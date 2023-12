mRNA-Impfstoffe können zufällige, „unsinnige“ Proteine produzieren, die eine unbeabsichtigte Immunreaktion auslösen können – wusste Pfizer davon?

Von Angelo DePalma, Ph.D.

Ein inhärenter Fehler in den modifizierten RNA-Anweisungen (modRNA) für das Spike-Protein in COVID-19-Immunisierungen führt dazu, dass die Zellen neben dem Spike auch „Off-Target“-Proteine produzieren. Diese Proteine, nach denen die Entwickler entweder nicht gesucht oder den Regulierungsbehörden nicht gemeldet haben, verursachen unerwünschte Immunreaktionen, deren langfristige Auswirkungen unbekannt sind.

Die Entwickler des gentherapeutischen Immunisierungsprodukts BNT162b2 von Pfizer/BioNTech („Impfstoff“) haben einen häufigen Fehler bei der Übersetzung von synthetischer Boten-RNA (mRNA) in Protein übersehen oder nicht vorhergesehen.

Diese Fehltranslation kann zur Expression von potenziell schädlichen Protein-Nebenprodukten führen. Infolgedessen entwickeln einige Personen, die sich impfen lassen, Immunreaktionen auf diese Proteinprodukte – und die Wissenschaftler wissen nicht, ob und welche langfristigen Folgen dies haben wird.

Die Arbeit, in der über diesen Effekt berichtet wird, erschien im Dezember 2023 in Nature, drei Jahre nach der Einführung der mRNA-basierten Impfstoffe und der Möglichkeit, diese potenziell gefährlichen Auswirkungen zu bekämpfen – aber nicht bevor mehr als 600 Millionen Dosen der mRNA-Impfstoffe in den USA verabreicht worden waren.

Forscher, darunter der Erstautor Thomas Mulroney, Ph.D., Toxikologe an der Universität Cambridge, fanden heraus, dass N1-Methylpseudouridin (NMpU), eine künstliche Anweisung, die in mRNA und andere mRNA-basierte Gentherapieprodukte eingefügt wird, dazu führt, dass die Maschinerie, die das Gen in das Spike-Protein übersetzt, in etwa 10 % der Fälle „ausrutscht“.

Diese „Ausrutscher“, die als „Frameshifts“ bezeichnet werden, führen dazu, dass die Zellen eine Anweisung überspringen und zufällige, unsinnige Proteine erzeugen, die zu undefinierten, unbeabsichtigten Immunreaktionen führen.

Der unabhängige Forscher David Wiseman, Ph.D., der eine Kritik an der Mulroney-Studie veröffentlicht hat, erklärte gegenüber The Defender:

„Wir wissen nicht, um welche Proteine es sich handelt und wie giftig sie sind, aber es gab kein Gefühl der Dringlichkeit, diese Entdeckung bekannt zu machen. Es kann zwar Monate dauern, bis eine Arbeit veröffentlicht wird, aber angesichts der Tragweite dieser Entdeckungen sind zehn Monate nach Erhalt eines Manuskripts eine furchtbar lange Zeit. Die Veröffentlichung hätte beschleunigt werden müssen, die Aufsichtsbehörden hätten benachrichtigt und Maßnahmen ergriffen werden müssen.“

Die Immunogenität von Proteinverunreinigungen ist ein ernstes Problem bei biotechnologisch hergestellten Arzneimitteln, insbesondere bei injizierten oder infundierten Produkten. So wenden die Hersteller beispielsweise erhebliche Mittel auf, um Wirtszellproteine zu eliminieren, da diese gefährliche und unvorhersehbare Immunreaktionen bei den Patienten auslösen können.

Wirtszellproteine und ihre Abbauprodukte sind Verunreinigungen, die von Zellen oder Organismen stammen, die zur Herstellung von Proteinprodukten verwendet werden, aber nicht in das Produkt gehören. Einige sind charakterisiert, aber viele, wie z. B. Frame-Shift-Proteine, sind es nicht.

In der Übersetzung verloren

Die mRNA-Anweisungen werden mit einem aus vier Buchstaben bestehenden Code „geschrieben“, der aus A (Adenin), C (Cytosin), G (Guanin) und U (Uricil) besteht. Wir neigen dazu, Gene als stabil zu betrachten, da sie in allen unseren Zellen vorhanden sind und ein Leben lang funktionieren, aber mRNA wird durch Enzyme schnell abgebaut, sobald sie in die Zellen gelangt.

Um diesen Abbau zu verhindern und die Expression des Spike-Proteins zu verbessern, ersetzen die Impfstoffentwickler Uricil durch NMpU, einen künstlichen mRNA-Baustein, der in den Immunisierungsprodukten von Pfizer/BioNTech und Moderna COVID-19 enthalten ist. Diese Art der Substitution ist bei DNA-„Vektor“-Impfstoffen (z. B. von Johnson und Johnson) oder herkömmlichen Antigen-Impfstoffen (Novavax) nicht möglich oder relevant.

