony Fauci – dessen Fachwissen von den Mainstream-Medien seit Beginn der COVID-19-Pandemie als unbestreitbar angesehen wird. Er wurde dabei ertappt, wie er sowohl die Öffentlichkeit als auch den US-Senat in einer Reihe von Fragen belogen hat, aber es wurde nichts dagegen unternommen.

Malone skizzierte drei logische Hauptelemente – jedes davon falsch -, die als Teil der großen, edlen Lüge propagiert werden. Jede Diskussion, die diese drei Elemente infrage stellt oder ihnen widerspricht, wird zensiert:

Die Eindämmung von Tod und Krankheit durch COVID erfordert Herdenimmunität – Das stimmt nicht, denn es ist möglich, Tod und Krankheit durch COVID-19 mit Medikamenten wie Ivermectin und vielen anderen, einschließlich entzündungshemmender Mittel, zu reduzieren. Die einzige Möglichkeit, eine Herdenimmunität zu erreichen, ist die allgemeine Impfung – Dies ist eine weitere Lüge. Wie Malone sagt: „Herdenimmunität wird am häufigsten durch natürliche Infektionen erreicht.“ Außerdem gibt es keine soliden Daten darüber, ob COVID-Injektionen die Übertragbarkeit verringern, die sich ohnehin je nach Variante ändert. Die Idee, dass wir einen bestimmten Prozentsatz an Herdenimmunität in der Bevölkerung erreichen müssen, um die Pandemie zu beenden, ist also „nicht logisch“.

Selbst die Weltgesundheitsorganisation rät geimpften Personen, wegen der Delta-Variante weiterhin Masken zu tragen, denn „der Impfstoff allein wird die Übertragung in der Gemeinschaft nicht verhindern“. „Mit Impfstoffen werden wir keine Herdenimmunität erreichen“, so Malone.

Die Impfstoffe sind völlig sicher – Dies ist eine weitere Lüge, denn es ist bekannt, dass die Impfstoffe nicht völlig sicher sind. Malone zählte mehrere unerwünschte Ereignisse auf, die bereits Alarmzeichen auslösen. Ein weiterer wichtiger Punkt: Die Zensur verhindert, dass diese Risiken vollständig erfasst werden.

Kardiotoxizität

Probleme mit der Blutgerinnung

Gesundheitliche Probleme der weiblichen Fortpflanzung

Fehlgeburten im ersten und zweiten Trimester (dies wurde noch nicht bestätigt), Thrombozytopenie (Verminderung der Blutplättchen)

Störungen des Gehirns und des Nervensystems

Guillain-Barré-Syndrom (GBS)

Daten sprechen nicht für Impfung von Kindern

Malone ist der Ansicht, dass Kinder und junge Erwachsene bis zu einem Alter von 30 oder 35 Jahren nicht geimpft werden sollten, und weist darauf hin, dass die Gesamtzahl der COVID-19-Todesfälle bei den Geburts- bis 18-Jährigen während der gesamten Pandemie 386 beträgt. Kinder profitieren nur wenig von diesem Impfstoff, nicht nur, weil das Risiko einer COVID-19-Infektion für sie sehr gering ist, sondern auch, weil laut Dr. Peter Doshi ein erheblicher Teil der Kinder in den USA bereits immun ist und von vornherein kein Infektionsrisiko besteht.

Doshi zitierte Daten der Centers for Disease Control and Prevention, die zeigen, dass schätzungsweise 23 % der Kinder unter 4 Jahren und 42 % der 5 bis 17-Jährigen bereits eine SARS-CoV-2-Infektion durchgemacht haben und nun über eine robuste und dauerhafte Immunität verfügen.

Die Argumentation, dass Kinder geimpft werden sollten, um ältere Menschen zu schützen, ist nur dann stichhaltig, wenn der Impfstoff keine Toxizität aufweist, was bei COVID-19-Injektionen nicht der Fall ist, so dass diese Rechtfertigung kläglich versagt. „Wir müssen uns genau überlegen, wer von der Impfung profitiert, und die Impfung auf diese Personen konzentrieren“, so Malone.

Für Menschen, bei denen kein hohes Risiko besteht, ist es schwer zu rechtfertigen, dass sie durch eine COVID-19-Injektion einem Risiko ausgesetzt werden. Doshi wies ebenfalls darauf hin, dass die FDA keine Grundlage dafür hat, COVID-19-Impfstoffen überhaupt eine Notfallzulassung für Kinder zu erteilen, da COVID-19 kein Notfall bei Kindern ist. Die Bedrohung, die diese Infektion für Kinder darstellt, ist vernachlässigbar und nicht ernster als die einer Erkältung oder Grippe.

Die Macht der Podcasts

Malone hat sich zu den Problemen der Zensur und der Tatsache geäußert, dass Ärzte und Wissenschaftler, die Bedenken äußern, die dem offiziellen Narrativ widersprechen, beruflich geschädigt werden können. Er hat sogar einen unbelegten Bericht aus Spanien gehört, wonach ein Arzt, der sich für alternative Behandlungsstrategien einsetzt, für geistig unzurechnungsfähig erklärt und eingewiesen werden kann.

„Das ist zutiefst besorgniserregend“, sagte er, „aber wir sehen das überall auf der Welt … Es ist extrem schwierig, sich gegen dieses Narrativ auszusprechen“. Malone muss es wissen. Nur fünf Tage, nachdem er seine Besorgnis über die Gefahren der COVID-19-Injektionen öffentlich gemacht hatte, wurden sein Name und seine wissenschaftlichen Referenzen, einschließlich derer, die sich auf mRNA-Impfstoffe beziehen, aus Wikipedia entfernt.

Durch seine verbleibenden Kontakte mit der Regierung versucht Malone immer noch, diese wichtigen Insiderinformationen und -daten mit denjenigen in Machtpositionen zu teilen, die zuhören wollen. Er kommt aus einer Position der Fürsorge und des Einfühlungsvermögens und glaubt, dass dies und nicht der Kampf gegen die Opposition der Schlüssel ist.

Er meldet sich auch über Podcasts zu Wort, die seiner Meinung nach „extrem wertvoll“ sind und „eine Bedrohung für das Narrativ darstellen“. Anstatt sich Sorgen zu machen, aus den sozialen Medien gelöscht zu werden oder mit einem Reporter zu sprechen, der „meine Worte so zurechtschneidet, dass sie in ein bestimmtes Narrativ passen, das er aufzwingen will … Podcasts funktionieren. Sie erreichen die Menschen“.

Malone ist sich des Widerstands bewusst, mit dem er konfrontiert ist, aber als Arzt mit hohem ethischen Anspruch, der sich der Integrität verpflichtet fühlt – und der hervorragend qualifiziert ist, über dieses Thema zu sprechen – hält er es für seine Pflicht, die Wahrheit zu sagen. Nur wenn er und viele andere wie er sich zu Wort melden, können wir dem falschen Narrativ, das uns als Wahrheit aufgedrängt wird, entgegentreten.

Wenn wir aufgeben, werden wir weiter in dieses Kaninchenloch hinabsteigen, in dem Fehlinformationen zu Tatsachen werden und der Glaube daran die einzige Möglichkeit ist, ein Teil der Gesellschaft zu bleiben. Das ist keine Option, und deshalb ist das Teilen von Daten und Informationen, wie es Malone tut, eine heldenhafte Aktion, an der wir uns alle beteiligen können.

