mRNA-Impfstoffe lösen nicht nur Covid aus – laut neuer Studie sind Infektionen nach der Impfung sogar deutlich gefährlicher.

Am 14. August wurde eine Studie von Pre-Prints veröffentlicht, einer Plattform, auf der noch nicht begutachtete Studien öffentlich zugänglich gemacht werden können.

Der Artikel prägt den Begriff „Hybrid-Schadenshypothese”, um die kombinierten Auswirkungen von mRNA-Injektionen und Coronavirus-Infektionen zu beschreiben, bei denen die mRNA-„Impfstoffe” und SARS-CoV-2 interagieren und eine toxische Synergie erzeugen.

Die Autoren argumentieren, dass mRNA-Injektionen toxische Spike-Proteine, Lipid-Nanopartikel und DNA-Verunreinigungen liefern, die chronische Krankheiten, plötzliche Todesfälle und eine übermäßige Sterblichkeit verursachen und die Nebenwirkungen künftiger SARS-CoV-2-Infektionen verstärken können.

Der Artikel stellt fest, dass Länder mit einer hohen mRNA-„Impfstoff“-Akzeptanz eine anhaltend überdurchschnittliche Gesamtsterblichkeit verzeichnen, wobei viele Todesfälle bei vollständig geimpften oder geboosterten Personen auftreten. „Eine Analyse von 145 Ländern ergab, dass Impfprogramme mit bis zu 291 % mehr Fällen und 205 % mehr Todesfällen verbunden waren als ohne sie prognostiziert“, schreibt Nicholas Hulscher.

Hulscher vertritt dieselbe Position zu „Covid“ und den „Impfstoffen“, die wir seit Ende 2020 vertreten. Dieser Artikel erinnert uns an Prof. Dolores Cahill, die bereits 2020 oder 2021 sehr gut verstanden hat, was vor sich geht [siehe HIER und HIER, siehe auch HIER]. Um es mit ihren Worten zu sagen: Zwischen dem Covid-„Virus“ und den Impfungen „bringen sie dich rein oder raus“. Die Inszenierung dieser Plandemie allein durch die Komponenten der Biowaffe, die Impfstoffe und das Muster der Gesundheitsschäden/Todesfälle ist mittlerweile ziemlich klar. Unsere verbleibende Frage lautet: Wenn Covid eine absichtlich verbreitete Biowaffe war, möglicherweise in mehreren Wellen, wofür es Hinweise gibt, wie können dann geimpfte Menschen in Zukunft „Covid bekommen”? Ist das zukünftige Covid nur ein geschwächtes Immunsystem, das aufgrund der mRNA in ihrem Körper auf bestimmte dysfunktionale Weise reagiert? Wir sind uns darüber nicht im Klaren. Europe Reloaded Editor, 15. August 2025

Breaking Manuscript: mRNA-Impfstoffe und SARS-CoV-2 verstärken synergistisch die weltweite Übersterblichkeit und Krankheitsfälle

Von Nicholas Hulscher, MPH, veröffentlicht von Focal Points am 14. August 2025

Bevor wir uns mit dem neuen Manuskript befassen, ist es wichtig zu verstehen, dass die Menschheit von zwei biologischen Kampfstoffen getroffen wurde:

Ein künstlich hergestelltes SARS-CoV-2-Virus – das Produkt einer Zusammenarbeit zwischen den USA und China, das in jahrelanger gefährlicher Funktionsgewinnforschung entwickelt wurde. mRNA-Gentherapie-„Gegenmaßnahmen” – konzipiert im Rahmen der Pandemieprogramme der DARPA vor über 10 Jahren.

Zusammen haben sie Wellen chronischer Erkrankungen, plötzlicher Todesfälle und einer beispiellosen Übersterblichkeit ausgelöst. Uns wurde gesagt, dass mRNA-Impfstoffe uns vor dem Virus schützen würden – doch immer mehr Beweise zeigen, dass sie genau das Gegenteil bewirken.

Nun untersucht das neue wissenschaftliche Manuskript der McCullough Foundation mit 380 Referenzen, „Compound Adverse Effects of COVID-19 mRNA Vaccination and Coronavirus Infection: A Convergence of Extensive Spike Protein Harms to the Human Body” (Zusammengesetzte Nebenwirkungen der COVID-19-mRNA-Impfung und der Coronavirus-Infektion: Eine Konvergenz umfangreicher Schäden des Spike-Proteins für den menschlichen Körper), wie diese beiden Wirkstoffe zusammenwirken und eine toxische Synergie erzeugen, die wir als „Hybrid-Schadenshypothese” bezeichnen.

Diese umfassende Arbeit – verfasst von M. Nathaniel Mead, MSc, PhD; Jessica Rose, MSc, PhD; Stephanie Seneff, MSc, PhD; Claire Rogers, MSPAS, PA-C; Breanne Craven, PA-C; Nicolas Hulscher, MPH; Kirstin Cosgrove, BM, CCRA; Paul Marik, MD, und Peter McCullough, MD, MPH – beschreibt detailliert, wie Coronavirus-Infektionen die Nebenwirkungen einer vorherigen mRNA-Impfung über Jahre hinweg verstärken und eine anhaltende globale Gesundheitskrise auslösen können, die durch chronische Erkrankungen, plötzliche Todesfälle und eine anhaltend erhöhte Sterblichkeit gekennzeichnet ist.

Die fünf Merkmale der Hybrid-Schädlichkeit-Hypothese

1. Immunotoxische Wirkstoffe

mRNA-Impfstoffe enthalten:

Spike-Protein – toxisch, egal ob aus Viren oder Impfstoffen.

Lipid-Nanopartikel – stark entzündungsfördernd und immunstörend.

DNA-Verunreinigungen – Risiko für genomische Integration, Autoimmunität und Krebs.

Diese anhaltende immunotoxische Belastung bereitet den Körper auf größere Schäden bei zukünftigen SARS-CoV-2-Infektionen vor.

2. Ganzkörperverteilung

Das mRNA-LNP-Paket verbleibt nicht an der Injektionsstelle. Es wandert durch den Körper, passiert die Blut-Hirn- und Plazentaschranke und reichert sich im Herzen, im Gehirn, in den Eierstöcken, in den Nebennieren und anderen Organen an. Das bedeutet, dass jede Infektion zu einem Angriff auf mehrere Organe werden kann.

3. Längere Exposition gegenüber Spike-Proteinen

Synthetische mRNA, die zur Stabilisierung stark modifiziert wurde, kann die Produktion von Spike-Proteinen über Monate hinweg anregen – in dokumentierten Fällen sogar über Jahre hinweg. Diese Persistenz lässt sich nicht allein durch die längere Stabilität der mRNA oder die Proteinretention erklären. Ein plausibler Mechanismus ist die genomische Integration von Plasmid-abgeleiteter fremder DNA – einschließlich des SV40-Promotors und der Spike-kodierenden DNA – in menschliche Zellen.

Das Spike-Protein selbst ist resistent gegen Abbau und kann lange nach der Injektion im Gewebe verbleiben. Dadurch entsteht ein zwei- bis dreijähriges „Fenster der Anfälligkeit“, in dem jede nachfolgende SARS-CoV-2-[„Covid“]-Reinfektion die Schäden verstärken und neue Verletzungen über die bereits durch Spike verursachten Pathologien legen kann – ein Prozess, der im Mittelpunkt der Hybrid-Schadenshypothese steht.

4. Kumulative Exposition

Mehrere mRNA-Dosen erhöhen das Risiko. Jede Impfung erhöht die Gesamtbelastung durch Spike-Proteine und verstärkt die Immundysregulation. Infektionen nach wiederholter Impfung treffen auf eine veränderte Immunprogrammierung – einschließlich IgG4-Klassenwechsel und T-Zell-Erschöpfung –, wodurch die Virusclearance und die Krebsüberwachung beeinträchtigt werden.

5. Überlappende Pathophysiologie

Sowohl die mRNA-Impfung als auch die SARS-CoV-2-Infektion können Folgendes verursachen:

Hyperinflammation

Autoimmunität

Lymphopenie

Interferonunterdrückung

Wenn sich diese Mechanismen überschneiden, können sie additiv oder synergistisch wirken, wodurch Infektionen nach der Impfung weitaus gefährlicher sind als jede einzelne Exposition für sich genommen.

Negative Wirksamkeit begünstigt Covid-19

In allen acht in Abbildung 1 dargestellten Ländern kam es erst nach der vollständigen Impfung von 75 % der Bevölkerung – während der milden Omikron-Phase – zu einem starken Anstieg der Fallzahlen und Todesfälle. Große Studien zeigen übereinstimmend, dass der Schutz durch mRNA-Injektionen innerhalb weniger Monate nachlässt und dann in eine negative Wirksamkeit umschlägt, wobei mehr Dosen ein höheres Infektionsrisiko bedeuten. Eine Analyse von 145 Ländern ergab, dass Impfprogramme mit bis zu 291 % mehr Fällen und 205 % mehr Todesfällen verbunden waren als ohne sie prognostiziert worden war. Diese Muster deuten darauf hin, dass Massenimpfungen mit mRNA ein wesentlicher Treiber für Covid-19-Wellen nach der Einführung sind.

Das Post-Impf-Syndrom tarnt sich oft als „Long Covid“

Viele Fälle von sogenanntem Long Covid seit 2021 könnten in Wirklichkeit Post-Impf-Syndrome nach Covid-19-mRNA-Impfungen sein. Sowohl eine Infektion als auch eine Impfung setzen den Körper anhaltend Spike-Proteinen aus, was zu überlappenden Symptomen in Herz-Kreislauf-, neurologischen, Autoimmun- und anderen Systemen führt. Studien zeigen, dass geimpfte Menschen oft höhere Spike-Antikörperwerte – und höhere Raten chronischer Symptome – aufweisen als ihre ungeimpften Mitmenschen. Die Fehlklassifizierung von Impfschäden als PASC [postakute Folgeerscheinungen einer SARS-CoV-2-Infektion] verschleiert das gesamte Ausmaß der Schäden und verzerrt das Risiko-Nutzen-Profil von mRNA-Produkten.

Übersterblichkeit und Fehlzuordnung

Das epidemiologische Muster ist eindeutig:

Länder mit einer hohen mRNA-Impfquote verzeichneten auch nach dem starken Rückgang der Letalität von Omicron eine anhaltend überdurchschnittliche Gesamtsterblichkeit.

Viele dieser Todesfälle wurden als „Covid-19“ registriert, traten jedoch bei vollständig geimpften oder geboosterten Personen auf, oft Monate oder Jahre nach ihrer letzten Impfung.

Mechanistisch ist es plausibel, dass eine vorherige Impfung die Schwere ansonsten milder Reinfektionen verstärkt und zu schlechteren Ergebnissen geführt hat.

Diese systematische Fehlzuschreibung hat die tatsächliche Rolle der Impfung bei der Sterblichkeit nach 2021 verschleiert. Die Hybrid-Schädigungshypothese liefert eine biologisch schlüssige Erklärung dafür, warum selbst milde Omikron-Wellen mit anhaltenden Spitzen bei den Übersterblichkeitsraten einhergingen.

Wenn die Hybrid-Schadenshypothese richtig ist, befinden sich Millionen Menschen weiterhin in einer anhaltenden Gefahrenzone, in der jede erneute Infektion zu schweren Erkrankungen oder zum Tod führen kann – eine Folge der massenhaften mRNA-Impfpolitik, die auf einen im Labor entwickelten Erreger aufgesetzt wurde.

Dies hat zu einer anhaltenden, globalen Gesundheitskrise geführt, die in der modernen Geschichte beispiellos ist – und immer noch keine Rechenschaftspflicht für die Verantwortlichen. Dieser Artikel kann nur einen Überblick über die gesamte Bandbreite der in der Veröffentlichung vorgelegten Beweise geben. Bitte lesen Sie das vollständige Manuskript hier: „Compound Adverse Effects of COVID-19 mRNA Vaccination and Coronavirus Infection: A Convergence of Extensive Spike Protein Harms to the Human Body” (Verbundene Nebenwirkungen der COVID-19-mRNA-Impfung und der Coronavirus-Infektion: Eine Konvergenz umfangreicher Schäden des Spike-Proteins für den menschlichen Körper).