Frame Shifts führen zu neuen und meist bisher unbekannten Proteinen, wie dieses Beispiel zeigt:

Die Katze saß auf der Matte (normale Nachricht) Hec ats ato nth ema t (Frame-verschobene Nachricht, bei der der Anfangsbuchstabe „T“ weggelassen wird)

Das Beispiel „frame-shifted“ in der englischen Sprache ist Kauderwelsch. In der Genetik können rahmenverschobene Sequenzen jedoch eine Bedeutung haben, da sie in der Lage sind, ein echtes Protein zu erzeugen, das eine Immunreaktion hervorrufen kann.

In der Annahme, dass der NMpU-Ersatz für die Rahmenverschiebung verantwortlich ist, erstellten Mulroney et al. auf Pseudouridin basierende mRNA-Anweisungen für ein Test-Rahmenverschiebungsprotein und fütterten sie mit kommerziellen Laborzellen. Neben dem erwarteten Testprotein produzierten die Zellen andere, unerwartete Proteine, die einem „Frameshift“, also dem Verlust einer genetischen Anweisung, entsprachen.

Anschließend impfte Mulroney eine Gruppe von Mäusen mit dem Impfstoff BNT162b2 COVID-19 von Pfizer, eine andere mit dem Impfstoff ChAdOx von Astra-Zeneca (der kein Pseudouridin verwendet) und eine dritte mit einer Placebo-Injektion. Nach acht Tagen erkannten die Immunsysteme der Mäuse, die BNT162b2 erhielten, das Frameshift-Protein, die Mäuse, die die anderen Behandlungen erhielten, jedoch nicht.

Das bedeutet, dass die mit BNTb162b geimpften Mäuse das Kauderwelsch-Protein schon vorher gesehen hatten, und zwar als Folge der Impfung.

Mulroney wiederholte dann dieses Experiment, verwendete aber statt Mäusen Zellen des Immunsystems von 21 Personen, die den Impfstoff von Pfizer erhalten hatten, und verglich diese Zellen mit Immunzellen von 20 Personen, die den Impfstoff von Astra-Zeneca erhalten hatten (der kein NMpU verwendet).

Beide Gruppen zeigten Immunität gegen das Spike-Protein, aber ein Drittel der Pfizer-Gruppe zeigte auch eine Immunerkennung des Frameshift-Proteins.

Dies bedeutet, dass die Rahmenverschiebung und die Produktion von assoziierten Proteinen nur bei Personen auftritt, die BNTb162b erhalten, und dass sowohl Menschen als auch Mäuse Immunität dagegen entwickeln.

Mulroney entwarf daraufhin eine neue mRNA-Sequenz, um die Rahmenverschiebung zu reduzieren. Er stellte fest, dass Frame-Shifting und Off-Target-Effekte deutlich reduziert wurden, ohne dass dies Auswirkungen auf die Produktion des gewünschten Proteins hatte.

Mulroney et al. wiesen darauf hin, dass die Ergebnisse zwar nicht mit unerwünschten Ereignissen in Verbindung gebracht werden konnten – wahrscheinlich, weil keiner der Probanden davon betroffen war -, dass aber künftige mRNA-Entwickler auf mögliche Frame-Shifting-Effekte achten sollten, insbesondere bei Produkten, die eine hohe oder häufige Dosierung erfordern.

Sie schrieben, dass das Wissen, welche Regionen innerhalb der mRNA-Anweisungen für Frameshifts verantwortlich sind, die Entwicklung sicherer und wirksamerer mRNA-Produkte ermöglicht.

Da Mulroney et al. vermuteten, dass es sich bei diesen Regionen um NMpU handelt, erstellten sie NMpU-basierte mRNA-Anweisungen für ein Testprotein und fütterten das Gen mit kommerziellen Laborzellen. Zusammen mit dem Testprotein fand er mehrere andere Proteine, die einer „Rahmenverschiebung“ oder dem Verlust einer Anweisung entsprechen.

Wisemans Meinung: eine qualitativ hochwertige Studie, die Entwicklungsmängel aufdeckt

Mulroneys Studie sei von hoher Qualität, so Wiseman. „Die Autoren gehören zur Toxikologie-Abteilung des britischen Medical Research Council und zum National Institute for Health Research, dem Äquivalent zu den National Institutes of Health in den USA. Die Tatsache, dass eine so hochwertige Arbeit so lange – zehn Monate – in der Redaktion verbracht hat, deutet darauf hin, dass an ihrer Botschaft intensiv gearbeitet wurde.“

Nature erhielt die Arbeit am 25. Januar, akzeptierte sie am 31. Oktober zur Veröffentlichung und veröffentlichte sie am 6. Dezember. Wiseman bezeichnete diese Zeitspanne als „langwierig“ angesichts des Auftretens von Off-Target-Proteinen, die er als meldepflichtige Abweichungen vom erwarteten Produkt betrachtet.

Außerdem fügt Nature seinen Artikeln in der Regel eine Peer-Review-Datei bei, die jedoch bei der Erstveröffentlichung der Mulroney-Studie fehlte, obwohl sie jetzt vorhanden ist.

