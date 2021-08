Wikipedia-Mitbegründer Larry Sanger: Die verblüffende Hybris eines globalen experimentellen Impfstoffs

Verfasst von Wikipedia-Mitbegründer Larry Sanger via larrysanger.org (Hervorhebung von uns),

Es ist eine objektive, unbestreitbare Tatsache: Noch nie in der Geschichte der Welt hat es einen globalen Vorstoß gegeben, der gesamten Menschheit, Milliarden von uns, gleichzeitig ein experimentelles Medikament zu verabreichen.

Ich möchte, dass Sie innehalten und darüber nachdenken. Stellen Sie sich die Hybris vor, die nötig war, um diesen Plan auszuführen und die Welt dafür zu begeistern, ihn auszuführen.

„Hybris?“, fragen Sie. „Was meinen Sie?“

Die Covid-Impfstoffe sind experimentell. Die FDA hat sie nicht zugelassen. Bei den meisten Impfstoffen dauert es Jahre, bis sie getestet und zugelassen werden, nicht zuletzt deshalb, weil wir sicherstellen wollen, dass sie keine gefährlichen Langzeitnebenwirkungen haben, was durchaus der Fall sein kann; die CDC hat eine Liste von Problemen mit ausgewählten zugelassenen Impfstoffen veröffentlicht. Viele experimentelle Impfstoffe verlassen nie die Versuchsphase. CNN wies bereits auf ähnliche Punkte hin, als Trump – zu Unrecht, wie ich damals dachte – auf eine schnelle Zulassung der Covid-Impfstoffe drängte. Natürlich beeilte sich der wankelmütige Nachrichtensender, das alles zu vergessen, als die Regierung Biden beschloss, dass eine schnelle Einführung von Impfstoffen eine gute Idee sei. Das hätte sie nicht tun sollen: Bei allem Nutzen, den sie zweifellos gebracht haben, warnen uns die Ärzte, dass Impfstoffe für manche Menschen gefährlich sein können, und experimentelle Impfstoffe sind es natürlich erst recht.

Nochmals, mein Standpunkt ist einfach und absolut sachlich. Nochmals:

Experimenteller Impfstoff

Milliarden von Menschen (über zwei Milliarden)

zur gleichen Zeit

Man muss bereit sein, das Wohlergehen von Milliarden von Menschen nicht nur der Ehrlichkeit unserer Politiker und Wissenschaftler anzuvertrauen – denn auch bei anständigen Menschen kann etwas schief gehen. Man muss auch auf ihre Kompetenz vertrauen – und nicht nur das, denn kompetente Menschen können überraschende, unvorhersehbare Fehler machen. Sie müssen auch darauf vertrauen, dass wir das Schlimmste verhindert haben, dass wir einer Kugel ausgewichen sind und dass es ihnen tatsächlich gelungen ist, einen mehr oder weniger sicheren Impfstoff herzustellen.

Vielleicht haben sie das ja auch. Ich hoffe es jedenfalls. Aber was ist, wenn wir eine entsetzlich hohe Inzidenz katastrophaler Nebenwirkungen entdecken, die sich erst in zwei oder fünf oder zehn Jahren zeigen? Die Wissenschaftler sagen uns, dass das möglich ist. Es ist leider möglich, dass mehr Menschen an diesen experimentellen Impfstoffen sterben als an einem Virus, an dem weniger als 1 % der Menschen, die sich infizieren, sterben.

Bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Ich behaupte nicht, dass dies der Fall ist. Ich sage nicht einmal, dass es sehr wahrscheinlich ist. Ich sage nur, dass es möglich ist, weil es sich um experimentelle Impfstoffe handelt.

Ehrlich gesagt, die Hybris, die für die Durchführung dieses Plans erforderlich ist, und für die Übernahme der Führung bei der Propaganda für die Durchführung dieses Plans in der Welt, ist für mich atemberaubend und erschreckend. Wenn ein führender Politiker der Welt bereit ist, ein solches Risiko für die gesamte Menschheit einzugehen, was ist er dann noch bereit zu tun? Das frage ich mich wirklich. Wenn Sie plötzlich Präsident, Leiter eines medizinischen Systems oder Eigentümer eines Medienunternehmens wären, würden Sie dann etwas tun wollen, das, wenn Sie sich irren, den Tod von Millionen Menschen bedeuten könnte? An erster Stelle muss immer stehen „Schade nicht“:. Dieses alte medizinische Sprichwort haben wir in letzter Zeit nicht mehr oft gehört.

Meine Familie ist übrigens als Kind geimpft worden, ohne dass es Probleme gab. Ich bin kein Impfgegner. Ich bin ein Anti-Global-alles-auf-einmal-Experimenteller-Impfstoff. Das ist ein großer Unterschied.

Damit will ich nicht einmal die Frage berühren, ob diese experimentellen Impfstoffe vorgeschrieben werden sollten, d. h. ob man seine grundlegenden Bürgerrechte verlieren sollte, wenn man sich nicht impfen lässt. Vielleicht werde ich über diese Frage, die definitiv eine nicht-medizinische Frage ist, ein anderes Mal gesondert schreiben. Es gäbe in der Tat noch viel, viel mehr zu sagen.

Aber mein jetziger Punkt ist einfach: experimentelle Impfungen – für Milliarden von Menschen – zur gleichen Zeit. Es ist völlig unverständlich, dass so viele ansonsten vernünftige Menschen davon überzeugt sind, dass dies eine gute Idee ist.