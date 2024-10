Eine grünliberale Schweizer Politikerin sorgt für einen Skandal, als sie auf Instagram ein Foto postet, das sie beim Schießen auf ein Bild von Jesus und Mutter Maria zeigt. Der Tages-Anzeiger dreht die Wahrheit und schiebt die Schuld an dem Vorfall Martin Sellner und Elon Musk zu. Die Muslimin wird als Opfer von Cybergewalt dargestellt.

Jeden Tag wird die Ausgabe des Tages-Anzeigers dünner und dünner, ebenso die Qualität des journalistischen Inhalts.

Sie mögen sich an einen provokativen PR-Akt der grünliberalen Schweizer Politikerin mit Migrationshintergrund und muslimischem Glauben erinnern, die auf ein Bild von Jesus und Maria geschossen hat und ein Bild davon auf Instagram veröffentlichte.

Das Echo war riesig, als die internationalen Medien den Vorfall kritisierten; man erinnerte an die Zerstörung der Buddha-Statuen in Afghanistan und an Sinead O’Connors Zerreißen des Papstbildes live im Fernsehen.