„Ich glaube, sie hatten mehr Daten, die sie nicht veröffentlicht haben“, sagte Wisman. „Zum Beispiel wurde die Menge der Antikörper gegen Frame-Shift-Proteine nicht erwähnt. Ist es möglich, dass die Autoren einer immunologischen Studie nicht daran gedacht haben, die Antikörperspiegel zu messen? Das wäre wirklich seltsam, denn die Diskussionen in den FDA-Sitzungen über die C19-Impfstoffe konzentrierten sich auf die B-Zell-/Antikörper-Reaktionen.“

Mulroney deckte auch das Versagen von Pfizer und den Aufsichtsbehörden auf, Kauderwelsch-Proteine als unerwünschte Nebenprodukte zu betrachten.

Verunreinigungen in pharmazeutischen Produkten sind unvermeidlich, da chemische und biochemische Herstellungsprozesse immer Nebenprodukte erzeugen. Die Hersteller kontrollieren mögliche unerwünschte Wirkungen, indem sie diese gemäß den behördlichen Richtlinien identifizieren, quantifizieren und charakterisieren.

Wissenschaftler in der Prozessentwicklung verbringen die meiste Zeit damit, die Rezepturen zu optimieren, um die Ausbeute zu verbessern und Verunreinigungen zu beseitigen oder zu reduzieren, aber das ist bei mRNA-Produkten nicht möglich, weil die „Produktionsanlage“ keine Fabrik aus Ziegelsteinen und Mörtel ist, sondern menschliche Zellen.

„mRNA-Impfstoffe lagern die Herstellung im Wesentlichen an Ihre Zellen aus“, so Wiseman. „Manchmal läuft es nach Plan, manchmal aber auch nicht.“

Einer der Mitautoren von Mulroney, Dr. James Thaventhiran, ein Immunologe der MRC Toxicology Unit an der Universität Cambridge, räumte in einer Pressemitteilung der Universität Cambridge ein, dass eine fehlgeleitete Immunität, die auf Proteinverunreinigungen abzielt, „ein enormes Schadenspotenzial hat“.

Mulroney et al. kamen jedoch zu dem Schluss, dass es keine Beweise dafür gibt, dass bei Menschen durch die BNT162b2-Impfung entstandene Produkte mit Frameshifting mit nachteiligen Folgen verbunden sind.

„Diese Behauptung ist unbegründet und unaufrichtig“, sagte Wiseman, da es sich bei Mulroney nicht um eine kontrollierte Studie handelte und die Zahl der geimpften Personen, die Proben zur Verfügung stellten, gering war. „Und da keine Probanden über impfstoffbedingte Nebenwirkungen berichteten, unterliegt die Stichprobe einer Selektionsverzerrung. Es muss eine umfassendere Reihe von Studien durchgeführt werden, um die toxikologischen Auswirkungen dieser Proteine zu charakterisieren.“

Das Versäumnis, die Bedeutung von Proteinverunreinigungen zu erkennen, stellt auch einen Verstoß gegen die Richtlinien der Weltgesundheitsorganisation (WHO) für mRNA-Impfstoffe dar, die von den Herstellern verlangen, Angaben zu „unerwarteten ORFs“ zu machen – „offene Leserahmen“, die übersprungene oder um einen Rahmen verschobene mRNA-Anweisungen enthalten können.

Die WHO schreibt vor: „Die vollständige kommentierte Sequenz, die alle ORFs (einschließlich aller unerwarteten ORFs) und alle anderen Sequenzelemente (einschließlich ihrer Begründung für die Verwendung) identifiziert, sollte bereitgestellt werden.“

Da die Arbeit von Mulroney die erste war, die sich mit „ORFs“ mit Rahmenverschiebung befasste – und drei Jahre nach dem Debüt von BNT162b – hat Pfizer diese Anforderung entweder ignoriert oder die FDA hat nicht danach gefragt.

„Die Toxikologie dieser unbeabsichtigten Proteine muss untersucht werden“, sagte Wiseman. „Die Entwickler hätten sie isolieren, sequenzieren und alle wichtigen Ähnlichkeiten zwischen frame-shifted-Proteinen und natürlich vorkommenden Peptiden und Proteinen feststellen müssen.“

Pfizer-Führungskraft: Wir haben das Flugzeug geflogen, während wir es noch gebaut haben

Wiseman sagte gegenüber The Defender, dass die Mulroney-Studie ein Versäumnis des Entwicklungsteams von Pfizer und der Aufsichtsbehörden offenbart habe, grundlegende Fragen zur Sicherheit und Wirksamkeit von BNT162b2 zu stellen.

Wiseman sagte, keine Aussage verdeutliche dies mehr als ein Kommentar des pensionierten Leiters der Impfstoff-Forschung und -Entwicklung von Pfizer, der gegenüber Nature Reviews Drug Discovery sagte: „Wir wurden kreativ – wir konnten nicht auf Daten warten, wir mussten so viel ‚auf Risiko‘ machen. Wir flogen das Flugzeug, während wir es noch bauten.“

Wiseman fügte hinzu: