mRNA-Impfungen sind das Geschenk, das nicht vergeht

Ärzte (natürlich keine Amerikaner) finden Monate nach der Impfung ein durch den Impfstoff erzeugtes Coronavirus-Spike-Protein in Hautläsionen

Erinnern Sie sich noch daran, als die Centers for Disease Control Ihnen sagten, dass die mRNA in den Covid-Impfstoffen in Ihren Zellen nicht lange überleben würde?

Erinnern Sie sich noch daran, als die Faktenprüfer von Reuters Ihnen sagten, dass das Coronavirus-Spike-Protein, das Sie durch den Impfstoff produzieren, nicht gefährlich ist?

Diesbezüglich.

Die CDC hat nun stillschweigend ihr Versprechen zurückgenommen, dass Ihr Körper „die mRNA abbaut und loswird, kurz nachdem er mit der anfänglichen Herstellung von Spike-Protein fertig ist“.

(Original CDC-Sprache auf der Wayback Machine hier; aktuelle CDC-Position, Stand 15. Juli, hier)

In der Zwischenzeit häufen sich die Hinweise darauf, dass das Spike-Protein mindestens monatelang im Körper verbleibt und alles andere als harmlos ist.

Die jüngste Erkenntnis stammt von japanischen Ärzten, die über einen 64-Jährigen berichteten, der Tage nach der Verabreichung des mRNA-Impfstoffs von Pfizer/BioNTech anhaltende und schmerzhafte Hautläsionen entwickelte.

Die Ärzte stellten fest, dass der Patient mit dem Varizella-Zoster-Virus infiziert war, das die Windpocken verursacht. Sie behandelten ihn mit 1 Gramm Valacyclovir pro Tag, das üblicherweise gegen Herpesviren eingesetzt wird, fanden aber nur eine geringe Wirksamkeit. Die Erhöhung der Dosis auf 3 Gramm pro Tag führte schließlich zum Verschwinden der Läsionen.

Die Ärzte beschlossen daraufhin, die Läsionen auf Anzeichen von Spike-Protein zu untersuchen, da der Patient so kurz nach der Impfung erkrankt war.

Mit diesem Schritt wichen sie stark von der üblichen amerikanischen Vorgehensweise ab, die darin besteht, zu leugnen, dass mRNA-Impfungen überhaupt eine Nebenwirkung haben können.

Und als die japanischen Ärzte in den Läsionen nach Spike-Protein suchten… fanden sie es:

Die Immunfärbung mit dem Antikörper gegen das Coronavirus-Spike-Protein (SP) zeigte die SP-Expression in den intravesikulären Zellen in der Epidermis und in den Endothelzellen der entzündeten Gefäße in der Dermis… Ferner wurde das SP auch in den Endothelzellen der Venolen im subkutanen Fettgewebe gefunden, das der herpetischen Vaskulitis-Läsion zugrunde lag.

Die Ärzte spekulieren – wie auch andere Forscher -, dass Pfizer und Moderna durch die chemische Veränderung der mRNA in ihren Impfungen einen Zombie-Impfstoff hergestellt haben könnten, der nicht stirbt, sodass es für das Immunsystem schwieriger wird, ihn zu zerstören.

Nein, so haben sie sich nicht ausgedrückt, aber es ist das, was sie meinten:

Eine plausible Hypothese war, dass die Stabilisierung der RNA durch den Ersatz aller Uridin-Nukleotide für BNT162b2 durch Methyl-Pseudouridin dazu führen könnte, dass das kodierte SP über lange Zeit von allen Zellen produziert wird.

Die potenzielle Persistenz der Impfstoff-mRNA und des von ihr produzierten Spike-Proteins ist von besonderer Bedeutung, da immer mehr geimpfte Patienten kurz nach der Impfung über Autoimmunkrisen wie die unerwartete Entwicklung von Typ-1-Diabetes (der im Allgemeinen im Kindesalter diagnostiziert wird) berichten.

Aber Ärzte können nicht finden, was sie nicht suchen wollen. Glücklicherweise scheinen internationale Forscher bereit zu sein, Fragen zu stellen, die amerikanische Ärzte nicht stellen wollen.

